Seçim Ankara Polatlı Seçim Sonuçları – Polatlı Yerel Seçim Sonuçları

31 Mart 2019 Polatlı Yerel Seçim Sonuçları

02:00 Süre İçinde Yenilenecek
Mürsel Yıldızkaya
Mürsel Yıldızkaya
MHP
%56,3
39.376 oy
Sami Çay
Sami Çay
CHP
%38,3
26.809 oy
Diğer
%6
3.725 oy
Ankara - Polatlı İlçesi Seçim Sonuçları

Genele Göre

İttifaka Göre

  • Açılan sandık
  • 302 / 302
  • %100
  • MHP
  • CHP
  • HDP
  • AK Parti
  • İYİ Parti
  • Diğer
  • %56,3
  • %38,3
  • %1,2
  • %0
  • %0
  • %4,1
  • %56,3
  • %38,3
  • %1,2
  • %0
  • %0
  • %4,1
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %47,5
  • %5,6
  • %0
  • %42,8
  • %0
  • %4,1
  • %47,5
  • %5,6
  • %0
  • %42,8
  • %0
  • %4,1
Tüm Partiler
ALT AYŞ BAL BYP ÇML ÇAN ÇBK ELM GDL HYM KLC KIZ NLH POL ŞRF GÖL KEÇ MMK SNC YMH YMH KZN AKY ETİ EVR PUR
Akyurt
yukleniyor
Altındağ
yukleniyor
Ayaş
yukleniyor
Bala
yukleniyor
Beypazarı
yukleniyor
Çamlıdere
yukleniyor
Çankaya
yukleniyor
Çubuk
yukleniyor
Elmadağ
yukleniyor
Etimesgut
yukleniyor
Evren
yukleniyor
Gölbaşı
yukleniyor
Güdül
yukleniyor
Haymana
yukleniyor
Kahramankazan
yukleniyor
Kalecik
yukleniyor
Keçiören
yukleniyor
Kızılcahamam
yukleniyor
Mamak
yukleniyor
Nallıhan
yukleniyor
Polatlı
yukleniyor
Pursaklar
yukleniyor
Sincan
yukleniyor
Şereflikoçhisar
yukleniyor
Yenimahalle
yukleniyor
  • AK Parti
  • MHP
  • CHP
  • İYİ Parti
  • HDP

*2019 Yerel Seçimi sonuç verileri Anadolu Ajansı tarafından sağlanmaktadır.

Belediye Başkan Adayları
  • Mürsel Yıldızkaya MHP
  • Sami Çay CHP
  • Birol Gökçe DP
  • Soner Özalp HDP
  • İsmail İlbağa BBP
  • Katılım oranı % 84
  • Toplam seçmen87.070
  • Kullanılan oy73.156
  • Geçerli oy69.910
  • 30 Mar 14 % 100
  • 30 Mar 1481.723
  • 30 Mar 1473.397
  • 30 Mar 1470.366
Parti Listesi Belediye Başkanlığı Aday Listesi Polatlı Belediye Meclisi Seçim Sonuçları
  • Açılan sandık
  • 302 / 302
  • %100
  • CUMHUR
  • MHP
  • AK Parti
  • %56,3
  • %56,3
  • %0
  • %56,3
  • %56,3
  • %0
  • MILLET
  • CHP
  • İYİ Parti
  • %38,3
  • %38,3
  • %0
  • %38,3
  • %38,3
  • %0
  • DIGER
  • HDP
  • %0
  • %1,2
  • %0
  • %1,2
Tüm Partiler
ALT AYŞ BAL BYP ÇML ÇAN ÇBK ELM GDL HYM KLC KIZ NLH POL ŞRF GÖL KEÇ MMK SNC YMH YMH KZN AKY ETİ EVR PUR
Akyurt
yukleniyor
Altındağ
yukleniyor
Ayaş
yukleniyor
Bala
yukleniyor
Beypazarı
yukleniyor
Çamlıdere
yukleniyor
Çankaya
yukleniyor
Çubuk
yukleniyor
Elmadağ
yukleniyor
Etimesgut
yukleniyor
Evren
yukleniyor
Gölbaşı
yukleniyor
Güdül
yukleniyor
Haymana
yukleniyor
Kahramankazan
yukleniyor
Kalecik
yukleniyor
Keçiören
yukleniyor
Kızılcahamam
yukleniyor
Mamak
yukleniyor
Nallıhan
yukleniyor
Polatlı
yukleniyor
Pursaklar
yukleniyor
Sincan
yukleniyor
Şereflikoçhisar
yukleniyor
Yenimahalle
yukleniyor
  • CUMHUR
  • MILLET
  • DIGER
  • HDP

*2019 Yerel Seçimi sonuç verileri Anadolu Ajansı tarafından sağlanmaktadır.

