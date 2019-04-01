31 Mart 2019 Muş Yerel Seçim Sonuçları
Feyat Asya
AK Parti
%34,8
15.914 oy
Sırrı Sakik
HDP
%33,5
15.303 oy
Diğer
%32
14.477 oy
Muş İli Seçim Sonuçları
- Açılan sandık
- 191 / 192
- %99,5
Partilerin Kazandığı İlçe/Belde Sayısı
Belediye Başkan Adayları
- Feyat Asya AK Parti
- Sırrı Sakik HDP
- Şerefettin Yatci Bağımsız
- Fatih Aslan BTP
- Sadık Aydın SP
- Katılım oranı % 77,5
- Toplam seçmen62.279
- Kullanılan oy48.140
- Geçerli oy45.694
- 30 Mar 14 % 100
- 30 Mar 1449.122
- 30 Mar 1440.517
- 30 Mar 1438.738
- Açılan sandık
- 191 / 192
- %99,5
Partilerin Kazandığı İlçe/Belde Sayısı
Belediye Başkan Adayları
- Feyat Asya AK Parti
- Sırrı Sakik HDP
- Şerefettin Yatci Bağımsız
- Fatih Aslan BTP
- Sadık Aydın SP
- Katılım oranı % 77,5
- Toplam seçmen62.279
- Kullanılan oy48.140
- Geçerli oy45.694
- 30 Mar 14 % 100
- 30 Mar 1449.122
- 30 Mar 1440.517
- 30 Mar 1438.738
İlçe/Belde Bazında Kazanan Partiler
- İlçe - Belde 2019 2014
- İlçe - Belde 2019 2014
- İlçe - Belde 2019 2014
- Altınova - %0 - %0
- Bulanık HDP %55,1 BDP %45,8
- Düzkışla - %0 MHP %54,9
- Elmakaya - %0 - %0
- Erentepe - %0 - %0
- Hasköy AK Parti %44,4 AK Parti %52,5
- Karaağaçlı - %0 - %0
- Kırköy - %0 - %0
- Kızılağaç - %0 - %0
- Konakkuran - %0 - %0
- Konukbekler - %0 - %0
- Korkut AK Parti %65,4 AK Parti %53,6
- Malazgirt AK Parti %39,8 BDP %39,3
- Merkez AK Parti %34,8 AK Parti %48,5
- Rüstemgedik - %0 - %0
- Sarıpınar - %0 - %0
- Serinova - %0 - %0
- Sungu - %0 - %0
- Uzgörür - %0 - %0
- Varto HDP %45 BDP %63,4
- Yaygın - %0 - %0
- Yeşilova - %0 - %0
- Yoncalı - %0 - %0
Parti Bazında Kazanılan İlçe/Belde Belediyesi Sayıları
- Partiler 2019 2014 Fark
- Partiler 2019 2014 Fark
- AK Parti 4 2 +2
- MHP 0 1 -1
- CHP 0 0 0
- İYİ Parti 0 0 0
- HDP 2 3 -1
- SP 0 0 0
- DSP 0 0 0
- BBP 0 0 0
- VP 0 0 0
- DP 0 0 0
- BTP 0 0 0
- TKP 0 0 0
- Bağımsız 0 0 0
- Diğer 0 0 0
Muş İlçeleri Seçim Sonuçları
* Partilerin Muş ilinin ilçelerinde aldıkları sonuçları gösterir.
