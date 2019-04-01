Seçim Balıkesir Susurluk Seçim Sonuçları – Susurluk Yerel Seçim Sonuçları

31 Mart 2019 Susurluk Yerel Seçim Sonuçları

02:00 Süre İçinde Yenilenecek
Nurettin Güney
İYİ Parti
%54,7
14.520 oy
Şükrü Gür
Şükrü Gür
AK Parti
%43,7
11.610 oy
Diğer
%1
426 oy
Balıkesir - Susurluk İlçesi Seçim Sonuçları

Genele Göre

İttifaka Göre

  • Açılan sandık
  • 120 / 120
  • %100
  • İYİ Parti
  • AK Parti
  • MHP
  • CHP
  • HDP
  • Diğer
  • %54,7
  • %43,7
  • %0
  • %0
  • %0
  • %1,6
  • %54,7
  • %43,7
  • %0
  • %0
  • %0
  • %1,6
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0
  • %37,6
  • %27,2
  • %33,5
  • %0
  • %1,6
  • %0
  • %37,6
  • %27,2
  • %33,5
  • %0
  • %1,6
Tüm Partiler
AYV BLY BND BİG BUR DRS EDR ERD GNN HAV İVR KEP MNY SAV SIN SSR MAR GÖM KRS ALT
Altıeylül
yukleniyor
Ayvalık
yukleniyor
Balya
yukleniyor
Bandırma
yukleniyor
Bigadiç
yukleniyor
Burhaniye
yukleniyor
Dursunbey
yukleniyor
Edremit
yukleniyor
Erdek
yukleniyor
Gömeç
yukleniyor
Gönen
yukleniyor
Havran
yukleniyor
İvrindi
yukleniyor
Karesi
yukleniyor
Kepsut
yukleniyor
Manyas
yukleniyor
Marmara
yukleniyor
Savaştepe
yukleniyor
Sındırgı
yukleniyor
Susurluk
yukleniyor
  • AK Parti
  • MHP
  • CHP
  • İYİ Parti
  • HDP

*2019 Yerel Seçimi sonuç verileri Anadolu Ajansı tarafından sağlanmaktadır.

Belediye Başkan Adayları
  • Nurettin Güney İYİ Parti
  • Şükrü Gür AK Parti
  • Murat Savut SP
  • Nurcan Selçuk BTP
  • Katılım oranı % 87,6
  • Toplam seçmen31.422
  • Kullanılan oy27.526
  • Geçerli oy26.556
  • 30 Mar 14 % 100
  • 30 Mar 1431.661
  • 30 Mar 1428.983
  • 30 Mar 1427.884
Parti Listesi Belediye Başkanlığı Aday Listesi Susurluk Belediye Meclisi Seçim Sonuçları
  • Açılan sandık
  • 120 / 120
  • %100
  • MILLET
  • İYİ Parti
  • CHP
  • %54,7
  • %54,7
  • %0
  • %54,7
  • %54,7
  • %0
  • CUMHUR
  • AK Parti
  • MHP
  • %43,7
  • %43,7
  • %0
  • %43,7
  • %43,7
  • %0
  • DIGER
  • HDP
  • %0
  • %0
  • %0
  • %0
Tüm Partiler
AYV BLY BND BİG BUR DRS EDR ERD GNN HAV İVR KEP MNY SAV SIN SSR MAR GÖM KRS ALT
Altıeylül
yukleniyor
Ayvalık
yukleniyor
Balya
yukleniyor
Bandırma
yukleniyor
Bigadiç
yukleniyor
Burhaniye
yukleniyor
Dursunbey
yukleniyor
Edremit
yukleniyor
Erdek
yukleniyor
Gömeç
yukleniyor
Gönen
yukleniyor
Havran
yukleniyor
İvrindi
yukleniyor
Karesi
yukleniyor
Kepsut
yukleniyor
Manyas
yukleniyor
Marmara
yukleniyor
Savaştepe
yukleniyor
Sındırgı
yukleniyor
Susurluk
yukleniyor
  • CUMHUR
  • MILLET
  • DIGER
  • HDP

*2019 Yerel Seçimi sonuç verileri Anadolu Ajansı tarafından sağlanmaktadır.

