31 Mart 2019 Kırıkkale Yerel Seçim Sonuçları
Mehmet Saygılı
AK Parti
%42
45.487 oy
Mahir Yılmaz
İYİ Parti
%31,5
34.170 oy
Diğer
%26
28.752 oy
Kırıkkale İli Seçim Sonuçları
- Açılan sandık
- 409 / 409
- %100
Partilerin Kazandığı İlçe/Belde Sayısı
Belediye Başkan Adayları
- Mehmet Saygılı AK Parti
- Mahir Yılmaz İYİ Parti
- Serdar Yarar MHP
- Mustafa Babacan BBP
- Faruk Vurgun SP
- Katılım oranı % 82,4
- Toplam seçmen136.134
- Kullanılan oy112.123
- Geçerli oy108.409
- 30 Mar 14 % 100
- 30 Mar 14134.824
- 30 Mar 14119.191
- 30 Mar 14114.189
- Açılan sandık
- 409 / 409
- %100
Partilerin Kazandığı İlçe/Belde Sayısı
Belediye Başkan Adayları
- Mehmet Saygılı AK Parti
- Mahir Yılmaz İYİ Parti
- Serdar Yarar MHP
- Mustafa Babacan BBP
- Faruk Vurgun SP
- Katılım oranı % 82,4
- Toplam seçmen136.134
- Kullanılan oy112.123
- Geçerli oy108.409
- 30 Mar 14 % 100
- 30 Mar 14134.824
- 30 Mar 14119.191
- 30 Mar 14114.189
İlçe/Belde Bazında Kazanan Partiler
- İlçe - Belde 2019 2014
- İlçe - Belde 2019 2014
- İlçe - Belde 2019 2014
- Bahşili AK Parti %51,8 AK Parti %48,4
- Balışeyh AK Parti %53,6 AK Parti %62,3
- Çelebi AK Parti %52,1 AK Parti %40,1
- Çerikli - %0 AK Parti %54,7
- Delice AK Parti %85,5 SP %44
- Hacılar - %0 AK Parti %50,5
- Karakeçili MHP %49,8 AK Parti %29
- Keskin AK Parti %35 BBP %29,5
- Merkez AK Parti %42 AK Parti %44,3
- Sulakyurt MHP %55,7 MHP %31,5
- Yahşihan MHP %49,9 AK Parti %48,7
Parti Bazında Kazanılan İlçe/Belde Belediyesi Sayıları
- Partiler 2019 2014 Fark
- Partiler 2019 2014 Fark
- AK Parti 6 7 -1
- MHP 3 1 +2
- CHP 0 0 0
- İYİ Parti 0 0 0
- HDP 0 0 0
- SP 0 1 -1
- DSP 0 0 0
- BBP 0 1 -1
- VP 0 0 0
- DP 0 0 0
- BTP 0 0 0
- TKP 0 0 0
- Bağımsız 0 0 0
- Diğer 0 0 0
Kırıkkale İlçeleri Seçim Sonuçları
* Partilerin Kırıkkale ilinin ilçelerinde aldıkları sonuçları gösterir.
