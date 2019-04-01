Seçim Antalya Kepez Seçim Sonuçları – Kepez Yerel Seçim Sonuçları

31 Mart 2019 Kepez Yerel Seçim Sonuçları

02:00 Süre İçinde Yenilenecek
Hakan Tütüncü
Hakan Tütüncü
AK Parti
%50,4
150.161 oy
Murat Dinç
Murat Dinç
CHP
%44,7
133.050 oy
Diğer
%5
14.695 oy
Antalya - Kepez İlçesi Seçim Sonuçları

Genele Göre

İttifaka Göre

  • Açılan sandık
  • 1.095 / 1.095
  • %100
  • AK Parti
  • CHP
  • MHP
  • İYİ Parti
  • HDP
  • Diğer
  • %50,4
  • %44,7
  • %0
  • %0
  • %0
  • %4,9
  • %50,4
  • %44,7
  • %0
  • %0
  • %0
  • %4,9
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %40,7
  • %22,1
  • %28,9
  • %0
  • %0
  • %8,2
  • %40,7
  • %22,1
  • %28,9
  • %0
  • %0
  • %8,2
Tüm Partiler
ASK ALN ELM FNK GZP GND KAŞ KOR KUM MNV SRK DMR İBR KMR KPZ KNY MRT AKS DÖŞ
Akseki
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Aksu
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Alanya
yukleniyor
Demre
yukleniyor
Döşemealtı
yukleniyor
Elmalı
yukleniyor
Finike
yukleniyor
Gazipaşa
yukleniyor
Gündoğmuş
yukleniyor
İbradı
yukleniyor
Kaş
yukleniyor
Kemer
yukleniyor
Kepez
yukleniyor
Konyaaltı
yukleniyor
Korkuteli
yukleniyor
Kumluca
yukleniyor
Manavgat
yukleniyor
Muratpaşa
yukleniyor
Serik
yukleniyor
  • AK Parti
  • MHP
  • CHP
  • İYİ Parti
  • HDP

*2019 Yerel Seçimi sonuç verileri Anadolu Ajansı tarafından sağlanmaktadır.

Belediye Başkan Adayları
  • Hakan Tütüncü AK Parti
  • Murat Dinç CHP
  • Kürşad Tatar BBP
  • Mehmet Akburak SP
  • Yusuf Kayhan DP
  • Katılım oranı % 83,5
  • Toplam seçmen367.755
  • Kullanılan oy307.051
  • Geçerli oy297.906
  • 30 Mar 14 % 100
  • 30 Mar 14308.052
  • 30 Mar 14275.793
  • 30 Mar 14264.477
Parti Listesi Belediye Başkanlığı Aday Listesi Kepez Belediye Meclisi Seçim Sonuçları
  • Açılan sandık
  • 1.095 / 1.095
  • %100
  • CUMHUR
  • AK Parti
  • MHP
  • %50,4
  • %50,4
  • %0
  • %50,4
  • %50,4
  • %0
  • MILLET
  • CHP
  • İYİ Parti
  • %44,7
  • %44,7
  • %0
  • %44,7
  • %44,7
  • %0
  • DIGER
  • HDP
  • %0
  • %0
  • %0
  • %0
Tüm Partiler
ASK ALN ELM FNK GZP GND KAŞ KOR KUM MNV SRK DMR İBR KMR KPZ KNY MRT AKS DÖŞ
Akseki
yukleniyor
Aksu
yukleniyor
Alanya
yukleniyor
Demre
yukleniyor
Döşemealtı
yukleniyor
Elmalı
yukleniyor
Finike
yukleniyor
Gazipaşa
yukleniyor
Gündoğmuş
yukleniyor
İbradı
yukleniyor
Kaş
yukleniyor
Kemer
yukleniyor
Kepez
yukleniyor
Konyaaltı
yukleniyor
Korkuteli
yukleniyor
Kumluca
yukleniyor
Manavgat
yukleniyor
Muratpaşa
yukleniyor
Serik
yukleniyor
  • CUMHUR
  • MILLET
  • DIGER
  • HDP

*2019 Yerel Seçimi sonuç verileri Anadolu Ajansı tarafından sağlanmaktadır.

