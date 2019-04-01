31 Mart 2019 Gaziantep Yerel Seçim Sonuçları
Fatma Şahin
AK Parti
%54
494.326 oy
Celal Doğan
DSP
%26,2
239.949 oy
Diğer
%20
181.371 oy
Gaziantep İli Seçim Sonuçları
- Açılan sandık
- 3.973 / 3.981
- %99,8
Partilerin Kazandığı İlçe/Belde Sayısı
Belediye Başkan Adayları
- Fatma Şahin AK Parti
- Celal Doğan DSP
- Mehmet Ejder Demir İYİ Parti
- Mehmet İslam SP
- Mahmut Özdemir BTP
- Katılım oranı % 78,6
- Toplam seçmen1.228.873
- Kullanılan oy965.306
- Geçerli oy915.646
- 30 Mar 14 % 100
- 30 Mar 141.091.859
- 30 Mar 14934.539
- 30 Mar 14897.627
- Açılan sandık
- 3.973 / 3.981
- %99,8
Partilerin Kazandığı İlçe/Belde Sayısı
Belediye Başkan Adayları
- Fatma Şahin AK Parti
- Celal Doğan DSP
- Mehmet Ejder Demir İYİ Parti
- Mehmet İslam SP
- Mahmut Özdemir BTP
- Katılım oranı % 78,6
- Toplam seçmen1.228.873
- Kullanılan oy965.306
- Geçerli oy915.646
- 30 Mar 14 % 100
- 30 Mar 141.091.859
- 30 Mar 14934.539
- 30 Mar 14897.627
İlçe/Belde Bazında Kazanan Partiler
- İlçe - Belde 2019 2014
- İlçe - Belde 2019 2014
- İlçe - Belde 2019 2014
- Araban CHP %51,9 AK Parti %43,2
- İslahiye AK Parti %49,6 AK Parti %47
- Karkamış CHP %53,3 AK Parti %33,6
- Nizip AK Parti %53,2 AK Parti %53,8
- Nurdağı AK Parti %39,6 AK Parti %43,4
- Oğuzeli MHP %57,3 MHP %35,3
- Şahinbey AK Parti %60,3 AK Parti %55,3
- Şehitkamil AK Parti %53,5 AK Parti %52,4
- Yavuzeli AK Parti %53,5 AK Parti %50,1
Parti Bazında Kazanılan İlçe/Belde Belediyesi Sayıları
- Partiler 2019 2014 Fark
- Partiler 2019 2014 Fark
- AK Parti 6 8 -2
- MHP 1 1 0
- CHP 2 0 +2
- İYİ Parti 0 0 0
- HDP 0 0 0
- SP 0 0 0
- DSP 0 0 0
- BBP 0 0 0
- VP 0 0 0
- DP 0 0 0
- BTP 0 0 0
- TKP 0 0 0
- Bağımsız 0 0 0
- Diğer 0 0 0
Gaziantep İlçeleri Seçim Sonuçları
* Partilerin Gaziantep ilinin ilçelerinde aldıkları sonuçları gösterir.
