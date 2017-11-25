Samsung Galaxy S9 benzersiz bir ekranla geliyor

Her yıl Barselona’da düzenlenen dünyanın en büyük mobil kongresi MWC’nin tarihi yaklaştıkça, Samsung’un yeni amiral gemisine dair sızıntı bilgiler de ortaya çıkmaya başladı. Zira Samsung’un yeni Galaxy S9’u 26 Şubat’ta MWC 2018’de tanıtması bekleniyor.

Galaxy S8 bile birlikte sınırsız ekran teknolojisini literatüre sokan Samsung, S9 ile birlikte bu anlayışı biraz daha geliştirmek, hatta ve hatta rekor kırmak istiyor. Bilindiği üzere Galaxy S8, hayli büyük bir ekrana sahip olmasına rağmen ekran/gövde oranı yüzde 83.6. Samsung, S9 ile birlikte ekran gövde oranını yüzde 90’a çıkarmayı hedefliyor.

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Ayrıca Samsung’un S9 ile birlikte tıpkı iPhone X’da olduğu gibi OLED panel ile birlikte geleceği ifade ediliyor. Bildiğimiz üzere Samsung, yıllardır AMOLED panel kullanıyordu. Apple’ın, iPhone X için OLED panel istemesiyle Güney Koreli şirket ilk kez akıllı telefonlar için OLED panel üretti ve bu alanda başarılı oldu. Buradaki başarıyı gören Samsung’un, kendi cihazlarında da OLED panele geçiş yapacağı ifade ediliyor.