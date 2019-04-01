Seçim Ankara Gölbaşı Seçim Sonuçları – Gölbaşı Yerel Seçim Sonuçları

31 Mart 2019 Gölbaşı Yerel Seçim Sonuçları

02:00 Süre İçinde Yenilenecek
Ramazan Şimşek
Ramazan Şimşek
MHP
%54,1
38.986 oy
Mahmut Aksoy
İYİ Parti
%39,1
28.188 oy
Diğer
%7
4.954 oy
Ankara - Gölbaşı İlçesi Seçim Sonuçları

Genele Göre

İttifaka Göre

  • Açılan sandık
  • 272 / 286
  • %95,1
  • MHP
  • İYİ Parti
  • AK Parti
  • CHP
  • HDP
  • Diğer
  • %54,1
  • %39,1
  • %0
  • %0
  • %0
  • %6,9
  • %54,1
  • %39,1
  • %0
  • %0
  • %0
  • %6,9
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %41,5
  • %0
  • %43,9
  • %12,2
  • %0
  • %2,5
  • %41,5
  • %0
  • %43,9
  • %12,2
  • %0
  • %2,5
Tüm Partiler
ALT AYŞ BAL BYP ÇML ÇAN ÇBK ELM GDL HYM KLC KIZ NLH POL ŞRF GÖL KEÇ MMK SNC YMH YMH KZN AKY ETİ EVR PUR
Akyurt
yukleniyor
Altındağ
yukleniyor
Ayaş
yukleniyor
Bala
yukleniyor
Beypazarı
yukleniyor
Çamlıdere
yukleniyor
Çankaya
yukleniyor
Çubuk
yukleniyor
Elmadağ
yukleniyor
Etimesgut
yukleniyor
Evren
yukleniyor
Gölbaşı
yukleniyor
Güdül
yukleniyor
Haymana
yukleniyor
Kahramankazan
yukleniyor
Kalecik
yukleniyor
Keçiören
yukleniyor
Kızılcahamam
yukleniyor
Mamak
yukleniyor
Nallıhan
yukleniyor
Polatlı
yukleniyor
Pursaklar
yukleniyor
Sincan
yukleniyor
Şereflikoçhisar
yukleniyor
Yenimahalle
yukleniyor
  • AK Parti
  • MHP
  • CHP
  • İYİ Parti
  • HDP

*2019 Yerel Seçimi sonuç verileri Anadolu Ajansı tarafından sağlanmaktadır.

Belediye Başkan Adayları
  • Ramazan Şimşek MHP
  • Mahmut Aksoy İYİ Parti
  • Halil Adıgüzel SP
  • Serkan Yüksel BBP
  • Abdullah Ayan DSP
  • Katılım oranı % 86,7
  • Toplam seçmen89.967
  • Kullanılan oy74.419
  • Geçerli oy72.128
  • 30 Mar 14 % 100
  • 30 Mar 1477.096
  • 30 Mar 1470.939
  • 30 Mar 1468.548
Parti Listesi Belediye Başkanlığı Aday Listesi Gölbaşı Belediye Meclisi Seçim Sonuçları
  • Açılan sandık
  • 272 / 286
  • %95,1
  • CUMHUR
  • MHP
  • AK Parti
  • %54,1
  • %54,1
  • %0
  • %54,1
  • %54,1
  • %0
  • MILLET
  • İYİ Parti
  • CHP
  • %39,1
  • %39,1
  • %0
  • %39,1
  • %39,1
  • %0
  • DIGER
  • HDP
  • %0
  • %0
  • %0
  • %0
Tüm Partiler
ALT AYŞ BAL BYP ÇML ÇAN ÇBK ELM GDL HYM KLC KIZ NLH POL ŞRF GÖL KEÇ MMK SNC YMH YMH KZN AKY ETİ EVR PUR
Akyurt
yukleniyor
Altındağ
yukleniyor
Ayaş
yukleniyor
Bala
yukleniyor
Beypazarı
yukleniyor
Çamlıdere
yukleniyor
Çankaya
yukleniyor
Çubuk
yukleniyor
Elmadağ
yukleniyor
Etimesgut
yukleniyor
Evren
yukleniyor
Gölbaşı
yukleniyor
Güdül
yukleniyor
Haymana
yukleniyor
Kahramankazan
yukleniyor
Kalecik
yukleniyor
Keçiören
yukleniyor
Kızılcahamam
yukleniyor
Mamak
yukleniyor
Nallıhan
yukleniyor
Polatlı
yukleniyor
Pursaklar
yukleniyor
Sincan
yukleniyor
Şereflikoçhisar
yukleniyor
Yenimahalle
yukleniyor
  • CUMHUR
  • MILLET
  • DIGER
  • HDP

*2019 Yerel Seçimi sonuç verileri Anadolu Ajansı tarafından sağlanmaktadır.