Belediye Başkan Adayları
  • Hakan Tütüncü AK Parti
  • Murat Dinç CHP
  • Kürşad Tatar BBP
  • Mehmet Akburak SP
  • Yusuf Kayhan DP
  • Katılım oranı % 83,5
  • Toplam seçmen367.755
  • Kullanılan oy307.051
  • Geçerli oy297.906
  • 30 Mar 14 % 100
  • 30 Mar 14308.052
  • 30 Mar 14275.793
  • 30 Mar 14264.477
Parti Listesi Belediye Başkanlığı Aday Listesi Kepez Belediye Meclisi Seçim Sonuçları

Kepez Ayrıntılı Seçim Sonuçları

  • Açılan sandık
  • 1.095 / 1.095
  • %100
  • AK Parti
  • CHP
  • BBP
  • SP
  • DP
  • %50,4
    150.161 oy
  • %44,7
    133.050 oy
  • %3,2
    9.419 oy
  • %0,9
    2.644 oy
  • %0,2
    668 oy
  • %50,4
    150.161 oy
  • %44,7
    133.050 oy
  • %3,2
    9.419 oy
  • %0,9
    2.644 oy
  • %0,2
    668 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %40,7
    107.752 oy
  • %22,1
    58.489 oy
  • %0,5
    1.315 oy
  • %0,5
    1.356 oy
  • %0,2
    651 oy
  • %40,7
    107.752 oy
  • %22,1
    58.489 oy
  • %0,5
    1.315 oy
  • %0,5
    1.356 oy
  • %0,2
    651 oy
  • DSP
  • TKP
  • VP
  • BTP
  • Diğer
  • %0,2
    634 oy
  • %0,2
    490 oy
  • %0,2
    462 oy
  • %0,1
    376 oy
  • %0
    2 oy
  • %0,2
    634 oy
  • %0,2
    490 oy
  • %0,2
    462 oy
  • %0,1
    376 oy
  • %0
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0,1
    260 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,2
    538 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,1
    260 oy
  • %0
  • %0
  • %0,2
    538 oy
  • %0
  • MHP
  • İYİ Parti
  • HDP
  • Bağımsız
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
  • %0
  • %0
  • %0
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %28,9
    76.554 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %6,4
    16.929 oy
  • %28,9
    76.554 oy
  • %0
  • %0
  • %6,4
    16.929 oy

Antalya İlçeleri Seçim Sonuçları

* Partilerin Antalya ilinin ilçelerinde aldıkları sonuçları gösterir.

  • CUMHUR MILLET DIGER
  • İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer

Resmi kurumların yayımladığı sonuçlar esas alınarak hazırlanan bu içeriklerde tre (-) ile belirtilen il ya da ilçelerle ilgili verilere ulaşılamamıştır.

Antalya Ayrıntılı Seçim Sonuçları

  • Açılan sandık
  • 5.413 / 5.437
  • %99,6
  • CHP
  • AK Parti
  • SP
  • DSP
  • DP
  • %50,6
    711.075 oy
  • %46,3
    649.820 oy
  • %1
    13.385 oy
  • %0,9
    13.102 oy
  • %0,6
    7.914 oy
  • %50,6
    711.075 oy
  • %46,3
    649.820 oy
  • %1
    13.385 oy
  • %0,9
    13.102 oy
  • %0,6
    7.914 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %34,6
    452.493 oy
  • %36,4
    475.897 oy
  • %0,5
    6.896 oy
  • %0,2
    2.877 oy
  • %0,3
    3.512 oy
  • %34,6
    452.493 oy
  • %36,4
    475.897 oy
  • %0,5
    6.896 oy
  • %0,2
    2.877 oy
  • %0,3
    3.512 oy
  • VP
  • TKP
  • BTP
  • Bağımsız
  • Diğer
  • %0,3
    3.839 oy
  • %0,2
    2.401 oy
  • %0,1
    2.047 oy
  • %0,1
    727 oy
  • %0
    233 oy
  • %0,3
    3.839 oy
  • %0,2
    2.401 oy
  • %0,1
    2.047 oy
  • %0,1
    727 oy
  • %0
    233 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,1
    1.630 oy
  • %2,3
    30.283 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
  • %0
  • %0,1
    1.630 oy
  • %2,3
    30.283 oy
  • %0
  • MHP
  • İYİ Parti
  • HDP
  • BBP
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
  • %0
  • %0
  • %0
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %24,3
    317.615 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,5
    7.185 oy
  • %24,3
    317.615 oy
  • %0
  • %0
  • %0,5
    7.185 oy

Yerel Seçim Sonuçları Mart 2019

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