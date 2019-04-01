Seçim Balıkesir Seçim Sonuçları – 31 Mart 2019 Balıkesir Yerel Seçim sonuçları

31 Mart 2019 Balıkesir Yerel Seçim Sonuçları

02:00 Süre İçinde Yenilenecek
Yücel Yılmaz
Yücel Yılmaz
AK Parti
%47,8
374.682 oy
İsmail Ok
İsmail Ok
İYİ Parti
%46,4
364.374 oy
Diğer
%6
45.575 oy
Balıkesir İli Seçim Sonuçları

Genele Göre

İttifaka Göre

  • Açılan sandık
  • 3.375 / 3.382
  • %99,8
  • AK Parti
  • İYİ Parti
  • HDP
  • CHP
  • MHP
  • Diğer
  • %47,8
  • %46,4
  • %1,3
  • %0
  • %0
  • %4,5
  • %47,8
  • %46,4
  • %1,3
  • %0
  • %0
  • %4,5
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %39,8
  • %0
  • %0
  • %25,3
  • %31,6
  • %3,3
  • %39,8
  • %0
  • %0
  • %25,3
  • %31,6
  • %3,3
Tüm Partiler
Partilerin Kazandığı İlçe/Belde Sayısı
10
1
8
Kazanılan İlçe ve Belde Dağılımı
AYV BLY BND BİG BUR DRS EDR ERD GNN HAV İVR KEP MNY SAV SIN SSR MAR GÖM KRS ALT
Altıeylül
yukleniyor
Ayvalık
yukleniyor
Balya
yukleniyor
Bandırma
yukleniyor
Bigadiç
yukleniyor
Burhaniye
yukleniyor
Dursunbey
yukleniyor
Edremit
yukleniyor
Erdek
yukleniyor
Gömeç
yukleniyor
Gönen
yukleniyor
Havran
yukleniyor
İvrindi
yukleniyor
Karesi
yukleniyor
Kepsut
yukleniyor
Manyas
yukleniyor
Marmara
yukleniyor
Savaştepe
yukleniyor
Sındırgı
yukleniyor
Susurluk
yukleniyor
  • AK Parti
  • MHP
  • CHP
  • İYİ Parti
  • HDP

*2019 Yerel Seçimi sonuç verileri Anadolu Ajansı tarafından sağlanmaktadır.

Belediye Başkan Adayları
  • Yücel Yılmaz AK Parti
  • İsmail Ok İYİ Parti
  • Tuğba Güner DP
  • Ali Kenanoğlu HDP
  • Selim Sait Terzioğlu SP
  • Katılım oranı % 86,7
  • Toplam seçmen942.830
  • Kullanılan oy816.421
  • Geçerli oy784.631
  • 30 Mar 14 % 100
  • 30 Mar 14885.884
  • 30 Mar 14809.145
  • 30 Mar 14774.815
Parti Listesi Belediye Başkanlığı Aday Listesi Balıkesir Büyükşehir Belediye Meclisi Seçim Sonuçları
  • Açılan sandık
  • 3.375 / 3.382
  • %99,8
  • CUMHUR
  • AK Parti
  • MHP
  • %47,8
  • %47,8
  • %0
  • %47,8
  • %47,8
  • %0
  • MILLET
  • İYİ Parti
  • CHP
  • %46,4
  • %46,4
  • %0
  • %46,4
  • %46,4
  • %0
  • DIGER
  • HDP
  • %0
  • %1,3
  • %0
  • %1,3
Tüm Partiler
Partilerin Kazandığı İlçe/Belde Sayısı
10
9
Kazanılan İlçe ve Belde Dağılımı
AYV BLY BND BİG BUR DRS EDR ERD GNN HAV İVR KEP MNY SAV SIN SSR MAR GÖM KRS ALT
Altıeylül
yukleniyor
Ayvalık
yukleniyor
Balya
yukleniyor
Bandırma
yukleniyor
Bigadiç
yukleniyor
Burhaniye
yukleniyor
Dursunbey
yukleniyor
Edremit
yukleniyor
Erdek
yukleniyor
Gömeç
yukleniyor
Gönen
yukleniyor
Havran
yukleniyor
İvrindi
yukleniyor
Karesi
yukleniyor
Kepsut
yukleniyor
Manyas
yukleniyor
Marmara
yukleniyor
Savaştepe
yukleniyor
Sındırgı
yukleniyor
Susurluk
yukleniyor
  • CUMHUR
  • MILLET
  • DIGER
  • HDP

*2019 Yerel Seçimi sonuç verileri Anadolu Ajansı tarafından sağlanmaktadır.