Belediye Başkan Adayları
  • Ramazan Şimşek MHP
  • Mahmut Aksoy İYİ Parti
  • Halil Adıgüzel SP
  • Serkan Yüksel BBP
  • Abdullah Ayan DSP
  • Katılım oranı % 86,7
  • Toplam seçmen89.967
  • Kullanılan oy74.419
  • Geçerli oy72.128
  • 30 Mar 14 % 100
  • 30 Mar 1477.096
  • 30 Mar 1470.939
  • 30 Mar 1468.548
Parti Listesi Belediye Başkanlığı Aday Listesi Gölbaşı Belediye Meclisi Seçim Sonuçları

Gölbaşı Ayrıntılı Seçim Sonuçları

  • Açılan sandık
  • 272 / 286
  • %95,1
  • MHP
  • İYİ Parti
  • SP
  • BBP
  • DSP
  • %54,1
    38.986 oy
  • %39,1
    28.188 oy
  • %2,7
    1.966 oy
  • %2,5
    1.787 oy
  • %0,7
    530 oy
  • %54,1
    38.986 oy
  • %39,1
    28.188 oy
  • %2,7
    1.966 oy
  • %2,5
    1.787 oy
  • %0,7
    530 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %41,5
    28.414 oy
  • %0
    0 oy
  • %1,3
    868 oy
  • %0,6
    434 oy
  • %0,1
    35 oy
  • %41,5
    28.414 oy
  • %0
  • %1,3
    868 oy
  • %0,6
    434 oy
  • %0,1
    35 oy
  • DP
  • VP
  • BTP
  • Diğer
  • AK Parti
  • %0,3
    229 oy
  • %0,3
    206 oy
  • %0,2
    177 oy
  • %0,1
    59 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,3
    229 oy
  • %0,3
    206 oy
  • %0,2
    177 oy
  • %0,1
    59 oy
  • %0
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0,2
    140 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,1
    77 oy
  • %0
    0 oy
  • %43,9
    30.086 oy
  • %0,2
    140 oy
  • %0
  • %0,1
    77 oy
  • %0
  • %43,9
    30.086 oy
  • CHP
  • HDP
  • TKP
  • Bağımsız
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
  • %0
  • %0
  • %0
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %12,2
    8.362 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %12,2
    8.362 oy
  • %0
  • %0
  • %0

Ankara İlçeleri Seçim Sonuçları

* Partilerin Ankara ilinin ilçelerinde aldıkları sonuçları gösterir.

  • CUMHUR MILLET DIGER
  • İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer

Resmi kurumların yayımladığı sonuçlar esas alınarak hazırlanan bu içeriklerde tre (-) ile belirtilen il ya da ilçelerle ilgili verilere ulaşılamamıştır.

Ankara Ayrıntılı Seçim Sonuçları

  • Açılan sandık
  • 12.157 / 12.180
  • %99,8
  • CHP
  • AK Parti
  • SP
  • DSP
  • VP
  • %50,9
    1.657.923 oy
  • %47,1
    1.532.977 oy
  • %1
    32.874 oy
  • %0,3
    9.865 oy
  • %0,3
    8.549 oy
  • %50,9
    1.657.923 oy
  • %47,1
    1.532.977 oy
  • %1
    32.874 oy
  • %0,3
    9.865 oy
  • %0,3
    8.549 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %43,8
    1.383.786 oy
  • %44,8
    1.415.973 oy
  • %0,5
    15.208 oy
  • %0,1
    1.898 oy
  • %0
    0 oy
  • %43,8
    1.383.786 oy
  • %44,8
    1.415.973 oy
  • %0,5
    15.208 oy
  • %0,1
    1.898 oy
  • %0
  • BTP
  • TKP
  • Diğer
  • Bağımsız
  • MHP
  • %0,2
    5.331 oy
  • %0,1
    4.715 oy
  • %0,1
    2.761 oy
  • %0,1
    2.533 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,2
    5.331 oy
  • %0,1
    4.715 oy
  • %0,1
    2.761 oy
  • %0,1
    2.533 oy
  • %0
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0,1
    3.344 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,9
    28.232 oy
  • %7,8
    245.624 oy
  • %0,1
    3.344 oy
  • %0
  • %0
  • %0,9
    28.232 oy
  • %7,8
    245.624 oy
  • İYİ Parti
  • HDP
  • BBP
  • DP
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
  • %0
  • %0
  • %0
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %1,3
    42.146 oy
  • %0,1
    3.298 oy
  • %0
  • %0
  • %1,3
    42.146 oy
  • %0,1
    3.298 oy

Yerel Seçim Sonuçları Mart 2019

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