31 Mart 2019 Bitlis Yerel Seçim Sonuçları
Nesrullah Tanğlay
AK Parti
%43,9
10.184 oy
Faruk İşlek
HDP
%32,9
7.649 oy
Diğer
%23
5.383 oy
Bitlis İli Seçim Sonuçları
- Açılan sandık
- 104 / 105
- %99
Partilerin Kazandığı İlçe/Belde Sayısı
Belediye Başkan Adayları
- Nesrullah Tanğlay AK Parti
- Faruk İşlek HDP
- Yaşar Buhan SP
- Mehmet Piran Aslın İYİ Parti
- Burhan Küsem CHP
- Katılım oranı % 80,2
- Toplam seçmen31.004
- Kullanılan oy24.810
- Geçerli oy23.216
- 30 Mar 14 % 100
- 30 Mar 1427.556
- 30 Mar 1423.055
- 30 Mar 1421.765
- Açılan sandık
- 104 / 105
- %99
Partilerin Kazandığı İlçe/Belde Sayısı
Belediye Başkan Adayları
- Nesrullah Tanğlay AK Parti
- Faruk İşlek HDP
- Yaşar Buhan SP
- Mehmet Piran Aslın İYİ Parti
- Burhan Küsem CHP
- Katılım oranı % 80,2
- Toplam seçmen31.004
- Kullanılan oy24.810
- Geçerli oy23.216
- 30 Mar 14 % 100
- 30 Mar 1427.556
- 30 Mar 1423.055
- 30 Mar 1421.765
İlçe/Belde Bazında Kazanan Partiler
- İlçe - Belde 2019 2014
- İlçe - Belde 2019 2014
- İlçe - Belde 2019 2014
- Adilcevaz AK Parti %40,2 AK Parti %40,2
- Ahlat AK Parti %48,1 AK Parti %40,3
- Aydınlar - %0 AK Parti %50
- Gölbaşı - %0 - %0
- Günkırı - %0 - %0
- Güroymak HDP %41,9 BDP %48,1
- Hizan SP %35,6 BDP %29,7
- Kavakbaşı - %0 AK Parti %47,9
- Merkez AK Parti %43,9 BDP %43,9
- Mutki AK Parti %49,9 BDP %42,4
- Ovakışla - %0 BDP %76,8
- Tatvan AK Parti %45,6 AK Parti %58,2
- Yolalan - %0 SP %47
Parti Bazında Kazanılan İlçe/Belde Belediyesi Sayıları
- Partiler 2019 2014 Fark
- Partiler 2019 2014 Fark
- AK Parti 5 5 0
- MHP 0 0 0
- CHP 0 0 0
- İYİ Parti 0 0 0
- HDP 1 4 -3
- SP 1 1 0
- DSP 0 0 0
- BBP 0 0 0
- VP 0 0 0
- DP 0 0 0
- BTP 0 0 0
- TKP 0 0 0
- Bağımsız 0 0 0
- Diğer 0 0 0
Bitlis İlçeleri Seçim Sonuçları
* Partilerin Bitlis ilinin ilçelerinde aldıkları sonuçları gösterir.
