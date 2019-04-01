31 Mart 2019 Adana Yerel Seçim Sonuçları
Zeydan Karalar
CHP
%53,6
654.716 oy
Hüseyin Sözlü
MHP
%42,8
523.241 oy
Diğer
%3
43.780 oy
Adana İli Seçim Sonuçları
- Açılan sandık
- 4.893 / 4.901
- %99,8
Partilerin Kazandığı İlçe/Belde Sayısı
Belediye Başkan Adayları
- Zeydan Karalar CHP
- Hüseyin Sözlü MHP
- Muhammet Çelebi Keyhıdır SP
- Hatice Nesrin Kılıçay VP
- Mehmet Çağrı Bağatur DSP
- Katılım oranı % 83,3
- Toplam seçmen1.536.508
- Kullanılan oy1.278.662
- Geçerli oy1.221.737
- 30 Mar 14 % 100
- 30 Mar 141.456.222
- 30 Mar 141.272.378
- 30 Mar 141.224.406
- Açılan sandık
- 4.893 / 4.901
- %99,8
Partilerin Kazandığı İlçe/Belde Sayısı
Belediye Başkan Adayları
- Zeydan Karalar CHP
- Hüseyin Sözlü MHP
- Muhammet Çelebi Keyhıdır SP
- Hatice Nesrin Kılıçay VP
- Mehmet Çağrı Bağatur DSP
- Katılım oranı % 83,3
- Toplam seçmen1.536.508
- Kullanılan oy1.278.662
- Geçerli oy1.221.737
- 30 Mar 14 % 100
- 30 Mar 141.456.222
- 30 Mar 141.272.378
- 30 Mar 141.224.406
İlçe/Belde Bazında Kazanan Partiler
- İlçe - Belde 2019 2014
- İlçe - Belde 2019 2014
- İlçe - Belde 2019 2014
- Aladağ AK Parti %53,9 AK Parti %44,3
- Ceyhan CHP %50,6 AK Parti %27,1
- Çukurova CHP %58,4 CHP %43,8
- Feke MHP %67,9 MHP %50,5
- İmamoğlu CHP %40,8 MHP %55,5
- Karaisalı MHP %69,9 MHP %45
- Karataş MHP %51,3 CHP %34,2
- Kozan MHP %40 MHP %47,9
- Pozantı MHP %43,4 MHP %37,7
- Saimbeyli MHP %60,8 MHP %51,6
- Sarıçam MHP %61,6 MHP %47,7
- Seyhan CHP %57,8 CHP %31,6
- Tufanbeyli AK Parti %49,4 AK Parti %27,6
- Yumurtalık MHP %49,6 MHP %37
- Yüreğir AK Parti %48,9 AK Parti %37,4
Parti Bazında Kazanılan İlçe/Belde Belediyesi Sayıları
- Partiler 2019 2014 Fark
- Partiler 2019 2014 Fark
- AK Parti 3 4 -1
- MHP 8 8 0
- CHP 4 3 +1
- İYİ Parti 0 0 0
- HDP 0 0 0
- SP 0 0 0
- DSP 0 0 0
- BBP 0 0 0
- VP 0 0 0
- DP 0 0 0
- BTP 0 0 0
- TKP 0 0 0
- Bağımsız 0 0 0
- Diğer 0 0 0
Adana İlçeleri Seçim Sonuçları
* Partilerin Adana ilinin ilçelerinde aldıkları sonuçları gösterir.
- CUMHUR MILLET DIGER
- İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- Aladağ Mustafa Akgedik % 100 % 53,9 % 0 % 0 % 43,9 % 0 % 0,7 SP
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MILLET DIGER
- İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- Aladağ Mustafa Akgedik % 100 % 53,93 % 0 % 0 % 43,9 % 0 % 0,74 SP
- Aladağ (30 Mar 14) Mustafa Akgedik % 44,33 % 39,63 % 14,58 % 0 % 0 % 0,83 SP
- Ceyhan Kadir Aydar % 99,7 % 46,8 % 0 % 50,6 % 0 % 0 % 1,4 SP
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MILLET DIGER
- İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- Ceyhan Kadir Aydar % 99,7 % 46,76 % 0 % 50,62 % 0 % 0 % 1,37 SP
- Ceyhan (30 Mar 14) Alemdar Öztürk % 27,11 % 21,52 % 21,89 % 0 % 0 % 17,12 DP
- Çukurova Soner Çetin % 100 % 0 % 36,3 % 58,4 % 0 % 0 % 1,9 SP
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MILLET DIGER
- İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- Çukurova Soner Çetin % 100 % 0 % 36,33 % 58,37 % 0 % 0 % 1,88 SP
- Çukurova (30 Mar 14) Soner Çetin % 22,77 % 28,6 % 43,76 % 0 % 0 % 2,46 Bağımsız
- Feke Ahmet Sel % 100 % 0 % 67,9 % 0 % 8,2 % 0 % 19,8 BBP
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MILLET DIGER
- İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- Feke Ahmet Sel % 100 % 0 % 67,89 % 0 % 8,19 % 0 % 19,81 BBP
- Feke (30 Mar 14) Ahmet Sel % 38,66 % 50,52 % 8,28 % 0 % 0 % 1,19 SP
- İmamoğlu Kasım Karaköse % 100 % 0 % 38,4 % 40,8 % 0 % 0 % 18,6 DP
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MILLET DIGER
- İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- İmamoğlu Kasım Karaköse % 100 % 0 % 38,4 % 40,76 % 0 % 0 % 18,63 DP
- İmamoğlu (30 Mar 14) Gazi Adamhasan % 33,94 % 55,55 % 7,92 % 0 % 0 % 1,67 SP
- Karaisalı Saadettin Aslan % 100 % 0 % 69,9 % 0 % 27,6 % 0 % 1,2 SP
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MILLET DIGER
- İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- Karaisalı Saadettin Aslan % 100 % 0 % 69,91 % 0 % 27,57 % 0 % 1,22 SP
- Karaisalı (30 Mar 14) Saadettin Aslan % 44,91 % 44,98 % 5,81 % 0 % 0 % 2,62 SP
- Karataş Necip Topuz % 100 % 0 % 51,3 % 45,5 % 0 % 0 % 1,7 DP
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MILLET DIGER
- İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- Karataş Necip Topuz % 100 % 0 % 51,32 % 45,49 % 0 % 0 % 1,66 DP
- Karataş (30 Mar 14) Boğaçhan Ünal % 28,72 % 29,71 % 34,24 % 0 % 0 % 4,95 BBP
- Kozan Nihat Atlı % 99,7 % 0 % 40 % 0 % 23 % 0,3 % 25,8 SP
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MILLET DIGER
- İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- Kozan Nihat Atlı % 99,7 % 0 % 39,99 % 0 % 23,04 % 0,27 % 25,8 SP
- Kozan (30 Mar 14) Musa Öztürk % 42,25 % 47,86 % 6,98 % 0 % 0 % 1,66 SP
- Pozantı Mustafa Çay % 98,2 % 0 % 43,4 % 26,3 % 2,4 % 0,2 % 23,6 Bağımsız
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MILLET DIGER
- İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- Pozantı Mustafa Çay % 98,2 % 0 % 43,43 % 26,32 % 2,42 % 0,17 % 23,56 Bağımsız
- Pozantı (30 Mar 14) Mustafa Çay % 35,54 % 37,72 % 23,99 % 0 % 0 % 1,84 SP
- Saimbeyli Mustafa Şahin Gökçe % 100 % 0 % 60,8 % 0 % 17,2 % 0 % 19,6 BBP
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MILLET DIGER
- İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- Saimbeyli Mustafa Şahin Gökçe % 100 % 0 % 60,75 % 0 % 17,2 % 0 % 19,57 BBP
- Saimbeyli (30 Mar 14) Mustafa Şahin Gökçe % 34,45 % 51,63 % 12,2 % 0 % 0 % 0,94 SP
- Sarıçam Bilal Uludağ % 98,6 % 0 % 61,6 % 0 % 32,9 % 1,5 % 1,9 DSP
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MILLET DIGER
- İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- Sarıçam Bilal Uludağ % 98,6 % 0 % 61,64 % 0 % 32,9 % 1,48 % 1,92 DSP
- Sarıçam (30 Mar 14) Bilal Uludağ % 37,91 % 47,65 % 10,34 % 0 % 0 % 1,62 Bağımsız
- Seyhan Akif Kemal Akay % 100 % 38,3 % 0 % 57,8 % 0 % 0 % 1,3 SP
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MILLET DIGER
- İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- Seyhan Akif Kemal Akay % 100 % 38,3 % 0 % 57,82 % 0 % 0 % 1,29 SP
- Seyhan (30 Mar 14) Zeydan Karalar % 26,7 % 24,12 % 31,63 % 0 % 0 % 14,62 Bağımsız
- Tufanbeyli Remzi Ergü % 100 % 49,4 % 0 % 49 % 0 % 0 % 0,5 BBP
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MILLET DIGER
- İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- Tufanbeyli Remzi Ergü % 100 % 49,42 % 0 % 49,01 % 0 % 0 % 0,55 BBP
- Tufanbeyli (30 Mar 14) Remzi Ergü % 27,58 % 15,91 % 18,77 % 0 % 0 % 19,64 BBP
- Yumurtalık Türkeş Filik % 100 % 0 % 49,6 % 45,2 % 3,6 % 0 % 0,7 SP
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MILLET DIGER
- İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- Yumurtalık Türkeş Filik % 100 % 0 % 49,58 % 45,2 % 3,58 % 0 % 0,69 SP
- Yumurtalık (30 Mar 14) Türkeş Filik % 32,69 % 36,96 % 22,45 % 0 % 0 % 6,77 BBP
- Yüreğir Fatih Mehmet Kocaispir % 100 % 48,9 % 0 % 47,3 % 0 % 0 % 2,1 SP
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MILLET DIGER
- İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- Yüreğir Fatih Mehmet Kocaispir % 100 % 48,92 % 0 % 47,26 % 0 % 0 % 2,1 SP
- Yüreğir (30 Mar 14) Mahmut Çelikcan % 37,39 % 25,71 % 23,02 % 0 % 0 % 11,63 Bağımsız
Resmi kurumların yayımladığı sonuçlar esas alınarak hazırlanan bu içeriklerde tre (-) ile belirtilen il ya da ilçelerle ilgili verilere ulaşılamamıştır.
Adana Ayrıntılı Seçim Sonuçları
- Açılan sandık
- 4.893 / 4.901
- %99,8
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