- CUMHUR MILLET DIGER
- İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- Altınova % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 SP
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MILLET DIGER
- İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- Altınova % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 SP
- Altınova (30 Mar 14) % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 SP
- Bulanık Adnan Topçu % 100 % 38,3 % 0 % 0 % 5,2 % 55,1 % 0,7 Bağımsız
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MILLET DIGER
- İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- Bulanık Adnan Topçu % 100 % 38,32 % 0 % 0 % 5,23 % 55,06 % 0,66 Bağımsız
- Bulanık (30 Mar 14) Figen Yaşar % 45,26 % 0 % 2,58 % 0 % 45,84 % 1,07 SP
- Düzkışla % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 SP
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MILLET DIGER
- İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- Düzkışla % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 SP
- Düzkışla (30 Mar 14) Göksel Kavçan % 26,18 % 54,87 % 15,12 % 0 % 2,41 % 1,42 SP
- Elmakaya % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 SP
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MILLET DIGER
- İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- Elmakaya % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 SP
- Elmakaya (30 Mar 14) % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 SP
- Erentepe % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 SP
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MILLET DIGER
- İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- Erentepe % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 SP
- Erentepe (30 Mar 14) % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 SP
- Hasköy Hikmet Karayel % 100 % 44,4 % 36,9 % 0,2 % 0,4 % 0,8 % 12,4 SP
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MILLET DIGER
- İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- Hasköy Hikmet Karayel % 100 % 44,39 % 36,9 % 0,2 % 0,37 % 0,77 % 12,4 SP
- Hasköy (30 Mar 14) Mursel Özen % 52,51 % 32,5 % 0,29 % 0 % 1,07 % 13,49 SP
- Karaağaçlı % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 SP
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MILLET DIGER
- İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- Karaağaçlı % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 SP
- Karaağaçlı (30 Mar 14) % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 SP
- Kırköy % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 SP
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MILLET DIGER
- İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- Kırköy % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 SP
- Kırköy (30 Mar 14) % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 SP
- Kızılağaç % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 SP
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MILLET DIGER
- İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- Kızılağaç % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 SP
- Kızılağaç (30 Mar 14) % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 SP
- Konakkuran % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 SP
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MILLET DIGER
- İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- Konakkuran % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 SP
- Konakkuran (30 Mar 14) % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 SP
- Konukbekler % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 SP
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MILLET DIGER
- İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- Konukbekler % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 SP
- Konukbekler (30 Mar 14) % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 SP
- Korkut Sami Pekbay % 100 % 65,4 % 14,5 % 5,9 % 0 % 13,9 % 0,3 SP
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MILLET DIGER
- İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- Korkut Sami Pekbay % 100 % 65,41 % 14,49 % 5,88 % 0 % 13,89 % 0,33 SP
- Korkut (30 Mar 14) Haşim Arık % 53,62 % 0,06 % 0 % 0 % 5,1 % 40,13 HÜDA-PAR
- Malazgirt Cengiz Altın % 100 % 39,8 % 0 % 20 % 0 % 39,7 % 0,3 SP
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MILLET DIGER
- İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- Malazgirt Cengiz Altın % 100 % 39,75 % 0 % 19,97 % 0 % 39,72 % 0,29 SP
- Malazgirt (30 Mar 14) Halis Coşkun % 23,73 % 0 % 0 % 0 % 39,34 % 35,26 LDP
- Merkez Feyat Asya % 99,5 % 34,8 % 0 % 0,8 % 0 % 33,5 % 27,8 Bağımsız
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MILLET DIGER
- İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- Merkez Feyat Asya % 99,5 % 34,83 % 0 % 0,84 % 0 % 33,49 % 27,76 Bağımsız
- Merkez (30 Mar 14) % 48,53 % 2,54 % 1,17 % 0 % 40,82 % 3,69 SP
- Rüstemgedik % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 SP
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MILLET DIGER
- İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- Rüstemgedik % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 SP
- Rüstemgedik (30 Mar 14) % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 SP
- Sarıpınar % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 SP
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MILLET DIGER
- İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- Sarıpınar % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 SP
- Sarıpınar (30 Mar 14) % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 SP
- Serinova % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 SP
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MILLET DIGER
- İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- Serinova % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 SP
- Serinova (30 Mar 14) % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 SP
- Sungu % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 SP
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MILLET DIGER
- İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- Sungu % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 SP
- Sungu (30 Mar 14) % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 SP
- Uzgörür % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 SP
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MILLET DIGER
- İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- Uzgörür % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 SP
- Uzgörür (30 Mar 14) % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 SP
- Varto Ülkü Karaaslan % 100 % 25,1 % 0,6 % 17 % 0 % 45 % 11,7 Bağımsız
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MILLET DIGER
- İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- Varto Ülkü Karaaslan % 100 % 25,15 % 0,57 % 17,02 % 0 % 44,98 % 11,73 Bağımsız
- Varto (30 Mar 14) Sabite Ekinci % 23,46 % 0,42 % 11,61 % 0 % 63,4 % 0,88 BBP
- Yaygın % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 SP
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MILLET DIGER
- İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- Yaygın % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 SP
- Yaygın (30 Mar 14) % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 SP
- Yeşilova % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 SP
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MILLET DIGER
- İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- Yeşilova % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 SP
- Yeşilova (30 Mar 14) % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 SP
- Yoncalı % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 SP
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MILLET DIGER
- İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- Yoncalı % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 SP
- Yoncalı (30 Mar 14) % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 SP
Resmi kurumların yayımladığı sonuçlar esas alınarak hazırlanan bu içeriklerde tre (-) ile belirtilen il ya da ilçelerle ilgili verilere ulaşılamamıştır.
Muş Ayrıntılı Seçim Sonuçları
- Açılan sandık
- 191 / 192
- %99,5
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