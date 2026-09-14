Yerel seçimler için 1 Ocak 2019’da işlemeye başlayan takvim Yüksek Seçim Kurulu (YSK) 2 Ocak’ta seçime katılmaya hak kazanan on üç siyasi partiyi ilan etmesiyle devam etti. 4 Ocak’ta muhtarlıklarda askıya çıkan seçmen kütükleriyse 31 Ocak’ta kesinleşti. YSK’nın belirlediği bu seçim takvimi olağan sürecinde işledi ve 31 Mart’ta yerel yönetimlerin belirlenmesi için seçmenler sandık başına gitti ve oylarını kullandı. Seçim sonuçlarının netlik kazanmasından hemen sonra ise her seçimde karşılaştığımız gibi birçok siyasi parti ve adayı tarafından çeşitli itirazlar yapıldı.

31 Mart seçimlerinin bu denli gündem olmasının sebebiyse tartışmaların İstanbul’da yoğunlaşmasıdır. İstanbul’da yarışan AK Parti adayı Binali Yıldırım ve CHP adayı Ekrem İmamoğlu’nun arasında çok küçük bir farkın olması itirazların önemini artırdı. 8,8 milyon seçmenin oy kullandığı İstanbul’da sandıkların yüzde 99,7’sinin açılmasının ardından YSK Başkanı Sadi Güven, İmamoğlu’nun Yıldırım’ın 27 bin 889 oy önünde olduğunu açıkladı. İki aday arasındaki 0,3’lük bu fark herhangi bir usulsüzlüğün tespiti halinde kapanabilirdi.

İstanbul’un Türkiye'nin en büyük metropolü olması ve adaylar arasındaki farkın bu kadar az olması itiraz süreçlerini Türkiye'nin gündemine taşıdı.

YSK'nın İstanbul'de seçimleri yenileme kararı ardından seçime katılmayacağını açıklayan altı parti oldu. Seçime katılmayacak DSP, BTP, DP, TKP, EHP ve TKH'nin 31 Mart'taki oyu ise 94 bin 540'tı. AK Parti ve CHP dışında seçime katılacağını açıklayan SP, VP ve ÇDP adayları ise 120 bin 815 oy almıştı.

Sayımlar farkı kapadı

İlk olarak seçim yasasının öngördüğü üç aşamalı (ilçe seçim kurulu – il seçim kurulu – YSK) olağan itiraz süreci işleten AK Parti’nin başvurularıyla on üç günlük olağan itiraz sürecinde İstanbul’un tüm ilçelerindeki 321 bin geçersiz oy ve bazı ilçelerinde ise tüm oylar yeniden sayıldı. AK Parti’nin tüm ilçelerde oyların yeniden sayımı talebiyse reddedildi.

CHP'nin adayı Ekrem İmamoğlu, İl Seçim Kurulundan mazbatasını aldı.

Bu itiraz süreçlerinin ardından 17 Nisan Çarşamba günü İstanbul İl Seçim Kurulu mevcut sonuçlar neticesinde Ekrem İmamoğlu’nun önde olduğunu belirledi ve İmamoğlu mazbatasını alarak göreve başladı. Olağan itirazların ve oyların yeniden sayılmasının ardından iki aday arasındaki farkın 13 bin 729’a kadar geriledi . Geçersiz oyların sayısı ise 321 binden 315 bine düştü.

OYNAT 01:33 AK Partili Özel'den seçimlerin yenilenmesiyle ilgili açıklama Tvnet AK Parti YSK Temsilcisi Recep Özel, İstanbul'da seçimlerin yenilenmesiyle ilgili açıklamalarda bulundu. OYNAT 01:04 "Hiçbir şey olmadıysa nasıl bu kadar oy aşağıya düştü" AA AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz ve AK Parti Genel Sekreteri Fatih Şahin, parti genel merkezinde medya kuruluşlarının Ankara temsilcileri ile bir araya geldi. Yavuz, İstanbul'daki seçim itirazlarına ilişkin açıklamalarda bulundu.

AK Parti’den olağanüstü itiraz

AK Parti, 16 Nisan’da İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığına ilişkin seçimin iptali ve yenilenmesi talebiyle YSK’ya 44 sayfalık bir dilekçeyle olağanüstü itirazda bulundu. AK Parti’nin sekiz başlıkta özetlenebilecek itirazları şunlardır:

Oy sayım ve döküm cetvellerindeki usulsüzlükler, Oy sayım ve döküm cetvelleri ile sandık sonuç tutanakları arasındaki usulsüzlükler (oy kaydırmaları), Sandık sonuç tutanaklarının Kanun’a ve YSK Genelgesi’ne aykırı düzenlenmiş olması, Geçerli ve geçersiz sayılan oylardaki usulsüzlükler, Kayıp oy pusulaları, Oy kullanan seçmen sayıları ile sandık sonuç tutanakları arasındaki uyumsuzluklar, Oy kullanamayacak kısıtlılar tarafından veya ölüler adına kullanılan oylar ve mükerrer seçmen kayıtları, Sandık kurullarının oluşturulmasına dair Kanun’a aykırılıklar.

OYNAT 02:33 YSK, İstanbul ile ilgili kararının gerekçelerini açıkladı Yeni Şafak Karar, seçmenin kafasındaki tüm sorulara çok net yanıtlar veriyor...





