31 Mart 2019 Türkiye Geneli Yerel Seçim Sonuçları
İstanbul
Binali Yıldırım
AK Parti
%48,9
4.033.505 oy
Ekrem İmamoğlu
CHP
%48,4
3.991.852 oy
Diğer
%3
215.373 oy
Ankara
Mansur Yavaş
CHP
%50,3
1.433.725 oy
Mehmet Özhaseki
AK Parti
%47,5
1.351.932 oy
Diğer
%3
63.216 oy
Türkiye Geneli
- Açılan sandık
- 164.026 / 194.678
- %84,3
Partilerin Kazandığı İl Belediye Sayısı
40
20
12
7
- Katılım oranı % 83,8
- Toplam seçmen57.093.410
- Kullanılan oy40.121.701
- Geçerli oy38.910.276
- 30 Mar 14 % 100
- 30 Mar 1444.876.939
- 30 Mar 1440.058.735
- 30 Mar 1438.401.590
- Açılan sandık
- 164.026 / 194.678
- %84,3
Partilerin Kazandığı İl Belediye Sayısı
52
20
7
- Katılım oranı % 83,8
- Toplam seçmen57.093.410
- Kullanılan oy40.121.701
- Geçerli oy38.910.276
- 30 Mar 14 % 100
- 30 Mar 1444.876.939
- 30 Mar 1440.058.735
- 30 Mar 1438.401.590
Belediye Bazında Kazanan Partiler
- Şehir 2019 2014
- Şehir 2019 2014
- Şehir 2019 2014
- İstanbul AK Parti %48,9 AK Parti %47,9
- Ankara CHP %50,3 AK Parti %44,8
- İzmir CHP %58,1 CHP %49,6
- Adana CHP %52,9 MHP %33,5
- Adıyaman AK Parti %52,9 AK Parti %56,5
- Afyonkarahisar AK Parti %44,4 AK Parti %49,4
- Ağrı AK Parti %55,9 AK Parti %45,8
- Aksaray AK Parti %40,7 AK Parti %56,9
- Amasya MHP %46,4 AK Parti %43,5
- Ankara CHP %50,3 AK Parti %44,8
- Antalya CHP %50,7 AK Parti %36,4
- Ardahan CHP %47,7 AK Parti %34,3
- Artvin CHP %51,3 AK Parti %46,3
- Aydın CHP %53,6 CHP %43,8
- Balıkesir AK Parti %47,6 AK Parti %39,8
- Bartın MHP %36,2 MHP %45,9
- Batman HDP %65,5 BDP %55,9
- Bayburt MHP %56,9 AK Parti %52,1
- Bilecik CHP %50,4 AK Parti %39,7
- Bingöl AK Parti %38,7 AK Parti %58,4
- Bitlis AK Parti %44,2 BDP %43,9
- Bolu CHP %52,8 AK Parti %49,6
- Burdur CHP %52,2 CHP %44,4
- Bursa AK Parti %49,4 AK Parti %49,5
- Çanakkale CHP %59,8 CHP %54,4
- Çankırı MHP %44,9 AK Parti %54,3
- Çorum AK Parti %43,1 AK Parti %50,7
- Denizli AK Parti %49,5 AK Parti %45,2
- Diyarbakır HDP %63 BDP %55,1
- Düzce AK Parti %46,9 AK Parti %54,5
- Edirne CHP %45 CHP %36,9
- Elazığ AK Parti %40,5 AK Parti %55,8
- Erzincan MHP %42,1 AK Parti %54,7
- Erzurum AK Parti %62,7 AK Parti %58,7
- Eskişehir CHP %51,2 CHP %45,2
- Gaziantep AK Parti %53,7 AK Parti %54,6
- Giresun AK Parti %49,1 CHP %46,3
- Gümüşhane AK Parti %49,4 AK Parti %57,5
- Hakkari HDP %59,3 BDP %66,8
- Hatay CHP %54,7 CHP %41,1
- Iğdır MHP %49 BDP %44,2
- Isparta AK Parti %38,1 MHP %44,5
- İstanbul AK Parti %48,9 AK Parti %47,9
- İzmir CHP %58,1 CHP %49,6
- Kahramanmaraş AK Parti %65,9 AK Parti %58,8
- Karabük MHP %40,9 MHP %51,8
- Karaman MHP %39,1 AK Parti %52,4
- Kars HDP %29,7 MHP %28,4
- Kastamonu MHP %49,3 AK Parti %45,8
- Kayseri AK Parti %63,5 AK Parti %58,9
- Kırıkkale AK Parti %42,2 AK Parti %44,3
- Kırklareli Bağımsız %37,4 CHP %38
- Kırşehir CHP %40,1 AK Parti %42,2
- Kilis AK Parti %47,4 AK Parti %50,8
- Kocaeli AK Parti %55,1 AK Parti %50,6
- Konya AK Parti %71,4 AK Parti %64,3
- Kütahya MHP %38,1 AK Parti %48,9
- Malatya AK Parti %69 AK Parti %61,7
- Manisa MHP %53,4 MHP %40,1
- Mardin HDP %55,1 Bağımsız %52,2
- Mersin CHP %44,3 MHP %32
- Muğla CHP %37 CHP %49,1
- Muş AK Parti %33,1 AK Parti %48,5
- Nevşehir AK Parti %51,8 AK Parti %52,5
- Niğde AK Parti %37,4 AK Parti %41,1
- Ordu AK Parti %56,5 AK Parti %54,4
- Osmaniye MHP %53,2 MHP %47,3
- Rize AK Parti %72,2 AK Parti %67,9
- Sakarya AK Parti %65,1 AK Parti %57,9
- Samsun AK Parti %46,5 AK Parti %54,8
- Siirt HDP %48,7 BDP %49,4
- Sinop CHP %57 CHP %54,3
- Sivas AK Parti %49,2 AK Parti %58,3
- Şanlıurfa AK Parti %61,2 AK Parti %61,7
- Şırnak AK Parti %61,9 BDP %59,6
- Tekirdağ CHP %51 CHP %45,8
- Tokat AK Parti %49,2 AK Parti %52
- Trabzon AK Parti %64,2 AK Parti %59,4
- Tunceli TKP %32,2 BDP %42,4
- Uşak AK Parti %39 AK Parti %43,3
- Van HDP %51,1 BDP %53,1
- Yalova CHP %45,9 AK Parti %43
- Yozgat AK Parti %41,5 AK Parti %56,2
- Zonguldak AK Parti %42,1 CHP %39,9
Parti Bazında Kazanılan Belediye Sayıları
- Partiler 2019 2014 Fark
- Partiler 2019 2014 Fark
- AK Parti 40 50 -10
- MHP 12 8 +4
- CHP 20 13 +7
- İYİ Parti 0 0 0
- HDP 7 9 -2
- SP 0 0 0
- DSP 0 0 0
- BBP 0 0 0
- VP 0 0 0
- DP 0 0 0
- BTP 0 0 0
- TKP 1 0 +1
- Bağımsız 1 1 0
- Diğer 0 0 0
Tüm Şehirler
* İl (81) sonuçlarını özet olarak gösterir.
