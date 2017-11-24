Samsung’a cevap Motorola’dan geldi

Akıllı telefon piyasasında bir birleri ile kıyasıya bir mücadele sürdüren Apple ve Samsung, yayınladıkları reklamlar ile birbirlerine taş atıp durmaya devam ediyorlar.

Bildiğiniz gibi Güney Koreli teknoloji devi Samsung geçtiğimiz günlerde Apple’ı hedef alan bir reklam yayınlamıştı. Reklamında sonsuz ve büyük ekran teknolojisine ve hızlı şarj özelliğine vurgu yapmıştı. Ayrıca reklamın sonunda iPhone X’in ahize kısmında yer alan o meşhur çentiğe de bir gönderme yapmıştı.

Bu söz konusu reklama ABD’li teknoloji devi Apple’dan yanıt beklerken Motorola’dan geldi. 36 saniye olan reklamda Motorola, Z2 Play modelinin MotoMod desteğiyle beraber sunulan projeksiyon özelliğine vurgu yaptı.

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Samsung’un geniş ekran teknolojisine projeksiyon özelliği ile gönderme yapan Motorola, şimdilik Samsung’u ezmiş gibi görünüyor. Bu kapışma burada son bulur mu? Yoksa diğer teknoloji devleri de bu kavgaya dahil olur mu hep birlikte göreceğiz.

İşte o reklam: