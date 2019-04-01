Seçim Kastamonu Seçim Sonuçları – 31 Mart 2019 Kastamonu Yerel Seçim sonuçları

31 Mart 2019 Kastamonu Yerel Seçim Sonuçları

02:00 Süre İçinde Yenilenecek
Rahmi Galip Vidinlioğlu
MHP
%49,3
30.422 oy
Tahsin Babaş
AK Parti
%30,9
19.084 oy
Diğer
%20
12.222 oy
Kastamonu İli Seçim Sonuçları

Genele Göre

İttifaka Göre

  • Açılan sandık
  • 239 / 240
  • %99,6
  • MHP
  • AK Parti
  • CHP
  • İYİ Parti
  • HDP
  • Diğer
  • %49,3
  • %30,9
  • %18,1
  • %0
  • %0
  • %1,7
  • %49,3
  • %30,9
  • %18,1
  • %0
  • %0
  • %1,7
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %45,3
  • %45,8
  • %7,2
  • %0
  • %0
  • %1,7
  • %45,3
  • %45,8
  • %7,2
  • %0
  • %0
  • %1,7
Tüm Partiler
Partilerin Kazandığı İlçe/Belde Sayısı
7
10
3
Kazanılan İlçe ve Belde Dağılımı
ABN ARÇ AZD BZT CİD ÇTZ DDY DVR İNB MER KRE TŞK TOS İHS PNB ŞNP AĞL DĞN HNÖ SYD
Abana
yukleniyor
Ağlı
yukleniyor
Araç
yukleniyor
Azdavay
yukleniyor
Bozkurt
yukleniyor
Cide
yukleniyor
Çatalzeytin
yukleniyor
Daday
yukleniyor
Devrekani
yukleniyor
Doğanyurt
yukleniyor
Hanönü
yukleniyor
İhsangazi
yukleniyor
İnebolu
yukleniyor
Küre
yukleniyor
Merkez
yukleniyor
Pınarbaşı
yukleniyor
Seydiler
yukleniyor
Şenpazar
yukleniyor
Taşköprü
yukleniyor
Tosya
yukleniyor
  • AK Parti
  • MHP
  • CHP
  • İYİ Parti
  • HDP

*2019 Yerel Seçimi sonuç verileri Anadolu Ajansı tarafından sağlanmaktadır.

Belediye Başkan Adayları
  • Rahmi Galip Vidinlioğlu MHP
  • Tahsin Babaş AK Parti
  • Mustafa Öztürk CHP
  • Kadir Yalçın SP
  • Mahir Yıldırım DSP
  • Katılım oranı % 82,9
  • Toplam seçmen77.518
  • Kullanılan oy64.203
  • Geçerli oy61.728
  • 30 Mar 14 % 100
  • 30 Mar 1468.364
  • 30 Mar 1461.079
  • 30 Mar 1458.830
Parti Listesi Belediye Başkanlığı Aday Listesi Kastamonu İl Genel Meclisi Seçim Sonuçları
  • Açılan sandık
  • 239 / 240
  • %99,6
  • CUMHUR
  • MHP
  • AK Parti
  • %80,2
  • %49,3
  • %30,9
  • %80,2
  • %49,3
  • %30,9
  • MILLET
  • CHP
  • İYİ Parti
  • %18,1
  • %18,1
  • %0
  • %18,1
  • %18,1
  • %0
  • DIGER
  • HDP
  • %0
  • %0
  • %0
  • %0
Tüm Partiler
Partilerin Kazandığı İlçe/Belde Sayısı
17
3
Kazanılan İlçe ve Belde Dağılımı
ABN ARÇ AZD BZT CİD ÇTZ DDY DVR İNB MER KRE TŞK TOS İHS PNB ŞNP AĞL DĞN HNÖ SYD
Abana
yukleniyor
Ağlı
yukleniyor
Araç
yukleniyor
Azdavay
yukleniyor
Bozkurt
yukleniyor
Cide
yukleniyor
Çatalzeytin
yukleniyor
Daday
yukleniyor
Devrekani
yukleniyor
Doğanyurt
yukleniyor
Hanönü
yukleniyor
İhsangazi
yukleniyor
İnebolu
yukleniyor
Küre
yukleniyor
Merkez
yukleniyor
Pınarbaşı
yukleniyor
Seydiler
yukleniyor
Şenpazar
yukleniyor
Taşköprü
yukleniyor
Tosya
yukleniyor
  • CUMHUR
  • MILLET
  • DIGER
  • HDP

*2019 Yerel Seçimi sonuç verileri Anadolu Ajansı tarafından sağlanmaktadır.

