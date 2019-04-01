Seçim Gaziantep Seçim Sonuçları – 31 Mart 2019 Gaziantep Yerel Seçim sonuçları

31 Mart 2019 Gaziantep Yerel Seçim Sonuçları

02:00 Süre İçinde Yenilenecek
Fatma Şahin
Fatma Şahin
AK Parti
%54
494.326 oy
Celal Doğan
Celal Doğan
DSP
%26,2
239.949 oy
Diğer
%20
181.371 oy
Gaziantep İli Seçim Sonuçları

Genele Göre

İttifaka Göre

  • Açılan sandık
  • 3.973 / 3.981
  • %99,8
  • AK Parti
  • İYİ Parti
  • CHP
  • MHP
  • HDP
  • Diğer
  • %54
  • %16,4
  • %0
  • %0
  • %0
  • %29,6
  • %54
  • %16,4
  • %0
  • %0
  • %0
  • %29,6
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %54,6
  • %0
  • %21,5
  • %11,9
  • %6,2
  • %5,9
  • %54,6
  • %0
  • %21,5
  • %11,9
  • %6,2
  • %5,9
Tüm Partiler
Partilerin Kazandığı İlçe/Belde Sayısı
6
2
1
Kazanılan İlçe ve Belde Dağılımı
ARB İSL NZP OĞZ YVZ ŞHB ŞHK KRK NRD
Araban
yukleniyor
İslahiye
yukleniyor
Karkamış
yukleniyor
Nizip
yukleniyor
Nurdağı
yukleniyor
Oğuzeli
yukleniyor
Şahinbey
yukleniyor
Şehitkamil
yukleniyor
Yavuzeli
yukleniyor
  • AK Parti
  • MHP
  • CHP
  • İYİ Parti
  • HDP

*2019 Yerel Seçimi sonuç verileri Anadolu Ajansı tarafından sağlanmaktadır.

Belediye Başkan Adayları
  • Fatma Şahin AK Parti
  • Celal Doğan DSP
  • Mehmet Ejder Demir İYİ Parti
  • Mehmet İslam SP
  • Mahmut Özdemir BTP
  • Katılım oranı % 78,6
  • Toplam seçmen1.228.873
  • Kullanılan oy965.306
  • Geçerli oy915.646
  • 30 Mar 14 % 100
  • 30 Mar 141.091.859
  • 30 Mar 14934.539
  • 30 Mar 14897.627
Parti Listesi Belediye Başkanlığı Aday Listesi Gaziantep Büyükşehir Belediye Meclisi Seçim Sonuçları
  • Açılan sandık
  • 3.973 / 3.981
  • %99,8
  • CUMHUR
  • AK Parti
  • MHP
  • %54
  • %54
  • %0
  • %54
  • %54
  • %0
  • MILLET
  • İYİ Parti
  • CHP
  • %16,4
  • %16,4
  • %0
  • %16,4
  • %16,4
  • %0
  • DIGER
  • HDP
  • %0
  • %0
  • %0
  • %0
Tüm Partiler
Partilerin Kazandığı İlçe/Belde Sayısı
7
2
Kazanılan İlçe ve Belde Dağılımı
ARB İSL NZP OĞZ YVZ ŞHB ŞHK KRK NRD
Araban
yukleniyor
İslahiye
yukleniyor
Karkamış
yukleniyor
Nizip
yukleniyor
Nurdağı
yukleniyor
Oğuzeli
yukleniyor
Şahinbey
yukleniyor
Şehitkamil
yukleniyor
Yavuzeli
yukleniyor
  • CUMHUR
  • MILLET
  • DIGER
  • HDP

*2019 Yerel Seçimi sonuç verileri Anadolu Ajansı tarafından sağlanmaktadır.

Belediye Başkan Adayları
  • Fatma Şahin AK Parti
  • Celal Doğan DSP
  • Mehmet Ejder Demir İYİ Parti
  • Mehmet İslam SP
  • Mahmut Özdemir BTP
  • Katılım oranı % 78,6
  • Toplam seçmen1.228.873
  • Kullanılan oy965.306
  • Geçerli oy915.646
  • 30 Mar 14 % 100
  • 30 Mar 141.091.859
  • 30 Mar 14934.539
  • 30 Mar 14897.627
Parti Listesi Belediye Başkanlığı Aday Listesi Gaziantep Büyükşehir Belediye Meclisi Seçim Sonuçları

İlçe/Belde Bazında Kazanan Partiler

  • İlçe - Belde 2019 2014
  • İlçe - Belde 2019 2014
  • İlçe - Belde 2019 2014

Parti Bazında Kazanılan İlçe/Belde Belediyesi Sayıları

  • Partiler 2019 2014 Fark
  • Partiler 2019 2014 Fark
  • AK Parti 6 8 -2
  • MHP 1 1 0
  • CHP 2 0 +2
  • İYİ Parti 0 0 0
  • HDP 0 0 0
  • SP 0 0 0
  • DSP 0 0 0
  • BBP 0 0 0
  • VP 0 0 0
  • DP 0 0 0
  • BTP 0 0 0
  • TKP 0 0 0
  • Bağımsız 0 0 0
  • Diğer 0 0 0

Gaziantep İlçeleri Seçim Sonuçları

* Partilerin Gaziantep ilinin ilçelerinde aldıkları sonuçları gösterir.

  • CUMHUR MILLET DIGER
  • İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer

Resmi kurumların yayımladığı sonuçlar esas alınarak hazırlanan bu içeriklerde tre (-) ile belirtilen il ya da ilçelerle ilgili verilere ulaşılamamıştır.

Gaziantep Ayrıntılı Seçim Sonuçları

  • Açılan sandık
  • 3.973 / 3.981
  • %99,8
  • AK Parti
  • DSP
  • İYİ Parti
  • SP
  • BTP
  • %54
    494.326 oy
  • %26,2
    239.949 oy
  • %16,4
    150.390 oy
  • %1,9
    17.335 oy
  • %0,4
    4.113 oy
  • %54
    494.326 oy
  • %26,2
    239.949 oy
  • %16,4
    150.390 oy
  • %1,9
    17.335 oy
  • %0,4
    4.113 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %54,6
    490.089 oy
  • %0,1
    877 oy
  • %0
    0 oy
  • %2,8
    25.258 oy
  • %0,3
    2.772 oy
  • %54,6
    490.089 oy
  • %0,1
    877 oy
  • %0
  • %2,8
    25.258 oy
  • %0,3
    2.772 oy
  • Bağımsız
  • VP
  • TKP
  • CHP
  • MHP
  • %0,4
    4.013 oy
  • %0,3
    3.174 oy
  • %0,3
    2.346 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,4
    4.013 oy
  • %0,3
    3.174 oy
  • %0,3
    2.346 oy
  • %0
  • %0
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %21,5
    192.687 oy
  • %11,9
    106.625 oy
  • %0
  • %0
  • %0
  • %21,5
    192.687 oy
  • %11,9
    106.625 oy
  • HDP
  • BBP
  • DP
  • Diğer
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
  • %0
  • %0
  • %0
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %6,2
    55.578 oy
  • %1,1
    9.592 oy
  • %0,9
    7.803 oy
  • %0
    0 oy
  • %6,2
    55.578 oy
  • %1,1
    9.592 oy
  • %0,9
    7.803 oy
  • %0

Mart 2019 Yerel Seçim Sonuçları

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