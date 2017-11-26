Kodlama bilmeyen doktor iş bulamayacak

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen Kocaeli Bilişim Fuarı’nda konferans verenlerden biri de bilişim uzmanı Mehmet Halit Calayır oldu. Robotik kodlama meraklısı gençlere bilgi ve tecrübelerini aktaran Calayır’ın üzerinde durduğu konu robotis ve robotik kodlama konuları oldu. 10 yıl sonra kodlama bilmeyen doktorun iş bulamayacağını iddia eden Calayır, bu nedenle küçük yaşta kodlama öğrenmek gerektiğini vurguladı.

Her evde bir robot olacak

2025 yılında 75 milyar cihazın internete bağlı olacağını kaydeden Calayır, “10 yıl sonra evimizde bize hizmet eden robotlar olacak. Yeni nesil robotlar, rahatlıkla yürüyebilecek hatta takla bile atabilecek” dedi. Calayır sunduğu video gösterisinde Amerika Savunma Bakanlığının insansı robotlar fuarında çekilmiş son teknolojik robotların neler yapabildiğini gösterdi.

REKLAM

Eğitimde mantalite değişmeli

“İnsansı robotlar üretebilmek için eğitim mantalitemizi değiştirmeliyiz” diyen Mehmet Halit Calayır, “Bu teknolojiyi geliştirebilen bir ülke olabilmemiz için gençlerimizin çok farklı yetiştirilmesi lazım. 2030 yılına gelindiğinde insanlar 6 ay öncesinin teknolojik gelişimi karşısında şaşkınlığa uğrayacak. Bugün cep telefonuyla 20 yıl öncesine gittiğimizde nasıl bir şaşkınlık yaşanacaksa, 2030 yılında da 6 ay öncesine gidildiğinde aynı şaşkınlık görülecek. Teknolojik icatlar bu kadar hızlı bir şekilde geliştirilecek” ifadelerini kullandı.

Kodlama bilmeden olmaz

REKLAM

Kodlama bilmenin İngilizce bilmek kadar önemli hale geldiğini ifade eden Calayır, 10 yıl sonra kodlama bilmeyen doktorun iş bulamayacağını iddia etti. “Kodlama öğrenmeye küçük yaşta başlanmalı” diyen Calayır, kodlama yazmanın bir kompozisyon yazmaktan farklı olmadığını söyledi.