Seçim Kırklareli Seçim Sonuçları – 31 Mart 2019 Kırklareli Yerel Seçim sonuçları

31 Mart 2019 Kırklareli Yerel Seçim Sonuçları

02:00 Süre İçinde Yenilenecek
Mehmet Siyam Kesimoğlu
Bağımsız
%37,5
17.171 oy
Derya Bulut
MHP
%36,9
16.897 oy
Diğer
%25
11.690 oy
Kırklareli İli Seçim Sonuçları

Genele Göre

İttifaka Göre

  • Açılan sandık
  • 169 / 170
  • %99,4
  • MHP
  • CHP
  • AK Parti
  • İYİ Parti
  • HDP
  • Diğer
  • %36,9
  • %21,1
  • %0
  • %0
  • %0
  • %42
  • %36,9
  • %21,1
  • %0
  • %0
  • %0
  • %42
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %24,4
  • %38
  • %35
  • %0
  • %0
  • %2,6
  • %24,4
  • %38
  • %35
  • %0
  • %0
  • %2,6
Tüm Partiler
Partilerin Kazandığı İlçe/Belde Sayısı
3
4
Kazanılan İlçe ve Belde Dağılımı
BBS DMR MER KOF LÜL PHL PNR VZE
Babaeski
yukleniyor
Demirköy
yukleniyor
Kofçaz
yukleniyor
Lüleburgaz
yukleniyor
Merkez
yukleniyor
Pehlivanköy
yukleniyor
Pınarhisar
yukleniyor
Vize
yukleniyor
  • AK Parti
  • MHP
  • CHP
  • İYİ Parti
  • HDP

*2019 Yerel Seçimi sonuç verileri Anadolu Ajansı tarafından sağlanmaktadır.

Belediye Başkan Adayları
  • Mehmet Siyam Kesimoğlu Bağımsız
  • Derya Bulut MHP
  • Mehmet Tuna Soykan CHP
  • Ahmet Can Kayacı BTP
  • Mithat Özdemir SP
  • Katılım oranı % 85,2
  • Toplam seçmen55.870
  • Kullanılan oy47.514
  • Geçerli oy45.758
  • 30 Mar 14 % 100
  • 30 Mar 1448.372
  • 30 Mar 1443.563
  • 30 Mar 1442.005
Parti Listesi Belediye Başkanlığı Aday Listesi Kırklareli İl Genel Meclisi Seçim Sonuçları
  • Açılan sandık
  • 169 / 170
  • %99,4
  • CUMHUR
  • MHP
  • AK Parti
  • %36,9
  • %36,9
  • %0
  • %36,9
  • %36,9
  • %0
  • MILLET
  • CHP
  • İYİ Parti
  • %21,1
  • %21,1
  • %0
  • %21,1
  • %21,1
  • %0
  • DIGER
  • HDP
  • %0
  • %0
  • %0
  • %0
Tüm Partiler
Partilerin Kazandığı İlçe/Belde Sayısı
4
3
Kazanılan İlçe ve Belde Dağılımı
BBS DMR MER KOF LÜL PHL PNR VZE
Babaeski
yukleniyor
Demirköy
yukleniyor
Kofçaz
yukleniyor
Lüleburgaz
yukleniyor
Merkez
yukleniyor
Pehlivanköy
yukleniyor
Pınarhisar
yukleniyor
Vize
yukleniyor
  • CUMHUR
  • MILLET
  • DIGER
  • HDP

*2019 Yerel Seçimi sonuç verileri Anadolu Ajansı tarafından sağlanmaktadır.

Belediye Başkan Adayları
  • Mehmet Siyam Kesimoğlu Bağımsız
  • Derya Bulut MHP
  • Mehmet Tuna Soykan CHP
  • Ahmet Can Kayacı BTP
  • Mithat Özdemir SP
  • Katılım oranı % 85,2
  • Toplam seçmen55.870
  • Kullanılan oy47.514
  • Geçerli oy45.758
  • 30 Mar 14 % 100
  • 30 Mar 1448.372
  • 30 Mar 1443.563
  • 30 Mar 1442.005
Parti Listesi Belediye Başkanlığı Aday Listesi Kırklareli İl Genel Meclisi Seçim Sonuçları

İlçe/Belde Bazında Kazanan Partiler

  • İlçe - Belde 2019 2014
  • İlçe - Belde 2019 2014
  • İlçe - Belde 2019 2014

Parti Bazında Kazanılan İlçe/Belde Belediyesi Sayıları

  • Partiler 2019 2014 Fark
  • Partiler 2019 2014 Fark
  • AK Parti 4 2 +2
  • MHP 0 2 -2
  • CHP 3 5 -2
  • İYİ Parti 0 0 0
  • HDP 0 0 0
  • SP 0 0 0
  • DSP 0 0 0
  • BBP 0 0 0
  • VP 0 0 0
  • DP 0 0 0
  • BTP 0 0 0
  • TKP 0 0 0
  • Bağımsız 1 0 +1
  • Diğer 0 0 0

Kırklareli İlçeleri Seçim Sonuçları

* Partilerin Kırklareli ilinin ilçelerinde aldıkları sonuçları gösterir.

  • CUMHUR MILLET DIGER
  • İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer

Resmi kurumların yayımladığı sonuçlar esas alınarak hazırlanan bu içeriklerde tre (-) ile belirtilen il ya da ilçelerle ilgili verilere ulaşılamamıştır.

Kırklareli Ayrıntılı Seçim Sonuçları

  • Açılan sandık
  • 169 / 170
  • %99,4
  • Bağımsız
  • MHP
  • CHP
  • BTP
  • SP
  • %37,5
    17.171 oy
  • %36,9
    16.897 oy
  • %21,1
    9.645 oy
  • %2,7
    1.241 oy
  • %0,9
    403 oy
  • %37,5
    17.171 oy
  • %36,9
    16.897 oy
  • %21,1
    9.645 oy
  • %2,7
    1.241 oy
  • %0,9
    403 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0,7
    288 oy
  • %24,4
    10.250 oy
  • %38
    15.972 oy
  • %0
    20 oy
  • %0,3
    106 oy
  • %0,7
    288 oy
  • %24,4
    10.250 oy
  • %38
    15.972 oy
  • %0
    20 oy
  • %0,3
    106 oy
  • DSP
  • VP
  • TKP
  • AK Parti
  • İYİ Parti
  • %0,4
    180 oy
  • %0,3
    138 oy
  • %0,2
    83 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,4
    180 oy
  • %0,3
    138 oy
  • %0,2
    83 oy
  • %0
  • %0
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0,3
    144 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %35
    14.695 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,3
    144 oy
  • %0
  • %0
  • %35
    14.695 oy
  • %0
  • HDP
  • BBP
  • DP
  • Diğer
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
  • %0
  • %0
  • %0
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0
    0 oy
  • %0,6
    248 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
  • %0,6
    248 oy
  • %0
  • %0

Mart 2019 Yerel Seçim Sonuçları

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