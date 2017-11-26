Teknoloji ihracatı için ABD'nin yolunu tuttular

Deniz, kara ve hava platformlarına yönelik çözümleri ile radar ve eğitim simülasyonlarına ilişkin çalışmalarını anlatacak TSSK üyeleri, uluslararası şirketlerle iş görüşmeleri yapacak.

Türk savunma sanayisinde platform düzeyindeki projelerin geliştirilmesi ve üretiminde önemli roller üstlenen teknoloji şirketleri, bu süreçte geliştirdikleri kabiliyetleri ihracat başarısına dönüştürmek için yurt dışına açılıyor.

ODTÜ Teknokent tarafından yürütülen ve Ekonomi Bakanlığı tarafından desteklenen Teknokent Savunma Sanayi Kümelenmesi (TSSK), küme üyesi 8 teknoloji şirketiyle ABD’nin Orlando şehrinde gerçekleştirilecek dünyanın en büyük modelleme, simülasyon ve eğitim konferansı I/ITSEC'e katılacak.

Sanayi, askeri ve eğitim toplulukları arasında bilgi alışverişine olanak sunan konferans, simülasyon, eğitim, öğretim, modelleme ve eğitim teknolojisi alanında çalışan şirketleri bir araya getirecek. Konferansta 58 ülkeden 400 şirket ile birçok uluslararası kurum ve kuruluş yer alacak.

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Güvenlik, sağlık, ulaşım, imalat gibi pek çok sektörden yönetici, sanayici, bilim insanı ve politikacının katılımıyla gerçekleşecek konferansa katılacak TSSK üyeleri, simülatör sistemleri, ciddi oyun ve simülasyon uygulamaları, görsel sistemler, savunma yazılım ve donanımları konularında en yeni teknolojik gelişmeleri takip etme, akademik çalışmaları izleme ve iş birliği fırsatlarını değerlendirme şansı bulacak.

TSSK üyesi şirketler, yarın başlayacak ve 1 Aralık'a kadar sürecek konferans kapsamında, özellikle ürün ve hizmet ihracatında hedef ülkelerin başında gelen ABD'de daha yakın ve güçlü ticari ilişkiler geliştirmeyi amaçlıyor. TSSK şirketleri, konferans boyunca sektörlerine öncülük eden Boeing, CAE, Lockheed Martin, Quantum 3D Inc. gibi kuruluş ve firmalarla bir araya gelme fırsatı yakalayacak.

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Deniz, kara ve hava platformlarına yönelik çözümleri ile radar ve eğitim simülasyonlarına ilişkin çalışmalarını anlatacak TSSK üyeleri, uluslararası şirketlerle iş görüşmeleri yapacak.

Konferansa katılacak Aerotim, uçuş simülatöründe yönelik faaliyetler yürütüyor. Aerotim, Avrupa ve Türkiye'de büyük helikopter simülatörü projelerinin önemli oyuncuları arasında yer alıyor.

SDT, algılayıcı (radar, kızıl ötesi ve benzeri) ve elektronik harp sinyal işleme ve analiz sistemleri, görüntü işleme ve analiz yazılımları, uydu yer istasyonları, uydu sinyal/veri işleme ve analiz sistemleri, hava platformları ve silah sistemlerinin elektronik/aviyonikleri, kara platformlarının elektronik üniteleri ve simülasyon/eğitim sistemlerini üretiyor.

Simülasyon sistemleri, askeri yazılımlar ve ciddi oyun uygulamalarıyla ilgili araştırma ve geliştirme projeleri yürüten Simsoft, sivil ve askeri kuruluşlar tarafından kullanılan simülatörler geliştirdi, çeşitli alanlardaki yazılım ürünlerini uluslararası müşterilere teslim etti.

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Ogem, mikrodenetleyiciler-mikroişlemcilerle ilgili konularda bilgi ve becerilerin artırılmasına yönelik çalışmalar yapıyor.

UDEA, dünya geneline yayılan müşterilerine kablosuz haberleşme (radyo frekans) teknolojileri konusunda ürün ve hizmet sağlıyor.

Kuasoft, simülasyon teknolojileri, yazılım ve donanım test hizmetleri, yazılım geliştirme ve gömülü sistem tasarımı alanlarında faaliyet gösteriyor.

YD Yazılım, ileri teknoloji ürünler, yüksek katma değerli yayımlar ve projeler üretiyor.

BİTES, savunma, havacılık ve uzay endüstrilerinin gereksinimlerine yönelik eğitim/simülasyon çözümleri, sanal ve artırılmış gerçeklik uygulamaları, küresel istihbarat ve uzaktan algılama yazılımları ile görev kritik sistemler için gömülü yazılımlar geliştiriyor.