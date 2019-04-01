Seçim Adana Seçim Sonuçları – 31 Mart 2019 Adana Yerel Seçim sonuçları

31 Mart 2019 Adana Yerel Seçim Sonuçları

02:00 Süre İçinde Yenilenecek
Zeydan Karalar
Zeydan Karalar
CHP
%53,6
654.716 oy
Hüseyin Sözlü
Hüseyin Sözlü
MHP
%42,8
523.241 oy
Diğer
%3
43.780 oy
Adana İli Seçim Sonuçları

Genele Göre

İttifaka Göre

  • Açılan sandık
  • 4.893 / 4.901
  • %99,8
  • CHP
  • MHP
  • AK Parti
  • İYİ Parti
  • HDP
  • Diğer
  • %53,6
  • %42,8
  • %0
  • %0
  • %0
  • %3,6
  • %53,6
  • %42,8
  • %0
  • %0
  • %0
  • %3,6
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %24,9
  • %33,5
  • %31,9
  • %0
  • %0
  • %9,7
  • %24,9
  • %33,5
  • %31,9
  • %0
  • %0
  • %9,7
Tüm Partiler
Partilerin Kazandığı İlçe/Belde Sayısı
4
8
3
Kazanılan İlçe ve Belde Dağılımı
SYH CYH FEK KRİ KRT KOZ POZ SBY TFN YMR YÜR ALD İMM SRI ÇKR
Aladağ
yukleniyor
Ceyhan
yukleniyor
Çukurova
yukleniyor
Feke
yukleniyor
İmamoğlu
yukleniyor
Karaisalı
yukleniyor
Karataş
yukleniyor
Kozan
yukleniyor
Pozantı
yukleniyor
Saimbeyli
yukleniyor
Sarıçam
yukleniyor
Seyhan
yukleniyor
Tufanbeyli
yukleniyor
Yumurtalık
yukleniyor
Yüreğir
yukleniyor
  • AK Parti
  • MHP
  • CHP
  • İYİ Parti
  • HDP

*2019 Yerel Seçimi sonuç verileri Anadolu Ajansı tarafından sağlanmaktadır.

Belediye Başkan Adayları
  • Zeydan Karalar CHP
  • Hüseyin Sözlü MHP
  • Muhammet Çelebi Keyhıdır SP
  • Hatice Nesrin Kılıçay VP
  • Mehmet Çağrı Bağatur DSP
  • Katılım oranı % 83,3
  • Toplam seçmen1.536.508
  • Kullanılan oy1.278.662
  • Geçerli oy1.221.737
  • 30 Mar 14 % 100
  • 30 Mar 141.456.222
  • 30 Mar 141.272.378
  • 30 Mar 141.224.406
Parti Listesi Belediye Başkanlığı Aday Listesi Adana Büyükşehir Belediye Meclisi Seçim Sonuçları
  • Açılan sandık
  • 4.893 / 4.901
  • %99,8
  • MILLET
  • CHP
  • İYİ Parti
  • %53,6
  • %53,6
  • %0
  • %53,6
  • %53,6
  • %0
  • CUMHUR
  • MHP
  • AK Parti
  • %42,8
  • %42,8
  • %0
  • %42,8
  • %42,8
  • %0
  • DIGER
  • HDP
  • %0
  • %0
  • %0
  • %0
Tüm Partiler
Partilerin Kazandığı İlçe/Belde Sayısı
4
11
Kazanılan İlçe ve Belde Dağılımı
SYH CYH FEK KRİ KRT KOZ POZ SBY TFN YMR YÜR ALD İMM SRI ÇKR
Aladağ
yukleniyor
Ceyhan
yukleniyor
Çukurova
yukleniyor
Feke
yukleniyor
İmamoğlu
yukleniyor
Karaisalı
yukleniyor
Karataş
yukleniyor
Kozan
yukleniyor
Pozantı
yukleniyor
Saimbeyli
yukleniyor
Sarıçam
yukleniyor
Seyhan
yukleniyor
Tufanbeyli
yukleniyor
Yumurtalık
yukleniyor
Yüreğir
yukleniyor
  • CUMHUR
  • MILLET
  • DIGER
  • HDP

*2019 Yerel Seçimi sonuç verileri Anadolu Ajansı tarafından sağlanmaktadır.

