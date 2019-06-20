23 Haziran 2019 İstanbul Yerel Seçim Sonuçları
- Açılan sandık
- %0
- 0 / 31.186
- Katılım oranı % 0 31 Mar 19: %83,9
- Toplam seçmen 10.570.939 31 Mar 19: 10.570.939
- Kullanılan oy 0 31 Mar 19: 8.865.072
- Geçerli oy 0 31 Mar 19: 8.549.822
Binali Yıldırım
AK Parti
%0
23 Haziran 2019 - oy
31 Mart 2019 - 4.156.036 oy
%48,6
Ekrem İmamoğlu
CHP
%0
23 Haziran 2019 - oy
31 Mart 2019 - 4.169.765 oy
%48,8
Necdet Gökçınar
SP
%0
23 Haziran 2019 - oy
31 Mart 2019 - 103.364 oy
%1,2
Mustafa İlker Yücel
VP
%0
23 Haziran 2019 - oy
31 Mart 2019 - 15.428 oy
%0,2
Diğer
%0
oy
-12 oy
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