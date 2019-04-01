Seçim Kırıkkale Seçim Sonuçları – 31 Mart 2019 Kırıkkale Yerel Seçim sonuçları

31 Mart 2019 Kırıkkale Yerel Seçim Sonuçları

02:00 Süre İçinde Yenilenecek
Mehmet Saygılı
AK Parti
%42
45.487 oy
Mahir Yılmaz
İYİ Parti
%31,5
34.170 oy
Diğer
%26
28.752 oy
Kırıkkale İli Seçim Sonuçları

Genele Göre

İttifaka Göre

  • Açılan sandık
  • 409 / 409
  • %100
  • AK Parti
  • İYİ Parti
  • MHP
  • CHP
  • HDP
  • Diğer
  • %42
  • %31,5
  • %23,6
  • %0
  • %0
  • %2,9
  • %42
  • %31,5
  • %23,6
  • %0
  • %0
  • %2,9
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %44,3
  • %0
  • %30
  • %2,7
  • %0
  • %23
  • %44,3
  • %0
  • %30
  • %2,7
  • %0
  • %23
Tüm Partiler
Partilerin Kazandığı İlçe/Belde Sayısı
6
3
Kazanılan İlçe ve Belde Dağılımı
DLC KES MER SUL BHŞ BAL ÇLB KKÇ YHŞ
Bahşili
yukleniyor
Balışeyh
yukleniyor
Çelebi
yukleniyor
Delice
yukleniyor
Karakeçili
yukleniyor
Keskin
yukleniyor
Merkez
yukleniyor
Sulakyurt
yukleniyor
Yahşihan
yukleniyor
  • AK Parti
  • MHP
  • CHP
  • İYİ Parti
  • HDP

*2019 Yerel Seçimi sonuç verileri Anadolu Ajansı tarafından sağlanmaktadır.

Belediye Başkan Adayları
  • Mehmet Saygılı AK Parti
  • Mahir Yılmaz İYİ Parti
  • Serdar Yarar MHP
  • Mustafa Babacan BBP
  • Faruk Vurgun SP
  • Katılım oranı % 82,4
  • Toplam seçmen136.134
  • Kullanılan oy112.123
  • Geçerli oy108.409
  • 30 Mar 14 % 100
  • 30 Mar 14134.824
  • 30 Mar 14119.191
  • 30 Mar 14114.189
Parti Listesi Belediye Başkanlığı Aday Listesi Kırıkkale İl Genel Meclisi Seçim Sonuçları
  • Açılan sandık
  • 409 / 409
  • %100
  • CUMHUR
  • AK Parti
  • MHP
  • %65,5
  • %42
  • %23,6
  • %65,5
  • %42
  • %23,6
  • MILLET
  • İYİ Parti
  • CHP
  • %31,5
  • %31,5
  • %0
  • %31,5
  • %31,5
  • %0
  • DIGER
  • HDP
  • %0
  • %0
  • %0
  • %0
Tüm Partiler
Partilerin Kazandığı İlçe/Belde Sayısı
9
Kazanılan İlçe ve Belde Dağılımı
DLC KES MER SUL BHŞ BAL ÇLB KKÇ YHŞ
Bahşili
yukleniyor
Balışeyh
yukleniyor
Çelebi
yukleniyor
Delice
yukleniyor
Karakeçili
yukleniyor
Keskin
yukleniyor
Merkez
yukleniyor
Sulakyurt
yukleniyor
Yahşihan
yukleniyor
  • CUMHUR
  • MILLET
  • DIGER
  • HDP

*2019 Yerel Seçimi sonuç verileri Anadolu Ajansı tarafından sağlanmaktadır.

Belediye Başkan Adayları
  • Mehmet Saygılı AK Parti
  • Mahir Yılmaz İYİ Parti
  • Serdar Yarar MHP
  • Mustafa Babacan BBP
  • Faruk Vurgun SP
  • Katılım oranı % 82,4
  • Toplam seçmen136.134
  • Kullanılan oy112.123
  • Geçerli oy108.409
  • 30 Mar 14 % 100
  • 30 Mar 14134.824
  • 30 Mar 14119.191
  • 30 Mar 14114.189
Parti Listesi Belediye Başkanlığı Aday Listesi Kırıkkale İl Genel Meclisi Seçim Sonuçları

İlçe/Belde Bazında Kazanan Partiler

  • İlçe - Belde 2019 2014
  • İlçe - Belde 2019 2014
  • İlçe - Belde 2019 2014

Parti Bazında Kazanılan İlçe/Belde Belediyesi Sayıları

  • Partiler 2019 2014 Fark
  • Partiler 2019 2014 Fark
  • AK Parti 6 7 -1
  • MHP 3 1 +2
  • CHP 0 0 0
  • İYİ Parti 0 0 0
  • HDP 0 0 0
  • SP 0 1 -1
  • DSP 0 0 0
  • BBP 0 1 -1
  • VP 0 0 0
  • DP 0 0 0
  • BTP 0 0 0
  • TKP 0 0 0
  • Bağımsız 0 0 0
  • Diğer 0 0 0

Kırıkkale İlçeleri Seçim Sonuçları

* Partilerin Kırıkkale ilinin ilçelerinde aldıkları sonuçları gösterir.

  • CUMHUR MILLET DIGER
  • İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer

Resmi kurumların yayımladığı sonuçlar esas alınarak hazırlanan bu içeriklerde tre (-) ile belirtilen il ya da ilçelerle ilgili verilere ulaşılamamıştır.

Kırıkkale Ayrıntılı Seçim Sonuçları

  • Açılan sandık
  • 409 / 409
  • %100
  • AK Parti
  • İYİ Parti
  • MHP
  • BBP
  • SP
  • %42
    45.487 oy
  • %31,5
    34.170 oy
  • %23,6
    25.565 oy
  • %1,5
    1.616 oy
  • %0,9
    984 oy
  • %42
    45.487 oy
  • %31,5
    34.170 oy
  • %23,6
    25.565 oy
  • %1,5
    1.616 oy
  • %0,9
    984 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %44,3
    50.577 oy
  • %0
    0 oy
  • %30
    34.216 oy
  • %0,9
    990 oy
  • %20,3
    23.223 oy
  • %44,3
    50.577 oy
  • %0
  • %30
    34.216 oy
  • %0,9
    990 oy
  • %20,3
    23.223 oy
  • DSP
  • TKP
  • VP
  • BTP
  • CHP
  • %0,3
    302 oy
  • %0,1
    115 oy
  • %0,1
    99 oy
  • %0,1
    71 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,3
    302 oy
  • %0,1
    115 oy
  • %0,1
    99 oy
  • %0,1
    71 oy
  • %0
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0,1
    66 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,2
    210 oy
  • %2,7
    3.087 oy
  • %0,1
    66 oy
  • %0
  • %0
  • %0,2
    210 oy
  • %2,7
    3.087 oy
  • HDP
  • DP
  • Bağımsız
  • Diğer
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
  • %0
  • %0
  • %0
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0
    0 oy
  • %0,8
    928 oy
  • %0,4
    487 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
  • %0,8
    928 oy
  • %0,4
    487 oy
  • %0

Mart 2019 Yerel Seçim Sonuçları

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