Belediye Başkan Adayları
  • Zeydan Karalar CHP
  • Hüseyin Sözlü MHP
  • Muhammet Çelebi Keyhıdır SP
  • Hatice Nesrin Kılıçay VP
  • Mehmet Çağrı Bağatur DSP
  • Katılım oranı % 83,3
  • Toplam seçmen1.536.508
  • Kullanılan oy1.278.662
  • Geçerli oy1.221.737
  • 30 Mar 14 % 100
  • 30 Mar 141.456.222
  • 30 Mar 141.272.378
  • 30 Mar 141.224.406
Parti Listesi Belediye Başkanlığı Aday Listesi Adana Büyükşehir Belediye Meclisi Seçim Sonuçları

İlçe/Belde Bazında Kazanan Partiler

  • İlçe - Belde 2019 2014
  • İlçe - Belde 2019 2014
  • İlçe - Belde 2019 2014

Parti Bazında Kazanılan İlçe/Belde Belediyesi Sayıları

  • Partiler 2019 2014 Fark
  • Partiler 2019 2014 Fark
  • AK Parti 3 4 -1
  • MHP 8 8 0
  • CHP 4 3 +1
  • İYİ Parti 0 0 0
  • HDP 0 0 0
  • SP 0 0 0
  • DSP 0 0 0
  • BBP 0 0 0
  • VP 0 0 0
  • DP 0 0 0
  • BTP 0 0 0
  • TKP 0 0 0
  • Bağımsız 0 0 0
  • Diğer 0 0 0

Adana İlçeleri Seçim Sonuçları

* Partilerin Adana ilinin ilçelerinde aldıkları sonuçları gösterir.

  • CUMHUR MILLET DIGER
  • İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer

Resmi kurumların yayımladığı sonuçlar esas alınarak hazırlanan bu içeriklerde tre (-) ile belirtilen il ya da ilçelerle ilgili verilere ulaşılamamıştır.

Adana Ayrıntılı Seçim Sonuçları

  • Açılan sandık
  • 4.893 / 4.901
  • %99,8
  • CHP
  • MHP
  • SP
  • VP
  • DSP
  • %53,6
    654.716 oy
  • %42,8
    523.241 oy
  • %1,9
    23.236 oy
  • %0,5
    6.501 oy
  • %0,5
    6.415 oy
  • %53,6
    654.716 oy
  • %42,8
    523.241 oy
  • %1,9
    23.236 oy
  • %0,5
    6.501 oy
  • %0,5
    6.415 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %24,9
    304.489 oy
  • %33,5
    410.293 oy
  • %1
    11.910 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,2
    2.001 oy
  • %24,9
    304.489 oy
  • %33,5
    410.293 oy
  • %1
    11.910 oy
  • %0
  • %0,2
    2.001 oy
  • BTP
  • TKP
  • Bağımsız
  • AK Parti
  • İYİ Parti
  • %0,3
    3.398 oy
  • %0,2
    2.563 oy
  • %0,1
    1.667 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,3
    3.398 oy
  • %0,2
    2.563 oy
  • %0,1
    1.667 oy
  • %0
  • %0
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0,1
    1.556 oy
  • %0
    0 oy
  • %7,3
    89.092 oy
  • %31,9
    390.301 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,1
    1.556 oy
  • %0
  • %7,3
    89.092 oy
  • %31,9
    390.301 oy
  • %0
  • HDP
  • BBP
  • DP
  • Diğer
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
  • %0
  • %0
  • %0
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0
    0 oy
  • %0,5
    5.590 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
  • %0,5
    5.590 oy
  • %0
  • %0

Mart 2019 Yerel Seçim Sonuçları

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