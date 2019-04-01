31 Mart 2019 Nevşehir Yerel Seçim Sonuçları
Rasim Arı
AK Parti
%51,6
30.024 oy
Filiz Kılıç
MHP
%34,3
19.983 oy
Diğer
%14
8.205 oy
Nevşehir İli Seçim Sonuçları
- Açılan sandık
- 217 / 217
- %100
Partilerin Kazandığı İlçe/Belde Sayısı
Belediye Başkan Adayları
- Rasim Arı AK Parti
- Filiz Kılıç MHP
- Mehmet Özkan İYİ Parti
- İsmet Fatih Terzioğlu SP
- Ahmet Bilgili BBP
- Katılım oranı % 84,6
- Toplam seçmen70.906
- Kullanılan oy60.003
- Geçerli oy58.212
- 30 Mar 14 % 100
- 30 Mar 1463.932
- 30 Mar 1457.340
- 30 Mar 1455.520
- Açılan sandık
- 217 / 217
- %100
Partilerin Kazandığı İlçe/Belde Sayısı
Belediye Başkan Adayları
- Rasim Arı AK Parti
- Filiz Kılıç MHP
- Mehmet Özkan İYİ Parti
- İsmet Fatih Terzioğlu SP
- Ahmet Bilgili BBP
- Katılım oranı % 84,6
- Toplam seçmen70.906
- Kullanılan oy60.003
- Geçerli oy58.212
- 30 Mar 14 % 100
- 30 Mar 1463.932
- 30 Mar 1457.340
- 30 Mar 1455.520
İlçe/Belde Bazında Kazanan Partiler
- İlçe - Belde 2019 2014
- İlçe - Belde 2019 2014
- İlçe - Belde 2019 2014
- Acıgöl AK Parti %59,4 AK Parti %75,3
- Avanos CHP %39 CHP %39,7
- Çalış - %0 AK Parti %55,7
- Çat - %0 AK Parti %63,8
- Derinkuyu AK Parti %46 MHP %31,4
- Göre - %0 AK Parti %62
- Göreme - %0 AK Parti %53,4
- Gülşehir AK Parti %48,5 MHP %52,4
- Hacıbektaş CHP %34,3 Bağımsız %58,1
- Kalaba - %0 - %0
- Karapınar - %0 - %0
- Kavak - %0 AK Parti %46,6
- Kaymaklı - %0 AK Parti %41,7
- Kozaklı AK Parti %44 MHP %55,7
- Merkez AK Parti %51,6 AK Parti %52,5
- Nar - %0 AK Parti %50,6
- Ortahisar - %0 MHP %56,3
- Özkonak - %0 AK Parti %38,9
- Sulusaray - %0 - %0
- Tatların - %0 AK Parti %53,7
- Uçhisar - %0 - %0
- Ürgüp AK Parti %46,5 AK Parti %41,7
- Yazıhüyük - %0 - %0
Parti Bazında Kazanılan İlçe/Belde Belediyesi Sayıları
- Partiler 2019 2014 Fark
- Partiler 2019 2014 Fark
- AK Parti 6 11 -5
- MHP 0 4 -4
- CHP 2 1 +1
- İYİ Parti 0 0 0
- HDP 0 0 0
- SP 0 0 0
- DSP 0 0 0
- BBP 0 0 0
- VP 0 0 0
- DP 0 0 0
- BTP 0 0 0
- TKP 0 0 0
- Bağımsız 0 1 -1
- Diğer 0 0 0
Nevşehir İlçeleri Seçim Sonuçları
* Partilerin Nevşehir ilinin ilçelerinde aldıkları sonuçları gösterir.