- CUMHUR MILLET DIGER
- Şehir Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- İstanbul Binali Yıldırım % 96,5 % 48,9 24 % 0 1 % 48,4 14 % 0 % 0 % 1,2 SP
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MILLET DIGER
- Şehir Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- İstanbul Binali Yıldırım % 96,5 % 48,95 24 % 0 1 % 48,44 14 % 0 % 0 % 1,22 SP
- İstanbul (30 Mar 14) Kadir Topbaş % 47,92 25 % 3,97 % 40,08 14 % 0 % 0 % 4,83 Bağımsız
- Ankara Mansur Yavaş % 87,5 % 47,5 19 % 0 3 % 50,3 3 % 0 % 0 % 0,8 SP
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MILLET DIGER
- Şehir Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- Ankara Mansur Yavaş % 87,5 % 47,45 19 % 0 3 % 50,33 3 % 0 % 0 % 0,83 SP
- Ankara (30 Mar 14) İbrahim Melih Gökçek % 44,8 20 % 7,77 2 % 43,78 2 % 0 % 0 % 1,33 BBP
- İzmir Mustafa Tunç Soyer % 83,3 % 38,4 4 % 0 1 % 58,1 24 % 0 1 % 0 % 1,2 Diğer
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MILLET DIGER
- Şehir Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- İzmir Mustafa Tunç Soyer % 83,3 % 38,36 4 % 0 1 % 58,11 24 % 0 1 % 0 % 1,18 Diğer
- İzmir (30 Mar 14) Aziz Kocaoğlu % 35,92 6 % 7,97 2 % 49,58 22 % 0 % 0 % 3,37 Bağımsız
- Adana Zeydan Karalar % 65,9 % 0 3 % 43,1 9 % 52,9 3 % 0 % 0 % 1,6 SP
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MILLET DIGER
- Şehir Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- Adana Zeydan Karalar % 65,9 % 0 3 % 43,08 9 % 52,93 3 % 0 % 0 % 1,55 SP
- Adana (30 Mar 14) Hüseyin Sözlü % 31,88 4 % 33,51 8 % 24,87 3 % 0 % 0 % 7,28 Bağımsız
- Adıyaman Süleyman Kılınç % 85,8 % 52,9 10 % 5,6 1 % 0 2 % 12,1 % 0 1 % 27,2 SP
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MILLET DIGER
- Şehir Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- Adıyaman Süleyman Kılınç % 85,8 % 52,87 10 % 5,61 1 % 0 2 % 12,06 % 0 1 % 27,2 SP
- Adıyaman (30 Mar 14) Fehmi Hüsrev Kutlu % 56,5 7 % 12,8 % 21,81 3 % 0 % 5,29 1 % 2,31 SP 3
- Afyonkarahisar Mehmet Zeybek % 100 % 44,4 45 % 16,3 7 % 0 3 % 38,6 % 0 % 0,3 SP
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MILLET DIGER
- Şehir Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- Afyonkarahisar Mehmet Zeybek % 100 % 44,41 45 % 16,31 7 % 0 3 % 38,62 % 0 % 0,27 SP
- Afyonkarahisar (30 Mar 14) Burhanettin Çoban % 49,36 30 % 42,53 10 % 5,34 4 % 0 % 0 % 1,12 SP
- Ağrı Savcı Sayan % 97,9 % 55,9 4 % 0 % 1,6 % 2,3 % 37,2 3 % 1,8 SP 1
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MILLET DIGER
- Şehir Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- Ağrı Savcı Sayan % 97,9 % 55,9 4 % 0 % 1,59 % 2,3 % 37,22 3 % 1,75 SP 1
- Ağrı (30 Mar 14) Hasan Arslan % 45,76 5 % 1,87 % 0,81 % 0 % 45,55 3 % 2,9 SP
- Aksaray Evren Dinçer % 100 % 40,7 11 % 39,3 8 % 0 1 % 18,3 % 0 % 0,5 SP
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MILLET DIGER
- Şehir Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- Aksaray Evren Dinçer % 100 % 40,69 11 % 39,31 8 % 0 1 % 18,25 % 0 % 0,46 SP
- Aksaray (30 Mar 14) Haluk Şahin Yazgı % 56,89 7 % 34,27 3 % 6,51 % 0 % 0 % 1,05 BBP
- Amasya Mehmet Sarı % 74,5 % 33,5 3 % 46,4 3 % 17,9 2 % 0 % 0 % 1,5 Diğer
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MILLET DIGER
- Şehir Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- Amasya Mehmet Sarı % 74,5 % 33,54 3 % 46,41 3 % 17,9 2 % 0 % 0 % 1,48 Diğer
- Amasya (30 Mar 14) Cafer Özdemir % 43,47 4 % 36,39 % 16,71 2 % 0 % 0 % 2,72 SP 1
- Ankara Mansur Yavaş % 87,5 % 47,5 19 % 0 3 % 50,3 3 % 0 % 0 % 0,8 SP
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MILLET DIGER
- Şehir Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- Ankara Mansur Yavaş % 87,5 % 47,45 19 % 0 3 % 50,33 3 % 0 % 0 % 0,83 SP
- Ankara (30 Mar 14) İbrahim Melih Gökçek % 44,8 20 % 7,77 2 % 43,78 2 % 0 % 0 % 1,33 BBP
- Antalya Muhittin Böcek % 88,9 % 46,6 6 % 0 2 % 50,7 8 % 0 2 % 0 % 0,7 DSP 1
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MILLET DIGER
- Şehir Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- Antalya Muhittin Böcek % 88,9 % 46,59 6 % 0 2 % 50,72 8 % 0 2 % 0 % 0,74 DSP 1
- Antalya (30 Mar 14) Menderes Mehmet Tevfik Türel % 36,4 10 % 24,29 4 % 34,61 5 % 0 % 0 % 2,32 Bağımsız
- Ardahan Faruk Demir % 100 % 40 4 % 0 % 47,7 3 % 3,2 % 0 % 8,8 Diğer
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MILLET DIGER
- Şehir Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- Ardahan Faruk Demir % 100 % 39,96 4 % 0 % 47,68 3 % 3,25 % 0 % 8,85 Diğer
- Ardahan (30 Mar 14) Faruk Köksoy % 34,27 2 % 6,91 % 33,71 2 % 0 % 10,79 % 10,38 DP
