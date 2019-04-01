31 Mart 2019 Balıkesir Yerel Seçim Sonuçları
Yücel Yılmaz
AK Parti
%47,8
374.682 oy
İsmail Ok
İYİ Parti
%46,4
364.374 oy
Diğer
%6
45.575 oy
Balıkesir İli Seçim Sonuçları
- Açılan sandık
- 3.375 / 3.382
- %99,8
Partilerin Kazandığı İlçe/Belde Sayısı
Belediye Başkan Adayları
- Yücel Yılmaz AK Parti
- İsmail Ok İYİ Parti
- Tuğba Güner DP
- Ali Kenanoğlu HDP
- Selim Sait Terzioğlu SP
- Katılım oranı % 86,7
- Toplam seçmen942.830
- Kullanılan oy816.421
- Geçerli oy784.631
- 30 Mar 14 % 100
- 30 Mar 14885.884
- 30 Mar 14809.145
- 30 Mar 14774.815
- Açılan sandık
- 3.375 / 3.382
- %99,8
Partilerin Kazandığı İlçe/Belde Sayısı
Belediye Başkan Adayları
- Yücel Yılmaz AK Parti
- İsmail Ok İYİ Parti
- Tuğba Güner DP
- Ali Kenanoğlu HDP
- Selim Sait Terzioğlu SP
- Katılım oranı % 86,7
- Toplam seçmen942.830
- Kullanılan oy816.421
- Geçerli oy784.631
- 30 Mar 14 % 100
- 30 Mar 14885.884
- 30 Mar 14809.145
- 30 Mar 14774.815
İlçe/Belde Bazında Kazanan Partiler
- İlçe - Belde 2019 2014
- İlçe - Belde 2019 2014
- İlçe - Belde 2019 2014
- Altıeylül AK Parti %54,7 AK Parti %45,8
- Ayvalık DP %39,8 CHP %36,8
- Balya CHP %50,7 MHP %37,2
- Bandırma CHP %58,4 CHP %45,8
- Bigadiç AK Parti %50,7 AK Parti %39,7
- Burhaniye CHP %53,2 AK Parti %40,2
- Dursunbey AK Parti %67,6 AK Parti %56,5
- Edremit CHP %45,7 CHP %44,4
- Erdek CHP %52 CHP %52,4
- Gömeç CHP %54,1 AK Parti %34,9
- Gönen CHP %55,2 AK Parti %43,9
- Havran AK Parti %51,6 AK Parti %43,3
- İvrindi AK Parti %54,2 AK Parti %44,4
- Karesi AK Parti %52,2 AK Parti %45,9
- Kepsut AK Parti %58,9 AK Parti %63,8
- Manyas CHP %51,2 CHP %39,7
- Marmara AK Parti %56,6 AK Parti %51,1
- Savaştepe AK Parti %52,7 AK Parti %45,6
- Sındırgı AK Parti %50,3 AK Parti %46,5
- Susurluk İYİ Parti %54,7 AK Parti %37,6
Parti Bazında Kazanılan İlçe/Belde Belediyesi Sayıları
- Partiler 2019 2014 Fark
- Partiler 2019 2014 Fark
- AK Parti 10 14 -4
- MHP 0 1 -1
- CHP 8 5 +3
- İYİ Parti 1 0 +1
- HDP 0 0 0
- SP 0 0 0
- DSP 0 0 0
- BBP 0 0 0
- VP 0 0 0
- DP 1 0 +1
- BTP 0 0 0
- TKP 0 0 0
- Bağımsız 0 0 0
- Diğer 0 0 0
Balıkesir İlçeleri Seçim Sonuçları
* Partilerin Balıkesir ilinin ilçelerinde aldıkları sonuçları gösterir.
