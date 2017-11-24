UEFA Avrupa Ligi toplu sonuçları ve maç özetleri

Avrupa Ligi'nde dün akşam Başakşehir ile Konyaspor rakipleriyle sahaya çıktı. Sahada etkili olan Konyaspor son dakikada yediği gol ile berabere kaldı. Başakşehir ise daha üstün olduğu Ludogorest'i 2-1 mağlup etmeyi başardı.
UEFA Avrupa Ligi’nde 5. hafta bugün oynanan maçlarla tamamlandı. Türk ekiplerinden Medipol Başakşehir, C Grubu’nda Ludogorets’i 2-1 mağlup ederken, I Grubu’nda Atiker Konyaspor, Fransız ekibi Marsilya ile 1-1 berabere kalarak tur şanslarını son haftaya bıraktılar.
UEFA Avrupa Ligi’nde 5. hafta maçları tamamlandı. Türk ekiplerinden Medipol Başakşehir, Bulgaristan deplasmanında Ludogorets’i 2-1 yenerken, I Grubu’nda ise Atiker Konyaspor, Fransız ekibi Marsilya ile 1-1 berabere kaldı. Bu sonuçlarla iki Türk ekibinin son 32’ye kalma umutları son haftaya taşındı. Öte yandan Ali Palabıyık’ın görev aldığı K Grubu’ndaki Lazio - Vitesse mücadelesi ise 1-1 sona erdi.
UEFA Avrupa Ligi’nde oynanan karşılaşmalarda alınan sonuçlar şöyle:
A Grubu
FC Astana: 2 - Villarreal: 3
Maccabi Tel Aviv: 0 - Slavia Prag: 2
B Grubu
Partizan Belgrade: 2 - Young Boys:1
Skenderbeu: 3 - Dinamo Kiev: 2
C Grubu
Sporting Braga: 3 - Hoffenheim: 1
Ludogorets Razgrad: 1 - Medipol Başakşehir: 2
D Grubu
AEK Atina: 2 - Rijeka: 2
Milan: 5 - Austria Wien: 1
E Grubu
Everton: 1 - Atalanta: 5
Lyon: 4 - Apollon Limassol: 0
F Grubu
Lokomotiv Moskova: 2 - FC Copenhagen: 1
FC Sheriff: 1 - FC Fastav Zlin: 0
G Grubu
Viktoria Plzen: 2 - FCSB: 0
Lugano: 1 - Hapoel Beer Sheva: 0
H Grubu
BATE Borisov: 0- Kızıl Yıldız: 0
Köln: 1 - Arsenal: 0
I Grubu
Salzburg: 3 - Vitoria Guimaraes: 0
Atiker Konyaspor: 1 - Marsilya: 1
J Grubu
Athletic Bilbao: 3 - Hertha Berlin: 2
Östersunds FK: 2 - Zorya Luhansk: 0
K Grubu
Nice: 3 - Zulte Waregem: 1
Lazio: 1 - Vitesse: 1
L Grubu
Rosenborg: 0 - Real Sociedad: 1
Zenit St. Petersburg: 2 - Vardar Skopje: 1
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