- Artvin Demirhan Elçin % 100 % 43,4 2 % 0 % 51,3 7 % 0 % 0 % 3,1 Bağımsız
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MILLET DIGER
- Şehir Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- Artvin Demirhan Elçin % 100 % 43,44 2 % 0 % 51,29 7 % 0 % 0 % 3,12 Bağımsız
- Artvin (30 Mar 14) Mehmet Kocatepe % 46,28 6 % 14,1 % 36,89 1 % 0 % 0 % 0,78 DP
- Aydın Özlem Çerçioğlu % 73,7 % 43,2 5 % 0 3 % 53,6 8 % 0 1 % 0 % 1,4 Diğer
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MILLET DIGER
- Şehir Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- Aydın Özlem Çerçioğlu % 73,7 % 43,2 5 % 0 3 % 53,63 8 % 0 1 % 0 % 1,36 Diğer
- Aydın (30 Mar 14) Özlem Çerçioğlu % 29,15 3 % 21,55 5 % 43,8 9 % 0 % 0 % 3,11 Bağımsız
- Balıkesir Yücel Yılmaz % 84,1 % 47,6 10 % 0 % 0 8 % 46,8 1 % 1,2 % 1,4 DP 1
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MILLET DIGER
- Şehir Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- Balıkesir Yücel Yılmaz % 84,1 % 47,61 10 % 0 % 0 8 % 46,79 1 % 1,18 % 1,37 DP 1
- Balıkesir (30 Mar 14) Ahmet Edip Uğur % 39,75 14 % 31,64 1 % 25,3 5 % 0 % 0 % 1,05 SP
- Bartın Cemal Akın % 100 % 35,6 3 % 36,2 4 % 25,8 1 % 0 % 0 % 1,5 SP
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MILLET DIGER
- Şehir Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- Bartın Cemal Akın % 100 % 35,63 3 % 36,22 4 % 25,77 1 % 0 % 0 % 1,54 SP
- Bartın (30 Mar 14) Cemal Akın % 26,67 5 % 45,86 1 % 24,56 1 % 0 % 0 % 2,31 SP
- Batman Mehmet Demir % 76,4 % 28,8 5 % 0,7 % 1,5 % 0,8 % 65,5 3 % 1,5 SP 1
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MILLET DIGER
- Şehir Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- Batman Mehmet Demir % 76,4 % 28,81 5 % 0,68 % 1,48 % 0,85 % 65,49 3 % 1,47 SP 1
- Batman (30 Mar 14) Sabri Özdemir % 30,95 3 % 0,54 % 0,73 % 0 % 55,86 3 % 8,09 HÜDA-PAR
- Bayburt Hükmü Pekmezci % 60,7 % 35,7 1 % 56,9 2 % 1,6 % 2,5 % 0 % 2,1 SP
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MILLET DIGER
- Şehir Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- Bayburt Hükmü Pekmezci % 60,7 % 35,74 1 % 56,87 2 % 1,56 % 2,53 % 0 % 2,1 SP
- Bayburt (30 Mar 14) Mete Memiş % 52,1 3 % 38,28 1 % 0,95 % 0 % 0 % 8,05 SP
- Bilecik Semih Şahin % 100 % 41,8 4 % 0 3 % 50,4 2 % 0 % 0 % 3,9 BBP
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MILLET DIGER
- Şehir Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- Bilecik Semih Şahin % 100 % 41,79 4 % 0 3 % 50,36 2 % 0 % 0 % 3,93 BBP
- Bilecik (30 Mar 14) Selim Yağcı % 39,67 5 % 30,4 3 % 27,82 2 % 0 % 0 % 1,52 SP
- Bingöl Erdal Arıkan % 100 % 38,7 9 % 26,9 1 % 1,1 1 % 0 % 30,5 % 2 SP
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MILLET DIGER
- Şehir Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- Bingöl Erdal Arıkan % 100 % 38,67 9 % 26,95 1 % 1,14 1 % 0 % 30,48 % 1,98 SP
- Bingöl (30 Mar 14) Yücel Barakazi % 58,41 6 % 1,57 % 0,6 2 % 0 % 25,81 % 8,76 SP
- Bitlis Nesrullah Tanğlay % 99 % 44,2 8 % 0 % 1 % 1,1 % 33,3 2 % 18,3 SP 2
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MILLET DIGER
- Şehir Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- Bitlis Nesrullah Tanğlay % 99 % 44,17 8 % 0 % 0,98 % 1,11 % 33,26 2 % 18,3 SP 2
- Bitlis (30 Mar 14) Hüseyin Olan % 40,58 5 % 1,54 % 0,97 % 0 % 43,86 4 % 5,95 HÜDA-PAR
- Bolu Tanju Özcan % 94,9 % 44,6 5 % 0 2 % 52,8 3 % 0 % 0,2 % 1,6 SP
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MILLET DIGER
- Şehir Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- Bolu Tanju Özcan % 94,9 % 44,57 5 % 0 2 % 52,82 3 % 0 % 0,23 % 1,55 SP
- Bolu (30 Mar 14) Alaaddin Yılmaz % 49,6 6 % 9,94 1 % 37,74 4 % 0 % 0 % 1,76 SP
- Burdur Ali Orkun Ercengiz % 99,5 % 43,3 7 % 0 5 % 52,2 2 % 0 1 % 0,2 % 2,8 Diğer
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MILLET DIGER
- Şehir Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- Burdur Ali Orkun Ercengiz % 99,5 % 43,31 7 % 0 5 % 52,23 2 % 0 1 % 0,21 % 2,77 Diğer
- Burdur (30 Mar 14) Ali Orkun Ercengiz % 35,09 6 % 17,39 2 % 44,41 2 % 0 % 0 % 1,13 SP
- Bursa Alinur Aktaş % 79,5 % 49,4 13 % 0 1 % 47,1 3 % 0 % 0 % 1,5 SP
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MILLET DIGER
- Şehir Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- Bursa Alinur Aktaş % 79,5 % 49,39 13 % 0 1 % 47,06 3 % 0 % 0 % 1,53 SP
- Bursa (30 Mar 14) Recep Altepe % 49,52 15 % 15,33 % 28,7 2 % 0 % 0 % 2,07 SP
- Çanakkale Ülgür Gökhan % 71 % 36 7 % 0 % 59,8 12 % 0 2 % 0 % 1,3 Bağımsız