- CUMHUR MILLET DIGER
- İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- Araban Hasan Doğru % 100 % 46,4 % 0 % 51,9 % 0 % 0 % 0,8 SP
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MILLET DIGER
- İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- Araban Hasan Doğru % 100 % 46,43 % 0 % 51,93 % 0 % 0 % 0,84 SP
- Araban (30 Mar 14) Mehmet Özdemir % 43,24 % 12,51 % 36,64 % 0 % 5,66 % 1,1 SP
- İslahiye Kemal Vural % 100 % 49,6 % 0 % 41,4 % 0 % 0 % 5,1 SP
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MILLET DIGER
- İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- İslahiye Kemal Vural % 100 % 49,63 % 0 % 41,41 % 0 % 0 % 5,07 SP
- İslahiye (30 Mar 14) Kemal Vural % 46,97 % 8,17 % 36,49 % 0 % 2,32 % 3,17 BBP
- Karkamış Ali Doğan % 100 % 0 % 46,1 % 53,3 % 0 % 0 % 0,4 SP
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MILLET DIGER
- İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- Karkamış Ali Doğan % 100 % 0 % 46,14 % 53,34 % 0 % 0 % 0,36 SP
- Karkamış (30 Mar 14) Nuh Kocaaslan % 33,6 % 31,3 % 23,06 % 0 % 0,13 % 11,76 SP
- Nizip Mehmet Sarı % 99,7 % 53,2 % 0 % 0 % 39,4 % 0 % 4,2 DSP
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MILLET DIGER
- İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- Nizip Mehmet Sarı % 99,7 % 53,22 % 0 % 0 % 39,41 % 0 % 4,22 DSP
- Nizip (30 Mar 14) Haci Fevzi Akdoğan % 53,76 % 7,04 % 6,96 % 0 % 5,47 % 23,72 DP
- Nurdağı Ökkeş Kavak % 100 % 39,6 % 0 % 0 % 19,3 % 0 % 38,3 BBP
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MILLET DIGER
- İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- Nurdağı Ökkeş Kavak % 100 % 39,6 % 0 % 0 % 19,26 % 0 % 38,32 BBP
- Nurdağı (30 Mar 14) Mehmet Yıldırır % 43,4 % 30,3 % 3,78 % 0 % 1,28 % 20,17 SP
- Oğuzeli Mehmet Sait Kılıç % 100 % 0 % 57,3 % 39,5 % 0 % 0 % 1,2 SP
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MILLET DIGER
- İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- Oğuzeli Mehmet Sait Kılıç % 100 % 0 % 57,32 % 39,48 % 0 % 0 % 1,15 SP
- Oğuzeli (30 Mar 14) Mehmet Sait Kılıç % 31,33 % 35,32 % 24,18 % 0 % 0 % 7,79 DP
- Şahinbey Mehmet İhsan Tahmazoğlu % 100 % 60,3 % 0 % 19,4 % 10,1 % 0 % 7,2 DSP
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MILLET DIGER
- İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- Şahinbey Mehmet İhsan Tahmazoğlu % 100 % 60,25 % 0 % 19,35 % 10,08 % 0 % 7,24 DSP
- Şahinbey (30 Mar 14) Mehmet İhsan Tahmazoğlu % 55,29 % 12,58 % 22,74 % 0 % 5,43 % 1,74 SP
- Şehitkamil Muhammet Rıdvan Fadıloğlu % 99,5 % 53,5 % 0 % 28,2 % 10,9 % 0 % 2,8 SP
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MILLET DIGER
- İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- Şehitkamil Muhammet Rıdvan Fadıloğlu % 99,5 % 53,5 % 0 % 28,17 % 10,93 % 0 % 2,78 SP
- Şehitkamil (30 Mar 14) Muhammet Rıdvan Fadıloğlu % 52,36 % 12,03 % 21,21 % 0 % 8,76 % 3,33 SP
- Yavuzeli Mustafa Kemal Sakaroğlu % 100 % 53,5 % 0 % 0 % 45,8 % 0 % 0,4 SP
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MILLET DIGER
- İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- Yavuzeli Mustafa Kemal Sakaroğlu % 100 % 53,49 % 0 % 0 % 45,84 % 0 % 0,45 SP
- Yavuzeli (30 Mar 14) Mustafa Kemal Sakaroğlu % 50,15 % 3,14 % 31,24 % 0 % 1,23 % 13,34 SP
Resmi kurumların yayımladığı sonuçlar esas alınarak hazırlanan bu içeriklerde tre (-) ile belirtilen il ya da ilçelerle ilgili verilere ulaşılamamıştır.
Gaziantep Ayrıntılı Seçim Sonuçları
- Açılan sandık
- 3.973 / 3.981
- %99,8
-
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2007 Anayasa Referandumu Sonuçlarıseçim hakkında bilgi
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