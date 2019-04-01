Seçim Ankara Keçiören Seçim Sonuçları – Keçiören Yerel Seçim Sonuçları

31 Mart 2019 Keçiören Yerel Seçim Sonuçları

02:00 Süre İçinde Yenilenecek
Turgut Altınok
AK Parti
%63,6
331.813 oy
Güçlü Şenel
Güçlü Şenel
İYİ Parti
%30,8
160.938 oy
Diğer
%5
29.107 oy
Ankara - Keçiören İlçesi Seçim Sonuçları

Genele Göre

İttifaka Göre

  • Açılan sandık
  • 1.902 / 1.903
  • %99,9
  • AK Parti
  • İYİ Parti
  • HDP
  • MHP
  • CHP
  • Diğer
  • %63,6
  • %30,8
  • %1,5
  • %0
  • %0
  • %4,1
  • %63,6
  • %30,8
  • %1,5
  • %0
  • %0
  • %4,1
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %43,8
  • %0
  • %0
  • %7,4
  • %16,4
  • %32,4
  • %43,8
  • %0
  • %0
  • %7,4
  • %16,4
  • %32,4
Tüm Partiler
ALT AYŞ BAL BYP ÇML ÇAN ÇBK ELM GDL HYM KLC KIZ NLH POL ŞRF GÖL KEÇ MMK SNC YMH YMH KZN AKY ETİ EVR PUR
Akyurt
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Altındağ
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Ayaş
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Bala
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Beypazarı
yukleniyor
Çamlıdere
yukleniyor
Çankaya
yukleniyor
Çubuk
yukleniyor
Elmadağ
yukleniyor
Etimesgut
yukleniyor
Evren
yukleniyor
Gölbaşı
yukleniyor
Güdül
yukleniyor
Haymana
yukleniyor
Kahramankazan
yukleniyor
Kalecik
yukleniyor
Keçiören
yukleniyor
Kızılcahamam
yukleniyor
Mamak
yukleniyor
Nallıhan
yukleniyor
Polatlı
yukleniyor
Pursaklar
yukleniyor
Sincan
yukleniyor
Şereflikoçhisar
yukleniyor
Yenimahalle
yukleniyor
  • AK Parti
  • MHP
  • CHP
  • İYİ Parti
  • HDP

*2019 Yerel Seçimi sonuç verileri Anadolu Ajansı tarafından sağlanmaktadır.

Belediye Başkan Adayları
  • Turgut Altınok AK Parti
  • Güçlü Şenel İYİ Parti
  • Davut Açıkgöz SP
  • Diyadin Fırat HDP
  • Kenan Üşenmez DSP
  • Katılım oranı % 83,9
  • Toplam seçmen646.023
  • Kullanılan oy542.034
  • Geçerli oy521.858
  • 30 Mar 14 % 100
  • 30 Mar 14609.900
  • 30 Mar 14553.980
  • 30 Mar 14527.671
Parti Listesi Belediye Başkanlığı Aday Listesi Keçiören Belediye Meclisi Seçim Sonuçları
  • Açılan sandık
  • 1.902 / 1.903
  • %99,9
  • CUMHUR
  • AK Parti
  • MHP
  • %63,6
  • %63,6
  • %0
  • %63,6
  • %63,6
  • %0
  • MILLET
  • İYİ Parti
  • CHP
  • %30,8
  • %30,8
  • %0
  • %30,8
  • %30,8
  • %0
  • DIGER
  • HDP
  • %0
  • %1,5
  • %0
  • %1,5
Tüm Partiler
ALT AYŞ BAL BYP ÇML ÇAN ÇBK ELM GDL HYM KLC KIZ NLH POL ŞRF GÖL KEÇ MMK SNC YMH YMH KZN AKY ETİ EVR PUR
Akyurt
yukleniyor
Altındağ
yukleniyor
Ayaş
yukleniyor
Bala
yukleniyor
Beypazarı
yukleniyor
Çamlıdere
yukleniyor
Çankaya
yukleniyor
Çubuk
yukleniyor
Elmadağ
yukleniyor
Etimesgut
yukleniyor
Evren
yukleniyor
Gölbaşı
yukleniyor
Güdül
yukleniyor
Haymana
yukleniyor
Kahramankazan
yukleniyor
Kalecik
yukleniyor
Keçiören
yukleniyor
Kızılcahamam
yukleniyor
Mamak
yukleniyor
Nallıhan
yukleniyor
Polatlı
yukleniyor
Pursaklar
yukleniyor
Sincan
yukleniyor
Şereflikoçhisar
yukleniyor
Yenimahalle
yukleniyor
  • CUMHUR
  • MILLET
  • DIGER
  • HDP

*2019 Yerel Seçimi sonuç verileri Anadolu Ajansı tarafından sağlanmaktadır.