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MILLET DIGER
- Şehir Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- Çanakkale Ülgür Gökhan % 71 % 36 7 % 0 % 59,77 12 % 0 2 % 0 % 1,26 Bağımsız
- Çanakkale (30 Mar 14) Ülgür Gökhan % 35,91 8 % 7,34 2 % 54,36 4 % 0 % 0 % 1,11 Bağımsız
- Çankırı İsmail Hakkı Esen % 78,1 % 38,4 9 % 44,9 4 % 4,6 % 8 % 0 % 3,2 Diğer
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MILLET DIGER
- Şehir Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- Çankırı İsmail Hakkı Esen % 78,1 % 38,37 9 % 44,85 4 % 4,61 % 7,98 % 0 % 3,25 Diğer
- Çankırı (30 Mar 14) İrfan Dinç % 54,3 11 % 41,68 3 % 1,29 % 0 % 0 % 1,37 BBP
- Çorum Halil İbrahim Aşgın % 95,6 % 43,1 11 % 16,3 3 % 37,1 1 % 1,9 1 % 0 % 0,7 Diğer
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MILLET DIGER
- Şehir Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- Çorum Halil İbrahim Aşgın % 95,6 % 43,06 11 % 16,34 3 % 37,14 1 % 1,92 1 % 0 % 0,72 Diğer
- Çorum (30 Mar 14) Muzaffer Külcü % 50,73 8 % 11,77 3 % 34,37 2 % 0 % 0 % 1,21 SP
- Denizli Osman Zolan % 75,5 % 49,5 12 % 0 2 % 0 4 % 43,2 1 % 1,4 % 3 Diğer
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MILLET DIGER
- Şehir Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- Denizli Osman Zolan % 75,5 % 49,51 12 % 0 2 % 0 4 % 43,17 1 % 1,35 % 2,96 Diğer
- Denizli (30 Mar 14) Osman Zolan % 45,21 15 % 11,86 1 % 38,65 3 % 0 % 0 % 1,14 Bağımsız
- Diyarbakır Adnan Selçuk Mızraklı % 77,2 % 30,8 1 % 0 % 1,8 % 0 % 63 15 % 2,2 SP 1
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MILLET DIGER
- Şehir Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- Diyarbakır Adnan Selçuk Mızraklı % 77,2 % 30,77 1 % 0 % 1,75 % 0 % 62,99 15 % 2,19 SP 1
- Diyarbakır (30 Mar 14) Gültan Kışanak % 35,02 2 % 0,65 % 1,2 % 0 % 55,07 15 % 4,61 HÜDA-PAR
- Düzce Faruk Özlü % 94,1 % 46,9 5 % 21,9 5 % 0 % 27,9 % 0 % 0,8 SP
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MILLET DIGER
- Şehir Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- Düzce Faruk Özlü % 94,1 % 46,93 5 % 21,86 5 % 0 % 27,94 % 0 % 0,75 SP
- Düzce (30 Mar 14) Mehmet Keleş % 54,53 9 % 37,66 % 3,96 % 0 % 0 % 2,24 SP
- Edirne Recep Gürkan % 81,7 % 40,5 4 % 0 % 45 6 % 0 1 % 1,3 % 7,8 BTP
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MILLET DIGER
- Şehir Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- Edirne Recep Gürkan % 81,7 % 40,5 4 % 0 % 44,96 6 % 0 1 % 1,27 % 7,81 BTP
- Edirne (30 Mar 14) Recep Gürkan % 29,95 5 % 18,31 1 % 36,86 6 % 0 % 0 % 10,24 DSP
- Elazığ Şahin Şerifoğulları % 99,2 % 40,5 15 % 34,4 3 % 0 % 16,7 % 2,6 1 % 4,1 SP
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MILLET DIGER
- Şehir Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- Elazığ Şahin Şerifoğulları % 99,2 % 40,46 15 % 34,43 3 % 0 % 16,68 % 2,64 1 % 4,1 SP
- Elazığ (30 Mar 14) Mücahit Yanılmaz % 55,83 9 % 29,14 1 % 7,03 % 0 % 2,64 1 % 3,81 SP 1
- Erzincan Bekir Aksun % 99,7 % 33 7 % 42,1 5 % 23,1 2 % 0 % 0 % 0,7 SP
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MILLET DIGER
- Şehir Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- Erzincan Bekir Aksun % 99,7 % 33,02 7 % 42,08 5 % 23,14 2 % 0 % 0 % 0,72 SP
- Erzincan (30 Mar 14) Cemalettin Başsoy % 54,71 9 % 30,14 6 % 12,21 1 % 0 % 0 % 1,08 SP 1
- Erzurum Mehmet Sekmen % 89,2 % 62,7 13 % 0 2 % 2,2 % 24,6 % 5,7 2 % 2 SP
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MILLET DIGER
- Şehir Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- Erzurum Mehmet Sekmen % 89,2 % 62,74 13 % 0 2 % 2,21 % 24,65 % 5,65 2 % 2,02 SP
- Erzurum (30 Mar 14) Mehmet Sekmen % 58,67 14 % 28,91 % 1,56 1 % 0 % 6,18 4 % 2,32 SP 1
- Eskişehir Yılmaz Büyükerşen % 69,9 % 45,4 5 % 0 2 % 51,2 6 % 0 % 0 % 1,6 Diğer
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MILLET DIGER
- Şehir Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- Eskişehir Yılmaz Büyükerşen % 69,9 % 45,36 5 % 0 2 % 51,17 6 % 0 % 0 % 1,58 Diğer
- Eskişehir (30 Mar 14) Yılmaz Büyükerşen % 39,05 10 % 11,18 % 45,25 4 % 0 % 0 % 1,28 BBP
- Gaziantep Fatma Şahin % 96,4 % 53,7 6 % 0 1 % 0 2 % 16,7 % 0 % 25,4 DSP
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MILLET DIGER
- Şehir Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- Gaziantep Fatma Şahin % 96,4 % 53,69 6 % 0 1 % 0 2 % 16,65 % 0 % 25,43 DSP
- Gaziantep (30 Mar 14) Fatma Şahin % 54,6 8 % 11,88 1 % 21,47 % 0 % 6,19 % 2,81 SP
- Giresun Aytekin Şenlikoğlu % 99,6 % 49,1 15 % 0 5 % 48,5 3 % 0 % 0 % 1,3 SP 1