Belediye Başkan Adayları
  • Mürsel Yıldızkaya MHP
  • Sami Çay CHP
  • Birol Gökçe DP
  • Soner Özalp HDP
  • İsmail İlbağa BBP
  • Katılım oranı % 84
  • Toplam seçmen87.070
  • Kullanılan oy73.156
  • Geçerli oy69.910
  • 30 Mar 14 % 100
  • 30 Mar 1481.723
  • 30 Mar 1473.397
  • 30 Mar 1470.366
Parti Listesi Belediye Başkanlığı Aday Listesi Polatlı Belediye Meclisi Seçim Sonuçları

Polatlı Ayrıntılı Seçim Sonuçları

  • Açılan sandık
  • 302 / 302
  • %100
  • MHP
  • CHP
  • DP
  • HDP
  • BBP
  • %56,3
    39.376 oy
  • %38,3
    26.809 oy
  • %1,5
    1.075 oy
  • %1,2
    846 oy
  • %1,2
    813 oy
  • %56,3
    39.376 oy
  • %38,3
    26.809 oy
  • %1,5
    1.075 oy
  • %1,2
    846 oy
  • %1,2
    813 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %47,5
    33.420 oy
  • %5,6
    3.910 oy
  • %0,4
    271 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,6
    440 oy
  • %47,5
    33.420 oy
  • %5,6
    3.910 oy
  • %0,4
    271 oy
  • %0
  • %0,6
    440 oy
  • SP
  • DSP
  • BTP
  • AK Parti
  • İYİ Parti
  • %1
    670 oy
  • %0,3
    195 oy
  • %0,2
    126 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %1
    670 oy
  • %0,3
    195 oy
  • %0,2
    126 oy
  • %0
  • %0
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0,5
    352 oy
  • %0,1
    78 oy
  • %0,2
    110 oy
  • %42,8
    30.146 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,5
    352 oy
  • %0,1
    78 oy
  • %0,2
    110 oy
  • %42,8
    30.146 oy
  • %0
  • VP
  • TKP
  • Bağımsız
  • Diğer
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
  • %0
  • %0
  • %0
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %2,3
    1.594 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
  • %0
  • %2,3
    1.594 oy
  • %0

Ankara İlçeleri Seçim Sonuçları

* Partilerin Ankara ilinin ilçelerinde aldıkları sonuçları gösterir.

  • CUMHUR MILLET DIGER
  • İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer

Resmi kurumların yayımladığı sonuçlar esas alınarak hazırlanan bu içeriklerde tre (-) ile belirtilen il ya da ilçelerle ilgili verilere ulaşılamamıştır.

Ankara Ayrıntılı Seçim Sonuçları

  • Açılan sandık
  • 12.157 / 12.180
  • %99,8
  • CHP
  • AK Parti
  • SP
  • DSP
  • VP
  • %50,9
    1.657.923 oy
  • %47,1
    1.532.977 oy
  • %1
    32.874 oy
  • %0,3
    9.865 oy
  • %0,3
    8.549 oy
  • %50,9
    1.657.923 oy
  • %47,1
    1.532.977 oy
  • %1
    32.874 oy
  • %0,3
    9.865 oy
  • %0,3
    8.549 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %43,8
    1.383.786 oy
  • %44,8
    1.415.973 oy
  • %0,5
    15.208 oy
  • %0,1
    1.898 oy
  • %0
    0 oy
  • %43,8
    1.383.786 oy
  • %44,8
    1.415.973 oy
  • %0,5
    15.208 oy
  • %0,1
    1.898 oy
  • %0
  • BTP
  • TKP
  • Diğer
  • Bağımsız
  • MHP
  • %0,2
    5.331 oy
  • %0,1
    4.715 oy
  • %0,1
    2.761 oy
  • %0,1
    2.533 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,2
    5.331 oy
  • %0,1
    4.715 oy
  • %0,1
    2.761 oy
  • %0,1
    2.533 oy
  • %0
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0,1
    3.344 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,9
    28.232 oy
  • %7,8
    245.624 oy
  • %0,1
    3.344 oy
  • %0
  • %0
  • %0,9
    28.232 oy
  • %7,8
    245.624 oy
  • İYİ Parti
  • HDP
  • BBP
  • DP
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
  • %0
  • %0
  • %0
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %1,3
    42.146 oy
  • %0,1
    3.298 oy
  • %0
  • %0
  • %1,3
    42.146 oy
  • %0,1
    3.298 oy

Yerel Seçim Sonuçları Mart 2019

Ankara Polatlı Yerel Seçim Sonuçları Ankara Polatlı İttifaka Göre Yerel Seçim Sonuçları Ankara İlçe Seçim Sonuçları Ankara Polatlı Detaylı Seçim Sonuçları Türkiye Geneli Ayrıntılı Seçim Sonuçları Ankara Polatlı Belediye Başkan Adayları