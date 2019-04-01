31 Mart 2019 Kırklareli Yerel Seçim Sonuçları
Mehmet Siyam Kesimoğlu
Bağımsız
%37,5
17.171 oy
Derya Bulut
MHP
%36,9
16.897 oy
Diğer
%25
11.690 oy
Kırklareli İli Seçim Sonuçları
- Açılan sandık
- 169 / 170
- %99,4
Partilerin Kazandığı İlçe/Belde Sayısı
Belediye Başkan Adayları
- Mehmet Siyam Kesimoğlu Bağımsız
- Derya Bulut MHP
- Mehmet Tuna Soykan CHP
- Ahmet Can Kayacı BTP
- Mithat Özdemir SP
- Katılım oranı % 85,2
- Toplam seçmen55.870
- Kullanılan oy47.514
- Geçerli oy45.758
- 30 Mar 14 % 100
- 30 Mar 1448.372
- 30 Mar 1443.563
- 30 Mar 1442.005
- Açılan sandık
- 169 / 170
- %99,4
Partilerin Kazandığı İlçe/Belde Sayısı
Belediye Başkan Adayları
- Mehmet Siyam Kesimoğlu Bağımsız
- Derya Bulut MHP
- Mehmet Tuna Soykan CHP
- Ahmet Can Kayacı BTP
- Mithat Özdemir SP
- Katılım oranı % 85,2
- Toplam seçmen55.870
- Kullanılan oy47.514
- Geçerli oy45.758
- 30 Mar 14 % 100
- 30 Mar 1448.372
- 30 Mar 1443.563
- 30 Mar 1442.005
İlçe/Belde Bazında Kazanan Partiler
- İlçe - Belde 2019 2014
- İlçe - Belde 2019 2014
- İlçe - Belde 2019 2014
- Ahmetbey - %0 - %0
- Alpullu - %0 - %0
- Babaeski CHP %47,3 CHP %61,4
- Büyükkarıştıran - %0 - %0
- Büyükmandıra - %0 - %0
- Çakıllı - %0 - %0
- Demirköy AK Parti %38,4 MHP %54,9
- Evrensekiz - %0 CHP %50,5
- İğneada - %0 AK Parti %45,7
- İnece - %0 - %0
- Karahalil - %0 - %0
- Kavaklı - %0 - %0
- Kaynarca - %0 - %0
- Kıyıköy - %0 - %0
- Kofçaz AK Parti %55 CHP %55,6
- Lüleburgaz CHP %66,5 CHP %49
- Merkez Bağımsız %37,5 CHP %38
- Pehlivanköy AK Parti %52,3 AK Parti %46
- Pınarhisar AK Parti %34 CHP %39,5
- Üsküp - %0 - %0
- Vize CHP %40,3 MHP %30
Parti Bazında Kazanılan İlçe/Belde Belediyesi Sayıları
- Partiler 2019 2014 Fark
- Partiler 2019 2014 Fark
- AK Parti 4 2 +2
- MHP 0 2 -2
- CHP 3 5 -2
- İYİ Parti 0 0 0
- HDP 0 0 0
- SP 0 0 0
- DSP 0 0 0
- BBP 0 0 0
- VP 0 0 0
- DP 0 0 0
- BTP 0 0 0
- TKP 0 0 0
- Bağımsız 1 0 +1
- Diğer 0 0 0
Kırklareli İlçeleri Seçim Sonuçları
* Partilerin Kırklareli ilinin ilçelerinde aldıkları sonuçları gösterir.