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MILLET DIGER
- Şehir Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- Giresun Aytekin Şenlikoğlu % 99,6 % 49,07 15 % 0 5 % 48,48 3 % 0 % 0 % 1,35 SP 1
- Giresun (30 Mar 14) Kerim Aksu % 39,11 16 % 11,93 2 % 46,32 1 % 0 % 0 % 1,43 SP 2
- Gümüşhane Ercan Çimen % 90,6 % 49,4 3 % 30,1 9 % 7,3 % 11,7 % 0 % 1,1 SP
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MILLET DIGER
- Şehir Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- Gümüşhane Ercan Çimen % 90,6 % 49,36 3 % 30,08 9 % 7,27 % 11,68 % 0 % 1,13 SP
- Gümüşhane (30 Mar 14) Ercan Çimen % 57,53 9 % 36,27 % 3,56 % 0 % 0 % 1,31 SP 1
- Hakkari Cihan Karaman % 87,7 % 33,8 4 % 0 % 2,5 % 1,5 % 59,3 3 % 1,3 Bağımsız
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MILLET DIGER
- Şehir Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- Hakkari Cihan Karaman % 87,7 % 33,85 4 % 0 % 2,49 % 1,47 % 59,34 3 % 1,34 Bağımsız
- Hakkari (30 Mar 14) Dilek Hatipoğlu % 26,12 1 % 2,34 % 1,43 % 0 % 66,76 4 % 2,49 BTP
- Hatay Lütfü Savaş % 71,3 % 42,2 8 % 0 3 % 54,7 4 % 0 % 0 % 1,3 Diğer
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MILLET DIGER
- Şehir Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- Hatay Lütfü Savaş % 71,3 % 42,25 8 % 0 3 % 54,67 4 % 0 % 0 % 1,26 Diğer
- Hatay (30 Mar 14) Lütfü Savaş % 40,36 10 % 15,24 1 % 41,15 4 % 0 % 0 % 1,35 Bağımsız
- Iğdır İsa Yaşar Tezel % 99,4 % 0 1 % 49 3 % 2,5 1 % 0 % 47,4 1 % 0,4 SP 1
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MILLET DIGER
- Şehir Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- Iğdır İsa Yaşar Tezel % 99,4 % 0 1 % 48,99 3 % 2,47 1 % 0 % 47,44 1 % 0,38 SP 1
- Iğdır (30 Mar 14) Murat Yikit % 10,91 % 42,39 % 0,74 1 % 0 % 44,15 1 % 0,83 BTP
- Isparta Şükrü Başdeğirmen % 84,9 % 38,1 14 % 30,7 3 % 0 3 % 28,7 1 % 0 % 0,7 SP
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MILLET DIGER
- Şehir Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- Isparta Şükrü Başdeğirmen % 84,9 % 38,05 14 % 30,68 3 % 0 3 % 28,66 1 % 0 % 0,71 SP
- Isparta (30 Mar 14) Yusuf Ziya Günaydın % 39,9 10 % 44,51 5 % 9,96 2 % 0 % 0 % 2,97 SP
- İstanbul Binali Yıldırım % 96,5 % 48,9 24 % 0 1 % 48,4 14 % 0 % 0 % 1,2 SP
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MILLET DIGER
- Şehir Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- İstanbul Binali Yıldırım % 96,5 % 48,95 24 % 0 1 % 48,44 14 % 0 % 0 % 1,22 SP
- İstanbul (30 Mar 14) Kadir Topbaş % 47,92 25 % 3,97 % 40,08 14 % 0 % 0 % 4,83 Bağımsız
- İzmir Mustafa Tunç Soyer % 83,3 % 38,4 4 % 0 1 % 58,1 24 % 0 1 % 0 % 1,2 Diğer
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MILLET DIGER
- Şehir Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- İzmir Mustafa Tunç Soyer % 83,3 % 38,36 4 % 0 1 % 58,11 24 % 0 1 % 0 % 1,18 Diğer
- İzmir (30 Mar 14) Aziz Kocaoğlu % 35,92 6 % 7,97 2 % 49,58 22 % 0 % 0 % 3,37 Bağımsız
- Kahramanmaraş Hayrettin Güngör % 82,4 % 65,9 9 % 0 1 % 28,2 1 % 0 % 0 % 1,8 Diğer
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MILLET DIGER
- Şehir Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- Kahramanmaraş Hayrettin Güngör % 82,4 % 65,88 9 % 0 1 % 28,17 1 % 0 % 0 % 1,81 Diğer
- Kahramanmaraş (30 Mar 14) Fatih Mehmet Erkoç % 58,84 10 % 30,46 % 6,31 1 % 0 % 0 % 1,29 Bağımsız
- Karabük Rafet Vergili % 100 % 40,5 2 % 40,9 3 % 0 1 % 17,4 % 0 % 0,5 Diğer
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MILLET DIGER
- Şehir Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- Karabük Rafet Vergili % 100 % 40,46 2 % 40,95 3 % 0 1 % 17,36 % 0 % 0,47 Diğer
- Karabük (30 Mar 14) Rafet Vergili % 42,76 5 % 51,81 1 % 2,61 % 0 % 0 % 2,17 SP
- Karaman Savaş Kalaycı % 100 % 38,5 5 % 39,1 4 % 15,8 1 % 3,2 1 % 0 % 1,9 SP
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MILLET DIGER
- Şehir Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- Karaman Savaş Kalaycı % 100 % 38,49 5 % 39,12 4 % 15,77 1 % 3,21 1 % 0 % 1,88 SP
- Karaman (30 Mar 14) Ertuğrul Çalışkan % 52,36 6 % 26,55 1 % 14,46 2 % 0 % 0 % 5,58 SP
- Kars Ayhan Bilgen % 95,8 % 0 4 % 26,6 2 % 22,3 1 % 2,4 % 29,7 2 % 18,1 DSP
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MILLET DIGER
- Şehir Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- Kars Ayhan Bilgen % 95,8 % 0 4 % 26,56 2 % 22,3 1 % 2,37 % 29,69 2 % 18,06 DSP
- Kars (30 Mar 14) Murtaza Karaçanta % 25,05 3 % 28,39 1 % 25,13 1 % 0 % 19,33 2 % 0,76 SP
- Kastamonu Rahmi Galip Vidinlioğlu % 87,1 % 31,2 10 % 49,3 7 % 18,3 3 % 0 % 0 % 0,4 SP
