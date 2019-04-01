Seçim Hatay Seçim Sonuçları – 31 Mart 2019 Hatay Yerel Seçim sonuçları

31 Mart 2019 Hatay Yerel Seçim Sonuçları

02:00 Süre İçinde Yenilenecek
Lütfü Savaş
Lütfü Savaş
CHP
%55,1
489.652 oy
İbrahim Güler
İbrahim Güler
AK Parti
%42,8
379.953 oy
Diğer
%2
18.505 oy
Hatay İli Seçim Sonuçları

Genele Göre

İttifaka Göre

  • Açılan sandık
  • 3.415 / 3.421
  • %99,8
  • CHP
  • AK Parti
  • MHP
  • İYİ Parti
  • HDP
  • Diğer
  • %55,1
  • %42,8
  • %0
  • %0
  • %0
  • %2,1
  • %55,1
  • %42,8
  • %0
  • %0
  • %0
  • %2,1
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %41,1
  • %40,4
  • %15,2
  • %0
  • %0
  • %3,2
  • %41,1
  • %40,4
  • %15,2
  • %0
  • %0
  • %3,2
Tüm Partiler
Partilerin Kazandığı İlçe/Belde Sayısı
4
8
3
Kazanılan İlçe ve Belde Dağılımı
PYS DFN ARS ALT DRT HAS İSK KRK REY SAM YAY ERZ BLN KML ANT
Altınözü
yukleniyor
Antakya
yukleniyor
Arsuz
yukleniyor
Belen
yukleniyor
Defne
yukleniyor
Dörtyol
yukleniyor
Erzin
yukleniyor
Hassa
yukleniyor
İskenderun
yukleniyor
Kırıkhan
yukleniyor
Kumlu
yukleniyor
Payas
yukleniyor
Reyhanlı
yukleniyor
Samandağ
yukleniyor
Yayladağı
yukleniyor
  • AK Parti
  • MHP
  • CHP
  • İYİ Parti
  • HDP

*2019 Yerel Seçimi sonuç verileri Anadolu Ajansı tarafından sağlanmaktadır.

Belediye Başkan Adayları
  • Lütfü Savaş CHP
  • İbrahim Güler AK Parti
  • Ahmet Yıldız SP
  • Ercan Akarpınar DSP
  • Yunus Özgür Yıldırım VP
  • Katılım oranı % 85,5
  • Toplam seçmen1.068.544
  • Kullanılan oy912.976
  • Geçerli oy888.110
  • 30 Mar 14 % 100
  • 30 Mar 14968.336
  • 30 Mar 14842.013
  • 30 Mar 14818.939
Parti Listesi Belediye Başkanlığı Aday Listesi Hatay Büyükşehir Belediye Meclisi Seçim Sonuçları
  • Açılan sandık
  • 3.415 / 3.421
  • %99,8
  • MILLET
  • CHP
  • İYİ Parti
  • %55,1
  • %55,1
  • %0
  • %55,1
  • %55,1
  • %0
  • CUMHUR
  • AK Parti
  • MHP
  • %42,8
  • %42,8
  • %0
  • %42,8
  • %42,8
  • %0
  • DIGER
  • HDP
  • %0
  • %0
  • %0
  • %0
Tüm Partiler
Partilerin Kazandığı İlçe/Belde Sayısı
4
11
Kazanılan İlçe ve Belde Dağılımı
PYS DFN ARS ALT DRT HAS İSK KRK REY SAM YAY ERZ BLN KML ANT
Altınözü
yukleniyor
Antakya
yukleniyor
Arsuz
yukleniyor
Belen
yukleniyor
Defne
yukleniyor
Dörtyol
yukleniyor
Erzin
yukleniyor
Hassa
yukleniyor
İskenderun
yukleniyor
Kırıkhan
yukleniyor
Kumlu
yukleniyor
Payas
yukleniyor
Reyhanlı
yukleniyor
Samandağ
yukleniyor
Yayladağı
yukleniyor
  • CUMHUR
  • MILLET
  • DIGER
  • HDP

*2019 Yerel Seçimi sonuç verileri Anadolu Ajansı tarafından sağlanmaktadır.

