Seçim Ankara Altındağ Seçim Sonuçları – Altındağ Yerel Seçim Sonuçları

31 Mart 2019 Altındağ Yerel Seçim Sonuçları

02:00 Süre İçinde Yenilenecek
Asım Balcı
AK Parti
%64,1
122.316 oy
Hasan Yalçıntaş
Hasan Yalçıntaş
İYİ Parti
%28
53.382 oy
Diğer
%8
15.171 oy
Ankara - Altındağ İlçesi Seçim Sonuçları

Genele Göre

İttifaka Göre

  • Açılan sandık
  • 713 / 751
  • %94,9
  • AK Parti
  • İYİ Parti
  • MHP
  • CHP
  • HDP
  • Diğer
  • %64,1
  • %28
  • %0
  • %0
  • %0
  • %7,9
  • %64,1
  • %28
  • %0
  • %0
  • %0
  • %7,9
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %63,6
  • %0
  • %8,7
  • %23,2
  • %0
  • %4,5
  • %63,6
  • %0
  • %8,7
  • %23,2
  • %0
  • %4,5
Tüm Partiler
ALT AYŞ BAL BYP ÇML ÇAN ÇBK ELM GDL HYM KLC KIZ NLH POL ŞRF GÖL KEÇ MMK SNC YMH YMH KZN AKY ETİ EVR PUR
Akyurt
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Altındağ
yukleniyor
Ayaş
yukleniyor
Bala
yukleniyor
Beypazarı
yukleniyor
Çamlıdere
yukleniyor
Çankaya
yukleniyor
Çubuk
yukleniyor
Elmadağ
yukleniyor
Etimesgut
yukleniyor
Evren
yukleniyor
Gölbaşı
yukleniyor
Güdül
yukleniyor
Haymana
yukleniyor
Kahramankazan
yukleniyor
Kalecik
yukleniyor
Keçiören
yukleniyor
Kızılcahamam
yukleniyor
Mamak
yukleniyor
Nallıhan
yukleniyor
Polatlı
yukleniyor
Pursaklar
yukleniyor
Sincan
yukleniyor
Şereflikoçhisar
yukleniyor
Yenimahalle
yukleniyor
  • AK Parti
  • MHP
  • CHP
  • İYİ Parti
  • HDP

*2019 Yerel Seçimi sonuç verileri Anadolu Ajansı tarafından sağlanmaktadır.

Belediye Başkan Adayları
  • Asım Balcı AK Parti
  • Hasan Yalçıntaş İYİ Parti
  • Enver Yılmaz BBP
  • Cemal Sertkaya SP
  • Aydın Solhan DSP
  • Katılım oranı % 82,7
  • Toplam seçmen253.248
  • Kullanılan oy198.747
  • Geçerli oy190.869
  • 30 Mar 14 % 100
  • 30 Mar 14249.010
  • 30 Mar 14222.652
  • 30 Mar 14212.605
Parti Listesi Belediye Başkanlığı Aday Listesi Altındağ Belediye Meclisi Seçim Sonuçları
  • Açılan sandık
  • 713 / 751
  • %94,9
  • CUMHUR
  • AK Parti
  • MHP
  • %64,1
  • %64,1
  • %0
  • %64,1
  • %64,1
  • %0
  • MILLET
  • İYİ Parti
  • CHP
  • %28
  • %28
  • %0
  • %28
  • %28
  • %0
  • DIGER
  • HDP
  • %0
  • %0
  • %0
  • %0
Tüm Partiler
ALT AYŞ BAL BYP ÇML ÇAN ÇBK ELM GDL HYM KLC KIZ NLH POL ŞRF GÖL KEÇ MMK SNC YMH YMH KZN AKY ETİ EVR PUR
Akyurt
yukleniyor
Altındağ
yukleniyor
Ayaş
yukleniyor
Bala
yukleniyor
Beypazarı
yukleniyor
Çamlıdere
yukleniyor
Çankaya
yukleniyor
Çubuk
yukleniyor
Elmadağ
yukleniyor
Etimesgut
yukleniyor
Evren
yukleniyor
Gölbaşı
yukleniyor
Güdül
yukleniyor
Haymana
yukleniyor
Kahramankazan
yukleniyor
Kalecik
yukleniyor
Keçiören
yukleniyor
Kızılcahamam
yukleniyor
Mamak
yukleniyor
Nallıhan
yukleniyor
Polatlı
yukleniyor
Pursaklar
yukleniyor
Sincan
yukleniyor
Şereflikoçhisar
yukleniyor
Yenimahalle
yukleniyor
  • CUMHUR
  • MILLET
  • DIGER
  • HDP

*2019 Yerel Seçimi sonuç verileri Anadolu Ajansı tarafından sağlanmaktadır.

