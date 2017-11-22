TeknolojiWeChatin piyasa değeri Facebooku geçti
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WeChat’in piyasa değeri Facebook’u geçti

Çin'in en büyük teknoloji şirketleri arasında yer alan Tencent, 523 milyar dolar piyasa değerine ulaşarak Facebook'u geçmeyi başardı. Böylece dünyanın en değerli sosyal ağ şirketi olan Tencent'in bu başarısı sadece saatler sürdü.

Haber MerkeziYeni Şafak
WeChat Çin'de yaygın olarak kullanılıyor ve WhatsApp'ın en büyük rakipleri arasında yer alıyor.
WeChat Çin'de yaygın olarak kullanılıyor ve WhatsApp'ın en büyük rakipleri arasında yer alıyor.

Dünyanın en büyük sosyal ağ şirketinin Facebook olduğu biliniyor. Zira bünyesine Instagram ve WhatsApp’ı da katan şirket, 500 milyar doların üzerinde piyasa değerine sahip ve sürekli bir artış trendinde değerine değer katıyor.

Fakat Çin’de WeChat’i elinde bulunduran Tencent şirketi sessiz sedasız Facebook’u koltuğundan indirmeyi başardı. Hong Kong Menkul Kıymetler Borsası’nda değeri yüzde 2,38 artan Tencent, 523 milyar dolar piyasa değerine ulaştı Facebook’u bu alanda geçti.

Böylece Tencent, Apple, Google, Microsoft ve Amazon’un ardından dünyanın en değerli teknoloji sıralamasında 5. sıraya yerleşmişti. Gelgelelim bu gelişme üzerine Facebook’ta ciddi bir artış gözlendi ve şirketin piyasa değeri 528 milyar dolara ulaştı ve Tencent’i yeniden geçti. Yani Çinli Tencent şirketinin Facebook’u devirmesi sadece saatler sürdü.

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Tencent’in sahip olduğu uygulama ve yazılımların bazıları şu şekilde:

  • > QQ Messenger
  • > WeChat
  • > Qzone
  • > Tenpay
  • > Tencent Games

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