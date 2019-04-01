Seçim Muş Merkez Seçim Sonuçları – Merkez Yerel Seçim Sonuçları

31 Mart 2019 Merkez Yerel Seçim Sonuçları

02:00 Süre İçinde Yenilenecek
Feyat Asya
Feyat Asya
AK Parti
%34,7
15.919 oy
Sırrı Sakik
Sırrı Sakik
HDP
%33,5
15.381 oy
Diğer
%31
14.569 oy
Muş - Merkez İlçesi Seçim Sonuçları

Genele Göre

İttifaka Göre

  • Açılan sandık
  • 192 / 192
  • %100
  • AK Parti
  • HDP
  • CHP
  • MHP
  • İYİ Parti
  • Diğer
  • %34,7
  • %33,5
  • %0,8
  • %0
  • %0
  • %30,9
  • %34,7
  • %33,5
  • %0,8
  • %0
  • %0
  • %30,9
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %48,5
  • %40,8
  • %1,2
  • %2,5
  • %0
  • %6,9
  • %48,5
  • %40,8
  • %1,2
  • %2,5
  • %0
  • %6,9
Tüm Partiler
BUL MLZ MER VRT HAS KOR
Bulanık
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Hasköy
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Korkut
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Malazgirt
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Merkez
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Varto
yukleniyor
  • AK Parti
  • MHP
  • CHP
  • İYİ Parti
  • HDP

*2019 Yerel Seçimi sonuç verileri Anadolu Ajansı tarafından sağlanmaktadır.

Belediye Başkan Adayları
  • Feyat Asya AK Parti
  • Sırrı Sakik HDP
  • Şerefettin Yatci Bağımsız
  • Fatih Aslan BTP
  • Sadık Aydın SP
  • Katılım oranı % 77,6
  • Toplam seçmen62.279
  • Kullanılan oy48.311
  • Geçerli oy45.869
  • 30 Mar 14 % 100
  • 30 Mar 1449.122
  • 30 Mar 1440.517
  • 30 Mar 1438.738
Parti Listesi Belediye Başkanlığı Aday Listesi Merkez Belediye Meclisi Seçim Sonuçları
  • Açılan sandık
  • 192 / 192
  • %100
  • CUMHUR
  • AK Parti
  • MHP
  • %34,7
  • %34,7
  • %0
  • %34,7
  • %34,7
  • %0
  • MILLET
  • CHP
  • İYİ Parti
  • %0,8
  • %0,8
  • %0
  • %0,8
  • %0,8
  • %0
  • DIGER
  • HDP
  • %0
  • %33,5
  • %0
  • %33,5
Tüm Partiler
BUL MLZ MER VRT HAS KOR
Bulanık
yukleniyor
Hasköy
yukleniyor
Korkut
yukleniyor
Malazgirt
yukleniyor
Merkez
yukleniyor
Varto
yukleniyor
  • CUMHUR
  • MILLET
  • DIGER
  • HDP

*2019 Yerel Seçimi sonuç verileri Anadolu Ajansı tarafından sağlanmaktadır.

Belediye Başkan Adayları
  • Feyat Asya AK Parti
  • Sırrı Sakik HDP
  • Şerefettin Yatci Bağımsız
  • Fatih Aslan BTP
  • Sadık Aydın SP
  • Katılım oranı % 77,6
  • Toplam seçmen62.279
  • Kullanılan oy48.311
  • Geçerli oy45.869
  • 30 Mar 14 % 100
  • 30 Mar 1449.122
  • 30 Mar 1440.517
  • 30 Mar 1438.738
Parti Listesi Belediye Başkanlığı Aday Listesi Merkez Belediye Meclisi Seçim Sonuçları

Merkez Ayrıntılı Seçim Sonuçları

  • Açılan sandık
  • 192 / 192
  • %100
  • AK Parti
  • HDP
  • Bağımsız
  • BTP
  • SP
  • %34,7
    15.919 oy
  • %33,5
    15.381 oy
  • %27,7
    12.697 oy
  • %1,4
    643 oy
  • %1,1
    482 oy
  • %34,7
    15.919 oy
  • %33,5
    15.381 oy
  • %27,7
    12.697 oy
  • %1,4
    643 oy
  • %1,1
    482 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %48,5
    18.799 oy
  • %40,8
    15.812 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,9
    351 oy
  • %3,7
    1.431 oy
  • %48,5
    18.799 oy
  • %40,8
    15.812 oy
  • %0
  • %0,9
    351 oy
  • %3,7
    1.431 oy
  • CHP
  • DSP
  • Diğer
  • VP
  • TKP
  • %0,8
    381 oy
  • %0,4
    166 oy
  • %0,2
    102 oy
  • %0,1
    59 oy
  • %0,1
    39 oy
  • %0,8
    381 oy
  • %0,4
    166 oy
  • %0,2
    102 oy
  • %0,1
    59 oy
  • %0,1
    39 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %1,2
    455 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %1,2
    455 oy
  • %0
  • %0
  • %0
  • %0
  • MHP
  • İYİ Parti
  • BBP
  • DP
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
  • %0
  • %0
  • %0
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %2,5
    985 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,9
    343 oy
  • %0
    0 oy
  • %2,5
    985 oy
  • %0
  • %0,9
    343 oy
  • %0

Muş İlçeleri Seçim Sonuçları

* Partilerin Muş ilinin ilçelerinde aldıkları sonuçları gösterir.

  • CUMHUR MILLET DIGER
  • İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer

Resmi kurumların yayımladığı sonuçlar esas alınarak hazırlanan bu içeriklerde tre (-) ile belirtilen il ya da ilçelerle ilgili verilere ulaşılamamıştır.

Muş Ayrıntılı Seçim Sonuçları

  • Açılan sandık
  • 192 / 192
  • %100
  • AK Parti
  • HDP
  • Bağımsız
  • BTP
  • SP
  • %34,7
    15.919 oy
  • %33,5
    15.381 oy
  • %27,7
    12.697 oy
  • %1,4
    643 oy
  • %1,1
    482 oy
  • %34,7
    15.919 oy
  • %33,5
    15.381 oy
  • %27,7
    12.697 oy
  • %1,4
    643 oy
  • %1,1
    482 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %48,5
    18.799 oy
  • %40,8
    15.812 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,9
    351 oy
  • %3,7
    1.431 oy
  • %48,5
    18.799 oy
  • %40,8
    15.812 oy
  • %0
  • %0,9
    351 oy
  • %3,7
    1.431 oy
  • CHP
  • DSP
  • Diğer
  • VP
  • TKP
  • %0,8
    381 oy
  • %0,4
    166 oy
  • %0,2
    102 oy
  • %0,1
    59 oy
  • %0,1
    39 oy
  • %0,8
    381 oy
  • %0,4
    166 oy
  • %0,2
    102 oy
  • %0,1
    59 oy
  • %0,1
    39 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %1,2
    455 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %1,2
    455 oy
  • %0
  • %0
  • %0
  • %0
  • İYİ Parti
  • MHP
  • BBP
  • DP
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
  • %0
  • %0
  • %0
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0
    0 oy
  • %2,5
    985 oy
  • %0,9
    343 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
  • %2,5
    985 oy
  • %0,9
    343 oy
  • %0

Yerel Seçim Sonuçları Mart 2019

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