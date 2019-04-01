Seçim Ankara Seçim Sonuçları – 31 Mart 2019 Ankara Yerel Seçim sonuçları

31 Mart 2019 Ankara Yerel Seçim Sonuçları

02:00 Süre İçinde Yenilenecek
Mansur Yavaş
Mansur Yavaş
CHP
%50,9
1.659.503 oy
Mehmet Özhaseki
Mehmet Özhaseki
AK Parti
%47,1
1.535.756 oy
Diğer
%2
65.211 oy
Ankara İli Seçim Sonuçları

Genele Göre

İttifaka Göre

  • Açılan sandık
  • 12.158 / 12.180
  • %99,8
  • CHP
  • AK Parti
  • MHP
  • İYİ Parti
  • HDP
  • Diğer
  • %50,9
  • %47,1
  • %0
  • %0
  • %0
  • %2
  • %50,9
  • %47,1
  • %0
  • %0
  • %0
  • %2
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %43,8
  • %44,8
  • %7,8
  • %0
  • %0
  • %3,6
  • %43,8
  • %44,8
  • %7,8
  • %0
  • %0
  • %3,6
Tüm Partiler
Partilerin Kazandığı İlçe/Belde Sayısı
3
19
3
Kazanılan İlçe ve Belde Dağılımı
ALT AYŞ BAL BYP ÇML ÇAN ÇBK ELM GDL HYM KLC KIZ NLH POL ŞRF GÖL KEÇ MMK SNC YMH YMH KZN AKY ETİ EVR PUR
Akyurt
yukleniyor
Altındağ
yukleniyor
Ayaş
yukleniyor
Bala
yukleniyor
Beypazarı
yukleniyor
Çamlıdere
yukleniyor
Çankaya
yukleniyor
Çubuk
yukleniyor
Elmadağ
yukleniyor
Etimesgut
yukleniyor
Evren
yukleniyor
Gölbaşı
yukleniyor
Güdül
yukleniyor
Haymana
yukleniyor
Kahramankazan
yukleniyor
Kalecik
yukleniyor
Keçiören
yukleniyor
Kızılcahamam
yukleniyor
Mamak
yukleniyor
Nallıhan
yukleniyor
Polatlı
yukleniyor
Pursaklar
yukleniyor
Sincan
yukleniyor
Şereflikoçhisar
yukleniyor
Yenimahalle
yukleniyor
  • AK Parti
  • MHP
  • CHP
  • İYİ Parti
  • HDP

*2019 Yerel Seçimi sonuç verileri Anadolu Ajansı tarafından sağlanmaktadır.

Belediye Başkan Adayları
  • Mansur Yavaş CHP
  • Mehmet Özhaseki AK Parti
  • Mesut Doğan SP
  • Haydar Yılmaz DSP
  • Tülin Oygür VP
  • Katılım oranı % 85,7
  • Toplam seçmen3.925.129
  • Kullanılan oy3.359.646
  • Geçerli oy3.260.470
  • 30 Mar 14 % 100
  • 30 Mar 143.607.785
  • 30 Mar 143.284.783
  • 30 Mar 143.160.688
Parti Listesi Belediye Başkanlığı Aday Listesi Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi Seçim Sonuçları
  • Açılan sandık
  • 12.158 / 12.180
  • %99,8
  • MILLET
  • CHP
  • İYİ Parti
  • %50,9
  • %50,9
  • %0
  • %50,9
  • %50,9
  • %0
  • CUMHUR
  • AK Parti
  • MHP
  • %47,1
  • %47,1
  • %0
  • %47,1
  • %47,1
  • %0
  • DIGER
  • HDP
  • %0
  • %0
  • %0
  • %0
Tüm Partiler
Partilerin Kazandığı İlçe/Belde Sayısı
3
22
Kazanılan İlçe ve Belde Dağılımı
ALT AYŞ BAL BYP ÇML ÇAN ÇBK ELM GDL HYM KLC KIZ NLH POL ŞRF GÖL KEÇ MMK SNC YMH YMH KZN AKY ETİ EVR PUR
Akyurt
yukleniyor
Altındağ
yukleniyor
Ayaş
yukleniyor
Bala
yukleniyor
Beypazarı
yukleniyor
Çamlıdere
yukleniyor
Çankaya
yukleniyor
Çubuk
yukleniyor
Elmadağ
yukleniyor
Etimesgut
yukleniyor
Evren
yukleniyor
Gölbaşı
yukleniyor
Güdül
yukleniyor
Haymana
yukleniyor
Kahramankazan
yukleniyor
Kalecik
yukleniyor
Keçiören
yukleniyor
Kızılcahamam
yukleniyor
Mamak
yukleniyor
Nallıhan
yukleniyor
Polatlı
yukleniyor
Pursaklar
yukleniyor
Sincan
yukleniyor
Şereflikoçhisar
yukleniyor
Yenimahalle
yukleniyor
  • CUMHUR
  • MILLET
  • DIGER
  • HDP

*2019 Yerel Seçimi sonuç verileri Anadolu Ajansı tarafından sağlanmaktadır.

