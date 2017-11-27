Türkiye'nin en büyük bowling salonu halka açıldı-Samsun haber

Samsun'da İşitme Engelliler Olimpiyatları için yapılan, 38 hat ile Türkiye'nin en büyük Avrupa'nın ise 3. büyük bowling salonu, düzenlenen törenle halkın hizmetine sunuldu.

Batıpark'ta 2017 İşitme Engelliler Yaz Olimpiyat Oyunları için yapılan İlkadım Bowling Salonu, yapılan resmi açılış töreniyle vatandaşların hizmetine sunuldu.

Türkiye Bocce Bowling ve Dart Federasyonu Başkanı Ahmet Recep Tekcan, törende yaptığı konuşmada, 38 hat ile bowling salonunun Türkiye'nin en büyük Avrupa'nın ise 3. büyük salonu olduğunu söyledi.

Türkiye'de 61 ilde bowling liglerinin olduğunu belirten Tekcan, "14 bin lisanslı sporcumuz var. Samsun'daki bu tesisle bu sayıyı ikiye katlarız. Bu zamana kadar Gençlik ve Spor Bakanlığımıza ait böyle bir tesis yoktu. Biz özel salonlara ücret ödeyerek karşılıyorduk. Bu tesisle bu sporun gelişmesinde elimizden gelen katkıyı sunacağız. Emeği geçenlere teşekkür ederiz." dedi.

Samsun Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Ahmet Güral Karayılmaz ise tesisin yapımında çok büyük katkısı olan eski Gençlik ve Spor Bakanı Akif Çağatay Kılıç'a ve Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak'a teşekkür etti.

Salonun halka açılması için vatandaşların talebi olduğunu dile getiren Karayılmaz, tüm Samsun halkını eğlenceli vakit geçirmek için bowling oynamaya davet etti.

Açılışa, Vali Yardımcısı Hasan Üçüncü, AK Parti Samsun Milletvekili Fuat Köktaş, Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Sait Bilgiç ve belediye başkanları katıldı.

Halkın hizmetine sunulan İlkadım Bowling Salonu'nda oyun seansı hafta içi 8 lira, hafta sonu ise 10 lira olarak belirlendi. Salon hafta içi ve hafta sonu 10.00 ile 22.00 saatleri arasında açık olacak.