31 Mart 2019 Şırnak Yerel Seçim Sonuçları
Mehmet Yarka
AK Parti
%61,8
19.705 oy
Hişar Osal
HDP
%35
11.157 oy
Diğer
%3
1.028 oy
Şırnak İli Seçim Sonuçları
- Açılan sandık
- 118 / 119
- %99,2
Partilerin Kazandığı İlçe/Belde Sayısı
Belediye Başkan Adayları
- Mehmet Yarka AK Parti
- Hişar Osal HDP
- Osman Can CHP
- Orhan Ürün SP
- Altay Kırımlı DSP
- Katılım oranı % 86,3
- Toplam seçmen38.476
- Kullanılan oy33.140
- Geçerli oy31.890
- 30 Mar 14 % 100
- 30 Mar 1432.137
- 30 Mar 1428.509
- 30 Mar 1427.348
- Açılan sandık
- 118 / 119
- %99,2
Partilerin Kazandığı İlçe/Belde Sayısı
Belediye Başkan Adayları
- Mehmet Yarka AK Parti
- Hişar Osal HDP
- Osman Can CHP
- Orhan Ürün SP
- Altay Kırımlı DSP
- Katılım oranı % 86,3
- Toplam seçmen38.476
- Kullanılan oy33.140
- Geçerli oy31.890
- 30 Mar 14 % 100
- 30 Mar 1432.137
- 30 Mar 1428.509
- 30 Mar 1427.348
İlçe/Belde Bazında Kazanan Partiler
- İlçe - Belde 2019 2014
- İlçe - Belde 2019 2014
- İlçe - Belde 2019 2014
- Balveren - %0 BDP %64,7
- Başverimli - %0 - %0
- Beytüşşebap AK Parti %57,9 BDP %67,4
- Cizre HDP %77 BDP %81,6
- Çalışkan - %0 AK Parti %80,1
- Fındık - %0 - %0
- Görümlü - %0 - %0
- Güçlükonak AK Parti %66,6 AK Parti %49,8
- Hilal - %0 AK Parti %56,7
- İdil HDP %73,8 BDP %78,9
- Karalar - %0 - %0
- Kasrik - %0 AK Parti %52,1
- Kumçatı - %0 BDP %45,5
- Merkez AK Parti %61,8 BDP %59,6
- Sırtköy - %0 - %0
- Silopi HDP %72 BDP %78,2
- Şenoba - %0 BDP %49,7
- Uludere AK Parti %59 BDP %78,5
- Uzungeçit - %0 - %0
Parti Bazında Kazanılan İlçe/Belde Belediyesi Sayıları
- Partiler 2019 2014 Fark
- Partiler 2019 2014 Fark
- AK Parti 4 4 0
- MHP 0 0 0
- CHP 0 0 0
- İYİ Parti 0 0 0
- HDP 3 8 -5
- SP 0 0 0
- DSP 0 0 0
- BBP 0 0 0
- VP 0 0 0
- DP 0 0 0
- BTP 0 0 0
- TKP 0 0 0
- Bağımsız 0 0 0
- Diğer 0 0 0
Şırnak İlçeleri Seçim Sonuçları
* Partilerin Şırnak ilinin ilçelerinde aldıkları sonuçları gösterir.