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MILLET DIGER
- Şehir Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- Kastamonu Rahmi Galip Vidinlioğlu % 87,1 % 31,18 10 % 49,3 7 % 18,27 3 % 0 % 0 % 0,4 SP
- Kastamonu (30 Mar 14) Tahsin Babaş % 45,78 13 % 45,31 4 % 7,16 1 % 0 % 0 % 0,75 BBP
- Kayseri Memduh Büyükkılıç % 87,7 % 63,5 11 % 0 4 % 0 % 31,3 1 % 0,5 % 2,7 SP
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MILLET DIGER
- Şehir Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- Kayseri Memduh Büyükkılıç % 87,7 % 63,51 11 % 0 4 % 0 % 31,29 1 % 0,54 % 2,72 SP
- Kayseri (30 Mar 14) Mehmet Özhaseki % 58,92 12 % 26,98 3 % 8,9 1 % 0 % 0 % 2,18 BBP
- Kırıkkale Mehmet Saygılı % 98,5 % 42,2 7 % 23,1 4 % 0 % 31,9 % 0 % 1 BBP
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MILLET DIGER
- Şehir Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- Kırıkkale Mehmet Saygılı % 98,5 % 42,23 7 % 23,11 4 % 0 % 31,93 % 0 % 1,03 BBP
- Kırıkkale (30 Mar 14) Mehmet Saygılı % 44,29 7 % 29,96 1 % 2,7 % 0 % 0 % 20,34 SP 1
- Kırklareli Mehmet Siyam Kesimoğlu % 97,6 % 0 7 % 37 1 % 21,4 7 % 0 % 0 % 37,4 Bağımsız 1
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MILLET DIGER
- Şehir Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- Kırklareli Mehmet Siyam Kesimoğlu % 97,6 % 0 7 % 37,04 1 % 21,39 7 % 0 % 0 % 37,37 Bağımsız 1
- Kırklareli (30 Mar 14) Mehmet Siyam Kesimoğlu % 34,98 2 % 24,4 2 % 38,02 5 % 0 % 0 % 0,69 Bağımsız
- Kırşehir Selahattin Ekicioğlu % 98,1 % 35 5 % 14 2 % 40,1 3 % 0 % 0 % 10,3 Diğer
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MILLET DIGER
- Şehir Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- Kırşehir Selahattin Ekicioğlu % 98,1 % 35,05 5 % 14,03 2 % 40,12 3 % 0 % 0 % 10,34 Diğer
- Kırşehir (30 Mar 14) Yaşar Bahçeci % 42,2 3 % 30,96 5 % 23,41 % 0 % 0 % 1,82 Bağımsız
- Kilis Mehmet Abdi Bulut % 100 % 47,4 4 % 32,5 % 0 % 17 % 0 % 2 SP
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MILLET DIGER
- Şehir Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- Kilis Mehmet Abdi Bulut % 100 % 47,36 4 % 32,54 % 0 % 16,96 % 0 % 1,99 SP
- Kilis (30 Mar 14) Hasan Kara % 50,82 3 % 39,56 % 3,05 % 0 % 0 % 2,68 BBP
- Kocaeli Tahir Büyükakın % 76,7 % 55,1 11 % 0 % 0 1 % 32,9 % 3,2 % 3,9 SP
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MILLET DIGER
- Şehir Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- Kocaeli Tahir Büyükakın % 76,7 % 55,06 11 % 0 % 0 1 % 32,86 % 3,23 % 3,88 SP
- Kocaeli (30 Mar 14) İbrahim Karaosmanoğlu % 50,59 12 % 14,05 % 26,16 % 0 % 0 % 4,96 SP
- Konya Uğur İbrahim Altay % 78,7 % 71,4 24 % 0 4 % 0 1 % 19,7 % 2 % 4,1 SP
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MILLET DIGER
- Şehir Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- Konya Uğur İbrahim Altay % 78,7 % 71,42 24 % 0 4 % 0 1 % 19,67 % 2,03 % 4,08 SP
- Konya (30 Mar 14) Tahir Akyürek % 64,26 26 % 18,46 3 % 5,73 1 % 0 % 1,94 % 7,47 SP 1
- Kütahya Alim Işık % 61,1 % 32,7 17 % 38,1 10 % 25,6 % 1,5 % 0 % 1,3 SP 1
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MILLET DIGER
- Şehir Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- Kütahya Alim Işık % 61,1 % 32,67 17 % 38,09 10 % 25,62 % 1,49 % 0 % 1,26 SP 1
- Kütahya (30 Mar 14) Kamil Saraçoğlu % 48,87 14 % 46,02 5 % 1,61 1 % 0 % 0 % 2,42 SP 1
- Malatya Selahattin Gürkan % 87,5 % 69 8 % 0 1 % 22,5 4 % 0 % 1,4 % 5,4 SP
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MILLET DIGER
- Şehir Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- Malatya Selahattin Gürkan % 87,5 % 69,04 8 % 0 1 % 22,47 4 % 0 % 1,4 % 5,36 SP
- Malatya (30 Mar 14) Ahmet Çakır % 61,65 11 % 7,66 % 17,75 2 % 0 % 0 % 9,89 SP
- Manisa Cengiz Ergün % 71,9 % 0 8 % 53,4 5 % 0 3 % 38,3 1 % 3,4 % 1,4 Diğer
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MILLET DIGER
- Şehir Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- Manisa Cengiz Ergün % 71,9 % 0 8 % 53,44 5 % 0 3 % 38,28 1 % 3,44 % 1,41 Diğer
- Manisa (30 Mar 14) Cengiz Ergün % 36,7 11 % 40,11 6 % 18,28 % 0 % 0 % 2,45 Bağımsız
- Mardin Ahmet Türk % 89,5 % 38,7 5 % 0 % 1,8 % 1,1 % 55,1 5 % 1,4 Diğer
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MILLET DIGER
- Şehir Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- Mardin Ahmet Türk % 89,5 % 38,71 5 % 0 % 1,8 % 1,06 % 55,14 5 % 1,41 Diğer
- Mardin (30 Mar 14) Ahmet Türk % 37,39 2 % 0,94 % 0,92 % 0 % 0 8 % 52,19 Bağımsız
- Mersin Vahap Seçer % 63,4 % 0 2 % 40,7 8 % 44,3 3 % 0 % 0 % 11,6 DP
