WhatsApp sesli görüşmenin de devrini kapatabilir

Dünyanın en popüler mesajlaşma uygulaması WhatsApp, her geçen gün geliştirdiği yeni özellik ile kullanıcılarının karşısına çıkıyor. Uygulamayı daha kullanışlı hale getirmeye çalışan teknoloji devi, kullanıma sunduğu özellikler ile bir yandan da daha çok kullanıcıya ulaşmayı hedefliyor.

İlk başta geliştiriciler tarafından keşfedilen ve test edilen bu yeni özellikler kullanıcıya sunulmadan adeta haberci niteliği taşıyor.

Söz konusu geliştiriciler, yine platformun kodları arasında yayınlanacak olan yeni bir özelliğin daha habercisi oldular. Bu yeni özellik sayesinde kullanıcılar sesli görüşmeleri sırasında bağlantıyı koparmadan bir ikona tıklayarak görüntülü görüşmeye geçebilecek. Telefon görüşmelerini daha pratik hale getirmek için elinden geleni yapan platform, bu özellik sayesinde de çok kullanışlı bir hal alacak gibi görünüyor.

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SMS’in devrini kapatan uygulama olarak bilinen mesajlaşma platformu WhatsApp, yakın zamanda yeni yetenekleri ile standart telefon görüşmelerinin de önüne geçecek gibi görünüyor.

Bu belirtilen özelliğin hali hazırda geliştiriciler tarafından test edildiği ifade ediliyor. Özelliğin test aşaması tamamlandıktan kısa bir süre sonra da kullanıma sunulacağı belirtiliyor.