- CUMHUR MILLET DIGER
- İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- Acıgöl Ercan Ertaş % 100 % 59,4 % 39,5 % 0 % 0 % 0 % 1 SP
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MILLET DIGER
- İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- Acıgöl Ercan Ertaş % 100 % 59,38 % 39,52 % 0 % 0 % 0 % 0,98 SP
- Acıgöl (30 Mar 14) Ercan Ertaş % 75,33 % 19,37 % 2,76 % 0 % 0 % 2,54 SP
- Avanos Celal Alper İbaş % 100 % 31,6 % 27,9 % 39 % 0 % 0 % 0,9 SP
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MILLET DIGER
- İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- Avanos Celal Alper İbaş % 100 % 31,58 % 27,86 % 38,99 % 0 % 0 % 0,9 SP
- Avanos (30 Mar 14) İsmet İnce % 39,67 % 18,28 % 39,75 % 0 % 0 % 1,89 SP
- Çalış % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 SP
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MILLET DIGER
- İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- Çalış % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 SP
- Çalış (30 Mar 14) Alpaslan Özer % 55,68 % 41,29 % 2,65 % 0 % 0 % 0,38 SP
- Çat % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 SP
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MILLET DIGER
- İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- Çat % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 SP
- Çat (30 Mar 14) Kamil Duru % 63,79 % 2,99 % 0 % 0 % 0 % 12,29 SP
- Derinkuyu Bülent Aksoy % 100 % 46 % 11,1 % 41,3 % 0 % 0 % 1,6 SP
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MILLET DIGER
- İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- Derinkuyu Bülent Aksoy % 100 % 46,02 % 11,1 % 41,25 % 0 % 0 % 1,57 SP
- Derinkuyu (30 Mar 14) Ahmet Balcı % 29,55 % 31,38 % 24,96 % 0 % 0 % 11,23 Bağımsız
- Göre % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 SP
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MILLET DIGER
- İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- Göre % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 SP
- Göre (30 Mar 14) Mustafa Topçu % 61,96 % 31,64 % 5,73 % 0 % 0 % 0,66 SP
- Göreme % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 SP
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MILLET DIGER
- İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- Göreme % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 SP
- Göreme (30 Mar 14) Nuri Cingil % 53,37 % 38,62 % 0 % 0 % 0 % 8 SP
- Gülşehir Fatih Çiftci % 100 % 48,5 % 12,2 % 0 % 37,8 % 0 % 1,3 SP
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MILLET DIGER
- İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- Gülşehir Fatih Çiftci % 100 % 48,51 % 12,24 % 0 % 37,77 % 0 % 1,34 SP
- Gülşehir (30 Mar 14) Vahdi Arısoy % 31,1 % 52,44 % 14,76 % 0 % 0 % 1,34 SP
- Hacıbektaş Arif Yoldaş Altıok % 100 % 8 % 2,2 % 34,3 % 0 % 0 % 29,6 Bağımsız
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MILLET DIGER
- İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- Hacıbektaş Arif Yoldaş Altıok % 100 % 7,99 % 2,18 % 34,32 % 0 % 0 % 29,59 Bağımsız
- Hacıbektaş (30 Mar 14) Recai Aksu % 9,69 % 1,76 % 28,58 % 0 % 0 % 58,06 Bağımsız
- Kalaba % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 SP
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MILLET DIGER
- İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- Kalaba % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 SP
- Kalaba (30 Mar 14) % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 SP
- Karapınar % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 SP
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MILLET DIGER
- İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- Karapınar % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 SP
- Karapınar (30 Mar 14) % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 SP
- Kavak % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 SP
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MILLET DIGER
- İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- Kavak % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 SP
- Kavak (30 Mar 14) Celal Yiğit % 46,59 % 0,24 % 0 % 0 % 0 % 41,21 BBP
- Kaymaklı % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 SP
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MILLET DIGER
- İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- Kaymaklı % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 SP
- Kaymaklı (30 Mar 14) Halit Elma % 41,7 % 38,17 % 0 % 0 % 0 % 16,38 BBP
- Kozaklı Akif Kabukcuoğlu % 100 % 44 % 34,4 % 20,8 % 0 % 0 % 0,8 SP
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MILLET DIGER
- İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- Kozaklı Akif Kabukcuoğlu % 100 % 43,96 % 34,43 % 20,77 % 0 % 0 % 0,76 SP
- Kozaklı (30 Mar 14) Celalettin Güven % 41,94 % 55,69 % 1,86 % 0 % 0 % 0,51 SP
