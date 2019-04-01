Seçim Balıkesir Edremit Seçim Sonuçları – Edremit Yerel Seçim Sonuçları

31 Mart 2019 Edremit Yerel Seçim Sonuçları

02:00 Süre İçinde Yenilenecek
Selman Hasan Arslan
CHP
%45,7
41.662 oy
Tuncay Kılıç
Tuncay Kılıç
MHP
%36,2
33.017 oy
Diğer
%18
16.466 oy
Balıkesir - Edremit İlçesi Seçim Sonuçları

Genele Göre

İttifaka Göre

  • Açılan sandık
  • 369 / 369
  • %100
  • CHP
  • MHP
  • AK Parti
  • İYİ Parti
  • HDP
  • Diğer
  • %45,7
  • %36,2
  • %0
  • %0
  • %0
  • %18,1
  • %45,7
  • %36,2
  • %0
  • %0
  • %0
  • %18,1
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %44,4
  • %17,3
  • %33,4
  • %0
  • %0
  • %4,9
  • %44,4
  • %17,3
  • %33,4
  • %0
  • %0
  • %4,9
Tüm Partiler
AYV BLY BND BİG BUR DRS EDR ERD GNN HAV İVR KEP MNY SAV SIN SSR MAR GÖM KRS ALT
Altıeylül
yukleniyor
Ayvalık
yukleniyor
Balya
yukleniyor
Bandırma
yukleniyor
Bigadiç
yukleniyor
Burhaniye
yukleniyor
Dursunbey
yukleniyor
Edremit
yukleniyor
Erdek
yukleniyor
Gömeç
yukleniyor
Gönen
yukleniyor
Havran
yukleniyor
İvrindi
yukleniyor
Karesi
yukleniyor
Kepsut
yukleniyor
Manyas
yukleniyor
Marmara
yukleniyor
Savaştepe
yukleniyor
Sındırgı
yukleniyor
Susurluk
yukleniyor
  • AK Parti
  • MHP
  • CHP
  • İYİ Parti
  • HDP

*2019 Yerel Seçimi sonuç verileri Anadolu Ajansı tarafından sağlanmaktadır.

Belediye Başkan Adayları
  • Selman Hasan Arslan CHP
  • Tuncay Kılıç MHP
  • Kamil Saka Bağımsız
  • Ahmet Pınar SP
  • Hayri Abatay BTP
  • Katılım oranı % 80,2
  • Toplam seçmen118.866
  • Kullanılan oy95.285
  • Geçerli oy91.145
  • 30 Mar 14 % 100
  • 30 Mar 1498.585
  • 30 Mar 1486.306
  • 30 Mar 1482.656
Parti Listesi Belediye Başkanlığı Aday Listesi Edremit Belediye Meclisi Seçim Sonuçları
  • Açılan sandık
  • 369 / 369
  • %100
  • MILLET
  • CHP
  • İYİ Parti
  • %45,7
  • %45,7
  • %0
  • %45,7
  • %45,7
  • %0
  • CUMHUR
  • MHP
  • AK Parti
  • %36,2
  • %36,2
  • %0
  • %36,2
  • %36,2
  • %0
  • DIGER
  • HDP
  • %0
  • %0
  • %0
  • %0
Tüm Partiler
AYV BLY BND BİG BUR DRS EDR ERD GNN HAV İVR KEP MNY SAV SIN SSR MAR GÖM KRS ALT
Altıeylül
yukleniyor
Ayvalık
yukleniyor
Balya
yukleniyor
Bandırma
yukleniyor
Bigadiç
yukleniyor
Burhaniye
yukleniyor
Dursunbey
yukleniyor
Edremit
yukleniyor
Erdek
yukleniyor
Gömeç
yukleniyor
Gönen
yukleniyor
Havran
yukleniyor
İvrindi
yukleniyor
Karesi
yukleniyor
Kepsut
yukleniyor
Manyas
yukleniyor
Marmara
yukleniyor
Savaştepe
yukleniyor
Sındırgı
yukleniyor
Susurluk
yukleniyor
  • CUMHUR
  • MILLET
  • DIGER
  • HDP

*2019 Yerel Seçimi sonuç verileri Anadolu Ajansı tarafından sağlanmaktadır.