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MILLET DIGER
- Şehir Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- Mersin Vahap Seçer % 63,4 % 0 2 % 40,7 8 % 44,33 3 % 0 % 0 % 11,57 DP
- Mersin (30 Mar 14) Burhanettin Kocamaz % 28,02 1 % 31,96 8 % 28,34 3 % 0 % 9,63 1 % 0,64 SP
- Muğla Osman Gürün % 73 % 27,9 6 % 0 1 % 37 6 % 0 % 0 % 26,4 Bağımsız
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MILLET DIGER
- Şehir Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- Muğla Osman Gürün % 73 % 27,93 6 % 0 1 % 36,96 6 % 0 % 0 % 26,42 Bağımsız
- Muğla (30 Mar 14) Osman Gürün % 28,97 2 % 18,01 % 49,12 10 % 0 % 0 % 1,56 Bağımsız
- Muş Feyat Asya % 93,2 % 33,1 10 % 0 % 0,6 % 0 1 % 31,8 4 % 26,4 Bağımsız
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MILLET DIGER
- Şehir Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- Muş Feyat Asya % 93,2 % 33,14 10 % 0 % 0,61 % 0 1 % 31,84 4 % 26,44 Bağımsız
- Muş (30 Mar 14) Feyat Asya % 48,53 2 % 2,54 1 % 1,17 % 0 % 40,82 3 % 3,69 SP
- Nevşehir Rasim Arı % 99,5 % 51,8 15 % 34,5 3 % 0 2 % 10,3 % 0 % 1,6 SP
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MILLET DIGER
- Şehir Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- Nevşehir Rasim Arı % 99,5 % 51,77 15 % 34,49 3 % 0 2 % 10,3 % 0 % 1,64 SP
- Nevşehir (30 Mar 14) Hasan Ünver % 52,45 11 % 42,69 4 % 1,87 1 % 0 % 0 % 1,61 SP
- Niğde Emrah Özdemir % 99 % 37,4 17 % 18,8 9 % 14,7 2 % 28 % 0 % 0,6 SP
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MILLET DIGER
- Şehir Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- Niğde Emrah Özdemir % 99 % 37,4 17 % 18,84 9 % 14,72 2 % 27,96 % 0 % 0,55 SP
- Niğde (30 Mar 14) Faruk Akdoğan % 41,1 7 % 34,23 2 % 20,8 1 % 0 % 0 % 1,89 SP
- Ordu Mehmet Hilmi Güler % 86,2 % 56,5 16 % 0 2 % 15,9 1 % 0 % 0 % 25,5 SP
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MILLET DIGER
- Şehir Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- Ordu Mehmet Hilmi Güler % 86,2 % 56,52 16 % 0 2 % 15,86 1 % 0 % 0 % 25,54 SP
- Ordu (30 Mar 14) Enver Yılmaz % 54,39 19 % 8,14 % 34,13 % 0 % 0 % 1,03 SP
- Osmaniye Kadir Kara % 83,6 % 0 5 % 53,2 3 % 0 2 % 19 1 % 3,8 % 15,3 Bağımsız
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MILLET DIGER
- Şehir Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- Osmaniye Kadir Kara % 83,6 % 0 5 % 53,15 3 % 0 2 % 19,05 1 % 3,84 % 15,35 Bağımsız
- Osmaniye (30 Mar 14) Kadir Kara % 37,45 3 % 47,34 5 % 9,91 1 % 0 % 0 % 2,64 Bağımsız
- Rize Rahmi Metin % 100 % 72,2 14 % 0 3 % 13,5 1 % 6,7 % 0 % 5,1 SP
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MILLET DIGER
- Şehir Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- Rize Rahmi Metin % 100 % 72,18 14 % 0 3 % 13,54 1 % 6,71 % 0 % 5,06 SP
- Rize (30 Mar 14) Reşat Kasap % 67,85 16 % 4,21 % 4,91 % 0 % 0 % 22,46 SP 1
- Sakarya Ekrem Yüce % 87,4 % 65,1 13 % 0 1 % 0 % 27,8 % 1,1 % 3,4 SP 1
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MILLET DIGER
- Şehir Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- Sakarya Ekrem Yüce % 87,4 % 65,06 13 % 0 1 % 0 % 27,79 % 1,07 % 3,44 SP 1
- Sakarya (30 Mar 14) Zeki Toçoğlu % 57,9 16 % 26,75 % 9,23 % 0 % 0 % 3,08 SP
- Samsun Mustafa Demir % 83 % 46,5 13 % 0 2 % 0 1 % 28,1 1 % 0 % 20,1 Bağımsız
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MILLET DIGER
- Şehir Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- Samsun Mustafa Demir % 83 % 46,52 13 % 0 2 % 0 1 % 28,13 1 % 0 % 20,08 Bağımsız
- Samsun (30 Mar 14) Yusuf Ziya Yılmaz % 54,85 16 % 25,21 1 % 15,87 % 0 % 0 % 1,79 SP
- Siirt Berivan Helen Işık % 98,9 % 46,5 5 % 0 % 1,7 % 1,5 % 48,7 4 % 1 SP 1
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MILLET DIGER
- Şehir Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- Siirt Berivan Helen Işık % 98,9 % 46,49 5 % 0 % 1,71 % 1,46 % 48,69 4 % 1,01 SP 1
- Siirt (30 Mar 14) Tuncer Bakırhan % 42,08 4 % 0,59 % 0,55 % 0 % 49,42 5 % 4,32 BBP
- Sinop Barış Ayhan % 94,7 % 39,2 7 % 0 % 57 2 % 0 % 0 % 1,7 Diğer
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MILLET DIGER
- Şehir Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- Sinop Barış Ayhan % 94,7 % 39,17 7 % 0 % 56,96 2 % 0 % 0 % 1,73 Diğer
- Sinop (30 Mar 14) Baki Ergül % 37,39 4 % 6,31 1 % 54,34 3 % 0 % 0 % 1,25 SP
- Sivas Hilmi Bilgin % 98,1 % 49,2 12 % 4,7 8 % 7,8 2 % 0 % 0 % 36,2 BBP 1
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MILLET DIGER
- Şehir Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- Sivas Hilmi Bilgin % 98,1 % 49,19 12 % 4,72 8 % 7,8 2 % 0 % 0 % 36,24 BBP 1
