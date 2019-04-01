Seçim Kırklareli Demirköy Seçim Sonuçları – Demirköy Yerel Seçim Sonuçları

31 Mart 2019 Demirköy Yerel Seçim Sonuçları

02:00 Süre İçinde Yenilenecek
Recep Gün
Recep Gün
AK Parti
%38,4
866 oy
Muhlis Yavuz
Muhlis Yavuz
MHP
%36,8
830 oy
Diğer
%25
561 oy
Kırklareli - Demirköy İlçesi Seçim Sonuçları

Genele Göre

İttifaka Göre

  • Açılan sandık
  • 9 / 9
  • %100
  • AK Parti
  • MHP
  • CHP
  • İYİ Parti
  • HDP
  • Diğer
  • %38,4
  • %36,8
  • %24,8
  • %0
  • %0
  • %0,1
  • %38,4
  • %36,8
  • %24,8
  • %0
  • %0
  • %0,1
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %37,3
  • %54,9
  • %6,4
  • %0
  • %0
  • %1,4
  • %37,3
  • %54,9
  • %6,4
  • %0
  • %0
  • %1,4
Tüm Partiler
BBS DMR MER KOF LÜL PHL PNR VZE
Babaeski
yukleniyor
Demirköy
yukleniyor
Kofçaz
yukleniyor
Lüleburgaz
yukleniyor
Merkez
yukleniyor
Pehlivanköy
yukleniyor
Pınarhisar
yukleniyor
Vize
yukleniyor
  • AK Parti
  • MHP
  • CHP
  • İYİ Parti
  • HDP

*2019 Yerel Seçimi sonuç verileri Anadolu Ajansı tarafından sağlanmaktadır.

Belediye Başkan Adayları
  • Recep Gün AK Parti
  • Muhlis Yavuz MHP
  • Mesut Özkul CHP
  • Nihat Akyüz BTP
  • Katılım oranı % 88,9
  • Toplam seçmen2.647
  • Kullanılan oy2.353
  • Geçerli oy2.257
  • 30 Mar 14 % 100
  • 30 Mar 142.621
  • 30 Mar 142.441
  • 30 Mar 142.354
Parti Listesi Belediye Başkanlığı Aday Listesi Demirköy Belediye Meclisi Seçim Sonuçları
  • Açılan sandık
  • 9 / 9
  • %100
  • CUMHUR
  • AK Parti
  • MHP
  • %75,1
  • %38,4
  • %36,8
  • %75,1
  • %38,4
  • %36,8
  • MILLET
  • CHP
  • İYİ Parti
  • %24,8
  • %24,8
  • %0
  • %24,8
  • %24,8
  • %0
  • DIGER
  • HDP
  • %0
  • %0
  • %0
  • %0
Tüm Partiler
BBS DMR MER KOF LÜL PHL PNR VZE
Babaeski
yukleniyor
Demirköy
yukleniyor
Kofçaz
yukleniyor
Lüleburgaz
yukleniyor
Merkez
yukleniyor
Pehlivanköy
yukleniyor
Pınarhisar
yukleniyor
Vize
yukleniyor
  • CUMHUR
  • MILLET
  • DIGER
  • HDP

*2019 Yerel Seçimi sonuç verileri Anadolu Ajansı tarafından sağlanmaktadır.

Belediye Başkan Adayları
  • Recep Gün AK Parti
  • Muhlis Yavuz MHP
  • Mesut Özkul CHP
  • Nihat Akyüz BTP
  • Katılım oranı % 88,9
  • Toplam seçmen2.647
  • Kullanılan oy2.353
  • Geçerli oy2.257
  • 30 Mar 14 % 100
  • 30 Mar 142.621
  • 30 Mar 142.441
  • 30 Mar 142.354
Parti Listesi Belediye Başkanlığı Aday Listesi Demirköy Belediye Meclisi Seçim Sonuçları

Demirköy Ayrıntılı Seçim Sonuçları

  • Açılan sandık
  • 9 / 9
  • %100
  • AK Parti
  • MHP
  • CHP
  • BTP
  • İYİ Parti
  • %38,4
    866 oy
  • %36,8
    830 oy
  • %24,8
    559 oy
  • %0,1
    2 oy
  • %0
    0 oy
  • %38,4
    866 oy
  • %36,8
    830 oy
  • %24,8
    559 oy
  • %0,1
    2 oy
  • %0
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %37,3
    877 oy
  • %54,9
    1.292 oy
  • %6,4
    151 oy
  • %0,3
    8 oy
  • %0
    0 oy
  • %37,3
    877 oy
  • %54,9
    1.292 oy
  • %6,4
    151 oy
  • %0,3
    8 oy
  • %0
  • HDP
  • SP
  • DSP
  • BBP
  • VP
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
  • %0
  • %0
  • %0
  • %0
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0
    0 oy
  • %1,1
    26 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
  • %1,1
    26 oy
  • %0
  • %0
  • %0
  • DP
  • TKP
  • Bağımsız
  • Diğer
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
  • %0
  • %0
  • %0
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
  • %0
  • %0
  • %0

Kırklareli İlçeleri Seçim Sonuçları

* Partilerin Kırklareli ilinin ilçelerinde aldıkları sonuçları gösterir.

  • CUMHUR MILLET DIGER
  • İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer

Resmi kurumların yayımladığı sonuçlar esas alınarak hazırlanan bu içeriklerde tre (-) ile belirtilen il ya da ilçelerle ilgili verilere ulaşılamamıştır.

Kırklareli Ayrıntılı Seçim Sonuçları

  • Açılan sandık
  • 169 / 170
  • %99,4
  • Bağımsız
  • MHP
  • CHP
  • BTP
  • SP
  • %37,5
    17.171 oy
  • %36,9
    16.897 oy
  • %21,1
    9.645 oy
  • %2,7
    1.241 oy
  • %0,9
    403 oy
  • %37,5
    17.171 oy
  • %36,9
    16.897 oy
  • %21,1
    9.645 oy
  • %2,7
    1.241 oy
  • %0,9
    403 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0,7
    288 oy
  • %24,4
    10.250 oy
  • %38
    15.972 oy
  • %0
    20 oy
  • %0,3
    106 oy
  • %0,7
    288 oy
  • %24,4
    10.250 oy
  • %38
    15.972 oy
  • %0
    20 oy
  • %0,3
    106 oy
  • DSP
  • VP
  • TKP
  • AK Parti
  • İYİ Parti
  • %0,4
    180 oy
  • %0,3
    138 oy
  • %0,2
    83 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,4
    180 oy
  • %0,3
    138 oy
  • %0,2
    83 oy
  • %0
  • %0
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0,3
    144 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %35
    14.695 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,3
    144 oy
  • %0
  • %0
  • %35
    14.695 oy
  • %0
  • HDP
  • BBP
  • DP
  • Diğer
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
  • %0
  • %0
  • %0
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0
    0 oy
  • %0,6
    248 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
  • %0,6
    248 oy
  • %0
  • %0

Yerel Seçim Sonuçları Mart 2019

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