- CUMHUR MILLET DIGER
- İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- Altıeylül Hasan Avcı % 100 % 54,7 % 0 % 40,1 % 0 % 0 % 2,2 BBP
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MILLET DIGER
- İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- Altıeylül Hasan Avcı % 100 % 54,72 % 0 % 40,12 % 0 % 0 % 2,19 BBP
- Altıeylül (30 Mar 14) Zekai Kafaoğlu % 45,79 % 30,35 % 21,77 % 0 % 0 % 0,8 SP
- Ayvalık Mesut Ergin % 100 % 0 % 19,4 % 38,1 % 0 % 0 % 39,8 DP
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MILLET DIGER
- İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- Ayvalık Mesut Ergin % 100 % 0 % 19,43 % 38,13 % 0 % 0 % 39,78 DP
- Ayvalık (30 Mar 14) Rahmi Gençer % 16,12 % 28,09 % 36,82 % 0 % 0 % 15,29 DSP
- Balya Orhan Gaga % 100 % 0 % 46 % 50,7 % 0 % 0 % 1,6 BTP
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MILLET DIGER
- İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- Balya Orhan Gaga % 100 % 0 % 46,03 % 50,75 % 0 % 0 % 1,63 BTP
- Balya (30 Mar 14) Osman Kılıç % 34,58 % 37,24 % 25,07 % 0 % 0 % 1,39 DP
- Bandırma Tolga Tosun % 99,2 % 38,4 % 0 % 58,4 % 0 % 0 % 1,9 SP
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MILLET DIGER
- İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- Bandırma Tolga Tosun % 99,2 % 38,35 % 0 % 58,43 % 0 % 0 % 1,94 SP
- Bandırma (30 Mar 14) Dursun Mirza % 35,02 % 16,27 % 45,85 % 0 % 0 % 1,14 Bağımsız
- Bigadiç İsmail Avcu % 100 % 50,7 % 0 % 0 % 47,8 % 0 % 1,1 SP
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MILLET DIGER
- İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- Bigadiç İsmail Avcu % 100 % 50,75 % 0 % 0 % 47,84 % 0 % 1,06 SP
- Bigadiç (30 Mar 14) İsmail Avcu % 39,7 % 11,22 % 24,84 % 0 % 0 % 23,69 SP
- Burhaniye Ali Kemal Deveciler % 98,7 % 42,2 % 0 % 53,2 % 0 % 0 % 2 DSP
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MILLET DIGER
- İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- Burhaniye Ali Kemal Deveciler % 98,7 % 42,23 % 0 % 53,17 % 0 % 0 % 2,04 DSP
- Burhaniye (30 Mar 14) Necdet Uysal % 40,2 % 16,74 % 39,74 % 0 % 0 % 1,9 Bağımsız
- Dursunbey Ramazan Bahçavan % 100 % 67,6 % 0 % 0 % 26,1 % 0 % 4 SP
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MILLET DIGER
- İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- Dursunbey Ramazan Bahçavan % 100 % 67,63 % 0 % 0 % 26,13 % 0 % 4,01 SP
- Dursunbey (30 Mar 14) Ramazan Bahçavan % 56,54 % 20,86 % 3,11 % 0 % 0 % 10,42 BBP
- Edremit Selman Hasan Arslan % 100 % 0 % 36,2 % 45,7 % 0 % 0 % 13,8 Bağımsız
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MILLET DIGER
- İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- Edremit Selman Hasan Arslan % 100 % 0 % 36,22 % 45,71 % 0 % 0 % 13,77 Bağımsız
- Edremit (30 Mar 14) Kamil Saka % 33,42 % 17,35 % 44,35 % 0 % 0 % 2,43 Bağımsız
- Erdek Hüseyin Sarı % 100 % 45,7 % 0 % 52 % 0 % 0 % 1,1 SP
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MILLET DIGER
- İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- Erdek Hüseyin Sarı % 100 % 45,68 % 0 % 52,04 % 0 % 0 % 1,12 SP
- Erdek (30 Mar 14) Hüseyin Sarı % 36,01 % 10,93 % 52,42 % 0 % 0 % 0,27 SP
- Gömeç Mehmet İrem Himam % 100 % 42,1 % 0 % 54,1 % 0 % 0 % 2,6 Bağımsız
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MILLET DIGER
- İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- Gömeç Mehmet İrem Himam % 100 % 42,12 % 0 % 54,11 % 0 % 0 % 2,59 Bağımsız
- Gömeç (30 Mar 14) Kazim Arslan % 34,86 % 34,48 % 26,12 % 0 % 0 % 2,07 DSP
- Gönen İbrahim Palaz % 100 % 39,8 % 0 % 55,2 % 0 % 0 % 3,1 DP