- CUMHUR MILLET DIGER
- İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- Balveren % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 SP
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MILLET DIGER
- İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- Balveren % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 SP
- Balveren (30 Mar 14) Abdullah Tunç % 14,22 % 0 % 0 % 0 % 64,68 % 21,1 Bağımsız
- Başverimli % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 SP
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MILLET DIGER
- İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- Başverimli % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 SP
- Başverimli (30 Mar 14) % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 SP
- Beytüşşebap Habip Aşan % 100 % 57,9 % 0 % 3 % 0 % 38,5 % 0,7 SP
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MILLET DIGER
- İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- Beytüşşebap Habip Aşan % 100 % 57,88 % 0 % 2,96 % 0 % 38,51 % 0,65 SP
- Beytüşşebap (30 Mar 14) Nurettin Ataman % 27,18 % 2,94 % 0 % 0 % 67,42 % 1,9 BBP
- Cizre Mehmet Zırığ % 100 % 17,6 % 0 % 2,7 % 0 % 77 % 1,4 Bağımsız
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MILLET DIGER
- İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- Cizre Mehmet Zırığ % 100 % 17,63 % 0 % 2,73 % 0 % 76,99 % 1,35 Bağımsız
- Cizre (30 Mar 14) Leyla İmret % 9,33 % 0,44 % 0,64 % 0 % 81,61 % 5,45 HÜDA-PAR
- Çalışkan % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 SP
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MILLET DIGER
- İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- Çalışkan % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 SP
- Çalışkan (30 Mar 14) Nadir Tosun % 80,13 % 1 % 0 % 0 % 18,31 % 0,55 SP
- Fındık % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 SP
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MILLET DIGER
- İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- Fındık % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 SP
- Fındık (30 Mar 14) % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 SP
- Görümlü % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 SP
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MILLET DIGER
- İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- Görümlü % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 SP
- Görümlü (30 Mar 14) % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 SP
- Güçlükonak Bahattin Aktuğ % 100 % 66,6 % 2 % 0 % 0 % 30,4 % 0,4 SP
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MILLET DIGER
- İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- Güçlükonak Bahattin Aktuğ % 100 % 66,56 % 2,04 % 0 % 0 % 30,42 % 0,45 SP
- Güçlükonak (30 Mar 14) Bahattin Aktuğ % 49,81 % 0,84 % 0,97 % 0 % 47,02 % 0,84 BBP
- Hilal % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 SP
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MILLET DIGER
- İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- Hilal % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 SP
- Hilal (30 Mar 14) Cehver Benek % 56,68 % 0,83 % 0 % 0 % 41,56 % 0,56 SP
- İdil Songül Erden % 100 % 16,8 % 6,3 % 2,1 % 0 % 73,8 % 0,5 SP
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MILLET DIGER
- İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- İdil Songül Erden % 100 % 16,81 % 6,33 % 2,11 % 0 % 73,84 % 0,53 SP
- İdil (30 Mar 14) Mehmet Muhdi Aslan % 13,58 % 1,13 % 1,71 % 0 % 78,88 % 2,82 HÜDA-PAR
- Karalar % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 SP
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MILLET DIGER
- İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- Karalar % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 SP
- Karalar (30 Mar 14) % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 SP
- Kasrik % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 SP
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MILLET DIGER
- İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- Kasrik % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 SP
- Kasrik (30 Mar 14) Sadun Şanlı % 52,11 % 0,25 % 0 % 0 % 46,57 % 0,74 SP
- Kumçatı % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 SP
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MILLET DIGER
- İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- Kumçatı % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 SP
- Kumçatı (30 Mar 14) Mehmet Demir % 41,35 % 0,47 % 0 % 0 % 45,53 % 0,9 SP
- Merkez Mehmet Yarka % 99,2 % 61,8 % 0 % 1,9 % 0 % 35 % 0,8 SP
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MILLET DIGER
- İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- Merkez Mehmet Yarka % 99,2 % 61,79 % 0 % 1,87 % 0 % 34,99 % 0,84 SP
- Merkez (30 Mar 14) % 29,29 % 3,18 % 1,55 % 0 % 59,55 % 2,63 HÜDA-PAR
- Sırtköy % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 SP
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MILLET DIGER
- İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- Sırtköy % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 SP
- Sırtköy (30 Mar 14) % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 SP
- Silopi Adalet Fidan % 100 % 19,5 % 6,7 % 0 % 0 % 72 % 0,8 BBP
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MILLET DIGER
- İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- Silopi Adalet Fidan % 100 % 19,5 % 6,69 % 0 % 0 % 72,03 % 0,82 BBP
- Silopi (30 Mar 14) Emine Esmer % 16,2 % 2,13 % 0 % 0 % 78,19 % 1,29 Bağımsız
- Şenoba % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 SP
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MILLET DIGER
- İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- Şenoba % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 SP
- Şenoba (30 Mar 14) Feyzi Babat % 46,99 % 0,55 % 0 % 0 % 49,73 % 1,64 SP
- Uludere Sait Ürek % 100 % 59 % 0 % 7,5 % 0 % 33,1 % 0,4 SP
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MILLET DIGER
- İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- Uludere Sait Ürek % 100 % 58,98 % 0 % 7,49 % 0 % 33,14 % 0,39 SP
- Uludere (30 Mar 14) Zeynep Üren % 16,7 % 1,79 % 0 % 0 % 78,5 % 2,7 BBP
- Uzungeçit % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 SP
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MILLET DIGER
- İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- Uzungeçit % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 SP
- Uzungeçit (30 Mar 14) % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 SP
Resmi kurumların yayımladığı sonuçlar esas alınarak hazırlanan bu içeriklerde tre (-) ile belirtilen il ya da ilçelerle ilgili verilere ulaşılamamıştır.
Şırnak Ayrıntılı Seçim Sonuçları
- Açılan sandık
- 118 / 119
- %99,2
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