Belediye Başkan Adayları
  • Turgut Altınok AK Parti
  • Güçlü Şenel İYİ Parti
  • Davut Açıkgöz SP
  • Diyadin Fırat HDP
  • Kenan Üşenmez DSP
  • Katılım oranı % 83,9
  • Toplam seçmen646.023
  • Kullanılan oy542.034
  • Geçerli oy521.858
  • 30 Mar 14 % 100
  • 30 Mar 14609.900
  • 30 Mar 14553.980
  • 30 Mar 14527.671
Parti Listesi Belediye Başkanlığı Aday Listesi Keçiören Belediye Meclisi Seçim Sonuçları

Keçiören Ayrıntılı Seçim Sonuçları

  • Açılan sandık
  • 1.902 / 1.903
  • %99,9
  • AK Parti
  • İYİ Parti
  • SP
  • HDP
  • DSP
  • %63,6
    331.813 oy
  • %30,8
    160.938 oy
  • %1,8
    9.504 oy
  • %1,5
    7.699 oy
  • %0,8
    4.417 oy
  • %63,6
    331.813 oy
  • %30,8
    160.938 oy
  • %1,8
    9.504 oy
  • %1,5
    7.699 oy
  • %0,8
    4.417 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %43,8
    231.310 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,6
    2.949 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,1
    333 oy
  • %43,8
    231.310 oy
  • %0
  • %0,6
    2.949 oy
  • %0
  • %0,1
    333 oy
  • DP
  • TKP
  • VP
  • BTP
  • Diğer
  • %0,5
    2.399 oy
  • %0,3
    1.661 oy
  • %0,3
    1.643 oy
  • %0,3
    1.535 oy
  • %0
    249 oy
  • %0,5
    2.399 oy
  • %0,3
    1.661 oy
  • %0,3
    1.643 oy
  • %0,3
    1.535 oy
  • %0
    249 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0,2
    1.259 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,3
    1.740 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,2
    1.259 oy
  • %0
  • %0
  • %0,3
    1.740 oy
  • %0
  • MHP
  • CHP
  • BBP
  • Bağımsız
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
  • %0
  • %0
  • %0
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %7,4
    38.887 oy
  • %16,4
    86.320 oy
  • %30,3
    159.731 oy
  • %0,6
    3.281 oy
  • %7,4
    38.887 oy
  • %16,4
    86.320 oy
  • %30,3
    159.731 oy
  • %0,6
    3.281 oy

Ankara İlçeleri Seçim Sonuçları

* Partilerin Ankara ilinin ilçelerinde aldıkları sonuçları gösterir.

  • CUMHUR MILLET DIGER
  • İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer

Resmi kurumların yayımladığı sonuçlar esas alınarak hazırlanan bu içeriklerde tre (-) ile belirtilen il ya da ilçelerle ilgili verilere ulaşılamamıştır.

Ankara Ayrıntılı Seçim Sonuçları

  • Açılan sandık
  • 12.157 / 12.180
  • %99,8
  • CHP
  • AK Parti
  • SP
  • DSP
  • VP
  • %50,9
    1.657.923 oy
  • %47,1
    1.532.977 oy
  • %1
    32.874 oy
  • %0,3
    9.865 oy
  • %0,3
    8.549 oy
  • %50,9
    1.657.923 oy
  • %47,1
    1.532.977 oy
  • %1
    32.874 oy
  • %0,3
    9.865 oy
  • %0,3
    8.549 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %43,8
    1.383.786 oy
  • %44,8
    1.415.973 oy
  • %0,5
    15.208 oy
  • %0,1
    1.898 oy
  • %0
    0 oy
  • %43,8
    1.383.786 oy
  • %44,8
    1.415.973 oy
  • %0,5
    15.208 oy
  • %0,1
    1.898 oy
  • %0
  • BTP
  • TKP
  • Diğer
  • Bağımsız
  • MHP
  • %0,2
    5.331 oy
  • %0,1
    4.715 oy
  • %0,1
    2.761 oy
  • %0,1
    2.533 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,2
    5.331 oy
  • %0,1
    4.715 oy
  • %0,1
    2.761 oy
  • %0,1
    2.533 oy
  • %0
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0,1
    3.344 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,9
    28.232 oy
  • %7,8
    245.624 oy
  • %0,1
    3.344 oy
  • %0
  • %0
  • %0,9
    28.232 oy
  • %7,8
    245.624 oy
  • İYİ Parti
  • HDP
  • BBP
  • DP
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
  • %0
  • %0
  • %0
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %1,3
    42.146 oy
  • %0,1
    3.298 oy
  • %0
  • %0
  • %1,3
    42.146 oy
  • %0,1
    3.298 oy

Yerel Seçim Sonuçları Mart 2019

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