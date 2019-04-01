Seçim Muş Bulanık Seçim Sonuçları – Bulanık Yerel Seçim Sonuçları

31 Mart 2019 Bulanık Yerel Seçim Sonuçları

02:00 Süre İçinde Yenilenecek
Adnan Topçu
Adnan Topçu
HDP
%53,7
4.567 oy
Selami Aral
Selami Aral
AK Parti
%39,2
3.333 oy
Diğer
%7
599 oy
Muş - Bulanık İlçesi Seçim Sonuçları

Genele Göre

İttifaka Göre

  • Açılan sandık
  • 36 / 49
  • %73,5
  • HDP
  • AK Parti
  • İYİ Parti
  • MHP
  • CHP
  • Diğer
  • %53,7
  • %39,2
  • %5,6
  • %0
  • %0
  • %1,5
  • %53,7
  • %39,2
  • %5,6
  • %0
  • %0
  • %1,5
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %45,8
  • %45,3
  • %0
  • %0
  • %2,6
  • %6,3
  • %45,8
  • %45,3
  • %0
  • %0
  • %2,6
  • %6,3
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  • AK Parti
  • MHP
  • CHP
  • İYİ Parti
  • HDP

*2019 Yerel Seçimi sonuç verileri Anadolu Ajansı tarafından sağlanmaktadır.

Belediye Başkan Adayları
  • Adnan Topçu HDP
  • Selami Aral AK Parti
  • Faruk Çebi İYİ Parti
  • Hasan Çelik Bağımsız
  • Seyyid Abdulbaki Güven SP
  • Katılım oranı % 76,8
  • Toplam seçmen15.853
  • Kullanılan oy9.032
  • Geçerli oy8.499
  • 30 Mar 14 % 100
  • 30 Mar 1413.411
  • 30 Mar 1410.410
  • 30 Mar 149.932
Parti Listesi Belediye Başkanlığı Aday Listesi Bulanık Belediye Meclisi Seçim Sonuçları
  • Açılan sandık
  • 36 / 49
  • %73,5
  • CUMHUR
  • AK Parti
  • MHP
  • %39,2
  • %39,2
  • %0
  • %39,2
  • %39,2
  • %0
  • MILLET
  • İYİ Parti
  • CHP
  • %5,6
  • %5,6
  • %0
  • %5,6
  • %5,6
  • %0
  • DIGER
  • HDP
  • %0
  • %53,7
  • %0
  • %53,7
Tüm Partiler
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Bulanık
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Hasköy
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Korkut
yukleniyor
Malazgirt
yukleniyor
Merkez
yukleniyor
Varto
yukleniyor
  • CUMHUR
  • MILLET
  • DIGER
  • HDP

*2019 Yerel Seçimi sonuç verileri Anadolu Ajansı tarafından sağlanmaktadır.

Belediye Başkan Adayları
  • Adnan Topçu HDP
  • Selami Aral AK Parti
  • Faruk Çebi İYİ Parti
  • Hasan Çelik Bağımsız
  • Seyyid Abdulbaki Güven SP
  • Katılım oranı % 76,8
  • Toplam seçmen15.853
  • Kullanılan oy9.032
  • Geçerli oy8.499
  • 30 Mar 14 % 100
  • 30 Mar 1413.411
  • 30 Mar 1410.410
  • 30 Mar 149.932
Parti Listesi Belediye Başkanlığı Aday Listesi Bulanık Belediye Meclisi Seçim Sonuçları

Bulanık Ayrıntılı Seçim Sonuçları

  • Açılan sandık
  • 36 / 49
  • %73,5
  • HDP
  • AK Parti
  • İYİ Parti
  • Bağımsız
  • SP
  • %53,7
    4.567 oy
  • %39,2
    3.333 oy
  • %5,6
    475 oy
  • %0,7
    59 oy
  • %0,5
    41 oy
  • %53,7
    4.567 oy
  • %39,2
    3.333 oy
  • %5,6
    475 oy
  • %0,7
    59 oy
  • %0,5
    41 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %45,8
    4.553 oy
  • %45,3
    4.495 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %1,1
    106 oy
  • %45,8
    4.553 oy
  • %45,3
    4.495 oy
  • %0
  • %0
  • %1,1
    106 oy
  • BTP
  • Diğer
  • MHP
  • CHP
  • DSP
  • %0,3
    22 oy
  • %0
    2 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,3
    22 oy
  • %0
    2 oy
  • %0
  • %0
  • %0
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %2,6
    256 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
  • %0
  • %0
  • %2,6
    256 oy
  • %0
  • BBP
  • VP
  • DP
  • TKP
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
  • %0
  • %0
  • %0
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
  • %0
  • %0
  • %0

Muş İlçeleri Seçim Sonuçları

* Partilerin Muş ilinin ilçelerinde aldıkları sonuçları gösterir.

  • CUMHUR MILLET DIGER
  • İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer

Resmi kurumların yayımladığı sonuçlar esas alınarak hazırlanan bu içeriklerde tre (-) ile belirtilen il ya da ilçelerle ilgili verilere ulaşılamamıştır.

Muş Ayrıntılı Seçim Sonuçları

  • Açılan sandık
  • 192 / 192
  • %100
  • AK Parti
  • HDP
  • Bağımsız
  • BTP
  • SP
  • %34,7
    15.919 oy
  • %33,5
    15.381 oy
  • %27,7
    12.697 oy
  • %1,4
    643 oy
  • %1,1
    482 oy
  • %34,7
    15.919 oy
  • %33,5
    15.381 oy
  • %27,7
    12.697 oy
  • %1,4
    643 oy
  • %1,1
    482 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %48,5
    18.799 oy
  • %40,8
    15.812 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,9
    351 oy
  • %3,7
    1.431 oy
  • %48,5
    18.799 oy
  • %40,8
    15.812 oy
  • %0
  • %0,9
    351 oy
  • %3,7
    1.431 oy
  • CHP
  • DSP
  • Diğer
  • VP
  • TKP
  • %0,8
    381 oy
  • %0,4
    166 oy
  • %0,2
    102 oy
  • %0,1
    59 oy
  • %0,1
    39 oy
  • %0,8
    381 oy
  • %0,4
    166 oy
  • %0,2
    102 oy
  • %0,1
    59 oy
  • %0,1
    39 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %1,2
    455 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %1,2
    455 oy
  • %0
  • %0
  • %0
  • %0
  • İYİ Parti
  • MHP
  • BBP
  • DP
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
  • %0
  • %0
  • %0
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0
    0 oy
  • %2,5
    985 oy
  • %0,9
    343 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
  • %2,5
    985 oy
  • %0,9
    343 oy
  • %0

Yerel Seçim Sonuçları Mart 2019

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