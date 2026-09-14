SEÇİM

23 Haziran 2019 İstanbul Yerel Seçim Sonuçları

23 Haziran 2019 İstanbul seçim sonuçları son dakika haberleri ve canlı takip. İstanbul'da AK Parti ve MHP’nin adayı Binali Yıldırım ve CHP’nin adayı Ekrem İmamoğlu’nun 23 Haziran İstanbul seçimlerinde aldığı oy oranları ve sandık sonuçları.

  • Haber Merkezi 14 EYLÜL 2026, 01:06Yeni Şafak
Canlı seçim ve sandık sonuçlarını haberimizden öğrenebilirsiniz. Seçim sonuçları yenisafak.com'da. Türkiye bugün sandık başına gidiyor. Oyunu kullanan vatandaşlar ise hangi sandıktan ne kadar oyunun çıkacağını merak ediyor. İşte canlı seçim ve sandık sonuçları...

23 Haziran 2019 İstanbul Seçim Sonuçları

Adalar İl Seçim Sonuçları

Arnavutköy İl Seçim Sonuçları

Ataşehir İl Seçim Sonuçları

Avcılar İl Seçim Sonuçları

Bağcılar İl Seçim Sonuçları

Bahçelievler İl Seçim Sonuçları

Bakırköy İl Seçim Sonuçları

Başakşehir İl Seçim Sonuçları

Bayrampaşa İl Seçim Sonuçları

Beşiktaş İl Seçim Sonuçları

Beykoz İl Seçim Sonuçları

Beylikdüzü İl Seçim Sonuçları

Beyoğlu İl Seçim Sonuçları

Büyükçekmece İl Seçim Sonuçları

Çatalca İl Seçim Sonuçları

Çekmeköy İl Seçim Sonuçları

Esenler İl Seçim Sonuçları

Esenyurt İl Seçim Sonuçları

Eyüpsultan İl Seçim Sonuçları

Fatih İl Seçim Sonuçları

Gaziosmanpaşa İl Seçim Sonuçları

Güngören İl Seçim Sonuçları

Kadıköy İl Seçim Sonuçları

Kağıthane İl Seçim Sonuçları

Kartal İl Seçim Sonuçları

Küçükçekmece İl Seçim Sonuçları

Maltepe İl Seçim Sonuçları

Pendik İl Seçim Sonuçları

Sancaktepe İl Seçim Sonuçları

Sarıyer İl Seçim Sonuçları

Şile İl Seçim Sonuçları

Silivri İl Seçim Sonuçları

Şişli İl Seçim Sonuçları

Sultanbeyli İl Seçim Sonuçları

Sultangazi İl Seçim Sonuçları

Tuzla İl Seçim Sonuçları

Ümraniye İl Seçim Sonuçları

Üsküdar İl Seçim Sonuçları

Zeytinburnu İl Seçim Sonuçları