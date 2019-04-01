31 Mart 2019 Merkez Yerel Seçim Sonuçları
Feyat Asya
AK Parti
%34,7
15.919 oy
Sırrı Sakik
HDP
%33,5
15.381 oy
Diğer
%31
14.569 oy
Muş - Merkez İlçesi Seçim Sonuçları
- Açılan sandık
- 192 / 192
- %100
Belediye Başkan Adayları
- Feyat Asya AK Parti
- Sırrı Sakik HDP
- Şerefettin Yatci Bağımsız
- Fatih Aslan BTP
- Sadık Aydın SP
- Katılım oranı % 77,6
- Toplam seçmen62.279
- Kullanılan oy48.311
- Geçerli oy45.869
- 30 Mar 14 % 100
- 30 Mar 1449.122
- 30 Mar 1440.517
- 30 Mar 1438.738
- Açılan sandık
- 192 / 192
- %100
Belediye Başkan Adayları
- Feyat Asya AK Parti
- Sırrı Sakik HDP
- Şerefettin Yatci Bağımsız
- Fatih Aslan BTP
- Sadık Aydın SP
- Katılım oranı % 77,6
- Toplam seçmen62.279
- Kullanılan oy48.311
- Geçerli oy45.869
- 30 Mar 14 % 100
- 30 Mar 1449.122
- 30 Mar 1440.517
- 30 Mar 1438.738
Merkez Ayrıntılı Seçim Sonuçları
- Açılan sandık
- 192 / 192
- %100
Muş İlçeleri Seçim Sonuçları
* Partilerin Muş ilinin ilçelerinde aldıkları sonuçları gösterir.
- CUMHUR MILLET DIGER
- İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- Bulanık Adnan Topçu % 73,5 % 39,2 % 0 % 0 % 5,6 % 53,7 % 0,7 Bağımsız
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MILLET DIGER
- İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- Bulanık Adnan Topçu % 73,5 % 39,22 % 0 % 0 % 5,59 % 53,74 % 0,69 Bağımsız
- Bulanık (30 Mar 14) % 45,26 % 0 % 2,58 % 0 % 45,84 % 1,07 SP
- Hasköy Hikmet Karayel % 100 % 44,4 % 36,9 % 0,2 % 0,4 % 0,8 % 12,4 SP
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MILLET DIGER
- İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- Hasköy Hikmet Karayel % 100 % 44,39 % 36,9 % 0,2 % 0,37 % 0,77 % 12,4 SP
- Hasköy (30 Mar 14) % 52,51 % 32,5 % 0,29 % 0 % 1,07 % 13,49 SP
- Korkut Sami Pekbay % 100 % 65,4 % 14,5 % 5,9 % 0 % 13,9 % 0,3 SP
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MILLET DIGER
- İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- Korkut Sami Pekbay % 100 % 65,41 % 14,49 % 5,88 % 0 % 13,89 % 0,33 SP
- Korkut (30 Mar 14) % 53,62 % 0,06 % 0 % 0 % 5,1 % 40,13 HÜDA-PAR
- Malazgirt Erdal Çakar % 97,4 % 38,6 % 0 % 19,4 % 0 % 38,9 % 2,9 Diğer
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MILLET DIGER
- İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- Malazgirt Erdal Çakar % 97,4 % 38,62 % 0 % 19,4 % 0 % 38,85 % 2,91 Diğer
- Malazgirt (30 Mar 14) % 23,73 % 0 % 0 % 0 % 39,34 % 35,26 LDP
- Merkez Feyat Asya % 100 % 34,7 % 0 % 0,8 % 0 % 33,5 % 27,7 Bağımsız
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MILLET DIGER
- İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- Merkez Feyat Asya % 100 % 34,71 % 0 % 0,83 % 0 % 33,53 % 27,68 Bağımsız
- Merkez (30 Mar 14) % 48,53 % 2,54 % 1,17 % 0 % 40,82 % 3,69 SP
- Varto Ülkü Karaaslan % 100 % 25,1 % 0,6 % 17 % 0 % 45 % 11,7 Bağımsız
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MILLET DIGER
- İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- Varto Ülkü Karaaslan % 100 % 25,15 % 0,57 % 17,02 % 0 % 44,98 % 11,73 Bağımsız
- Varto (30 Mar 14) % 23,46 % 0,42 % 11,61 % 0 % 63,4 % 0,88 BBP
Resmi kurumların yayımladığı sonuçlar esas alınarak hazırlanan bu içeriklerde tre (-) ile belirtilen il ya da ilçelerle ilgili verilere ulaşılamamıştır.
Muş Ayrıntılı Seçim Sonuçları
- Açılan sandık
- 192 / 192
- %100
-
2019 Yerel Seçimi Sonuçlarıseçim hakkında bilgi
-
Haziran 2018 Cumhurbaşkanlığı Seçimi Sonuçlarıseçim hakkında bilgi
-
Haziran 2018 Genel Seçimi Sonuçlarıseçim hakkında bilgi
-
2017 Anayasa Referandumu Sonuçlarıseçim hakkında bilgi
-
Kasım 2015 Genel Seçimi Sonuçlarıseçim hakkında bilgi
-
Haziran 2015 Genel Seçimi Sonuçlarıseçim hakkında bilgi
-
2014 Yerel Seçimi Sonuçlarıseçim hakkında bilgi
-
2011 Genel Seçimi Sonuçlarıseçim hakkında bilgi
-
2010 Anayasa Referandumu Sonuçlarıseçim hakkında bilgi
-
2007 Anayasa Referandumu Sonuçlarıseçim hakkında bilgi
-
2007 Genel Seçimi Sonuçlarıseçim hakkında bilgi
-
2002 Genel Seçimi Sonuçlarıseçim hakkında bilgi
-
1999 Genel Seçimi Sonuçlarıseçim hakkında bilgi
-
1995 Genel Seçimi Sonuçlarıseçim hakkında bilgi
-
1991 Genel Seçimi Sonuçlarıseçim hakkında bilgi
-
1988 Anayasa Referandumu Sonuçlarıseçim hakkında bilgi
-
1987 Genel Seçimi Sonuçlarıseçim hakkında bilgi
-
1987 Anayasa Referandumu Sonuçlarıseçim hakkında bilgi
-
1983 Genel Seçimi Sonuçlarıseçim hakkında bilgi
-
1982 Anayasa Referandumu Sonuçlarıseçim hakkında bilgi
-
1977 Genel Seçimi Sonuçlarıseçim hakkında bilgi
-
1973 Genel Seçimi Sonuçlarıseçim hakkında bilgi
-
1969 Genel Seçimi Sonuçlarıseçim hakkında bilgi
-
1965 Genel Seçimi Sonuçlarıseçim hakkında bilgi
-
1961 Genel Seçimi Sonuçlarıseçim hakkında bilgi
-
1961 Anayasa Referandumu Sonuçlarıseçim hakkında bilgi
-
1957 Genel Seçimi Sonuçlarıseçim hakkında bilgi
-
1954 Genel Seçimi Sonuçlarıseçim hakkında bilgi
-
1950 Genel Seçimi Sonuçlarıseçim hakkında bilgi
-
1946 Genel Seçimi Sonuçlarıseçim hakkında bilgi