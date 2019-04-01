Seçim Şırnak Seçim Sonuçları – 31 Mart 2019 Şırnak Yerel Seçim sonuçları

31 Mart 2019 Şırnak Yerel Seçim Sonuçları

02:00 Süre İçinde Yenilenecek
Mehmet Yarka
AK Parti
%61,8
19.705 oy
Hişar Osal
HDP
%35
11.157 oy
Diğer
%3
1.028 oy
Şırnak İli Seçim Sonuçları

Genele Göre

İttifaka Göre

  • Açılan sandık
  • 118 / 119
  • %99,2
  • AK Parti
  • HDP
  • CHP
  • MHP
  • İYİ Parti
  • Diğer
  • %61,8
  • %35
  • %1,9
  • %0
  • %0
  • %1,4
  • %61,8
  • %35
  • %1,9
  • %0
  • %0
  • %1,4
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %29,3
  • %59,6
  • %1,5
  • %3,2
  • %0
  • %6,4
  • %29,3
  • %59,6
  • %1,5
  • %3,2
  • %0
  • %6,4
Tüm Partiler
Partilerin Kazandığı İlçe/Belde Sayısı
4
3
Kazanılan İlçe ve Belde Dağılımı
BYT CZR İDL SLP MER ULD GÜÇ
Beytüşşebap
yukleniyor
Cizre
yukleniyor
Güçlükonak
yukleniyor
İdil
yukleniyor
Merkez
yukleniyor
Silopi
yukleniyor
Uludere
yukleniyor
  • AK Parti
  • MHP
  • CHP
  • İYİ Parti
  • HDP

*2019 Yerel Seçimi sonuç verileri Anadolu Ajansı tarafından sağlanmaktadır.

Belediye Başkan Adayları
  • Mehmet Yarka AK Parti
  • Hişar Osal HDP
  • Osman Can CHP
  • Orhan Ürün SP
  • Altay Kırımlı DSP
  • Katılım oranı % 86,3
  • Toplam seçmen38.476
  • Kullanılan oy33.140
  • Geçerli oy31.890
  • 30 Mar 14 % 100
  • 30 Mar 1432.137
  • 30 Mar 1428.509
  • 30 Mar 1427.348
Parti Listesi Belediye Başkanlığı Aday Listesi Şırnak İl Genel Meclisi Seçim Sonuçları
  • Açılan sandık
  • 118 / 119
  • %99,2
  • CUMHUR
  • AK Parti
  • MHP
  • %61,8
  • %61,8
  • %0
  • %61,8
  • %61,8
  • %0
  • MILLET
  • CHP
  • İYİ Parti
  • %1,9
  • %1,9
  • %0
  • %1,9
  • %1,9
  • %0
  • DIGER
  • HDP
  • %0
  • %35
  • %0
  • %35
Tüm Partiler
Partilerin Kazandığı İlçe/Belde Sayısı
4
3
Kazanılan İlçe ve Belde Dağılımı
BYT CZR İDL SLP MER ULD GÜÇ
Beytüşşebap
yukleniyor
Cizre
yukleniyor
Güçlükonak
yukleniyor
İdil
yukleniyor
Merkez
yukleniyor
Silopi
yukleniyor
Uludere
yukleniyor
  • CUMHUR
  • MILLET
  • DIGER
  • HDP

*2019 Yerel Seçimi sonuç verileri Anadolu Ajansı tarafından sağlanmaktadır.

Belediye Başkan Adayları
  • Mehmet Yarka AK Parti
  • Hişar Osal HDP
  • Osman Can CHP
  • Orhan Ürün SP
  • Altay Kırımlı DSP
  • Katılım oranı % 86,3
  • Toplam seçmen38.476
  • Kullanılan oy33.140
  • Geçerli oy31.890
  • 30 Mar 14 % 100
  • 30 Mar 1432.137
  • 30 Mar 1428.509
  • 30 Mar 1427.348
Parti Listesi Belediye Başkanlığı Aday Listesi Şırnak İl Genel Meclisi Seçim Sonuçları

İlçe/Belde Bazında Kazanan Partiler

  • İlçe - Belde 2019 2014
  • İlçe - Belde 2019 2014
  • İlçe - Belde 2019 2014

Parti Bazında Kazanılan İlçe/Belde Belediyesi Sayıları

  • Partiler 2019 2014 Fark
  • Partiler 2019 2014 Fark
  • AK Parti 4 4 0
  • MHP 0 0 0
  • CHP 0 0 0
  • İYİ Parti 0 0 0
  • HDP 3 8 -5
  • SP 0 0 0
  • DSP 0 0 0
  • BBP 0 0 0
  • VP 0 0 0
  • DP 0 0 0
  • BTP 0 0 0
  • TKP 0 0 0
  • Bağımsız 0 0 0
  • Diğer 0 0 0

Şırnak İlçeleri Seçim Sonuçları

* Partilerin Şırnak ilinin ilçelerinde aldıkları sonuçları gösterir.

  • CUMHUR MILLET DIGER
  • İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer

Resmi kurumların yayımladığı sonuçlar esas alınarak hazırlanan bu içeriklerde tre (-) ile belirtilen il ya da ilçelerle ilgili verilere ulaşılamamıştır.

Şırnak Ayrıntılı Seçim Sonuçları

  • Açılan sandık
  • 118 / 119
  • %99,2
  • AK Parti
  • HDP
  • CHP
  • SP
  • DSP
  • %61,8
    19.705 oy
  • %35
    11.157 oy
  • %1,9
    595 oy
  • %0,8
    269 oy
  • %0,2
    67 oy
  • %61,8
    19.705 oy
  • %35
    11.157 oy
  • %1,9
    595 oy
  • %0,8
    269 oy
  • %0,2
    67 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %29,3
    8.009 oy
  • %59,6
    16.286 oy
  • %1,5
    423 oy
  • %1,9
    531 oy
  • %0
    0 oy
  • %29,3
    8.009 oy
  • %59,6
    16.286 oy
  • %1,5
    423 oy
  • %1,9
    531 oy
  • %0
  • TKP
  • BTP
  • MHP
  • İYİ Parti
  • BBP
  • %0,2
    54 oy
  • %0,1
    43 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,2
    54 oy
  • %0,1
    43 oy
  • %0
  • %0
  • %0
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0
    0 oy
  • %1,1
    310 oy
  • %3,2
    870 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,7
    201 oy
  • %0
  • %1,1
    310 oy
  • %3,2
    870 oy
  • %0
  • %0,7
    201 oy
  • VP
  • DP
  • Bağımsız
  • Diğer
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
  • %0
  • %0
  • %0
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
  • %0
  • %0
  • %0

Mart 2019 Yerel Seçim Sonuçları

Şırnak Belediye Başkanlığı Seçim Sonuçları Şırnak İlçeleri Seçim Sonuçları Şırnak Ayrıntılı Seçim Sonuçları Şırnak İttifaka Göre Yerel Seçim Sonuçları Türkiye Ayrıntılı Seçim Sonuçları Şırnak Belediye Başkan Adayları