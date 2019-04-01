Seçim Bitlis Mutki Seçim Sonuçları – Mutki Yerel Seçim Sonuçları

31 Mart 2019 Mutki Yerel Seçim Sonuçları

02:00 Süre İçinde Yenilenecek
Vahdettin Barlak
Vahdettin Barlak
AK Parti
%49,9
753 oy
Zübeyir Dalga
Zübeyir Dalga
İYİ Parti
%44,9
677 oy
Diğer
%5
78 oy
Bitlis - Mutki İlçesi Seçim Sonuçları

Genele Göre

İttifaka Göre

  • Açılan sandık
  • 7 / 7
  • %100
  • AK Parti
  • İYİ Parti
  • HDP
  • CHP
  • MHP
  • Diğer
  • %49,9
  • %44,9
  • %3,4
  • %0,8
  • %0
  • %1
  • %49,9
  • %44,9
  • %3,4
  • %0,8
  • %0
  • %1
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %38,4
  • %0
  • %42,4
  • %0,9
  • %0,5
  • %17,7
  • %38,4
  • %0
  • %42,4
  • %0,9
  • %0,5
  • %17,7
Tüm Partiler
ADC AHL MER HZN MTK TTV GRY
Adilcevaz
yukleniyor
Ahlat
yukleniyor
Güroymak
yukleniyor
Hizan
yukleniyor
Merkez
yukleniyor
Mutki
yukleniyor
Tatvan
yukleniyor
  • AK Parti
  • MHP
  • CHP
  • İYİ Parti
  • HDP

*2019 Yerel Seçimi sonuç verileri Anadolu Ajansı tarafından sağlanmaktadır.

Belediye Başkan Adayları
  • Vahdettin Barlak AK Parti
  • Zübeyir Dalga İYİ Parti
  • İrfan Hülakü HDP
  • Tahir Bakır CHP
  • Mustafa Şemseddin Yer SP
  • Katılım oranı % 90,3
  • Toplam seçmen1.791
  • Kullanılan oy1.617
  • Geçerli oy1.508
  • 30 Mar 14 % 100
  • 30 Mar 141.515
  • 30 Mar 141.316
  • 30 Mar 141.223
Parti Listesi Belediye Başkanlığı Aday Listesi Mutki Belediye Meclisi Seçim Sonuçları
  • Açılan sandık
  • 7 / 7
  • %100
  • CUMHUR
  • AK Parti
  • MHP
  • %49,9
  • %49,9
  • %0
  • %49,9
  • %49,9
  • %0
  • MILLET
  • İYİ Parti
  • CHP
  • %45,7
  • %44,9
  • %0,8
  • %45,7
  • %44,9
  • %0,8
  • DIGER
  • HDP
  • %0
  • %3,4
  • %0
  • %3,4
Tüm Partiler
ADC AHL MER HZN MTK TTV GRY
Adilcevaz
yukleniyor
Ahlat
yukleniyor
Güroymak
yukleniyor
Hizan
yukleniyor
Merkez
yukleniyor
Mutki
yukleniyor
Tatvan
yukleniyor
  • CUMHUR
  • MILLET
  • DIGER
  • HDP

*2019 Yerel Seçimi sonuç verileri Anadolu Ajansı tarafından sağlanmaktadır.

Belediye Başkan Adayları
  • Vahdettin Barlak AK Parti
  • Zübeyir Dalga İYİ Parti
  • İrfan Hülakü HDP
  • Tahir Bakır CHP
  • Mustafa Şemseddin Yer SP
  • Katılım oranı % 90,3
  • Toplam seçmen1.791
  • Kullanılan oy1.617
  • Geçerli oy1.508
  • 30 Mar 14 % 100
  • 30 Mar 141.515
  • 30 Mar 141.316
  • 30 Mar 141.223
Parti Listesi Belediye Başkanlığı Aday Listesi Mutki Belediye Meclisi Seçim Sonuçları

Mutki Ayrıntılı Seçim Sonuçları

  • Açılan sandık
  • 7 / 7
  • %100
  • AK Parti
  • İYİ Parti
  • HDP
  • CHP
  • SP
  • %49,9
    753 oy
  • %44,9
    677 oy
  • %3,4
    51 oy
  • %0,8
    12 oy
  • %0,8
    12 oy
  • %49,9
    753 oy
  • %44,9
    677 oy
  • %3,4
    51 oy
  • %0,8
    12 oy
  • %0,8
    12 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %38,4
    470 oy
  • %0
    0 oy
  • %42,4
    519 oy
  • %0,9
    11 oy
  • %9,9
    121 oy
  • %38,4
    470 oy
  • %0
  • %42,4
    519 oy
  • %0,9
    11 oy
  • %9,9
    121 oy
  • BTP
  • DP
  • MHP
  • DSP
  • BBP
  • %0,1
    2 oy
  • %0,1
    1 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,1
    2 oy
  • %0,1
    1 oy
  • %0
  • %0
  • %0
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,5
    6 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
  • %0
  • %0,5
    6 oy
  • %0
  • %0
  • VP
  • TKP
  • Bağımsız
  • Diğer
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
  • %0
  • %0
  • %0
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
  • %0
  • %0
  • %0

Bitlis İlçeleri Seçim Sonuçları

* Partilerin Bitlis ilinin ilçelerinde aldıkları sonuçları gösterir.

  • CUMHUR MILLET DIGER
  • İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer

Resmi kurumların yayımladığı sonuçlar esas alınarak hazırlanan bu içeriklerde tre (-) ile belirtilen il ya da ilçelerle ilgili verilere ulaşılamamıştır.

Bitlis Ayrıntılı Seçim Sonuçları

  • Açılan sandık
  • 105 / 105
  • %100
  • AK Parti
  • HDP
  • SP
  • İYİ Parti
  • CHP
  • %43,9
    10.194 oy
  • %33,1
    7.691 oy
  • %18,6
    4.333 oy
  • %1,5
    360 oy
  • %1,3
    306 oy
  • %43,9
    10.194 oy
  • %33,1
    7.691 oy
  • %18,6
    4.333 oy
  • %1,5
    360 oy
  • %1,3
    306 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %40,6
    8.832 oy
  • %43,9
    9.546 oy
  • %1,3
    289 oy
  • %0
    0 oy
  • %1
    212 oy
  • %40,6
    8.832 oy
  • %43,9
    9.546 oy
  • %1,3
    289 oy
  • %0
  • %1
    212 oy
  • DP
  • DSP
  • TKP
  • BTP
  • Diğer
  • %0,7
    155 oy
  • %0,4
    97 oy
  • %0,2
    48 oy
  • %0,2
    42 oy
  • %0,1
    12 oy
  • %0,7
    155 oy
  • %0,4
    97 oy
  • %0,2
    48 oy
  • %0,2
    42 oy
  • %0,1
    12 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %3,3
    717 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %1,4
    300 oy
  • %0
    0 oy
  • %3,3
    717 oy
  • %0
  • %0
  • %1,4
    300 oy
  • %0
  • Bağımsız
  • MHP
  • BBP
  • VP
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
  • %0
  • %0
  • %0
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0
    0 oy
  • %1,5
    335 oy
  • %1,1
    240 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
  • %1,5
    335 oy
  • %1,1
    240 oy
  • %0

Yerel Seçim Sonuçları Mart 2019

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