Seçim Muş Seçim Sonuçları – 31 Mart 2019 Muş Yerel Seçim sonuçları

31 Mart 2019 Muş Yerel Seçim Sonuçları

02:00 Süre İçinde Yenilenecek
Feyat Asya
AK Parti
%34,8
15.914 oy
Sırrı Sakik
HDP
%33,5
15.303 oy
Diğer
%32
14.477 oy
Muş İli Seçim Sonuçları

Genele Göre

İttifaka Göre

  • Açılan sandık
  • 191 / 192
  • %99,5
  • AK Parti
  • HDP
  • CHP
  • MHP
  • İYİ Parti
  • Diğer
  • %34,8
  • %33,5
  • %0,8
  • %0
  • %0
  • %30,8
  • %34,8
  • %33,5
  • %0,8
  • %0
  • %0
  • %30,8
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %48,5
  • %40,8
  • %1,2
  • %2,5
  • %0
  • %6,9
  • %48,5
  • %40,8
  • %1,2
  • %2,5
  • %0
  • %6,9
Tüm Partiler
Partilerin Kazandığı İlçe/Belde Sayısı
4
2
Kazanılan İlçe ve Belde Dağılımı
BUL MLZ MER VRT HAS KOR
Bulanık
yukleniyor
Hasköy
yukleniyor
Korkut
yukleniyor
Malazgirt
yukleniyor
Merkez
yukleniyor
Varto
yukleniyor
  • AK Parti
  • MHP
  • CHP
  • İYİ Parti
  • HDP

*2019 Yerel Seçimi sonuç verileri Anadolu Ajansı tarafından sağlanmaktadır.

Belediye Başkan Adayları
  • Feyat Asya AK Parti
  • Sırrı Sakik HDP
  • Şerefettin Yatci Bağımsız
  • Fatih Aslan BTP
  • Sadık Aydın SP
  • Katılım oranı % 77,5
  • Toplam seçmen62.279
  • Kullanılan oy48.140
  • Geçerli oy45.694
  • 30 Mar 14 % 100
  • 30 Mar 1449.122
  • 30 Mar 1440.517
  • 30 Mar 1438.738
Parti Listesi Belediye Başkanlığı Aday Listesi Muş İl Genel Meclisi Seçim Sonuçları
  • Açılan sandık
  • 191 / 192
  • %99,5
  • CUMHUR
  • AK Parti
  • MHP
  • %34,8
  • %34,8
  • %0
  • %34,8
  • %34,8
  • %0
  • MILLET
  • CHP
  • İYİ Parti
  • %0,8
  • %0,8
  • %0
  • %0,8
  • %0,8
  • %0
  • DIGER
  • HDP
  • %0
  • %33,5
  • %0
  • %33,5
Tüm Partiler
Partilerin Kazandığı İlçe/Belde Sayısı
4
2
Kazanılan İlçe ve Belde Dağılımı
BUL MLZ MER VRT HAS KOR
Bulanık
yukleniyor
Hasköy
yukleniyor
Korkut
yukleniyor
Malazgirt
yukleniyor
Merkez
yukleniyor
Varto
yukleniyor
  • CUMHUR
  • MILLET
  • DIGER
  • HDP

*2019 Yerel Seçimi sonuç verileri Anadolu Ajansı tarafından sağlanmaktadır.

Belediye Başkan Adayları
  • Feyat Asya AK Parti
  • Sırrı Sakik HDP
  • Şerefettin Yatci Bağımsız
  • Fatih Aslan BTP
  • Sadık Aydın SP
  • Katılım oranı % 77,5
  • Toplam seçmen62.279
  • Kullanılan oy48.140
  • Geçerli oy45.694
  • 30 Mar 14 % 100
  • 30 Mar 1449.122
  • 30 Mar 1440.517
  • 30 Mar 1438.738
Parti Listesi Belediye Başkanlığı Aday Listesi Muş İl Genel Meclisi Seçim Sonuçları

İlçe/Belde Bazında Kazanan Partiler

  • İlçe - Belde 2019 2014
  • İlçe - Belde 2019 2014
  • İlçe - Belde 2019 2014

Parti Bazında Kazanılan İlçe/Belde Belediyesi Sayıları

  • Partiler 2019 2014 Fark
  • Partiler 2019 2014 Fark
  • AK Parti 4 2 +2
  • MHP 0 1 -1
  • CHP 0 0 0
  • İYİ Parti 0 0 0
  • HDP 2 3 -1
  • SP 0 0 0
  • DSP 0 0 0
  • BBP 0 0 0
  • VP 0 0 0
  • DP 0 0 0
  • BTP 0 0 0
  • TKP 0 0 0
  • Bağımsız 0 0 0
  • Diğer 0 0 0

Muş İlçeleri Seçim Sonuçları

* Partilerin Muş ilinin ilçelerinde aldıkları sonuçları gösterir.

  • CUMHUR MILLET DIGER
  • İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer

Resmi kurumların yayımladığı sonuçlar esas alınarak hazırlanan bu içeriklerde tre (-) ile belirtilen il ya da ilçelerle ilgili verilere ulaşılamamıştır.

Muş Ayrıntılı Seçim Sonuçları

  • Açılan sandık
  • 191 / 192
  • %99,5
  • AK Parti
  • HDP
  • Bağımsız
  • BTP
  • SP
  • %34,8
    15.914 oy
  • %33,5
    15.303 oy
  • %27,8
    12.685 oy
  • %1,4
    657 oy
  • %1,1
    484 oy
  • %34,8
    15.914 oy
  • %33,5
    15.303 oy
  • %27,8
    12.685 oy
  • %1,4
    657 oy
  • %1,1
    484 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %48,5
    18.799 oy
  • %40,8
    15.812 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,9
    351 oy
  • %3,7
    1.431 oy
  • %48,5
    18.799 oy
  • %40,8
    15.812 oy
  • %0
  • %0,9
    351 oy
  • %3,7
    1.431 oy
  • CHP
  • DSP
  • VP
  • TKP
  • MHP
  • %0,8
    386 oy
  • %0,4
    166 oy
  • %0,1
    60 oy
  • %0,1
    39 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,8
    386 oy
  • %0,4
    166 oy
  • %0,1
    60 oy
  • %0,1
    39 oy
  • %0
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %1,2
    455 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %2,5
    985 oy
  • %1,2
    455 oy
  • %0
  • %0
  • %0
  • %2,5
    985 oy
  • İYİ Parti
  • BBP
  • DP
  • Diğer
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
  • %0
  • %0
  • %0
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0
    0 oy
  • %0,9
    343 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
  • %0,9
    343 oy
  • %0
  • %0

Mart 2019 Yerel Seçim Sonuçları

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