Hotmail giriş - Hotmail hesap ve oturum açma - Hotmail MSN aç

Günümüzde en çok tercih edilen iletişim araçlarından biriside mail atma uygulamasıdır. Dünya genelinde Gmail ve Hotmail gibi popüler ve sık kullanılan iki mail uygulaması bulunmaktadır. Bu hesaplardan istenilen isim ile kullanıcı adı oluşturulabilir ve istenilen şifre alınabilir. Bu haberimizde sizlere Hotmail hesap açma işlemlerinin nasıl yapılacağını ve her türlü yardımı nasıl sağlayacağınızı sizlere sunduk. Hotmail giriş, hotmail hesap açma ve hotmail oturum açma işlemlerine dair tüm detaylar için haberimizi inceleyebilirsiniz.

Hesap Açma İşlemleri Microsoft messenger hayatımıza o kadar girdi ki insanlar mail dediğinizde msn adresi mi diye soruyor. Yani aslında MSN kaydol cümlesindeki anlam, mail adresine kayıt olma anlamına geliyor. Msn açabilmeniz için bir mail adresiniz olması gerekiyor. Hotmail uzantılı veya başka bir mailde olabilir.

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Biz şimdi dünya üzerinde en çok kullanılan microsoft'un mail servisine kayıt olmayı anlatacağız. Kayıt işlemini yapabilmek için yeni bir sayfada buradan kaydolma sayfasını açalım. Açılan sayfada hotmail kayıt formu açılıyor. Msn kaydolmayı detayları ile anlatalım ki internete yeni başlayanlar kolaylıkla üye olabilsinler.

Hotmail SKYPE Hesap Oluşturma

Çevrimiçi kaydolarak bir Microsoft hesabı veya Skype hesabı oluşturabilirsiniz. Microsoft hesabınıza veya Skype hesabınıza kaydolurken yanlış, doğru olmayan veya yanıltıcı bilgiler kullanmamayı kabul edersiniz.

Bazı durumlarda, İnternet hizmet sağlayıcınız gibi bir üçüncü kişi, size bir Microsoft hesabı atamış olabilir. Microsoft hesabınızı bir üçüncü kişiden aldıysanız, üçüncü kişinin hesabınız üzerinde, Microsoft hesabına erişebilme veya bu hesabı silebilme gibi ek hakları olabilir.

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Microsoft'un bu ek hükümlerle ilgili olarak hiçbir sorumluluğu bulunmadığından, üçüncü kişinin size sağladığı ek hükümleri lütfen inceleyin. İşletmeniz veya işvereniniz gibi bir tüzel kişi adına bir Microsoft hesabı oluşturursanız, bu Hükümleri söz konusu tüzel kişi adına kabul etmeye yetkili olduğunuzu beyan edersiniz.

Microsoft hesabınızı veya Skype hesabınızı başka bir kullanıcıya veya tüzel kişiye devredemezsiniz. Hesabınızı korumak için hesap ayrıntılarınızı ve parolanızı gizli tutun. Microsoft hesabınız veya Skype hesabınız kapsamında gerçekleşen tüm etkinliklerden siz sorumlu olursunuz.



Hotmail hesabı nasıl açılır?

Dünya çapında en yaygın kullanılan e mail hizmetlerinden biri olan Hotmail'in kolay kullanımı ve üstün özellikleri tercih sebebi oluyor. Hotmail hesabı nasıl açılır? Hotmail mail depolama aracı kullanım kolaylıkları neler? Outlook oturumu yönetme hakkında merak edilenler….

Öncelikle Outlook hesap açma sayfası olan https://login.live.com/ gidin. Önünüze çıkan sayfadaki boşlukları doldurun. Alacağınız Hotmail adresi örnek olarak abc@hotmail.com şeklinde olacaktır.

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Hotmail hesap uzantıları

İkinci bölümde yer alan “hotmail.com" isminin bir kaç alternatifi bulunmaktadır. Bunlar; outlook.com – outlook.com.tr – hotmail.com – hotmail.com.tr – windowslive.com. Seçim size kalmış.

Bilindiği gibi Hotmail artık Outlook oldu ama değişen sadece tema oldu. Belirlediğiniz hotmail ismi eğer sistemde varsa Hotmail sizi uyaracak ve hatta size alternatif isimler önerecektir.

Outlook hesap açma işlemleri bu kadar basit. Şimdi siz de hemen bir Hotmail hesabı açın Outlook'un size sunacağı üstün özellikleri ile mailleşin…



Bing ve MSN

Bing ve MSN Malzemeleri. Bing ve MSN'de kullanıma sunulan makaleler, metinler, fotoğraflar, haritalar, videolar, video oynatıcılar ve üçüncü kişi malzemeler yalnızca ticari olmayan ve kişisel kullanımınıza yöneliktir. Malzemelerin indirilmesi, kopyalanması veya yeniden dağıtılması dâhil olmak üzere diğer kullanımlara, yalnızca Microsoft veya hak sahipleri tarafından özellikle yetki verildiği veya ilgili telif hakkı yasalarınca izin verildiği derecede izin verilir. Microsoft veya diğer hak sahipleri, lisans koşulları kapsamında zımnen, hukuki engelle veya başka bir şekilde Microsoft tarafından açıkça izin verilen malzemelere yönelik tüm hakları saklı tutar.

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Hotmail'in tarihçesi

Hotmail, 1995 yılında "Sabeer Bhatia" ve "Jack Smith" tarafından kurulmuştur. O dönemde tarayıcı üzerinden kullanılabilinen ilk e-posta programı olan Hotmail 4 Temmuz 1996 tarihinde tamamen kullanılabilir hale gelmiştir. Hotmail ismi Jack ve Sabeer yeni servislerine isim bulmaya çalıştıkları sırada HTML harflerini çağrıştırdığı için seçilmiştir.

Hotmail giriş! Microsoft Hotmail Outlook hesap ve oturum açma işlemlerini sizlerle paylaşıyoruz. Dünya genelinde yaygın olan ve milyonlara ulaşan kullanıcısıyla popüler bir mail uygulaması olan hotmail oturum açma, MSN giriş ekranı, şifre değiştirme ve benzeri işlemlerini sizlere sunuyor.



Gmail.com e posta kaydol

Gmail.com e posta servisi google tarafından sağlanan ve kullanıcılarına 15 gb Mail kutusunun yanında bir çok google hizmetinden de ücretsiz olarak yararlanabiliyor olmanız dolayısı ile tercih etmeniz için iyi bir neden. Gmail.com mail adresi açtığınızda youtube, google play, ve webmaster tools gibi servisleri ücretsiz olacak kullanabilirsiniz.

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Gmail.com e posta kaydol

Gmail.com e posta servisi google tarafından sağlanan ve kullanıcılarına 15 gb Mail kutusunun yanında bir çok google hizmetinden de ücretsiz olarak yararlanabiliyor olmanız dolayısı ile tercih etmeniz için iyi bir neden. Gmail.com mail adresi açtığınızda youtube, google play, ve webmaster tools gibi servisleri ücretsiz olacak kullanabilirsiniz.