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MILLET DIGER
- İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- Gönen İbrahim Palaz % 100 % 39,82 % 0 % 55,18 % 0 % 0 % 3,14 DP
- Gönen (30 Mar 14) Hüseyin Yakar % 43,86 % 22,13 % 32,35 % 0 % 0 % 0,56 SP
- Havran Emin Ersoy % 100 % 51,6 % 0 % 5,3 % 0 % 0 % 41,5 DP
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MILLET DIGER
- İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- Havran Emin Ersoy % 100 % 51,62 % 0 % 5,32 % 0 % 0 % 41,54 DP
- Havran (30 Mar 14) Emin Ersoy % 43,29 % 39,99 % 15,27 % 0 % 0 % 0,59 SP
- İvrindi Yusuf Cengiz % 100 % 54,2 % 0 % 0 % 44,7 % 0 % 0,6 SP
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MILLET DIGER
- İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- İvrindi Yusuf Cengiz % 100 % 54,24 % 0 % 0 % 44,74 % 0 % 0,64 SP
- İvrindi (30 Mar 14) Recai Baytar % 44,38 % 16,17 % 37,12 % 0 % 0 % 1,23 SP
- Karesi Dinçer Orkan % 100 % 52,2 % 0 % 39,7 % 0 % 0 % 4,6 BBP
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MILLET DIGER
- İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- Karesi Dinçer Orkan % 100 % 52,2 % 0 % 39,74 % 0 % 0 % 4,58 BBP
- Karesi (30 Mar 14) Yücel Yılmaz % 45,87 % 27,94 % 22,95 % 0 % 0 % 1,42 BBP
- Kepsut İsmail Cankul % 97,8 % 58,9 % 0 % 0 % 37,6 % 0 % 2,1 BBP
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MILLET DIGER
- İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- Kepsut İsmail Cankul % 97,8 % 58,86 % 0 % 0 % 37,63 % 0 % 2,1 BBP
- Kepsut (30 Mar 14) İsmail Cankul % 63,75 % 27,09 % 7,33 % 0 % 0 % 1,26 SP
- Manyas Tancan Barcin % 100 % 47,7 % 0 % 51,2 % 0 % 0 % 0,7 SP
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MILLET DIGER
- İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- Manyas Tancan Barcin % 100 % 47,75 % 0 % 51,22 % 0 % 0 % 0,66 SP
- Manyas (30 Mar 14) Tancan Barcin % 39,5 % 19,9 % 39,66 % 0 % 0 % 0,49 SP
- Marmara Süleyman Aksoy % 100 % 56,6 % 0 % 42,7 % 0 % 0 % 0,4 BTP
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MILLET DIGER
- İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- Marmara Süleyman Aksoy % 100 % 56,62 % 0 % 42,7 % 0 % 0 % 0,37 BTP
- Marmara (30 Mar 14) Süleyman Aksoy % 51,07 % 20,77 % 27,59 % 0 % 0 % 0,38 SP
- Savaştepe Turhan Şimşek % 100 % 52,7 % 0 % 0 % 40,2 % 0 % 6,2 BBP
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MILLET DIGER
- İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- Savaştepe Turhan Şimşek % 100 % 52,68 % 0 % 0 % 40,17 % 0 % 6,24 BBP
- Savaştepe (30 Mar 14) Turhan Şimşek % 45,65 % 24,29 % 28,43 % 0 % 0 % 0,69 BBP
- Sındırgı Ekrem Yavaş % 100 % 50,3 % 0 % 45,4 % 0 % 0 % 1,5 BBP
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MILLET DIGER
- İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- Sındırgı Ekrem Yavaş % 100 % 50,3 % 0 % 45,37 % 0 % 0 % 1,48 BBP
- Sındırgı (30 Mar 14) Ekrem Yavaş % 46,54 % 12,15 % 38,64 % 0 % 0 % 1,39 SP
- Susurluk Nurettin Güney % 100 % 43,7 % 0 % 0 % 54,7 % 0 % 1,3 SP
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MILLET DIGER
- İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- Susurluk Nurettin Güney % 100 % 43,72 % 0 % 0 % 54,68 % 0 % 1,3 SP
- Susurluk (30 Mar 14) Hüseyin Hızlıoğlu % 37,63 % 27,24 % 33,55 % 0 % 0 % 0,94 SP
Resmi kurumların yayımladığı sonuçlar esas alınarak hazırlanan bu içeriklerde tre (-) ile belirtilen il ya da ilçelerle ilgili verilere ulaşılamamıştır.
Balıkesir Ayrıntılı Seçim Sonuçları
- Açılan sandık
- 3.375 / 3.382
- %99,8
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