İstanbul’da seçim yenilenecek YSK, 31 Mart'ta yapılan Mahalli İdareler Genel Seçimlerinin ardından İstanbul seçim sonuçlarıyla ilgili AK Parti'nin olağanüstü itirazında kararını 6 Mayıs’ta verdi. Kurul, 4 üyeye karşı 7 üyenin oy çokluğuyla itirazı kabul ederek, seçimin yenilenmesini kararlaştırdı. YSK, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçiminin 23 Haziran Pazar günü yeniden yapılmasına karar verdi. Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Başkanı Sadi Güven, yargı sürecinin sona erdiğini açıkladı. YSK, AK Parti'nin Büyükçekmece; MHP'nin Maltepe seçim sonuçlarına yönelik itirazlarıysa oy birliğiyle reddetti. İstanbul’da seçimlerin iptal edilmesiyle birlikte İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun mazbatası da iptal edildi. YSK’dan ‘suç duyurusu’ kararı Yüksek Seçim Kurulu (YSK), kanuna aykırı görevlendirme yapan ilçe seçim kurulu başkan ve üyeleri ile seçim müdürleri hakkında suç duyurusunda bulunulması kararı verdi. Kararda, Kurul kararı ile bir kısım sandık kurullarının, ilçe seçim kurullarınca kanuna aykırı oluşturulması ve bu hususun da seçim sonucuna müessir olması nedeniyle 31 Mart 2019'da yapılan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçiminin iptaliyle yenilenmesine oy çokluğuyla karar verildiği belirtildi. Kısa kararda, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı mazbatasının iptaline , İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı yenileme seçiminin 23 Haziran 2019 tarihinde yapılmasının kararlaştırıldığı bildirildi. Ayrıca, kanuna aykırı sandık kurulu görevlendirmelerini yapan ilçe seçim kurulu başkan ve üyeleri ile seçim müdürleri ve diğer sorumlular hakkında suç duyurusunda bulunulmasının kararlaştırıldığı vurgulandı.

OYNAT 01:30 CHP adayı ziyaret ettiği fırında esnafla tartıştı AA CHP'nin İstanbul adayı, 23 Haziran seçim çalışmalarına Arnavutköy Ömerli Mahallesi'nde devam etti. Burada ziyaret ettiği fırında esnafla tartışan İmamoğlu, kendisini eleştiren ve soru yönelten çalışana 'Sen hiçbir şey bilmiyorsun, ukalalık yapma' cevabını verdi. CHP adayının esnaf ziyareti sırasında gergin hali ve çalışana karşı tutumu sosyal medyada tepki çekti. OYNAT 01:54 İşte FOX TV'nin yayınlamadığı İmamoğlu'nun küfür ettiği anlar Diğer CHP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Ekrem İmamoğlu, VIP salonu kullanma hakkı olmamasına rağmen zorla işgal etmesi sırasında Ordu Valisi'ne yönelik 'Valiniz itlik yapmıştır' ifadelerini kullanmış ardından ise inkar ederek 'vali basitlik yaptı' dediğini öne sürmüştü. Fatih Portakal ise, FOX Haber'de İmamoğlu'nu yalanlayarak, 'Görüntüler var, gösteremiyoruz. Kulaklarımın ne duyduğunu ben b...





İmamoğlu esnaf tartışması İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Ekrem İmamoğlu'nun Arnavutköy’de yaptığı ziyaret sırasında bir esnafla tartıştığı görüntüleri ülkenin gündemine oturdu. Katıldığı televizyon programında İmamoğlu’nun “FETÖ ve PKK’yı destekleyici ifadeler” kullandığını söyleyen esnaf ile yaşanan diyalog sosyal medyada binlerce kez paylaşıldı. İmamoğlu ise gencin iddialarına karşılık olarak gergin hali ve çalışana karşı tutumu sosyal medyada tepki çekti. Valiye hakaret Ramazan Bayramı dolayısıyla memleketi Trabzon'a giden CHP’nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Ekrem İmamoğlu, daha sonra Giresun ve Ordu’ya geçti. Ordu’da miting yapan İmamoğlu, şehirden ayrılırken büyük bir skandala imza attı. İstanbul gibi milyonlarca kişinin yaşadığı metropolü yönetmeye talip olan CHP’nin adayı, havalananına VIP’den girmek isteyince polislerle tartıştı. Ordu Valisi Seddar Yavuz ile havalananında görevli personel ve polislere hakaret eden İmamoğlu daha sonra kentten ayrıldı.

OYNAT 00:51 İsmail Küçükkaya'nın Ekrem İmamoğlu ile görüşmeye geldiği anlar Diğer Binali Yıldırım ile Ekrem İmamoğlu ortak yayınının moderatörü İsmail Küçükkaya'nın programdan 2 gün önce Taksim'deki The Marmara Hotel'de İmamoğlu ile görüştüğü ortaya çıktı. Küçükkaya'nın otele geldiği anların görüntüleri sosyal medyada yayınlandı.





Ortak yayına gölge düşüren görüşme

Yıldırım ile İmamoğlu 16 Haziran’da bir çok televizyon kanalı tarafından ortak yayınlan tartışma programında karşı karşıya geldi. Yaklaşık 3 saat süren programı FOX TV spikeri İsmail Küçükkaya yönetti. Türkiye’de yıllar sonra yapılan programın ardından ortaya çıkanlarsa tartışmaları beraberinde getirdi.

AA Yıldırım ve İmamoğlu, yayının ardından birlikte fotoğraf verdi.

AA Ortak yayın Türkiye'de ilgiyle izlendi.

Programdan 3 gün önce İmamoğlu ile Küçükkaya’nın Taksim’deki The Marmara Otel’de gizli bir görüşme yaptığı ortaya çıktı. İmamoğlu’nun programının olduğu saatlerde İsmail Küçükkaya da otele geldi. Küçükkaya, İmamoğlu’nun danışmanı Murat Ongun’la birlikte üst katlara çıkarak bir odaya girdi. Odada İmamoğlu da vardı. Küçükkaya burada bir süre kaldıktan sonra ayrıldı.