Belediye Başkan Adayları
  • Lütfü Savaş CHP
  • İbrahim Güler AK Parti
  • Ahmet Yıldız SP
  • Ercan Akarpınar DSP
  • Yunus Özgür Yıldırım VP
  • Katılım oranı % 85,5
  • Toplam seçmen1.068.544
  • Kullanılan oy912.976
  • Geçerli oy888.110
  • 30 Mar 14 % 100
  • 30 Mar 14968.336
  • 30 Mar 14842.013
  • 30 Mar 14818.939
Parti Listesi Belediye Başkanlığı Aday Listesi Hatay Büyükşehir Belediye Meclisi Seçim Sonuçları

İlçe/Belde Bazında Kazanan Partiler

  • İlçe - Belde 2019 2014
  • İlçe - Belde 2019 2014
  • İlçe - Belde 2019 2014

Parti Bazında Kazanılan İlçe/Belde Belediyesi Sayıları

  • Partiler 2019 2014 Fark
  • Partiler 2019 2014 Fark
  • AK Parti 8 10 -2
  • MHP 3 1 +2
  • CHP 4 4 0
  • İYİ Parti 0 0 0
  • HDP 0 0 0
  • SP 0 0 0
  • DSP 0 0 0
  • BBP 0 0 0
  • VP 0 0 0
  • DP 0 0 0
  • BTP 0 0 0
  • TKP 0 0 0
  • Bağımsız 0 0 0
  • Diğer 0 0 0

Hatay İlçeleri Seçim Sonuçları

* Partilerin Hatay ilinin ilçelerinde aldıkları sonuçları gösterir.

  • CUMHUR MILLET DIGER
  • İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer

Resmi kurumların yayımladığı sonuçlar esas alınarak hazırlanan bu içeriklerde tre (-) ile belirtilen il ya da ilçelerle ilgili verilere ulaşılamamıştır.

Hatay Ayrıntılı Seçim Sonuçları

  • Açılan sandık
  • 3.415 / 3.421
  • %99,8
  • CHP
  • AK Parti
  • SP
  • DSP
  • VP
  • %55,1
    489.652 oy
  • %42,8
    379.953 oy
  • %0,8
    7.534 oy
  • %0,7
    6.472 oy
  • %0,2
    1.953 oy
  • %55,1
    489.652 oy
  • %42,8
    379.953 oy
  • %0,8
    7.534 oy
  • %0,7
    6.472 oy
  • %0,2
    1.953 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %41,1
    336.990 oy
  • %40,4
    330.544 oy
  • %0,8
    6.566 oy
  • %0,1
    481 oy
  • %0
    0 oy
  • %41,1
    336.990 oy
  • %40,4
    330.544 oy
  • %0,8
    6.566 oy
  • %0,1
    481 oy
  • %0
  • BTP
  • TKP
  • Bağımsız
  • MHP
  • İYİ Parti
  • %0,1
    1.139 oy
  • %0,1
    982 oy
  • %0
    425 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,1
    1.139 oy
  • %0,1
    982 oy
  • %0
    425 oy
  • %0
  • %0
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0,1
    809 oy
  • %0
    0 oy
  • %1,4
    11.079 oy
  • %15,2
    124.813 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,1
    809 oy
  • %0
  • %1,4
    11.079 oy
  • %15,2
    124.813 oy
  • %0
  • HDP
  • BBP
  • DP
  • Diğer
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
  • %0
  • %0
  • %0
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0
    0 oy
  • %0,3
    2.262 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
  • %0,3
    2.262 oy
  • %0
  • %0

Mart 2019 Yerel Seçim Sonuçları

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