- CUMHUR MILLET DIGER
- İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- Ahmetbey % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 SP
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MILLET DIGER
- İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- Ahmetbey % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 SP
- Ahmetbey (30 Mar 14) % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 SP
- Alpullu % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 SP
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MILLET DIGER
- İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- Alpullu % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 SP
- Alpullu (30 Mar 14) % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 SP
- Babaeski Abdullah Hacı % 100 % 30,4 % 2,9 % 47,3 % 7,8 % 0 % 8,6 Bağımsız
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MILLET DIGER
- İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- Babaeski Abdullah Hacı % 100 % 30,37 % 2,87 % 47,33 % 7,8 % 0 % 8,55 Bağımsız
- Babaeski (30 Mar 14) Abdullah Hacı % 23,58 % 13,54 % 61,42 % 0 % 0 % 0,9 BBP
- Büyükkarıştıran % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 SP
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MILLET DIGER
- İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- Büyükkarıştıran % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 SP
- Büyükkarıştıran (30 Mar 14) % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 SP
- Büyükmandıra % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 SP
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MILLET DIGER
- İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- Büyükmandıra % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 SP
- Büyükmandıra (30 Mar 14) % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 SP
- Çakıllı % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 SP
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MILLET DIGER
- İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- Çakıllı % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 SP
- Çakıllı (30 Mar 14) % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 SP
- Demirköy Recep Gün % 100 % 38,4 % 36,8 % 24,8 % 0 % 0 % 0,1 BTP
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MILLET DIGER
- İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- Demirköy Recep Gün % 100 % 38,37 % 36,77 % 24,77 % 0 % 0 % 0,09 BTP
- Demirköy (30 Mar 14) Muhlis Yavuz % 37,26 % 54,89 % 6,41 % 0 % 0 % 1,1 SP
- Evrensekiz % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 SP
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MILLET DIGER
- İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- Evrensekiz % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 SP
- Evrensekiz (30 Mar 14) Mustafa Nalbant % 2,64 % 46,5 % 50,51 % 0 % 0 % 0,04 SP
- İğneada % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 DSP
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MILLET DIGER
- İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- İğneada % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 DSP
- İğneada (30 Mar 14) Hayri Savaş % 45,73 % 14,2 % 35,67 % 0 % 0 % 0 SP
- İnece % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 SP
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MILLET DIGER
- İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- İnece % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 SP
- İnece (30 Mar 14) % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 SP
- Karahalil % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 SP
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MILLET DIGER
- İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- Karahalil % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 SP
- Karahalil (30 Mar 14) % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 SP
- Kavaklı % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 SP
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MILLET DIGER
- İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- Kavaklı % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 SP
- Kavaklı (30 Mar 14) % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 SP
- Kaynarca % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 SP
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MILLET DIGER
- İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- Kaynarca % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 SP
- Kaynarca (30 Mar 14) % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 SP
- Kıyıköy % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 SP
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MILLET DIGER
- İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- Kıyıköy % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 SP
- Kıyıköy (30 Mar 14) % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 SP
- Kofçaz Ziya Karataş % 100 % 55 % 0,6 % 43,5 % 0 % 0 % 0,8 SP
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MILLET DIGER
- İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- Kofçaz Ziya Karataş % 100 % 55,04 % 0,63 % 43,49 % 0 % 0 % 0,84 SP
- Kofçaz (30 Mar 14) Mehmet Balcı % 42,06 % 1,72 % 55,58 % 0 % 0 % 0,43 SP
- Lüleburgaz Murat Gerenli % 100 % 18 % 9,5 % 66,5 % 4,9 % 0 % 0,9 SP
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MILLET DIGER
- İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- Lüleburgaz Murat Gerenli % 100 % 17,98 % 9,46 % 66,55 % 4,91 % 0 % 0,93 SP
- Lüleburgaz (30 Mar 14) Emin Halebak % 20,78 % 28,01 % 48,98 % 0 % 0 % 0,69 Bağımsız
- Merkez Mehmet Siyam Kesimoğlu % 99,4 % 0 % 36,9 % 21,1 % 0 % 0 % 37,5 Bağımsız
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MILLET DIGER
- İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- Merkez Mehmet Siyam Kesimoğlu % 99,4 % 0 % 36,93 % 21,08 % 0 % 0 % 37,53 Bağımsız
- Merkez (30 Mar 14) % 34,98 % 24,4 % 38,02 % 0 % 0 % 0,69 Bağımsız
- Pehlivanköy Hüseyin Açıkel % 100 % 52,3 % 0,6 % 46,8 % 0 % 0 % 0,2 BTP
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MILLET DIGER
- İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- Pehlivanköy Hüseyin Açıkel % 100 % 52,34 % 0,58 % 46,84 % 0 % 0 % 0,16 BTP
- Pehlivanköy (30 Mar 14) Hüseyin Açıkel % 46,02 % 39,97 % 13,16 % 0 % 0 % 0,42 BBP
- Pınarhisar İhsan Talay % 100 % 34 % 21,9 % 26,7 % 8,3 % 0 % 8,7 DSP
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MILLET DIGER
- İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- Pınarhisar İhsan Talay % 100 % 34,04 % 21,88 % 26,74 % 8,29 % 0 % 8,68 DSP
- Pınarhisar (30 Mar 14) Mustafa Cingöz % 31,76 % 22,1 % 39,49 % 0 % 0 % 0,76 BTP
- Üsküp % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 SP
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MILLET DIGER
- İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- Üsküp % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 SP
- Üsküp (30 Mar 14) % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 SP
- Vize Ercan Özalp % 100 % 15,4 % 17,4 % 40,3 % 3,2 % 0 % 23,5 DP
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MILLET DIGER
- İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- Vize Ercan Özalp % 100 % 15,41 % 17,41 % 40,26 % 3,2 % 0 % 23,47 DP
- Vize (30 Mar 14) Sedat Balkı % 19,51 % 29,99 % 21,45 % 0 % 0 % 28,57 DP
Resmi kurumların yayımladığı sonuçlar esas alınarak hazırlanan bu içeriklerde tre (-) ile belirtilen il ya da ilçelerle ilgili verilere ulaşılamamıştır.
Kırklareli Ayrıntılı Seçim Sonuçları
- Açılan sandık
- 169 / 170
- %99,4
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