Belediye Başkan Adayları
  • Selman Hasan Arslan CHP
  • Tuncay Kılıç MHP
  • Kamil Saka Bağımsız
  • Ahmet Pınar SP
  • Hayri Abatay BTP
  • Katılım oranı % 80,2
  • Toplam seçmen118.866
  • Kullanılan oy95.285
  • Geçerli oy91.145
  • 30 Mar 14 % 100
  • 30 Mar 1498.585
  • 30 Mar 1486.306
  • 30 Mar 1482.656
Parti Listesi Belediye Başkanlığı Aday Listesi Edremit Belediye Meclisi Seçim Sonuçları

Edremit Ayrıntılı Seçim Sonuçları

  • Açılan sandık
  • 369 / 369
  • %100
  • CHP
  • MHP
  • Bağımsız
  • SP
  • BTP
  • %45,7
    41.662 oy
  • %36,2
    33.017 oy
  • %13,8
    12.549 oy
  • %2
    1.792 oy
  • %1,7
    1.504 oy
  • %45,7
    41.662 oy
  • %36,2
    33.017 oy
  • %13,8
    12.549 oy
  • %2
    1.792 oy
  • %1,7
    1.504 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %44,4
    36.661 oy
  • %17,3
    14.337 oy
  • %2,4
    2.006 oy
  • %1,2
    1.000 oy
  • %0
    0 oy
  • %44,4
    36.661 oy
  • %17,3
    14.337 oy
  • %2,4
    2.006 oy
  • %1,2
    1.000 oy
  • %0
  • DSP
  • AK Parti
  • İYİ Parti
  • HDP
  • BBP
  • %0,7
    621 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,7
    621 oy
  • %0
  • %0
  • %0
  • %0
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0,1
    107 oy
  • %33,4
    27.620 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,8
    635 oy
  • %0,1
    107 oy
  • %33,4
    27.620 oy
  • %0
  • %0
  • %0,8
    635 oy
  • VP
  • DP
  • TKP
  • Diğer
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
  • %0
  • %0
  • %0
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
  • %0
  • %0
  • %0

Balıkesir İlçeleri Seçim Sonuçları

* Partilerin Balıkesir ilinin ilçelerinde aldıkları sonuçları gösterir.

  • CUMHUR MILLET DIGER
  • İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer

Resmi kurumların yayımladığı sonuçlar esas alınarak hazırlanan bu içeriklerde tre (-) ile belirtilen il ya da ilçelerle ilgili verilere ulaşılamamıştır.

Balıkesir Ayrıntılı Seçim Sonuçları

  • Açılan sandık
  • 3.375 / 3.382
  • %99,8
  • AK Parti
  • İYİ Parti
  • DP
  • HDP
  • SP
  • %47,8
    374.682 oy
  • %46,4
    364.374 oy
  • %1,7
    13.139 oy
  • %1,3
    10.179 oy
  • %1
    7.798 oy
  • %47,8
    374.682 oy
  • %46,4
    364.374 oy
  • %1,7
    13.139 oy
  • %1,3
    10.179 oy
  • %1
    7.798 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %39,8
    307.999 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %1,1
    8.160 oy
  • %39,8
    307.999 oy
  • %0
  • %0
  • %0
  • %1,1
    8.160 oy
  • DSP
  • VP
  • BTP
  • TKP
  • Bağımsız
  • %0,7
    5.877 oy
  • %0,5
    3.999 oy
  • %0,3
    2.139 oy
  • %0,2
    1.377 oy
  • %0,1
    1.067 oy
  • %0,7
    5.877 oy
  • %0,5
    3.999 oy
  • %0,3
    2.139 oy
  • %0,2
    1.377 oy
  • %0,1
    1.067 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0,3
    2.662 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,1
    871 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,8
    6.165 oy
  • %0,3
    2.662 oy
  • %0
  • %0,1
    871 oy
  • %0
  • %0,8
    6.165 oy
  • CHP
  • MHP
  • BBP
  • Diğer
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
  • %0
  • %0
  • %0
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %25,3
    196.009 oy
  • %31,6
    245.130 oy
  • %0,5
    4.003 oy
  • %0
    0 oy
  • %25,3
    196.009 oy
  • %31,6
    245.130 oy
  • %0,5
    4.003 oy
  • %0

Yerel Seçim Sonuçları Mart 2019

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