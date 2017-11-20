TFF 1. Lig 12. hafta puan durumu, maç sonuçları

TFF 1. Lig'de 12. hafta karşılaşmaları tamamlandı. Haftanın son mücadelesinde Boluspor, Gaziantepspor'u deplasmanda 3-0 yendi. Ümraniyespor, geride kalan haftada 25 puanla zirvedeki yerini korudu.
TFF 1. Lig'in 12. haftasında alınan sonuçlar, oluşan puan durumu ve gelecek haftanın programı şöyle:
- Sonuçlar
MKE Ankaragücü-Denizlispor: 2-1
Büyükşehir Belediye Erzurumspor-Ümraniyespor: 0-0
Grandmedical Manisaspor-Elazığspor: 2-1
Adana Demirspor-Gazişehir Gaziantep: 2-2
Samsunspor-Adanaspor: 0-0
Balıkesirspor Baltok-Eskişehirspor: 2-3
Altınordu-Akın Çorap Giresunspor: 3-3
Çaykur Rizespor-İstanbulspor: 3-0
Gaziantepspor-Boluspor: 0-3
- Puan durumu
Takımlar O G B M A Y AV P
1. ÜMRANİYESPOR 12 7 4 1 17 7 10 25
2. MKE ANKARAGÜCÜ 12 7 3 2 17 9 8 24
3. AKIN ÇORAP GİRESUNSPOR 12 6 5 1 19 10 9 23
4. ÇAYKUR RİZESPOR 12 6 3 3 23 17 6 21
5. ELAZIĞSPOR 12 5 3 4 18 15 3 18
6. ADANASPOR 12 5 3 4 13 17 -4 18
7. İSTANBULSPOR 12 5 2 5 14 13 1 17
8. ALTINORDU 12 4 4 4 20 17 3 16
9. GAZİŞEHİR GAZİANTEP 12 3 6 3 12 8 4 15
10. BALIKESİRSPOR BALTOK 12 5 3 4 26 23 3 15
11. ADANA DEMİRSPOR 12 4 3 5 17 18 -1 15
12. BOLUSPOR 12 4 2 6 15 15 0 14
13. SAMSUNSPOR 12 3 5 4 11 12 -1 14
14. BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE ERZURUMSPOR 12 3 4 5 12 16 -4 13
15. ESKİŞEHİRSPOR 12 3 5 4 20 23 -3 11
16. DENİZLİSPOR 12 3 2 7 13 21 -8 11
17. GRANDMEDICAL MANİSASPOR 12 4 1 7 14 19 -5 4
18. GAZİANTEPSPOR 12 1 2 9 4 25 -21 2
Not: TFF, Balıkesirspor Baltok, Eskişehirspor ve Gaziantepspor'a 3, Grandmedical Manisaspor'a ise 9 puan silme cezası vermiştir.
- 13. hafta programı
24 Kasım Cuma:
18.00 Grandmedical Manisaspor-Adana Demirspor
25 Kasım Cumartesi:
13.00 İstanbulspor-Samsunspor
13.00 Adanaspor-Gaziantepspor
15.30 Akın Çorap Giresunspor-MKE Ankaragücü
15.30 Elazığspor-Boluspor
26 Kasım Pazar:
13.00 Ümraniyespor-Altınordu
15.30 Eskişehirspor-Çaykur Rizespor
18.00 Gazişehir Gaziantep-Büyükşehir Belediye Erzurumspor
27 Kasım Pazartesi:
18.00 Denizlispor-Balıkesirspor Baltok
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