Belediye Başkan Adayları
  • Asım Balcı AK Parti
  • Hasan Yalçıntaş İYİ Parti
  • Enver Yılmaz BBP
  • Cemal Sertkaya SP
  • Aydın Solhan DSP
  • Katılım oranı % 82,7
  • Toplam seçmen253.248
  • Kullanılan oy198.747
  • Geçerli oy190.869
  • 30 Mar 14 % 100
  • 30 Mar 14249.010
  • 30 Mar 14222.652
  • 30 Mar 14212.605
Parti Listesi Belediye Başkanlığı Aday Listesi Altındağ Belediye Meclisi Seçim Sonuçları

Altındağ Ayrıntılı Seçim Sonuçları

  • Açılan sandık
  • 713 / 751
  • %94,9
  • AK Parti
  • İYİ Parti
  • Diğer
  • BBP
  • SP
  • %64,1
    122.316 oy
  • %28
    53.382 oy
  • %3,1
    5.918 oy
  • %1,9
    3.535 oy
  • %1,7
    3.247 oy
  • %64,1
    122.316 oy
  • %28
    53.382 oy
  • %3,1
    5.918 oy
  • %1,9
    3.535 oy
  • %1,7
    3.247 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %63,6
    135.224 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %1,6
    3.467 oy
  • %1
    2.118 oy
  • %63,6
    135.224 oy
  • %0
  • %0
  • %1,6
    3.467 oy
  • %1
    2.118 oy
  • DSP
  • TKP
  • DP
  • Bağımsız
  • BTP
  • %0,5
    969 oy
  • %0,2
    415 oy
  • %0,2
    331 oy
  • %0,2
    297 oy
  • %0,1
    236 oy
  • %0,5
    969 oy
  • %0,2
    415 oy
  • %0,2
    331 oy
  • %0,2
    297 oy
  • %0,1
    236 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0,1
    172 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,3
    694 oy
  • %1
    2.133 oy
  • %0,2
    348 oy
  • %0,1
    172 oy
  • %0
  • %0,3
    694 oy
  • %1
    2.133 oy
  • %0,2
    348 oy
  • VP
  • MHP
  • CHP
  • HDP
  • %0,1
    223 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,1
    223 oy
  • %0
  • %0
  • %0
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0
    0 oy
  • %8,7
    18.525 oy
  • %23,2
    49.389 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
  • %8,7
    18.525 oy
  • %23,2
    49.389 oy
  • %0

Ankara İlçeleri Seçim Sonuçları

* Partilerin Ankara ilinin ilçelerinde aldıkları sonuçları gösterir.

  • CUMHUR MILLET DIGER
  • İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer

Resmi kurumların yayımladığı sonuçlar esas alınarak hazırlanan bu içeriklerde tre (-) ile belirtilen il ya da ilçelerle ilgili verilere ulaşılamamıştır.

Ankara Ayrıntılı Seçim Sonuçları

  • Açılan sandık
  • 12.157 / 12.180
  • %99,8
  • CHP
  • AK Parti
  • SP
  • DSP
  • VP
  • %50,9
    1.657.923 oy
  • %47,1
    1.532.977 oy
  • %1
    32.874 oy
  • %0,3
    9.865 oy
  • %0,3
    8.549 oy
  • %50,9
    1.657.923 oy
  • %47,1
    1.532.977 oy
  • %1
    32.874 oy
  • %0,3
    9.865 oy
  • %0,3
    8.549 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %43,8
    1.383.786 oy
  • %44,8
    1.415.973 oy
  • %0,5
    15.208 oy
  • %0,1
    1.898 oy
  • %0
    0 oy
  • %43,8
    1.383.786 oy
  • %44,8
    1.415.973 oy
  • %0,5
    15.208 oy
  • %0,1
    1.898 oy
  • %0
  • BTP
  • TKP
  • Diğer
  • Bağımsız
  • MHP
  • %0,2
    5.331 oy
  • %0,1
    4.715 oy
  • %0,1
    2.761 oy
  • %0,1
    2.533 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,2
    5.331 oy
  • %0,1
    4.715 oy
  • %0,1
    2.761 oy
  • %0,1
    2.533 oy
  • %0
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0,1
    3.344 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,9
    28.232 oy
  • %7,8
    245.624 oy
  • %0,1
    3.344 oy
  • %0
  • %0
  • %0,9
    28.232 oy
  • %7,8
    245.624 oy
  • İYİ Parti
  • HDP
  • BBP
  • DP
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
  • %0
  • %0
  • %0
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %1,3
    42.146 oy
  • %0,1
    3.298 oy
  • %0
  • %0
  • %1,3
    42.146 oy
  • %0,1
    3.298 oy

Yerel Seçim Sonuçları Mart 2019

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