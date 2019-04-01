Seçim Bitlis Hizan Seçim Sonuçları – Hizan Yerel Seçim Sonuçları

31 Mart 2019 Hizan Yerel Seçim Sonuçları

02:00 Süre İçinde Yenilenecek
Cezail Aktaş
Cezail Aktaş
SP
%35,6
1.852 oy
Arif Taylan
Arif Taylan
AK Parti
%33,9
1.763 oy
Diğer
%30
1.587 oy
Bitlis - Hizan İlçesi Seçim Sonuçları

Genele Göre

İttifaka Göre

  • Açılan sandık
  • 25 / 25
  • %100
  • AK Parti
  • HDP
  • MHP
  • CHP
  • İYİ Parti
  • Diğer
  • %33,9
  • %25,2
  • %1,8
  • %0,5
  • %0,4
  • %38,2
  • %33,9
  • %25,2
  • %1,8
  • %0,5
  • %0,4
  • %38,2
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %21,8
  • %29,7
  • %0,5
  • %0,3
  • %0
  • %47,7
  • %21,8
  • %29,7
  • %0,5
  • %0,3
  • %0
  • %47,7
Tüm Partiler
ADC AHL MER HZN MTK TTV GRY
Adilcevaz
yukleniyor
Ahlat
yukleniyor
Güroymak
yukleniyor
Hizan
yukleniyor
Merkez
yukleniyor
Mutki
yukleniyor
Tatvan
yukleniyor
  • AK Parti
  • MHP
  • CHP
  • İYİ Parti
  • HDP

*2019 Yerel Seçimi sonuç verileri Anadolu Ajansı tarafından sağlanmaktadır.

Belediye Başkan Adayları
  • Cezail Aktaş SP
  • Arif Taylan AK Parti
  • Erkan Çetin HDP
  • Muhammed Serhat Soyugüzel DP
  • Eyyüp Üste MHP
  • Katılım oranı % 80,5
  • Toplam seçmen6.886
  • Kullanılan oy5.542
  • Geçerli oy5.202
  • 30 Mar 14 % 100
  • 30 Mar 145.991
  • 30 Mar 145.121
  • 30 Mar 144.906
Parti Listesi Belediye Başkanlığı Aday Listesi Hizan Belediye Meclisi Seçim Sonuçları
  • Açılan sandık
  • 25 / 25
  • %100
  • CUMHUR
  • AK Parti
  • MHP
  • %35,7
  • %33,9
  • %1,8
  • %35,7
  • %33,9
  • %1,8
  • MILLET
  • CHP
  • İYİ Parti
  • %0,9
  • %0,5
  • %0,4
  • %0,9
  • %0,5
  • %0,4
  • DIGER
  • HDP
  • %0
  • %25,2
  • %0
  • %25,2
Tüm Partiler
ADC AHL MER HZN MTK TTV GRY
Adilcevaz
yukleniyor
Ahlat
yukleniyor
Güroymak
yukleniyor
Hizan
yukleniyor
Merkez
yukleniyor
Mutki
yukleniyor
Tatvan
yukleniyor
  • CUMHUR
  • MILLET
  • DIGER
  • HDP

*2019 Yerel Seçimi sonuç verileri Anadolu Ajansı tarafından sağlanmaktadır.

Belediye Başkan Adayları
  • Cezail Aktaş SP
  • Arif Taylan AK Parti
  • Erkan Çetin HDP
  • Muhammed Serhat Soyugüzel DP
  • Eyyüp Üste MHP
  • Katılım oranı % 80,5
  • Toplam seçmen6.886
  • Kullanılan oy5.542
  • Geçerli oy5.202
  • 30 Mar 14 % 100
  • 30 Mar 145.991
  • 30 Mar 145.121
  • 30 Mar 144.906
Parti Listesi Belediye Başkanlığı Aday Listesi Hizan Belediye Meclisi Seçim Sonuçları

Hizan Ayrıntılı Seçim Sonuçları

  • Açılan sandık
  • 25 / 25
  • %100
  • SP
  • AK Parti
  • HDP
  • DP
  • MHP
  • %35,6
    1.852 oy
  • %33,9
    1.763 oy
  • %25,2
    1.312 oy
  • %2,2
    112 oy
  • %1,8
    93 oy
  • %35,6
    1.852 oy
  • %33,9
    1.763 oy
  • %25,2
    1.312 oy
  • %2,2
    112 oy
  • %1,8
    93 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %23,9
    1.171 oy
  • %21,8
    1.071 oy
  • %29,7
    1.455 oy
  • %10,8
    532 oy
  • %0,5
    24 oy
  • %23,9
    1.171 oy
  • %21,8
    1.071 oy
  • %29,7
    1.455 oy
  • %10,8
    532 oy
  • %0,5
    24 oy
  • CHP
  • İYİ Parti
  • BBP
  • BTP
  • DSP
  • %0,5
    26 oy
  • %0,4
    19 oy
  • %0,3
    16 oy
  • %0,2
    9 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,5
    26 oy
  • %0,4
    19 oy
  • %0,3
    16 oy
  • %0,2
    9 oy
  • %0
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0,3
    14 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,3
    14 oy
  • %0
  • %0
  • %0
  • %0
  • VP
  • TKP
  • Bağımsız
  • Diğer
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
  • %0
  • %0
  • %0
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %13
    639 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
  • %0
  • %13
    639 oy
  • %0

Bitlis İlçeleri Seçim Sonuçları

* Partilerin Bitlis ilinin ilçelerinde aldıkları sonuçları gösterir.

  • CUMHUR MILLET DIGER
  • İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer

Resmi kurumların yayımladığı sonuçlar esas alınarak hazırlanan bu içeriklerde tre (-) ile belirtilen il ya da ilçelerle ilgili verilere ulaşılamamıştır.

Bitlis Ayrıntılı Seçim Sonuçları

  • Açılan sandık
  • 105 / 105
  • %100
  • AK Parti
  • HDP
  • SP
  • İYİ Parti
  • CHP
  • %43,9
    10.194 oy
  • %33,1
    7.691 oy
  • %18,6
    4.333 oy
  • %1,5
    360 oy
  • %1,3
    306 oy
  • %43,9
    10.194 oy
  • %33,1
    7.691 oy
  • %18,6
    4.333 oy
  • %1,5
    360 oy
  • %1,3
    306 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %40,6
    8.832 oy
  • %43,9
    9.546 oy
  • %1,3
    289 oy
  • %0
    0 oy
  • %1
    212 oy
  • %40,6
    8.832 oy
  • %43,9
    9.546 oy
  • %1,3
    289 oy
  • %0
  • %1
    212 oy
  • DP
  • DSP
  • TKP
  • BTP
  • Diğer
  • %0,7
    155 oy
  • %0,4
    97 oy
  • %0,2
    48 oy
  • %0,2
    42 oy
  • %0,1
    12 oy
  • %0,7
    155 oy
  • %0,4
    97 oy
  • %0,2
    48 oy
  • %0,2
    42 oy
  • %0,1
    12 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %3,3
    717 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %1,4
    300 oy
  • %0
    0 oy
  • %3,3
    717 oy
  • %0
  • %0
  • %1,4
    300 oy
  • %0
  • Bağımsız
  • MHP
  • BBP
  • VP
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
  • %0
  • %0
  • %0
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0
    0 oy
  • %1,5
    335 oy
  • %1,1
    240 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
  • %1,5
    335 oy
  • %1,1
    240 oy
  • %0

Yerel Seçim Sonuçları Mart 2019

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