- CUMHUR MILLET DIGER
- İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- Adilcevaz Necati Gürsoy % 100 % 40,2 % 11,6 % 0,9 % 1,6 % 5,6 % 40 SP
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MILLET DIGER
- İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- Adilcevaz Necati Gürsoy % 100 % 40,17 % 11,63 % 0,89 % 1,55 % 5,57 % 39,97 SP
- Adilcevaz (30 Mar 14) Necati Gürsoy % 40,18 % 15,12 % 0,62 % 0 % 12,45 % 30,06 DP
- Ahlat Abdulalim Mümtaz Çoban % 100 % 48,1 % 0 % 1,8 % 0 % 33,7 % 15,8 SP
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MILLET DIGER
- İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- Ahlat Abdulalim Mümtaz Çoban % 100 % 48,06 % 0 % 1,83 % 0 % 33,73 % 15,81 SP
- Ahlat (30 Mar 14) Abdulalim Mümtaz Çoban % 40,31 % 20,95 % 0,35 % 0 % 37,57 % 0,53 SP
- Aydınlar % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 SP
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MILLET DIGER
- İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- Aydınlar % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 SP
- Aydınlar (30 Mar 14) Mehmet Arif Tusun % 50 % 0 % 0 % 0 % 3,8 % 44,57 SP
- Gölbaşı % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 SP
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MILLET DIGER
- İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- Gölbaşı % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 SP
- Gölbaşı (30 Mar 14) % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 SP
- Günkırı % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 SP
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MILLET DIGER
- İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- Günkırı % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 SP
- Günkırı (30 Mar 14) % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 SP
- Güroymak Hikmet Taşdemir % 100 % 28,7 % 3,3 % 0,6 % 0,5 % 41,9 % 23,1 DP
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MILLET DIGER
- İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- Güroymak Hikmet Taşdemir % 100 % 28,73 % 3,35 % 0,64 % 0,54 % 41,94 % 23,07 DP
- Güroymak (30 Mar 14) Mehmet Emin Özkan % 47,73 % 0,54 % 0,5 % 0 % 48,07 % 1,17 BTP
- Hizan Cezail Aktaş % 100 % 33,9 % 1,8 % 0,5 % 0,4 % 25,2 % 35,6 SP
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MILLET DIGER
- İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- Hizan Cezail Aktaş % 100 % 33,89 % 1,79 % 0,5 % 0,37 % 25,22 % 35,6 SP
- Hizan (30 Mar 14) İhsan Uğur % 21,83 % 0,49 % 0,29 % 0 % 29,66 % 23,87 SP
- Kavakbaşı % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 SP
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MILLET DIGER
- İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- Kavakbaşı % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 SP
- Kavakbaşı (30 Mar 14) Ayetullah Durgun % 47,95 % 1,54 % 0 % 0 % 8,21 % 41,28 SP
- Merkez Nesrullah Tanğlay % 99 % 43,9 % 0 % 1,4 % 1,6 % 32,9 % 18,8 SP
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MILLET DIGER
- İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- Merkez Nesrullah Tanğlay % 99 % 43,87 % 0 % 1,36 % 1,59 % 32,95 % 18,77 SP
- Merkez (30 Mar 14) % 40,58 % 1,54 % 0,97 % 0 % 43,86 % 5,95 HÜDA-PAR
- Mutki Vahdettin Barlak % 100 % 49,9 % 0 % 0,8 % 44,9 % 3,4 % 0,8 SP
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MILLET DIGER
- İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- Mutki Vahdettin Barlak % 100 % 49,93 % 0 % 0,8 % 44,89 % 3,38 % 0,8 SP
- Mutki (30 Mar 14) Özcan Birlik % 38,43 % 0,49 % 0,9 % 0 % 42,44 % 9,89 SP
- Ovakışla % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 Bağımsız
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MILLET DIGER
- İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- Ovakışla % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 Bağımsız
- Ovakışla (30 Mar 14) Ahmet Demir % 3,97 % 1,32 % 0 % 0 % 76,82 % 17,88 Bağımsız
- Tatvan Mehmet Emin Geylani % 100 % 45,6 % 4,2 % 1,4 % 1,1 % 44,7 % 2,6 SP
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MILLET DIGER
- İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- Tatvan Mehmet Emin Geylani % 100 % 45,61 % 4,19 % 1,37 % 1,08 % 44,74 % 2,56 SP
- Tatvan (30 Mar 14) Fettah Aksoy % 58,17 % 1,14 % 1,01 % 0 % 36,2 % 1,2 SP
- Yolalan % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 SP
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MILLET DIGER
- İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- Yolalan % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 SP
- Yolalan (30 Mar 14) Kerem Çabuk % 30,05 % 0,69 % 0 % 0 % 21,79 % 47,02 SP
Resmi kurumların yayımladığı sonuçlar esas alınarak hazırlanan bu içeriklerde tre (-) ile belirtilen il ya da ilçelerle ilgili verilere ulaşılamamıştır.
Bitlis Ayrıntılı Seçim Sonuçları
- Açılan sandık
- 104 / 105
- %99
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