Belediye Başkan Adayları
  • Rahmi Galip Vidinlioğlu MHP
  • Tahsin Babaş AK Parti
  • Mustafa Öztürk CHP
  • Kadir Yalçın SP
  • Mahir Yıldırım DSP
  • Katılım oranı % 82,9
  • Toplam seçmen77.518
  • Kullanılan oy64.203
  • Geçerli oy61.728
  • 30 Mar 14 % 100
  • 30 Mar 1468.364
  • 30 Mar 1461.079
  • 30 Mar 1458.830
Parti Listesi Belediye Başkanlığı Aday Listesi Kastamonu İl Genel Meclisi Seçim Sonuçları

İlçe/Belde Bazında Kazanan Partiler

  • İlçe - Belde 2019 2014
  • İlçe - Belde 2019 2014
  • İlçe - Belde 2019 2014

Parti Bazında Kazanılan İlçe/Belde Belediyesi Sayıları

  • Partiler 2019 2014 Fark
  • Partiler 2019 2014 Fark
  • AK Parti 10 13 -3
  • MHP 7 4 +3
  • CHP 3 1 +2
  • İYİ Parti 0 0 0
  • HDP 0 0 0
  • SP 0 0 0
  • DSP 0 0 0
  • BBP 0 0 0
  • VP 0 0 0
  • DP 0 0 0
  • BTP 0 0 0
  • TKP 0 0 0
  • Bağımsız 0 1 -1
  • Diğer 0 0 0

Kastamonu İlçeleri Seçim Sonuçları

* Partilerin Kastamonu ilinin ilçelerinde aldıkları sonuçları gösterir.

  • CUMHUR MILLET DIGER
  • İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer

Resmi kurumların yayımladığı sonuçlar esas alınarak hazırlanan bu içeriklerde tre (-) ile belirtilen il ya da ilçelerle ilgili verilere ulaşılamamıştır.

Kastamonu Ayrıntılı Seçim Sonuçları

  • Açılan sandık
  • 239 / 240
  • %99,6
  • MHP
  • AK Parti
  • CHP
  • SP
  • DSP
  • %49,3
    30.422 oy
  • %30,9
    19.084 oy
  • %18,1
    11.202 oy
  • %0,7
    408 oy
  • %0,4
    271 oy
  • %49,3
    30.422 oy
  • %30,9
    19.084 oy
  • %18,1
    11.202 oy
  • %0,7
    408 oy
  • %0,4
    271 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %45,3
    26.656 oy
  • %45,8
    26.932 oy
  • %7,2
    4.215 oy
  • %0,7
    398 oy
  • %0
    0 oy
  • %45,3
    26.656 oy
  • %45,8
    26.932 oy
  • %7,2
    4.215 oy
  • %0,7
    398 oy
  • %0
  • DP
  • BTP
  • TKP
  • İYİ Parti
  • HDP
  • %0,3
    180 oy
  • %0,1
    87 oy
  • %0,1
    74 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,3
    180 oy
  • %0,1
    87 oy
  • %0,1
    74 oy
  • %0
  • %0
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0
    0 oy
  • %0,1
    84 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
  • %0,1
    84 oy
  • %0
  • %0
  • %0
  • BBP
  • VP
  • Bağımsız
  • Diğer
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
  • %0
  • %0
  • %0
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0,8
    444 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,8
    444 oy
  • %0
  • %0
  • %0

Mart 2019 Yerel Seçim Sonuçları

Kastamonu Belediye Başkanlığı Seçim Sonuçları Kastamonu İlçeleri Seçim Sonuçları Kastamonu Ayrıntılı Seçim Sonuçları Kastamonu İttifaka Göre Yerel Seçim Sonuçları Türkiye Ayrıntılı Seçim Sonuçları Kastamonu Belediye Başkan Adayları