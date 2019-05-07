Türkiye'de 2018 yılına, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, yeni sistemi hayata geçirmesi damgasını vurdu. İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, eski CHP Yalova Milletvekili Muharrem İnce, eski HDP Eş Başkanı Selahattin Demirtaş ve Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek’in yarıştığı cumhurbaşkanlığı seçimini yüzde 52'lik oyla Erdoğan kazandı ve Türkiye'nin başkanlık sistemine göre seçilen ilk "cumhurbaşkanı" oldu.

Türkiye, 2019'a ise yine bir "seçim" hazırlığı ile girdi. Türkiye, 31 Mart'ta "zamanında ve planlanmış" bir takvimle sandık başına gidecek. 15 Temmuz darbe girişimi sonrasında ilan edilen Olağanüstü Hal (OHAL) uygulamasından sonra yapılan ilk seçim olma özelliğini de taşıyacak 31 Mart seçimleri, "yeni sistemin ilk sınavı" olacak.

Yüksek Seçim Kurulu, seçimlere AK Parti, CHP, MHP, İYİ Parti, Vatan Partisi, SP, TKP, BBP, HÜDAPAR, DP, HDP, BTP ve DSP olmak üzere 13 partinin katılabileceğini açıkladı. HÜDA PAR, seçime katılmama kararı aldı. YSK Başkanı Sadi Güven, 31 Mart seçimlerindeki seçmen sayısını 57 milyon 93 bin 985; sandık sayısını ise 194 bin 715 olarak açıkladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve MHP Lideri Devlet Bahçeli'nin Beştepe'deki görüşmelerinden bir kare. CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu ve İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Denizli mitingine birlikte sahneye çıktı.

İttifakların seçimi

Cumhur İttifakı’nın adayı Yıldırım’a karşı İstanbul’da CHP’nin adayı, İYİ Parti’nin de destekleyeceği Ekrem İmamoğlu oldu. Başkent Ankara’da ise Cumhur İttifakı’na karşı CHP ile İYİ Parti sırasıyla Mehmet Özhaseki ve Mansur Yavaş’la yarışıyor. CHP ve İYİ Parti’nin yerel seçimlerde 23’ü büyükşehir olmak üzere toplam 50 ilde işbirliği ve işbirliği olan illerdeki birçok ilçede ortak aday kararı alırken, Cumhur İttifakı çerçevesinde MHP, AK Parti’ye 27 büyükşehir, bir il, 431 ilçe belediyesi olmak üzere toplam 559 adaylığı bıraktı. HDP ise İstanbul, Ankara, İzmir dâhil 7 büyükşehirde aday göstermeyecek.

CHP'nin 3 büyükşehirdeki adayları. Tunç Soyer, Mansur Yavaş ve Ekrem İmamoğlu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, TBMM Eski Başkanı Binali Yıldırım'ı İstanbul adayı olarak açıkladı.

Kılıçdaroğlu’nun son seçimi olabilir 24 Haziran seçimleri sonrasında, cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce'nin başını çektiği muhaliflerin "değişim" talepli olağanüstü kurultay girişimlerini aşmayı başarsa da, bu daha çok hesaplaşmanın, 31 Mart yerel seçimleri sonrasına ertelendiği şeklinde yorumlanıyor. Genel merkez ile parti içi muhalefetin başarı kriteri farklı olsa da Kılıçdaroğlu, Ankara, İstanbul'un da aralarında bulunduğu 17 Nisan 2017'deki referandumda "hayır" çıkan illerde belediye başkanlıklarının kazanılacağı iddiasını dile getiriyor. Parti içi muhalefetin özellikle parti içinde adaylığına karşı çıkılan Mansur Yavaş'la Ankara'nın ve yine Kılıçdaroğlu'nun tercihi olan Ekrem İmamoğlu ile İstanbul'da belediye başkanlığının alınamaması durumunda bunun faturasını Kılıçdaroğlu ve ekibine kesmesi kaçınılmaz görünüyor. Parti içi muhalefetin genel seçim sonrasında bir kez daha olağanüstü kurultay talebiyle Kılıçdaroğlu'na bayrak açması güçlü olasılık. Hatta parti içinde yerel seçimlerin Kılıçdaroğlu'nun "son seçimi" olacağı iddiasını seslendirenler de az değil. Akşener kalıcı olacak mı? 24 Haziran seçimlerinde cumhurbaşkanı adayı olarak büyük hayal kırıklığı yaşayan İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, genel başkanlığı bıraktığını açıklamıştı. İYİ Parti'nin bir yıl içinde dağılması sonucunu doğuracak bu kararından Akşener, partililerin günlerce evinin önünde oturma eylemi yapması ve partinin önde gelen isimlerinin devreye girmesi üzerine vazgeçmişti. Kimi yorumculara göre ise Akşener, partideki konumunu güçlendirmek için bu hamleyi yaptı. Partisi içinde liderliği sorgulanmasa da seçimden sonra partiden aralarında DYP'de birlikte siyaset yaptığı Ayfer Yılmaz'ın da bulunduğu birçok isim partiden istifa etmişti. Kuruluşunun üzerinden henüz iki yıl bile geçmeden ikinci kez ve yine CHP ittifakı ile seçime girecek olan İYİ Parti'nin siyasette kalıcı olup olmayacağı da büyük ölçüde 31 Mart'taki yerel seçimlere bağlı görünüyor.





OYNAT 04:31 CHP-HDP/PKK ittifakının şifreleri Yeni Şafak CHP, yerel seçimlerde bugüne kadar savunduğu bütün ilkelerini reddeden bir ittifakın içine girdi. Yüzlerce şehidin canına mal olan saldırılara karşı PKK'nın yanında durmaktan vazgeçmeyen HDP'liler ile CHP bugün yan yana. Atatürk'ün kurduğu parti olmakla övünen CHP'nin bugün geldiği çizgiye karşı en büyük tepki ise şehit ailelerinden.

CHP, İYİ Parti ve HDP ittifakı

CHP'nin 24 Haziran seçimlerinde izlediği "Her evden bir oy HDP'ye" taktiği sayesinde HDP barajın altında kalmaktan kurtuldu. 24 Haziran'da CHP'nin bazı ilçelerdeki oyları bir önceki seçime göre dramatik şekilde düşüş göstermiş buna mukabil aynı ilçelerde HDP'nin oyları artmıştı.

Şimdi ise CHP, HDP'den medet umuyor. Özelikle İstanbul ve Adana HDP'nin aday çıkarmamış olması bunun en net göstergesi.

OYNAT 02:03 İmamoğlu, CHP-HDP ittifakını itiraf etti Yeni Şafak CHP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu, CHP ile HDP'nin 31 Mart yerel seçimleri için ittifak yaptığını itiraf etti. İmamoğlu, “HDP'li desteği de yaşıyorum, bunu sahada da yaşıyorum' dedi. HDP Eş Genel Başkanı Sezai Temelli de 'Ekrem İmamoğlu seçilmişse bilecek ki o kentte yaşayan 3 milyon Kürt'ün oyuyla seçilmiştir' sözleriyle açık desteği belli etti.

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