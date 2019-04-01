31 Mart 2019 Mutki Yerel Seçim Sonuçları
Vahdettin Barlak
AK Parti
%49,9
753 oy
Zübeyir Dalga
İYİ Parti
%44,9
677 oy
Diğer
%5
78 oy
Bitlis - Mutki İlçesi Seçim Sonuçları
- Açılan sandık
- 7 / 7
- %100
Belediye Başkan Adayları
- Vahdettin Barlak AK Parti
- Zübeyir Dalga İYİ Parti
- İrfan Hülakü HDP
- Tahir Bakır CHP
- Mustafa Şemseddin Yer SP
- Katılım oranı % 90,3
- Toplam seçmen1.791
- Kullanılan oy1.617
- Geçerli oy1.508
- 30 Mar 14 % 100
- 30 Mar 141.515
- 30 Mar 141.316
- 30 Mar 141.223
- Açılan sandık
- 7 / 7
- %100
Belediye Başkan Adayları
- Vahdettin Barlak AK Parti
- Zübeyir Dalga İYİ Parti
- İrfan Hülakü HDP
- Tahir Bakır CHP
- Mustafa Şemseddin Yer SP
- Katılım oranı % 90,3
- Toplam seçmen1.791
- Kullanılan oy1.617
- Geçerli oy1.508
- 30 Mar 14 % 100
- 30 Mar 141.515
- 30 Mar 141.316
- 30 Mar 141.223
Mutki Ayrıntılı Seçim Sonuçları
- Açılan sandık
- 7 / 7
- %100
Bitlis İlçeleri Seçim Sonuçları
* Partilerin Bitlis ilinin ilçelerinde aldıkları sonuçları gösterir.
- CUMHUR MILLET DIGER
- İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- Adilcevaz Necati Gürsoy % 100 % 40,2 % 11,6 % 0,9 % 1,6 % 5,6 % 40 SP
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MILLET DIGER
- İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- Adilcevaz Necati Gürsoy % 100 % 40,17 % 11,63 % 0,89 % 1,55 % 5,57 % 39,97 SP
- Adilcevaz (30 Mar 14) % 40,18 % 15,12 % 0,62 % 0 % 12,45 % 30,06 DP
- Ahlat Abdulalim Mümtaz Çoban % 100 % 48,1 % 0 % 1,8 % 0 % 33,7 % 15,8 SP
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MILLET DIGER
- İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- Ahlat Abdulalim Mümtaz Çoban % 100 % 48,06 % 0 % 1,83 % 0 % 33,73 % 15,81 SP
- Ahlat (30 Mar 14) % 40,31 % 20,95 % 0,35 % 0 % 37,57 % 0,53 SP
- Güroymak Hikmet Taşdemir % 100 % 28,7 % 3,3 % 0,6 % 0,5 % 41,9 % 23,1 DP
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MILLET DIGER
- İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- Güroymak Hikmet Taşdemir % 100 % 28,73 % 3,35 % 0,64 % 0,54 % 41,94 % 23,07 DP
- Güroymak (30 Mar 14) % 47,73 % 0,54 % 0,5 % 0 % 48,07 % 1,17 BTP
- Hizan Cezail Aktaş % 100 % 33,9 % 1,8 % 0,5 % 0,4 % 25,2 % 35,6 SP
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MILLET DIGER
- İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- Hizan Cezail Aktaş % 100 % 33,89 % 1,79 % 0,5 % 0,37 % 25,22 % 35,6 SP
- Hizan (30 Mar 14) % 21,83 % 0,49 % 0,29 % 0 % 29,66 % 23,87 SP
- Merkez Nesrullah Tanğlay % 100 % 43,9 % 0 % 1,3 % 1,5 % 33,1 % 18,6 SP
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MILLET DIGER
- İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- Merkez Nesrullah Tanğlay % 100 % 43,87 % 0 % 1,32 % 1,55 % 33,1 % 18,65 SP
- Merkez (30 Mar 14) % 40,58 % 1,54 % 0,97 % 0 % 43,86 % 5,95 HÜDA-PAR
- Mutki Vahdettin Barlak % 100 % 49,9 % 0 % 0,8 % 44,9 % 3,4 % 0,8 SP
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MILLET DIGER
- İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- Mutki Vahdettin Barlak % 100 % 49,93 % 0 % 0,8 % 44,89 % 3,38 % 0,8 SP
- Mutki (30 Mar 14) % 38,43 % 0,49 % 0,9 % 0 % 42,44 % 9,89 SP
- Tatvan Mehmet Emin Geylani % 100 % 45,6 % 4,2 % 1,4 % 1,1 % 44,7 % 2,6 SP
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MILLET DIGER
- İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- Tatvan Mehmet Emin Geylani % 100 % 45,61 % 4,19 % 1,37 % 1,08 % 44,74 % 2,56 SP
- Tatvan (30 Mar 14) % 58,17 % 1,14 % 1,01 % 0 % 36,2 % 1,2 SP
Resmi kurumların yayımladığı sonuçlar esas alınarak hazırlanan bu içeriklerde tre (-) ile belirtilen il ya da ilçelerle ilgili verilere ulaşılamamıştır.
Bitlis Ayrıntılı Seçim Sonuçları
- Açılan sandık
- 105 / 105
- %100
-
2019 Yerel Seçimi Sonuçlarıseçim hakkında bilgi
-
Haziran 2018 Cumhurbaşkanlığı Seçimi Sonuçlarıseçim hakkında bilgi
-
Haziran 2018 Genel Seçimi Sonuçlarıseçim hakkında bilgi
-
2017 Anayasa Referandumu Sonuçlarıseçim hakkında bilgi
-
Kasım 2015 Genel Seçimi Sonuçlarıseçim hakkında bilgi
-
Haziran 2015 Genel Seçimi Sonuçlarıseçim hakkında bilgi
-
2014 Yerel Seçimi Sonuçlarıseçim hakkında bilgi
-
2011 Genel Seçimi Sonuçlarıseçim hakkında bilgi
-
2010 Anayasa Referandumu Sonuçlarıseçim hakkında bilgi
-
2007 Anayasa Referandumu Sonuçlarıseçim hakkında bilgi
-
2007 Genel Seçimi Sonuçlarıseçim hakkında bilgi
-
2002 Genel Seçimi Sonuçlarıseçim hakkında bilgi
-
1999 Genel Seçimi Sonuçlarıseçim hakkında bilgi
-
1995 Genel Seçimi Sonuçlarıseçim hakkında bilgi
-
1991 Genel Seçimi Sonuçlarıseçim hakkında bilgi
-
1988 Anayasa Referandumu Sonuçlarıseçim hakkında bilgi
-
1987 Genel Seçimi Sonuçlarıseçim hakkında bilgi
-
1987 Anayasa Referandumu Sonuçlarıseçim hakkında bilgi
-
1983 Genel Seçimi Sonuçlarıseçim hakkında bilgi
-
1982 Anayasa Referandumu Sonuçlarıseçim hakkında bilgi
-
1977 Genel Seçimi Sonuçlarıseçim hakkında bilgi
-
1973 Genel Seçimi Sonuçlarıseçim hakkında bilgi
-
1969 Genel Seçimi Sonuçlarıseçim hakkında bilgi
-
1965 Genel Seçimi Sonuçlarıseçim hakkında bilgi
-
1961 Genel Seçimi Sonuçlarıseçim hakkında bilgi
-
1961 Anayasa Referandumu Sonuçlarıseçim hakkında bilgi
-
1957 Genel Seçimi Sonuçlarıseçim hakkında bilgi
-
1954 Genel Seçimi Sonuçlarıseçim hakkında bilgi
-
1950 Genel Seçimi Sonuçlarıseçim hakkında bilgi
-
1946 Genel Seçimi Sonuçlarıseçim hakkında bilgi