Seçim Antalya Seçim Sonuçları – 31 Mart 2019 Antalya Yerel Seçim sonuçları

31 Mart 2019 Antalya Yerel Seçim Sonuçları

02:00 Süre İçinde Yenilenecek
Muhittin Böcek
Muhittin Böcek
CHP
%50,6
713.503 oy
Menderes Türel
Menderes Türel
AK Parti
%46,3
652.168 oy
Diğer
%3
44.133 oy
Antalya İli Seçim Sonuçları

Genele Göre

İttifaka Göre

  • Açılan sandık
  • 5.428 / 5.437
  • %99,8
  • CHP
  • AK Parti
  • MHP
  • İYİ Parti
  • HDP
  • Diğer
  • %50,6
  • %46,3
  • %0
  • %0
  • %0
  • %3,1
  • %50,6
  • %46,3
  • %0
  • %0
  • %0
  • %3,1
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %34,6
  • %36,4
  • %24,3
  • %0
  • %0
  • %4,7
  • %34,6
  • %36,4
  • %24,3
  • %0
  • %0
  • %4,7
Tüm Partiler
Partilerin Kazandığı İlçe/Belde Sayısı
8
6
2
2
Kazanılan İlçe ve Belde Dağılımı
ASK ALN ELM FNK GZP GND KAŞ KOR KUM MNV SRK DMR İBR KMR KPZ KNY MRT AKS DÖŞ
Akseki
yukleniyor
Aksu
yukleniyor
Alanya
yukleniyor
Demre
yukleniyor
Döşemealtı
yukleniyor
Elmalı
yukleniyor
Finike
yukleniyor
Gazipaşa
yukleniyor
Gündoğmuş
yukleniyor
İbradı
yukleniyor
Kaş
yukleniyor
Kemer
yukleniyor
Kepez
yukleniyor
Konyaaltı
yukleniyor
Korkuteli
yukleniyor
Kumluca
yukleniyor
Manavgat
yukleniyor
Muratpaşa
yukleniyor
Serik
yukleniyor
  • AK Parti
  • MHP
  • CHP
  • İYİ Parti
  • HDP

*2019 Yerel Seçimi sonuç verileri Anadolu Ajansı tarafından sağlanmaktadır.

Belediye Başkan Adayları
  • Muhittin Böcek CHP
  • Menderes Türel AK Parti
  • Ali Aktaş SP
  • Mustafa Reşat Oktay DSP
  • Dolunay Yelda Doğan DP
  • Katılım oranı % 85,2
  • Toplam seçmen1.708.975
  • Kullanılan oy1.455.164
  • Geçerli oy1.409.804
  • 30 Mar 14 % 100
  • 30 Mar 141.513.972
  • 30 Mar 141.361.477
  • 30 Mar 141.307.431
Parti Listesi Belediye Başkanlığı Aday Listesi Antalya Büyükşehir Belediye Meclisi Seçim Sonuçları
  • Açılan sandık
  • 5.428 / 5.437
  • %99,8
  • MILLET
  • CHP
  • İYİ Parti
  • %50,6
  • %50,6
  • %0
  • %50,6
  • %50,6
  • %0
  • CUMHUR
  • AK Parti
  • MHP
  • %46,3
  • %46,3
  • %0
  • %46,3
  • %46,3
  • %0
  • DIGER
  • HDP
  • %0
  • %0
  • %0
  • %0
Tüm Partiler
Partilerin Kazandığı İlçe/Belde Sayısı
10
8
Kazanılan İlçe ve Belde Dağılımı
ASK ALN ELM FNK GZP GND KAŞ KOR KUM MNV SRK DMR İBR KMR KPZ KNY MRT AKS DÖŞ
Akseki
yukleniyor
Aksu
yukleniyor
Alanya
yukleniyor
Demre
yukleniyor
Döşemealtı
yukleniyor
Elmalı
yukleniyor
Finike
yukleniyor
Gazipaşa
yukleniyor
Gündoğmuş
yukleniyor
İbradı
yukleniyor
Kaş
yukleniyor
Kemer
yukleniyor
Kepez
yukleniyor
Konyaaltı
yukleniyor
Korkuteli
yukleniyor
Kumluca
yukleniyor
Manavgat
yukleniyor
Muratpaşa
yukleniyor
Serik
yukleniyor
  • CUMHUR
  • MILLET
  • DIGER
  • HDP

*2019 Yerel Seçimi sonuç verileri Anadolu Ajansı tarafından sağlanmaktadır.

