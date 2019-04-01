Seçim Mersin Seçim Sonuçları – 31 Mart 2019 Mersin Yerel Seçim sonuçları

31 Mart 2019 Mersin Yerel Seçim Sonuçları

02:00 Süre İçinde Yenilenecek
Vahap Seçer
Vahap Seçer
CHP
%45,1
476.121 oy
Hamit Tuna
Hamit Tuna
MHP
%41
433.170 oy
Diğer
%14
147.283 oy
Mersin İli Seçim Sonuçları

Genele Göre

İttifaka Göre

  • Açılan sandık
  • 4.146 / 4.155
  • %99,8
  • CHP
  • MHP
  • AK Parti
  • İYİ Parti
  • HDP
  • Diğer
  • %45,1
  • %41
  • %0
  • %0
  • %0
  • %13,9
  • %45,1
  • %41
  • %0
  • %0
  • %0
  • %13,9
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %28,3
  • %32
  • %28
  • %0
  • %9,6
  • %2,1
  • %28,3
  • %32
  • %28
  • %0
  • %9,6
  • %2,1
Tüm Partiler
Partilerin Kazandığı İlçe/Belde Sayısı
3
8
2
Kazanılan İlçe ve Belde Dağılımı
ANM ERD GLN MUT SLF TAR AYD BZY ÇML AKD MEZ TOR YNŞ
Akdeniz
yukleniyor
Anamur
yukleniyor
Aydıncık
yukleniyor
Bozyazı
yukleniyor
Çamlıyayla
yukleniyor
Erdemli
yukleniyor
Gülnar
yukleniyor
Mezitli
yukleniyor
Mut
yukleniyor
Silifke
yukleniyor
Tarsus
yukleniyor
Toroslar
yukleniyor
Yenişehir
yukleniyor
  • AK Parti
  • MHP
  • CHP
  • İYİ Parti
  • HDP

*2019 Yerel Seçimi sonuç verileri Anadolu Ajansı tarafından sağlanmaktadır.

Belediye Başkan Adayları
  • Vahap Seçer CHP
  • Hamit Tuna MHP
  • Ayfer Yılmaz DP
  • Erdal Alkan SP
  • Emrah Küçükkapdan DSP
  • Katılım oranı % 85,3
  • Toplam seçmen1.282.874
  • Kullanılan oy1.092.879
  • Geçerli oy1.056.574
  • 30 Mar 14 % 100
  • 30 Mar 141.185.988
  • 30 Mar 141.060.727
  • 30 Mar 141.014.191
Parti Listesi Belediye Başkanlığı Aday Listesi Mersin Büyükşehir Belediye Meclisi Seçim Sonuçları
  • Açılan sandık
  • 4.146 / 4.155
  • %99,8
  • MILLET
  • CHP
  • İYİ Parti
  • %45,1
  • %45,1
  • %0
  • %45,1
  • %45,1
  • %0
  • CUMHUR
  • MHP
  • AK Parti
  • %41
  • %41
  • %0
  • %41
  • %41
  • %0
  • DIGER
  • HDP
  • %0
  • %0
  • %0
  • %0
Tüm Partiler
Partilerin Kazandığı İlçe/Belde Sayısı
3
10
Kazanılan İlçe ve Belde Dağılımı
ANM ERD GLN MUT SLF TAR AYD BZY ÇML AKD MEZ TOR YNŞ
Akdeniz
yukleniyor
Anamur
yukleniyor
Aydıncık
yukleniyor
Bozyazı
yukleniyor
Çamlıyayla
yukleniyor
Erdemli
yukleniyor
Gülnar
yukleniyor
Mezitli
yukleniyor
Mut
yukleniyor
Silifke
yukleniyor
Tarsus
yukleniyor
Toroslar
yukleniyor
Yenişehir
yukleniyor
  • CUMHUR
  • MILLET
  • DIGER
  • HDP

*2019 Yerel Seçimi sonuç verileri Anadolu Ajansı tarafından sağlanmaktadır.

Belediye Başkan Adayları
  • Vahap Seçer CHP
  • Hamit Tuna MHP
  • Ayfer Yılmaz DP
  • Erdal Alkan SP
  • Emrah Küçükkapdan DSP
  • Katılım oranı % 85,3
  • Toplam seçmen1.282.874
  • Kullanılan oy1.092.879
  • Geçerli oy1.056.574
  • 30 Mar 14 % 100
  • 30 Mar 141.185.988
  • 30 Mar 141.060.727
  • 30 Mar 141.014.191
Parti Listesi Belediye Başkanlığı Aday Listesi Mersin Büyükşehir Belediye Meclisi Seçim Sonuçları

İlçe/Belde Bazında Kazanan Partiler

  • İlçe - Belde 2019 2014
  • İlçe - Belde 2019 2014
  • İlçe - Belde 2019 2014

Parti Bazında Kazanılan İlçe/Belde Belediyesi Sayıları

  • Partiler 2019 2014 Fark
  • Partiler 2019 2014 Fark
  • AK Parti 2 1 +1
  • MHP 8 8 0
  • CHP 3 3 0
  • İYİ Parti 0 0 0
  • HDP 0 1 -1
  • SP 0 0 0
  • DSP 0 0 0
  • BBP 0 0 0
  • VP 0 0 0
  • DP 0 0 0
  • BTP 0 0 0
  • TKP 0 0 0
  • Bağımsız 0 0 0
  • Diğer 0 0 0

Mersin İlçeleri Seçim Sonuçları

* Partilerin Mersin ilinin ilçelerinde aldıkları sonuçları gösterir.

  • CUMHUR MILLET DIGER
  • İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer

Resmi kurumların yayımladığı sonuçlar esas alınarak hazırlanan bu içeriklerde tre (-) ile belirtilen il ya da ilçelerle ilgili verilere ulaşılamamıştır.

Mersin Ayrıntılı Seçim Sonuçları

  • Açılan sandık
  • 4.146 / 4.155
  • %99,8
  • CHP
  • MHP
  • DP
  • SP
  • DSP
  • %45,1
    476.121 oy
  • %41
    433.170 oy
  • %12
    127.175 oy
  • %0,7
    7.191 oy
  • %0,4
    4.705 oy
  • %45,1
    476.121 oy
  • %41
    433.170 oy
  • %12
    127.175 oy
  • %0,7
    7.191 oy
  • %0,4
    4.705 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %28,3
    287.388 oy
  • %32
    324.127 oy
  • %0,3
    2.705 oy
  • %0,6
    6.476 oy
  • %0,1
    737 oy
  • %28,3
    287.388 oy
  • %32
    324.127 oy
  • %0,3
    2.705 oy
  • %0,6
    6.476 oy
  • %0,1
    737 oy
  • VP
  • TKP
  • BTP
  • AK Parti
  • İYİ Parti
  • %0,4
    4.092 oy
  • %0,2
    2.184 oy
  • %0,2
    1.936 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,4
    4.092 oy
  • %0,2
    2.184 oy
  • %0,2
    1.936 oy
  • %0
  • %0
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,2
    1.857 oy
  • %28
    284.136 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
  • %0
  • %0,2
    1.857 oy
  • %28
    284.136 oy
  • %0
  • HDP
  • BBP
  • Bağımsız
  • Diğer
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
  • %0
  • %0
  • %0
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %9,6
    97.640 oy
  • %0,4
    3.958 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %9,6
    97.640 oy
  • %0,4
    3.958 oy
  • %0
  • %0

Mart 2019 Yerel Seçim Sonuçları

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