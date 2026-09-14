SEÇİM
23 Haziran 2019 İstanbul Yerel Seçim Sonuçları
23 Haziran 2019 İstanbul seçim sonuçları son dakika haberleri ve canlı takip. İstanbul'da AK Parti ve MHP’nin adayı Binali Yıldırım ve CHP’nin adayı Ekrem İmamoğlu’nun 23 Haziran İstanbul seçimlerinde aldığı oy oranları ve sandık sonuçları.
- Haber Merkezi 14 EYLÜL 2026, 01:06Yeni Şafak
Canlı seçim ve sandık sonuçlarını haberimizden öğrenebilirsiniz. Seçim sonuçları yenisafak.com'da. Türkiye bugün sandık başına gidiyor. Oyunu kullanan vatandaşlar ise hangi sandıktan ne kadar oyunun çıkacağını merak ediyor. İşte canlı seçim ve sandık sonuçları...
23 Haziran 2019 İstanbul Seçim Sonuçları
Adalar İl Seçim Sonuçları
Arnavutköy İl Seçim Sonuçları
Ataşehir İl Seçim Sonuçları
Avcılar İl Seçim Sonuçları
Bağcılar İl Seçim Sonuçları
Bahçelievler İl Seçim Sonuçları
Bakırköy İl Seçim Sonuçları
Başakşehir İl Seçim Sonuçları
Bayrampaşa İl Seçim Sonuçları
Beşiktaş İl Seçim Sonuçları
Beykoz İl Seçim Sonuçları
Beylikdüzü İl Seçim Sonuçları
Beyoğlu İl Seçim Sonuçları
Büyükçekmece İl Seçim Sonuçları
Çatalca İl Seçim Sonuçları
Çekmeköy İl Seçim Sonuçları
Esenler İl Seçim Sonuçları
Esenyurt İl Seçim Sonuçları
Eyüpsultan İl Seçim Sonuçları
Fatih İl Seçim Sonuçları
Gaziosmanpaşa İl Seçim Sonuçları
Güngören İl Seçim Sonuçları
Kadıköy İl Seçim Sonuçları
Kağıthane İl Seçim Sonuçları
Kartal İl Seçim Sonuçları
Küçükçekmece İl Seçim Sonuçları
Maltepe İl Seçim Sonuçları
Pendik İl Seçim Sonuçları
Sancaktepe İl Seçim Sonuçları
Sarıyer İl Seçim Sonuçları
Şile İl Seçim Sonuçları
Silivri İl Seçim Sonuçları
Şişli İl Seçim Sonuçları
Sultanbeyli İl Seçim Sonuçları
Sultangazi İl Seçim Sonuçları
Tuzla İl Seçim Sonuçları
Ümraniye İl Seçim Sonuçları
Üsküdar İl Seçim Sonuçları
Zeytinburnu İl Seçim Sonuçları
23 Haziran 2019 İstanbul Seçim Sonuçları
Adalar İl Seçim Sonuçları
Arnavutköy İl Seçim Sonuçları
Ataşehir İl Seçim Sonuçları
Avcılar İl Seçim Sonuçları
Bağcılar İl Seçim Sonuçları
Bahçelievler İl Seçim Sonuçları
Bakırköy İl Seçim Sonuçları
Başakşehir İl Seçim Sonuçları
Bayrampaşa İl Seçim Sonuçları
Beşiktaş İl Seçim Sonuçları
Beykoz İl Seçim Sonuçları
Beylikdüzü İl Seçim Sonuçları
Beyoğlu İl Seçim Sonuçları
Büyükçekmece İl Seçim Sonuçları
Çatalca İl Seçim Sonuçları
Çekmeköy İl Seçim Sonuçları
Esenler İl Seçim Sonuçları
Esenyurt İl Seçim Sonuçları
Eyüpsultan İl Seçim Sonuçları
Fatih İl Seçim Sonuçları
Gaziosmanpaşa İl Seçim Sonuçları
Güngören İl Seçim Sonuçları
Kadıköy İl Seçim Sonuçları
Kağıthane İl Seçim Sonuçları
Kartal İl Seçim Sonuçları
Küçükçekmece İl Seçim Sonuçları
Maltepe İl Seçim Sonuçları
Pendik İl Seçim Sonuçları
Sancaktepe İl Seçim Sonuçları
Sarıyer İl Seçim Sonuçları
Şile İl Seçim Sonuçları
Silivri İl Seçim Sonuçları
Şişli İl Seçim Sonuçları
Sultanbeyli İl Seçim Sonuçları
Sultangazi İl Seçim Sonuçları
Tuzla İl Seçim Sonuçları
Ümraniye İl Seçim Sonuçları
Üsküdar İl Seçim Sonuçları
Zeytinburnu İl Seçim Sonuçları