Belediye Başkan Adayları
  • Muhittin Böcek CHP
  • Menderes Türel AK Parti
  • Ali Aktaş SP
  • Mustafa Reşat Oktay DSP
  • Dolunay Yelda Doğan DP
  • Katılım oranı % 85,2
  • Toplam seçmen1.708.975
  • Kullanılan oy1.455.164
  • Geçerli oy1.409.804
  • 30 Mar 14 % 100
  • 30 Mar 141.513.972
  • 30 Mar 141.361.477
  • 30 Mar 141.307.431
Parti Listesi Belediye Başkanlığı Aday Listesi Antalya Büyükşehir Belediye Meclisi Seçim Sonuçları

İlçe/Belde Bazında Kazanan Partiler

  • İlçe - Belde 2019 2014
  • İlçe - Belde 2019 2014
  • İlçe - Belde 2019 2014

Parti Bazında Kazanılan İlçe/Belde Belediyesi Sayıları

  • Partiler 2019 2014 Fark
  • Partiler 2019 2014 Fark
  • AK Parti 6 10 -4
  • MHP 2 4 -2
  • CHP 8 5 +3
  • İYİ Parti 2 0 +2
  • HDP 0 0 0
  • SP 0 0 0
  • DSP 1 0 +1
  • BBP 0 0 0
  • VP 0 0 0
  • DP 0 0 0
  • BTP 0 0 0
  • TKP 0 0 0
  • Bağımsız 0 0 0
  • Diğer 0 0 0

Antalya İlçeleri Seçim Sonuçları

* Partilerin Antalya ilinin ilçelerinde aldıkları sonuçları gösterir.

  • CUMHUR MILLET DIGER
  • İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer

Resmi kurumların yayımladığı sonuçlar esas alınarak hazırlanan bu içeriklerde tre (-) ile belirtilen il ya da ilçelerle ilgili verilere ulaşılamamıştır.

Antalya Ayrıntılı Seçim Sonuçları

  • Açılan sandık
  • 5.428 / 5.437
  • %99,8
  • CHP
  • AK Parti
  • SP
  • DSP
  • DP
  • %50,6
    713.503 oy
  • %46,3
    652.168 oy
  • %1
    13.582 oy
  • %1
    13.475 oy
  • %0,6
    8.067 oy
  • %50,6
    713.503 oy
  • %46,3
    652.168 oy
  • %1
    13.582 oy
  • %1
    13.475 oy
  • %0,6
    8.067 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %34,6
    452.493 oy
  • %36,4
    475.897 oy
  • %0,5
    6.896 oy
  • %0,2
    2.877 oy
  • %0,3
    3.512 oy
  • %34,6
    452.493 oy
  • %36,4
    475.897 oy
  • %0,5
    6.896 oy
  • %0,2
    2.877 oy
  • %0,3
    3.512 oy
  • VP
  • TKP
  • BTP
  • Bağımsız
  • MHP
  • %0,3
    3.923 oy
  • %0,2
    2.261 oy
  • %0,1
    2.067 oy
  • %0,1
    758 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,3
    3.923 oy
  • %0,2
    2.261 oy
  • %0,1
    2.067 oy
  • %0,1
    758 oy
  • %0
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,1
    1.630 oy
  • %2,3
    30.283 oy
  • %24,3
    317.615 oy
  • %0
  • %0
  • %0,1
    1.630 oy
  • %2,3
    30.283 oy
  • %24,3
    317.615 oy
  • İYİ Parti
  • HDP
  • BBP
  • Diğer
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
  • %0
  • %0
  • %0
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,5
    7.185 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
  • %0
  • %0,5
    7.185 oy
  • %0

Mart 2019 Yerel Seçim Sonuçları

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