Belediye Başkan Adayları
  • Yücel Yılmaz AK Parti
  • İsmail Ok İYİ Parti
  • Tuğba Güner DP
  • Ali Kenanoğlu HDP
  • Selim Sait Terzioğlu SP
  • Katılım oranı % 86,7
  • Toplam seçmen942.830
  • Kullanılan oy816.421
  • Geçerli oy784.631
  • 30 Mar 14 % 100
  • 30 Mar 14885.884
  • 30 Mar 14809.145
  • 30 Mar 14774.815
Parti Listesi Belediye Başkanlığı Aday Listesi Balıkesir Büyükşehir Belediye Meclisi Seçim Sonuçları

İlçe/Belde Bazında Kazanan Partiler

  • İlçe - Belde 2019 2014
  • İlçe - Belde 2019 2014
  • İlçe - Belde 2019 2014

Parti Bazında Kazanılan İlçe/Belde Belediyesi Sayıları

  • Partiler 2019 2014 Fark
  • Partiler 2019 2014 Fark
  • AK Parti 10 14 -4
  • MHP 0 1 -1
  • CHP 8 5 +3
  • İYİ Parti 1 0 +1
  • HDP 0 0 0
  • SP 0 0 0
  • DSP 0 0 0
  • BBP 0 0 0
  • VP 0 0 0
  • DP 1 0 +1
  • BTP 0 0 0
  • TKP 0 0 0
  • Bağımsız 0 0 0
  • Diğer 0 0 0

Balıkesir İlçeleri Seçim Sonuçları

* Partilerin Balıkesir ilinin ilçelerinde aldıkları sonuçları gösterir.

  • CUMHUR MILLET DIGER
  • İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer

Resmi kurumların yayımladığı sonuçlar esas alınarak hazırlanan bu içeriklerde tre (-) ile belirtilen il ya da ilçelerle ilgili verilere ulaşılamamıştır.

Balıkesir Ayrıntılı Seçim Sonuçları

  • Açılan sandık
  • 3.375 / 3.382
  • %99,8
  • AK Parti
  • İYİ Parti
  • DP
  • HDP
  • SP
  • %47,8
    374.682 oy
  • %46,4
    364.374 oy
  • %1,7
    13.139 oy
  • %1,3
    10.179 oy
  • %1
    7.798 oy
  • %47,8
    374.682 oy
  • %46,4
    364.374 oy
  • %1,7
    13.139 oy
  • %1,3
    10.179 oy
  • %1
    7.798 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %39,8
    307.999 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %1,1
    8.160 oy
  • %39,8
    307.999 oy
  • %0
  • %0
  • %0
  • %1,1
    8.160 oy
  • DSP
  • VP
  • BTP
  • TKP
  • Bağımsız
  • %0,7
    5.877 oy
  • %0,5
    3.999 oy
  • %0,3
    2.139 oy
  • %0,2
    1.377 oy
  • %0,1
    1.067 oy
  • %0,7
    5.877 oy
  • %0,5
    3.999 oy
  • %0,3
    2.139 oy
  • %0,2
    1.377 oy
  • %0,1
    1.067 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0,3
    2.662 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,1
    871 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,8
    6.165 oy
  • %0,3
    2.662 oy
  • %0
  • %0,1
    871 oy
  • %0
  • %0,8
    6.165 oy
  • CHP
  • MHP
  • BBP
  • Diğer
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
  • %0
  • %0
  • %0
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %25,3
    196.009 oy
  • %31,6
    245.130 oy
  • %0,5
    4.003 oy
  • %0
    0 oy
  • %25,3
    196.009 oy
  • %31,6
    245.130 oy
  • %0,5
    4.003 oy
  • %0

Mart 2019 Yerel Seçim Sonuçları

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