- Sivas (30 Mar 14) Sami Aydın % 58,25 13 % 3,77 4 % 4,7 3 % 0 % 0 % 30,85 BBP 1
- Şanlıurfa Zeynel Abidin Beyazgül % 80,7 % 61,2 11 % 0 1 % 0 % 0 % 0 1 % 35,6 SP
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MILLET DIGER
- Şehir Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- Şanlıurfa Zeynel Abidin Beyazgül % 80,7 % 61,15 11 % 0 1 % 0 % 0 % 0 1 % 35,62 SP
- Şanlıurfa (30 Mar 14) Celalettin Güvenç % 61,65 9 % 2,38 % 0,87 % 0 % 30,51 4 % 2,27 SP
- Şırnak Mehmet Yarka % 99,2 % 61,9 14 % 0 % 1,8 % 0 % 35,1 4 % 0,8 SP
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MILLET DIGER
- Şehir Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- Şırnak Mehmet Yarka % 99,2 % 61,93 14 % 0 % 1,75 % 0 % 35,07 4 % 0,76 SP
- Şırnak (30 Mar 14) Serhat Kadırhan % 29,29 4 % 3,18 % 1,55 % 0 % 59,55 8 % 2,63 HÜDA-PAR
- Tekirdağ Kadir Albayrak % 82,3 % 43,9 3 % 0 % 51 8 % 0 % 1,9 % 1,1 Diğer
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MILLET DIGER
- Şehir Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- Tekirdağ Kadir Albayrak % 82,3 % 43,86 3 % 0 % 51,02 8 % 0 % 1,9 % 1,1 Diğer
- Tekirdağ (30 Mar 14) Kadir Albayrak % 37,13 % 12,67 % 45,77 11 % 0 % 0 % 1,7 Bağımsız
- Tokat Eyüp Eroğlu % 98,1 % 49,2 20 % 28,3 11 % 0 6 % 20,5 % 0 % 1,1 SP
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MILLET DIGER
- Şehir Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- Tokat Eyüp Eroğlu % 98,1 % 49,16 20 % 28,33 11 % 0 6 % 20,52 % 0 % 1,07 SP
- Tokat (30 Mar 14) Eyüp Eroğlu % 52,02 19 % 39,04 4 % 5,19 % 0 % 0 % 2,83 SP 1
- Trabzon Murat Zorluoğlu % 84,5 % 64,2 13 % 0 2 % 0 1 % 29,7 1 % 0 % 3,2 SP
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MILLET DIGER
- Şehir Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- Trabzon Murat Zorluoğlu % 84,5 % 64,17 13 % 0 2 % 0 1 % 29,75 1 % 0 % 3,15 SP
- Trabzon (30 Mar 14) Orhan Fevzi Gümrükçüoğlu % 59,4 16 % 11,14 1 % 24,89 1 % 0 % 0 % 2,79 SP
- Tunceli Fatih Mehmet Maçoğlu % 100 % 14,2 2 % 3 % 20,9 5 % 0 % 29 1 % 32,2 TKP 1
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MILLET DIGER
- Şehir Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- Tunceli Fatih Mehmet Maçoğlu % 100 % 14,16 2 % 3,04 % 20,93 5 % 0 % 29,05 1 % 32,24 TKP 1
- Tunceli (30 Mar 14) Mehmet Ali Bul % 9,33 1 % 1,43 % 30,81 5 % 0 % 42,44 % 13,42 Bağımsız
- Uşak Mehmet Çakın % 100 % 39 6 % 10,7 % 10,4 1 % 37,6 % 0 % 1,5 Diğer
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MILLET DIGER
- Şehir Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- Uşak Mehmet Çakın % 100 % 38,99 6 % 10,67 % 10,41 1 % 37,61 % 0 % 1,45 Diğer
- Uşak (30 Mar 14) Nurullah Cahan % 43,27 3 % 31 % 22,79 2 % 0 % 0 % 0,82 BBP
- Van Bedia Özgökçe Ertan % 67,5 % 41,9 5 % 0 % 1,8 % 1,1 % 51,1 8 % 1,8 SP
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MILLET DIGER
- Şehir Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- Van Bedia Özgökçe Ertan % 67,5 % 41,92 5 % 0 % 1,83 % 1,1 % 51,1 8 % 1,78 SP
- Van (30 Mar 14) Bekir Kaya % 41,24 2 % 0,74 % 0,78 % 0 % 53,14 11 % 1,32 SP
- Yalova Vefa Salman % 99,6 % 45,6 5 % 0 3 % 45,9 4 % 0 % 0,9 % 5,6 DP
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MILLET DIGER
- Şehir Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- Yalova Vefa Salman % 99,6 % 45,63 5 % 0 3 % 45,89 4 % 0 % 0,85 % 5,6 DP
- Yalova (30 Mar 14) Yakup Bilgin Koçal % 42,98 7 % 5,39 % 42,98 2 % 0 % 0 % 3,58 Bağımsız
- Yozgat Celal Köse % 88,8 % 41,5 18 % 15,7 7 % 0 1 % 3,5 2 % 0 % 37,1 Bağımsız
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MILLET DIGER
- Şehir Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- Yozgat Celal Köse % 88,8 % 41,53 18 % 15,7 7 % 0 1 % 3,53 2 % 0 % 37,09 Bağımsız
- Yozgat (30 Mar 14) Kazım Arslan % 56,18 30 % 38,2 1 % 1,44 % 0 % 0 % 2,66 BBP
- Zonguldak Ömer Selim Alan % 99,6 % 42,1 14 % 15,3 1 % 38,5 7 % 0 1 % 0 % 2,9 Diğer
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MILLET DIGER
- Şehir Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- Zonguldak Ömer Selim Alan % 99,6 % 42,1 14 % 15,31 1 % 38,55 7 % 0 1 % 0 % 2,91 Diğer
- Zonguldak (30 Mar 14) Muharrem Akdemir % 38,59 8 % 17,7 % 39,86 5 % 0 % 0 % 1,83 SP
Resmi kurumların yayımladığı sonuçlar esas alınarak hazırlanan bu içeriklerde tre (-) ile belirtilen il ya da ilçelerle ilgili verilere ulaşılamamıştır.
Türkiye Ayrıntılı Seçim Sonuçları
- Açılan sandık
- 164.026 / 194.678
- %84,3
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