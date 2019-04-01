Seçim Muş Korkut Seçim Sonuçları – Korkut Yerel Seçim Sonuçları

31 Mart 2019 Korkut Yerel Seçim Sonuçları

02:00 Süre İçinde Yenilenecek
Sami Pekbay
Sami Pekbay
AK Parti
%65,4
1.201 oy
Kasım Ataman
MHP
%14,5
266 oy
Diğer
%21
369 oy
Muş - Korkut İlçesi Seçim Sonuçları

Genele Göre

İttifaka Göre

  • Açılan sandık
  • 7 / 7
  • %100
  • AK Parti
  • MHP
  • HDP
  • CHP
  • İYİ Parti
  • Diğer
  • %65,4
  • %14,5
  • %13,9
  • %5,9
  • %0
  • %0,3
  • %65,4
  • %14,5
  • %13,9
  • %5,9
  • %0
  • %0,3
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %53,6
  • %0,1
  • %5,1
  • %0
  • %0
  • %41,2
  • %53,6
  • %0,1
  • %5,1
  • %0
  • %0
  • %41,2
Tüm Partiler
BUL MLZ MER VRT HAS KOR
Bulanık
yukleniyor
Hasköy
yukleniyor
Korkut
yukleniyor
Malazgirt
yukleniyor
Merkez
yukleniyor
Varto
yukleniyor
  • AK Parti
  • MHP
  • CHP
  • İYİ Parti
  • HDP

*2019 Yerel Seçimi sonuç verileri Anadolu Ajansı tarafından sağlanmaktadır.

Belediye Başkan Adayları
  • Sami Pekbay AK Parti
  • Kasım Ataman MHP
  • Maşallah Çakır HDP
  • Atıf Demirtaş CHP
  • Mevlüt Furkan Altuntaş SP
  • Katılım oranı % 90
  • Toplam seçmen2.178
  • Kullanılan oy1.960
  • Geçerli oy1.836
  • 30 Mar 14 % 100
  • 30 Mar 141.946
  • 30 Mar 141.781
  • 30 Mar 141.727
Parti Listesi Belediye Başkanlığı Aday Listesi Korkut Belediye Meclisi Seçim Sonuçları
  • Açılan sandık
  • 7 / 7
  • %100
  • CUMHUR
  • AK Parti
  • MHP
  • %79,9
  • %65,4
  • %14,5
  • %79,9
  • %65,4
  • %14,5
  • MILLET
  • CHP
  • İYİ Parti
  • %5,9
  • %5,9
  • %0
  • %5,9
  • %5,9
  • %0
  • DIGER
  • HDP
  • %0
  • %13,9
  • %0
  • %13,9
Tüm Partiler
BUL MLZ MER VRT HAS KOR
Bulanık
yukleniyor
Hasköy
yukleniyor
Korkut
yukleniyor
Malazgirt
yukleniyor
Merkez
yukleniyor
Varto
yukleniyor
  • CUMHUR
  • MILLET
  • DIGER
  • HDP

*2019 Yerel Seçimi sonuç verileri Anadolu Ajansı tarafından sağlanmaktadır.

Belediye Başkan Adayları
  • Sami Pekbay AK Parti
  • Kasım Ataman MHP
  • Maşallah Çakır HDP
  • Atıf Demirtaş CHP
  • Mevlüt Furkan Altuntaş SP
  • Katılım oranı % 90
  • Toplam seçmen2.178
  • Kullanılan oy1.960
  • Geçerli oy1.836
  • 30 Mar 14 % 100
  • 30 Mar 141.946
  • 30 Mar 141.781
  • 30 Mar 141.727
Parti Listesi Belediye Başkanlığı Aday Listesi Korkut Belediye Meclisi Seçim Sonuçları

Korkut Ayrıntılı Seçim Sonuçları

  • Açılan sandık
  • 7 / 7
  • %100
  • AK Parti
  • MHP
  • HDP
  • CHP
  • SP
  • %65,4
    1.201 oy
  • %14,5
    266 oy
  • %13,9
    255 oy
  • %5,9
    108 oy
  • %0,3
    6 oy
  • %65,4
    1.201 oy
  • %14,5
    266 oy
  • %13,9
    255 oy
  • %5,9
    108 oy
  • %0,3
    6 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %53,6
    926 oy
  • %0,1
    1 oy
  • %5,1
    88 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,8
    14 oy
  • %53,6
    926 oy
  • %0,1
    1 oy
  • %5,1
    88 oy
  • %0
  • %0,8
    14 oy
  • BTP
  • İYİ Parti
  • DSP
  • BBP
  • VP
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
  • %0
  • %0
  • %0
  • %0
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,3
    5 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
  • %0
  • %0
  • %0,3
    5 oy
  • %0
  • DP
  • TKP
  • Bağımsız
  • Diğer
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
  • %0
  • %0
  • %0
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
  • %0
  • %0
  • %0

Muş İlçeleri Seçim Sonuçları

* Partilerin Muş ilinin ilçelerinde aldıkları sonuçları gösterir.

  • CUMHUR MILLET DIGER
  • İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer

Resmi kurumların yayımladığı sonuçlar esas alınarak hazırlanan bu içeriklerde tre (-) ile belirtilen il ya da ilçelerle ilgili verilere ulaşılamamıştır.

Muş Ayrıntılı Seçim Sonuçları

  • Açılan sandık
  • 192 / 192
  • %100
  • AK Parti
  • HDP
  • Bağımsız
  • BTP
  • SP
  • %34,7
    15.919 oy
  • %33,5
    15.381 oy
  • %27,7
    12.697 oy
  • %1,4
    643 oy
  • %1,1
    482 oy
  • %34,7
    15.919 oy
  • %33,5
    15.381 oy
  • %27,7
    12.697 oy
  • %1,4
    643 oy
  • %1,1
    482 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %48,5
    18.799 oy
  • %40,8
    15.812 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,9
    351 oy
  • %3,7
    1.431 oy
  • %48,5
    18.799 oy
  • %40,8
    15.812 oy
  • %0
  • %0,9
    351 oy
  • %3,7
    1.431 oy
  • CHP
  • DSP
  • Diğer
  • VP
  • TKP
  • %0,8
    381 oy
  • %0,4
    166 oy
  • %0,2
    102 oy
  • %0,1
    59 oy
  • %0,1
    39 oy
  • %0,8
    381 oy
  • %0,4
    166 oy
  • %0,2
    102 oy
  • %0,1
    59 oy
  • %0,1
    39 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %1,2
    455 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %1,2
    455 oy
  • %0
  • %0
  • %0
  • %0
  • İYİ Parti
  • MHP
  • BBP
  • DP
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
  • %0
  • %0
  • %0
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0
    0 oy
  • %2,5
    985 oy
  • %0,9
    343 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
  • %2,5
    985 oy
  • %0,9
    343 oy
  • %0

Yerel Seçim Sonuçları Mart 2019

Muş Korkut Yerel Seçim Sonuçları Muş Korkut İttifaka Göre Yerel Seçim Sonuçları Muş İlçe Seçim Sonuçları Muş Korkut Detaylı Seçim Sonuçları Türkiye Geneli Ayrıntılı Seçim Sonuçları Muş Korkut Belediye Başkan Adayları