- CUMHUR MILLET DIGER
- İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- Bahşili Recep Zafer Tekin % 100 % 51,8 % 45,2 % 0 % 0 % 0 % 2,5 SP
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MILLET DIGER
- İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- Bahşili Recep Zafer Tekin % 100 % 51,84 % 45,17 % 0 % 0 % 0 % 2,45 SP
- Bahşili (30 Mar 14) İbrahim Uyar % 48,42 % 15,53 % 0 % 0 % 0 % 35,61 SP
- Balışeyh Ali Dedelioğlu % 100 % 53,6 % 29,3 % 16,6 % 0 % 0 % 0,5 SP
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MILLET DIGER
- İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- Balışeyh Ali Dedelioğlu % 100 % 53,64 % 29,26 % 16,58 % 0 % 0 % 0,52 SP
- Balışeyh (30 Mar 14) Ali Dedelioğlu % 62,29 % 36,91 % 0 % 0 % 0 % 0,44 SP
- Çelebi Yaşar Erdemir % 100 % 52,1 % 46,1 % 1,5 % 0 % 0 % 0,2 SP
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MILLET DIGER
- İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- Çelebi Yaşar Erdemir % 100 % 52,07 % 46,14 % 1,46 % 0 % 0 % 0,22 SP
- Çelebi (30 Mar 14) Süleyman Uluyol % 40,15 % 8,88 % 2,31 % 0 % 0 % 30,71 SP
- Çerikli % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 SP
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MILLET DIGER
- İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- Çerikli % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 SP
- Çerikli (30 Mar 14) Nuh Şahin % 54,69 % 44,62 % 0,37 % 0 % 0 % 0,11 BBP
- Delice Turgut Özdem % 100 % 85,5 % 2,7 % 0 % 11 % 0 % 0,6 SP
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MILLET DIGER
- İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- Delice Turgut Özdem % 100 % 85,5 % 2,66 % 0 % 10,97 % 0 % 0,62 SP
- Delice (30 Mar 14) Turgut Özdem % 33,31 % 19,64 % 2,42 % 0 % 0 % 43,99 SP
- Hacılar % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 SP
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MILLET DIGER
- İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- Hacılar % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 SP
- Hacılar (30 Mar 14) Menduh Bağrıaçık % 50,55 % 0,62 % 47,41 % 0 % 0 % 0,43 SP
- Karakeçili Veysel Aydemir % 100 % 49 % 49,8 % 0,5 % 0,7 % 0 % 0 SP
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MILLET DIGER
- İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- Karakeçili Veysel Aydemir % 100 % 48,98 % 49,77 % 0,46 % 0,75 % 0 % 0,04 SP
- Karakeçili (30 Mar 14) Hüseyin Özçelik % 29,05 % 22,28 % 1,86 % 0 % 0 % 27,76 BBP
- Keskin Dede Yıldırım % 95,8 % 35 % 30,4 % 0 % 34,3 % 0 % 0,2 SP
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MILLET DIGER
- İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- Keskin Dede Yıldırım % 95,8 % 34,98 % 30,44 % 0 % 34,29 % 0 % 0,21 SP
- Keskin (30 Mar 14) Dede Yıldırım % 28,25 % 7,48 % 6,67 % 0 % 0 % 29,48 BBP
- Merkez Mehmet Saygılı % 100 % 42 % 23,6 % 0 % 31,5 % 0 % 1,5 BBP
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MILLET DIGER
- İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- Merkez Mehmet Saygılı % 100 % 41,96 % 23,58 % 0 % 31,52 % 0 % 1,49 BBP
- Merkez (30 Mar 14) % 44,29 % 29,96 % 2,7 % 0 % 0 % 20,34 SP
- Sulakyurt İsmail Bildik % 100 % 34,3 % 55,7 % 9,8 % 0 % 0 % 0,1 SP
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MILLET DIGER
- İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- Sulakyurt İsmail Bildik % 100 % 34,32 % 55,72 % 9,84 % 0 % 0 % 0,12 SP
- Sulakyurt (30 Mar 14) İsmail Bildik % 26,61 % 31,51 % 11,98 % 0 % 0 % 29,82 SP
- Yahşihan Osman Türkyılmaz % 100 % 39,1 % 49,9 % 0 % 10 % 0 % 0,8 SP
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MILLET DIGER
- İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- Yahşihan Osman Türkyılmaz % 100 % 39,14 % 49,93 % 0 % 9,98 % 0 % 0,84 SP
- Yahşihan (30 Mar 14) Ahmet Sungur % 48,72 % 32,6 % 17,28 % 0 % 0 % 0,79 SP
Resmi kurumların yayımladığı sonuçlar esas alınarak hazırlanan bu içeriklerde tre (-) ile belirtilen il ya da ilçelerle ilgili verilere ulaşılamamıştır.
Kırıkkale Ayrıntılı Seçim Sonuçları
- Açılan sandık
- 409 / 409
- %100
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