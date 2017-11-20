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TFF 1. Lig 12. hafta puan durumu, maç sonuçları

TFF. 1 Lig'de 12. hafta maçları tamamlandı. Maçların ardından Ümraniyespor liderliğini sürdürdü. TFF 1. Lig'de 12. hafta puan durumunu ve maç sonuçlarını haberimizden görebilirsiniz.

Haber Merkezi AA
TFF 1. Lig 12. hafta puan durumu, maç sonuçları

TFF 1. Lig 12. hafta puan durumu, maç sonuçları

TFF 1. Lig'de 12. hafta karşılaşmaları tamamlandı. Haftanın son mücadelesinde Boluspor, Gaziantepspor'u deplasmanda 3-0 yendi. Ümraniyespor, geride kalan haftada 25 puanla zirvedeki yerini korudu.

TFF 1. Lig'in 12. haftasında alınan sonuçlar, oluşan puan durumu ve gelecek haftanın programı şöyle:

- Sonuçlar

MKE Ankaragücü-Denizlispor: 2-1

Büyükşehir Belediye Erzurumspor-Ümraniyespor: 0-0

Grandmedical Manisaspor-Elazığspor: 2-1

Adana Demirspor-Gazişehir Gaziantep: 2-2

Samsunspor-Adanaspor: 0-0

Balıkesirspor Baltok-Eskişehirspor: 2-3

Altınordu-Akın Çorap Giresunspor: 3-3

Çaykur Rizespor-İstanbulspor: 3-0

Gaziantepspor-Boluspor: 0-3

- Puan durumu

Takımlar O G B M A Y AV P
1. ÜMRANİYESPOR 12 7 4 1 17 7 10 25
2. MKE ANKARAGÜCÜ 12 7 3 2 17 9 8 24
3. AKIN ÇORAP GİRESUNSPOR 12 6 5 1 19 10 9 23
4. ÇAYKUR RİZESPOR 12 6 3 3 23 17 6 21
5. ELAZIĞSPOR 12 5 3 4 18 15 3 18
6. ADANASPOR 12 5 3 4 13 17 -4 18
7. İSTANBULSPOR 12 5 2 5 14 13 1 17
8. ALTINORDU 12 4 4 4 20 17 3 16
9. GAZİŞEHİR GAZİANTEP 12 3 6 3 12 8 4 15
10. BALIKESİRSPOR BALTOK 12 5 3 4 26 23 3 15
11. ADANA DEMİRSPOR 12 4 3 5 17 18 -1 15
12. BOLUSPOR 12 4 2 6 15 15 0 14
13. SAMSUNSPOR 12 3 5 4 11 12 -1 14
14. BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE ERZURUMSPOR 12 3 4 5 12 16 -4 13
15. ESKİŞEHİRSPOR 12 3 5 4 20 23 -3 11
16. DENİZLİSPOR 12 3 2 7 13 21 -8 11
17. GRANDMEDICAL MANİSASPOR 12 4 1 7 14 19 -5 4
18. GAZİANTEPSPOR 12 1 2 9 4 25 -21 2

Not: TFF, Balıkesirspor Baltok, Eskişehirspor ve Gaziantepspor'a 3, Grandmedical Manisaspor'a ise 9 puan silme cezası vermiştir.

- 13. hafta programı

24 Kasım Cuma:

18.00 Grandmedical Manisaspor-Adana Demirspor

25 Kasım Cumartesi:

13.00 İstanbulspor-Samsunspor

13.00 Adanaspor-Gaziantepspor

15.30 Akın Çorap Giresunspor-MKE Ankaragücü

15.30 Elazığspor-Boluspor

26 Kasım Pazar:

13.00 Ümraniyespor-Altınordu

15.30 Eskişehirspor-Çaykur Rizespor

18.00 Gazişehir Gaziantep-Büyükşehir Belediye Erzurumspor

27 Kasım Pazartesi:

18.00 Denizlispor-Balıkesirspor Baltok

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