Telefon fiyatları: 1000 TL'ye kadar alınacak akıllı telefonlar!​

1000 TL'ye alınabilecek en iyi akıllı telefonları haberimizde sizlerle paylaştık. Vestel Venus, Ulefone Vienna, Casper VIA M1, Lenovo Vibe X2 ve diğer marka telefonların özelliklerini ve fiyatlarını haberimizde inceleyebilirsiniz. Gelişen teknolojiyle her gün yeni bir akıllı telefon çıkmakta. Bu akıllı telefonlar, işlemci, ram, ekran çözünürlüğü ve markasına göre farklılık gösteriyor. İşte akıllı telefonlar...

1000 TL'ye alınabilecek en iyi akıllı telefonlar!

Günümüzde akıllı telefonların fiyatları giderek yükseliyor. Siz de şu anki piyasada, "bir telefona çok fazla para vermem" diyenlerdenseniz bu içerik tam size göre.

2017 yılı Mart ayı itibarıyla ülkemizde 1000 TL'nin altında satılan en iyi akıllı telefon modellerini sizin için derledik. İşte Türkiye'de 1000 TL'ye alınabilecek en iyi akıllı telefonlar;

Not: Cihazların fiyatları azdan-çoğa doğru sıralanmış ve "ortalama fiyatlar" göz önünde bulundurulmuştur.

1- Vestel Venus V3 5570

5.5 inç, 1080p IPS ekran

1,5 GHz saat hızında çalışan 8 çekirdekli Qualcomm Snapdragon 615 işlemci

2 GB RAM

32 GB dahili hafıza, microSD desteği var

13 MP arka kamera, 8 MP ön kamera

2480 mAh pil

Android (5.1, 6.0) işletim sistemi

Fiyat: 780 TL

2- Elephone P8000

5.5 inç, 1080p IPS ekran

1.3 GHz saat hızında çalışan 8 çekirdekli MediaTek MT6753 işlemci

3 GB RAM

16 GB dahili hafıza, microSD desteği var

13 MP arka kamera, 5 MP ön kamera

4165 mAh pil

Android 5.1 Lollipop işletim sistemi

Fiyat: 800 TL

3- Ulefone Vienna

5.5 inç, 1080p IPS LTPS ekran

1,3 GHz saat hızında çalışan 8 çekirdekli MediaTek MT6753 işlemci

3 GB RAM

32 dahili hafıza, microSD desteği var

13 MP çift LED flaşlı arka kamera, 5 MP ön kamera

3250 mAh pil

Android 6.0 Marshmallow işletim sistemi

Fiyat: 835 TL

4- Casper VIA M1 (32GB model)

5.2 inç, Full HD ekran

1.3 GHz saat hızında çalışan 8 çekirdekli MediaTek MT6753V işlemci

3 GB RAM

32 GB dahili hafıza, microSD desteği var

13 MP arka kamera, 5 MP ön kamera

2900 mAh pil

Android 5.1 Lollipop işletim sistemi

Fiyat: 839 TL

5- LG X Power

5.0 inç, 720p IPS ekran

1,3 GHz saat hızında çalışan MediaTek MT6735 işlemci

3 GB RAM

16 GB dahili hafıza, microSD desteği var

13 MP arka kamera, 5 MP ön kamera

2400 mAh pil

Android 6.0 Marshmallow işletim sistemi

Fiyat: 849 TL

6- Lenovo Vibe X2

5.0 inç, 1080p Full HD ekran

8 çekirdekli 2 GHz MediaTek MT6595M işlemci

2 GB RAM

32 GB dahili hafıza, microSD desteği var

13 MP arka kamera, 5 MP ön kamera

2300 mAh pil

Android 4.4 KitKat işletim sistemi

Fiyat: 850 TL

7- Meizu M3 Note

5.5 inç, 1080p IPS ekran

1,8 GHz saat hızında çalışan 8 çekirdekli MediaTek MT6755M işlemci

2 GB RAM

16 GB dahili hafıza, microSD desteği var

13 MP LED flaşlı arka kamera, 5 MP ön kamera

4100 mAh pil

Android 5.1 Lollipop işletim sistemi

Fiyat: 869 TL

8- ASUS ZenFone Max (ZC550KL numaralı model)

