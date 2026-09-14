SEÇİM 23 Haziran 2019 İstanbul Yerel Seçim Sonuçları

23 Haziran 2019 İstanbul seçim sonuçları son dakika haberleri ve canlı takip. İstanbul'da AK Parti ve MHP’nin adayı Binali Yıldırım ve CHP’nin adayı Ekrem İmamoğlu’nun 23 Haziran İstanbul seçimlerinde aldığı oy oranları ve sandık sonuçları.