Belediye Başkan Adayları
  • Mansur Yavaş CHP
  • Mehmet Özhaseki AK Parti
  • Mesut Doğan SP
  • Haydar Yılmaz DSP
  • Tülin Oygür VP
  • Katılım oranı % 85,7
  • Toplam seçmen3.925.129
  • Kullanılan oy3.359.646
  • Geçerli oy3.260.470
  • 30 Mar 14 % 100
  • 30 Mar 143.607.785
  • 30 Mar 143.284.783
  • 30 Mar 143.160.688
Parti Listesi Belediye Başkanlığı Aday Listesi Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi Seçim Sonuçları

İlçe/Belde Bazında Kazanan Partiler

  • İlçe - Belde 2019 2014
  • İlçe - Belde 2019 2014
  • İlçe - Belde 2019 2014

Parti Bazında Kazanılan İlçe/Belde Belediyesi Sayıları

  • Partiler 2019 2014 Fark
  • Partiler 2019 2014 Fark
  • AK Parti 19 20 -1
  • MHP 3 2 +1
  • CHP 3 2 +1
  • İYİ Parti 0 0 0
  • HDP 0 0 0
  • SP 0 0 0
  • DSP 0 0 0
  • BBP 0 0 0
  • VP 0 0 0
  • DP 0 1 -1
  • BTP 0 0 0
  • TKP 0 0 0
  • Bağımsız 0 0 0
  • Diğer 0 0 0

Ankara İlçeleri Seçim Sonuçları

* Partilerin Ankara ilinin ilçelerinde aldıkları sonuçları gösterir.

  • CUMHUR MILLET DIGER
  • İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer

Resmi kurumların yayımladığı sonuçlar esas alınarak hazırlanan bu içeriklerde tre (-) ile belirtilen il ya da ilçelerle ilgili verilere ulaşılamamıştır.

Ankara Ayrıntılı Seçim Sonuçları

  • Açılan sandık
  • 12.158 / 12.180
  • %99,8
  • CHP
  • AK Parti
  • SP
  • DSP
  • VP
  • %50,9
    1.659.503 oy
  • %47,1
    1.535.756 oy
  • %1
    34.156 oy
  • %0,3
    10.251 oy
  • %0,2
    7.885 oy
  • %50,9
    1.659.503 oy
  • %47,1
    1.535.756 oy
  • %1
    34.156 oy
  • %0,3
    10.251 oy
  • %0,2
    7.885 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %43,8
    1.383.786 oy
  • %44,8
    1.415.973 oy
  • %0,5
    15.208 oy
  • %0,1
    1.898 oy
  • %0
    0 oy
  • %43,8
    1.383.786 oy
  • %44,8
    1.415.973 oy
  • %0,5
    15.208 oy
  • %0,1
    1.898 oy
  • %0
  • BTP
  • TKP
  • Bağımsız
  • MHP
  • İYİ Parti
  • %0,2
    5.574 oy
  • %0,1
    4.624 oy
  • %0,1
    2.721 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,2
    5.574 oy
  • %0,1
    4.624 oy
  • %0,1
    2.721 oy
  • %0
  • %0
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0,1
    3.344 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,9
    28.232 oy
  • %7,8
    245.624 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,1
    3.344 oy
  • %0
  • %0,9
    28.232 oy
  • %7,8
    245.624 oy
  • %0
  • HDP
  • BBP
  • DP
  • Diğer
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
  • %0
  • %0
  • %0
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0
    0 oy
  • %1,3
    42.146 oy
  • %0,1
    3.298 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
  • %1,3
    42.146 oy
  • %0,1
    3.298 oy
  • %0

Mart 2019 Yerel Seçim Sonuçları

Ankara Belediye Başkanlığı Seçim Sonuçları Ankara İlçeleri Seçim Sonuçları Ankara Ayrıntılı Seçim Sonuçları Ankara İttifaka Göre Yerel Seçim Sonuçları Türkiye Ayrıntılı Seçim Sonuçları Ankara Belediye Başkan Adayları