5.5 inç, 720p IPS ekran

1,2 GHz saat hızında çalışan 4 çekirdekli Qualcomm Snapdragon 410 işlemci

2 GB RAM

32 GB dahili hafıza, microSD desteği var

13 MP LED flaşlı arka kamera, 5 MP ön kamera

5000 mAh pil

Android (5.1, 6.0.1)işletim sistemi

Fiyat: 940 TL

9-Huawei GT3

5.2 inç, 1080p IPS ekran

2,0 GHz saat hızında çalışan 8 çekirdekli HiSilicon Kirin 650 işlemci

2 GB RAM

16 GB dahili hafıza, microSD desteği var

13 MP faz algılamalı arka kamera, 8 MP ön kamera

3000 mAh pil

Android 6.0 Marshmallow işletim sistemi

Fiyat: 979 TL

10- Xiaomi Redmi 3S Prime

5.0 inç, 720p IPS ekran

1,4 GHz saat hızında çalışan Qualcomm Snapdragon 430 işlemci

3 GB RAM

32 GB dahili hafıza, microSD desteği var

13 MP arka kamera, 5 MP ön kamera

4100 mAh pil

Android 6.0.1 Marshmallow işletim sistemi

Fiyat: 990 TL

11- Vestel Venus V3 5580

5.0 inç, 1080p Full HD IPS ekran

1,3 GHz saat hızında çalışan 8 çekirdekli MediaTek MT6753 işlemci

3 GB RAM

16 GB dahili hafıza, microSD desteği var

16 MP üç LED flaşlı arka kamera, 5 MP ön kamera

3000 mAh pil

Android 6.0.1 Marshmallow işletim sistemi

Fiyat: 999 TL

12- HTC Desire 830

5.5 inç, 1080p Super LCD3 ekran

1,5 GHz saat hızında çalışan 8 çekirdekli MediaTek MT6753T işlemci

3 GB RAM

32 GB dahili hafıza, microSD desteği var

13 MP OIS'li arka kamera, 4 MP ön kamera

2800 mAh pil

Android 6.0.1 Marshmallow işletim sistemi

Fiyat: 999 TL

13- Lenovo K5 Note (16GB model)

5.5 inç, 1080p IPS ekran

1,9GHz saat hızında çalışan 8 çekirdekli MediaTek MT6755 işlemci

3 GB RAM

16 GB dahili hafıza, microSD desteği var

13 MP faz algılamalı çift LED flaşlı arka kamera, 8 MP ön kamera

3500 mAh pil

Android (5.1,6.0) işletim sistemi

Fiyat: 999 TL

14- Xiaomi Redmi Note 4

5.5 inç, 1080p IPS ekran

2,1 GHz saat hızında çalışan 10 çekirdek MediaTek MT6797 (Helio X20) işlemci

3 GB RAM

64 GB dahili hafıza, microSD desteği var

13 MP faz algılamalı arka kamera, 5 MP ön kamera

4100 mAh pil

Android 6.0 Marshmallow işletim sistemi

Fiyat: 999 TL

15- Huawei GR5 (16GB model)

5.5 inç, 1080p IPS ekran

1,5 GHz saat hızında çalışan 8 çekirdek Qualcomm Snapdragon 616 8939v2 işlemci

2 GB RAM

16 GB dahili hafıza, microSD desteği var

13 MP çift LED flaşlı arka kamera, 5 MP ön kamera

3000 mAh pil

Android (6.0, 5.1) işletim sistemi

Fiyat: 999 TL

16- Huawei P8 Lite

5.0 inç, 720p IPS LCD ekran

1,2 GHz saat hızında çalışan 8 çekirdek HiSilicon Kirin 620 işlemci

2 GB RAM

16 GB dahili hafıza, microSD desteği var

13 MP çift LED flaşlı arka kamera, 5 MP ön kamera

2200 mAh pil pil

Android (6.0, 5.1, 5.0)işletim sistemi

Fiyat: 999 TL

Kaynak: Teknokulis