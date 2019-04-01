31 Mart 2019 Iğdır Yerel Seçim Sonuçları
Yaşar Akkuş
HDP
%50,1
22.192 oy
İsa Yaşar Tezel
MHP
%46,7
20.699 oy
Diğer
%3
1.428 oy
Iğdır İli Seçim Sonuçları
- Açılan sandık
- 169 / 170
- %99,4
Partilerin Kazandığı İlçe/Belde Sayısı
- Açılan sandık
- 169 / 170
- %99,4
Partilerin Kazandığı İlçe/Belde Sayısı
İlçe/Belde Bazında Kazanan Partiler
- İlçe - Belde 2019 2014
- İlçe - Belde 2019 2014
- İlçe - Belde 2019 2014
Parti Bazında Kazanılan İlçe/Belde Belediyesi Sayıları
- Partiler 2019 2014 Fark
- Partiler 2019 2014 Fark
- AK Parti 1 0 +1
- MHP 1 0 +1
- CHP 0 1 -1
- İYİ Parti 0 0 0
- HDP 1 1 0
- SP 1 0 +1
- DSP 0 0 0
- BBP 0 0 0
- VP 0 0 0
- DP 0 1 -1
- BTP 0 0 0
- TKP 0 0 0
- Bağımsız 0 0 0
- Diğer 0 0 0
Iğdır İlçeleri Seçim Sonuçları
* Partilerin Iğdır ilinin ilçelerinde aldıkları sonuçları gösterir.
- CUMHUR MILLET DIGER
- İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- Aralık Mustafa Güzelkaya % 100 % 56,4 % 3,5 % 35,3 % 0 % 0 % 3,9 DP
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MILLET DIGER
- İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- Aralık Mustafa Güzelkaya % 100 % 56,39 % 3,54 % 35,26 % 0 % 0 % 3,9 DP
- Aralık (30 Mar 14) Bayram Teksay % 38,77 % 0,71 % 7,97 % 0 % 7,04 % 45,19 DP
- Halfeli % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 SP
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MILLET DIGER
- İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- Halfeli % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 SP
- Halfeli (30 Mar 14) % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 SP
- Hoşhaber % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 SP
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MILLET DIGER
- İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- Hoşhaber % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 SP
- Hoşhaber (30 Mar 14) % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 SP
- Karakoyunlu Bayramali Ballı % 100 % 26,7 % 42,6 % 30,6 % 0 % 0 % 0,1 SP
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MILLET DIGER
- İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- Karakoyunlu Bayramali Ballı % 100 % 26,73 % 42,57 % 30,57 % 0 % 0 % 0,14 SP
- Karakoyunlu (30 Mar 14) Kurban Kaya % 30,51 % 31,4 % 36,99 % 0 % 0 % 0,51 DP
- Melekli % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 SP
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MILLET DIGER
- İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- Melekli % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 SP
- Melekli (30 Mar 14) % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 SP
- Merkez Yaşar Akkuş % 99,4 % 0 % 46,7 % 2,3 % 0 % 50,1 % 0,5 SP
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MILLET DIGER
- İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- Merkez Yaşar Akkuş % 99,4 % 0 % 46,7 % 2,29 % 0 % 50,07 % 0,46 SP
- Merkez (30 Mar 14) % 10,91 % 42,39 % 0,74 % 0 % 44,15 % 0,83 BTP
- Tuzluca Ahmet Sait Sadrettin Türkan % 100 % 25,5 % 1,1 % 26 % 0 % 18,5 % 28,7 SP
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MILLET DIGER
- İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- Tuzluca Ahmet Sait Sadrettin Türkan % 100 % 25,52 % 1,06 % 25,97 % 0 % 18,55 % 28,7 SP
- Tuzluca (30 Mar 14) Mehmet Gültekin % 38,33 % 2,36 % 5,66 % 0 % 51,67 % 1,63 BTP
Resmi kurumların yayımladığı sonuçlar esas alınarak hazırlanan bu içeriklerde tre (-) ile belirtilen il ya da ilçelerle ilgili verilere ulaşılamamıştır.
Iğdır Ayrıntılı Seçim Sonuçları
- Açılan sandık
- 169 / 170
- %99,4
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2007 Anayasa Referandumu Sonuçlarıseçim hakkında bilgi
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