- Merkez Rasim Arı % 100 % 51,6 % 34,3 % 0 % 10,3 % 0 % 2,1 SP
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MILLET DIGER
- İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- Merkez Rasim Arı % 100 % 51,58 % 34,33 % 0 % 10,27 % 0 % 2,09 SP
- Merkez (30 Mar 14) % 52,45 % 42,69 % 1,87 % 0 % 0 % 1,61 SP
- Nar % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 SP
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MILLET DIGER
- İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- Nar % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 SP
- Nar (30 Mar 14) Ali Erdoğmuş % 50,65 % 48,01 % 0 % 0 % 0 % 1,04 SP
- Ortahisar % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 SP
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MILLET DIGER
- İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- Ortahisar % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 SP
- Ortahisar (30 Mar 14) İsmail Genç % 39,7 % 56,34 % 0 % 0 % 0 % 1,15 SP
- Özkonak % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 SP
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MILLET DIGER
- İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- Özkonak % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 SP
- Özkonak (30 Mar 14) İlker Yürekli % 38,86 % 16,12 % 26,93 % 0 % 0 % 0,65 SP
- Sulusaray % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 SP
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MILLET DIGER
- İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- Sulusaray % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 SP
- Sulusaray (30 Mar 14) % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 SP
- Tatların % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 SP
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MILLET DIGER
- İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- Tatların % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 SP
- Tatların (30 Mar 14) Ferhat Adıyaman % 53,65 % 45,39 % 0 % 0 % 0 % 0,95 SP
- Uçhisar % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 SP
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MILLET DIGER
- İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- Uçhisar % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 SP
- Uçhisar (30 Mar 14) % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 SP
- Ürgüp Mehmet Aktürk % 100 % 46,5 % 13,6 % 39,2 % 0 % 0 % 0,6 SP
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MILLET DIGER
- İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- Ürgüp Mehmet Aktürk % 100 % 46,52 % 13,58 % 39,22 % 0 % 0 % 0,61 SP
- Ürgüp (30 Mar 14) Fahri Yıldız % 41,71 % 38,67 % 18,73 % 0 % 0 % 0,52 SP
- Yazıhüyük % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 SP
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MILLET DIGER
- İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- Yazıhüyük % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 SP
- Yazıhüyük (30 Mar 14) % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 SP
Resmi kurumların yayımladığı sonuçlar esas alınarak hazırlanan bu içeriklerde tre (-) ile belirtilen il ya da ilçelerle ilgili verilere ulaşılamamıştır.
Nevşehir Ayrıntılı Seçim Sonuçları
- Açılan sandık
- 217 / 217
- %100
-
2019 Yerel Seçimi Sonuçlarıseçim hakkında bilgi
-
Haziran 2018 Cumhurbaşkanlığı Seçimi Sonuçlarıseçim hakkında bilgi
-
Haziran 2018 Genel Seçimi Sonuçlarıseçim hakkında bilgi
-
2017 Anayasa Referandumu Sonuçlarıseçim hakkında bilgi
-
Kasım 2015 Genel Seçimi Sonuçlarıseçim hakkında bilgi
-
Haziran 2015 Genel Seçimi Sonuçlarıseçim hakkında bilgi
-
2014 Yerel Seçimi Sonuçlarıseçim hakkında bilgi
-
2011 Genel Seçimi Sonuçlarıseçim hakkında bilgi
-
2010 Anayasa Referandumu Sonuçlarıseçim hakkında bilgi
-
2007 Anayasa Referandumu Sonuçlarıseçim hakkında bilgi
-
2007 Genel Seçimi Sonuçlarıseçim hakkında bilgi
-
2002 Genel Seçimi Sonuçlarıseçim hakkında bilgi
-
1999 Genel Seçimi Sonuçlarıseçim hakkında bilgi
-
1995 Genel Seçimi Sonuçlarıseçim hakkında bilgi
-
1991 Genel Seçimi Sonuçlarıseçim hakkında bilgi
-
1988 Anayasa Referandumu Sonuçlarıseçim hakkında bilgi
-
1987 Genel Seçimi Sonuçlarıseçim hakkında bilgi
-
1987 Anayasa Referandumu Sonuçlarıseçim hakkında bilgi
-
1983 Genel Seçimi Sonuçlarıseçim hakkında bilgi
-
1982 Anayasa Referandumu Sonuçlarıseçim hakkında bilgi
-
1977 Genel Seçimi Sonuçlarıseçim hakkında bilgi
-
1973 Genel Seçimi Sonuçlarıseçim hakkında bilgi
-
1969 Genel Seçimi Sonuçlarıseçim hakkında bilgi
-
1965 Genel Seçimi Sonuçlarıseçim hakkında bilgi
-
1961 Genel Seçimi Sonuçlarıseçim hakkında bilgi
-
1961 Anayasa Referandumu Sonuçlarıseçim hakkında bilgi
-
1957 Genel Seçimi Sonuçlarıseçim hakkında bilgi
-
1954 Genel Seçimi Sonuçlarıseçim hakkında bilgi
-
1950 Genel Seçimi Sonuçlarıseçim hakkında bilgi
-
1946 Genel Seçimi Sonuçlarıseçim hakkında bilgi