Belediye Başkan Adayları
  • Nurettin Güney İYİ Parti
  • Şükrü Gür AK Parti
  • Murat Savut SP
  • Nurcan Selçuk BTP
  • Katılım oranı % 87,6
  • Toplam seçmen31.422
  • Kullanılan oy27.526
  • Geçerli oy26.556
  • 30 Mar 14 % 100
  • 30 Mar 1431.661
  • 30 Mar 1428.983
  • 30 Mar 1427.884
Parti Listesi Belediye Başkanlığı Aday Listesi Susurluk Belediye Meclisi Seçim Sonuçları

Susurluk Ayrıntılı Seçim Sonuçları

  • Açılan sandık
  • 120 / 120
  • %100
  • İYİ Parti
  • AK Parti
  • SP
  • BTP
  • MHP
  • %54,7
    14.520 oy
  • %43,7
    11.610 oy
  • %1,3
    345 oy
  • %0,3
    81 oy
  • %0
    0 oy
  • %54,7
    14.520 oy
  • %43,7
    11.610 oy
  • %1,3
    345 oy
  • %0,3
    81 oy
  • %0
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0
    0 oy
  • %37,6
    10.493 oy
  • %0,9
    261 oy
  • %0
    0 oy
  • %27,2
    7.595 oy
  • %0
  • %37,6
    10.493 oy
  • %0,9
    261 oy
  • %0
  • %27,2
    7.595 oy
  • CHP
  • HDP
  • DSP
  • BBP
  • VP
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
  • %0
  • %0
  • %0
  • %0
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %33,5
    9.355 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,1
    38 oy
  • %0,3
    82 oy
  • %0
    0 oy
  • %33,5
    9.355 oy
  • %0
  • %0,1
    38 oy
  • %0,3
    82 oy
  • %0
  • DP
  • TKP
  • Bağımsız
  • Diğer
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
  • %0
  • %0
  • %0
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
  • %0
  • %0
  • %0

Balıkesir İlçeleri Seçim Sonuçları

* Partilerin Balıkesir ilinin ilçelerinde aldıkları sonuçları gösterir.

  • CUMHUR MILLET DIGER
  • İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer

Resmi kurumların yayımladığı sonuçlar esas alınarak hazırlanan bu içeriklerde tre (-) ile belirtilen il ya da ilçelerle ilgili verilere ulaşılamamıştır.

Balıkesir Ayrıntılı Seçim Sonuçları

  • Açılan sandık
  • 3.375 / 3.382
  • %99,8
  • AK Parti
  • İYİ Parti
  • DP
  • HDP
  • SP
  • %47,8
    374.682 oy
  • %46,4
    364.374 oy
  • %1,7
    13.139 oy
  • %1,3
    10.179 oy
  • %1
    7.798 oy
  • %47,8
    374.682 oy
  • %46,4
    364.374 oy
  • %1,7
    13.139 oy
  • %1,3
    10.179 oy
  • %1
    7.798 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %39,8
    307.999 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %1,1
    8.160 oy
  • %39,8
    307.999 oy
  • %0
  • %0
  • %0
  • %1,1
    8.160 oy
  • DSP
  • VP
  • BTP
  • TKP
  • Bağımsız
  • %0,7
    5.877 oy
  • %0,5
    3.999 oy
  • %0,3
    2.139 oy
  • %0,2
    1.377 oy
  • %0,1
    1.067 oy
  • %0,7
    5.877 oy
  • %0,5
    3.999 oy
  • %0,3
    2.139 oy
  • %0,2
    1.377 oy
  • %0,1
    1.067 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0,3
    2.662 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,1
    871 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,8
    6.165 oy
  • %0,3
    2.662 oy
  • %0
  • %0,1
    871 oy
  • %0
  • %0,8
    6.165 oy
  • CHP
  • MHP
  • BBP
  • Diğer
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
  • %0
  • %0
  • %0
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %25,3
    196.009 oy
  • %31,6
    245.130 oy
  • %0,5
    4.003 oy
  • %0
    0 oy
  • %25,3
    196.009 oy
  • %31,6
    245.130 oy
  • %0,5
    4.003 oy
  • %0

Yerel Seçim Sonuçları Mart 2019

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