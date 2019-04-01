31 Mart 2019 Adıyaman Yerel Seçim Sonuçları
Süleyman Kılınç
AK Parti
%53,3
65.765 oy
Ahmet Faruk Ünsal
SP
%28,1
34.678 oy
Diğer
%19
23.016 oy
Adıyaman İli Seçim Sonuçları
- Açılan sandık
- 483 / 485
- %99,6
Partilerin Kazandığı İlçe/Belde Sayısı
Belediye Başkan Adayları
- Süleyman Kılınç AK Parti
- Ahmet Faruk Ünsal SP
- Abdulkadir Kırmızı İYİ Parti
- Rıfat Erdem MHP
- Ahmet Alagöz Bağımsız
- Katılım oranı % 80,6
- Toplam seçmen159.663
- Kullanılan oy128.444
- Geçerli oy123.459
- 30 Mar 14 % 100
- 30 Mar 14140.190
- 30 Mar 14120.672
- 30 Mar 14116.322
- Açılan sandık
- 483 / 485
- %99,6
Partilerin Kazandığı İlçe/Belde Sayısı
Belediye Başkan Adayları
- Süleyman Kılınç AK Parti
- Ahmet Faruk Ünsal SP
- Abdulkadir Kırmızı İYİ Parti
- Rıfat Erdem MHP
- Ahmet Alagöz Bağımsız
- Katılım oranı % 80,6
- Toplam seçmen159.663
- Kullanılan oy128.444
- Geçerli oy123.459
- 30 Mar 14 % 100
- 30 Mar 14140.190
- 30 Mar 14120.672
- 30 Mar 14116.322
İlçe/Belde Bazında Kazanan Partiler
- İlçe - Belde 2019 2014
- İlçe - Belde 2019 2014
- İlçe - Belde 2019 2014
- Akıncılar - %0 - %0
- Balkar - %0 AK Parti %55
- Belören - %0 AK Parti %50,3
- Besni AK Parti %45 SP %43,2
- Bölükyayla - %0 - %0
- Çakırhüyük - %0 - %0
- Çelikhan AK Parti %46,7 AK Parti %40,2
- Gerger AK Parti %52,5 SP %53,2
- Gölbaşı CHP %48,6 AK Parti %50,8
- Harmanlı - %0 CHP %49,4
- İnlice - %0 SP %40,7
- Kahta SP %49,1 AK Parti %50,4
- Kesmetepe - %0 - %0
- Kömür - %0 AK Parti %47,8
- Köseceli - %0 - %0
- Merkez AK Parti %53,3 AK Parti %56,5
- Pınarbaşı - %0 BDP %51,6
- Samsat AK Parti %59,3 AK Parti %56,5
- Sincik Bağımsız %39,3 BBP %49,9
- Suvarlı - %0 - %0
- Şambayat - %0 - %0
- Tut CHP %49,5 CHP %54,3
- Yaylakonak - %0 CHP %49,6
Parti Bazında Kazanılan İlçe/Belde Belediyesi Sayıları
- Partiler 2019 2014 Fark
- Partiler 2019 2014 Fark
- AK Parti 5 7 -2
- MHP 0 0 0
- CHP 2 3 -1
- İYİ Parti 0 0 0
- HDP 0 1 -1
- SP 1 3 -2
- DSP 0 0 0
- BBP 0 1 -1
- VP 0 0 0
- DP 0 0 0
- BTP 0 0 0
- TKP 0 0 0
- Bağımsız 1 0 +1
- Diğer 0 0 0
Adıyaman İlçeleri Seçim Sonuçları
* Partilerin Adıyaman ilinin ilçelerinde aldıkları sonuçları gösterir.
- CUMHUR MILLET DIGER
- İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- Akıncılar % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 SP
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MILLET DIGER
- İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- Akıncılar % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 SP
- Akıncılar (30 Mar 14) % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 SP
- Balkar % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 SP
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MILLET DIGER
- İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- Balkar % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 SP
- Balkar (30 Mar 14) Orhan Orhan % 55,01 % 23,91 % 0 % 0 % 0 % 21,08 SP
- Belören % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 SP
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MILLET DIGER
- İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- Belören % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 SP
- Belören (30 Mar 14) Mahmut Turan % 50,3 % 23,41 % 24,7 % 0 % 0 % 1,59 SP
- Besni Eyyup Mehmet Emre % 100 % 45 % 1,1 % 22 % 0 % 0 % 31,3 SP
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MILLET DIGER
- İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- Besni Eyyup Mehmet Emre % 100 % 44,99 % 1,05 % 22,04 % 0 % 0 % 31,35 SP
- Besni (30 Mar 14) İbrahim Öztürk % 30,37 % 1,19 % 21,84 % 0 % 2,35 % 43,21 SP
- Bölükyayla % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 SP
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MILLET DIGER
- İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- Bölükyayla % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 SP
- Bölükyayla (30 Mar 14) % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 SP
- Çakırhüyük % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 SP
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MILLET DIGER
- İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- Çakırhüyük % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 SP
- Çakırhüyük (30 Mar 14) % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 SP
- Çelikhan Mustafa Bulut % 100 % 46,7 % 25,3 % 0 % 0 % 0 % 27,9 SP
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MILLET DIGER
- İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- Çelikhan Mustafa Bulut % 100 % 46,7 % 25,28 % 0 % 0 % 0 % 27,94 SP
- Çelikhan (30 Mar 14) Mustafa Bulut % 40,24 % 0,84 % 0,69 % 0 % 4,18 % 40,07 SP
- Gerger Erkan Aksoy % 100 % 52,5 % 0 % 0 % 0 % 0 % 47,3 SP
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MILLET DIGER
- İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- Gerger Erkan Aksoy % 100 % 52,46 % 0 % 0 % 0 % 0 % 47,32 SP
- Gerger (30 Mar 14) Zeynel Aslan % 38,6 % 0 % 0,82 % 0 % 0,76 % 53,22 SP
- Gölbaşı İskender Yıldırım % 100 % 34,4 % 16,2 % 48,6 % 0 % 0 % 0,6 SP
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MILLET DIGER
- İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- Gölbaşı İskender Yıldırım % 100 % 34,37 % 16,23 % 48,58 % 0 % 0 % 0,57 SP
- Gölbaşı (30 Mar 14) Yusuf Özdemir % 50,82 % 20,22 % 25,98 % 0 % 0,94 % 1,14 SP
- Harmanlı % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 SP
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MILLET DIGER
- İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- Harmanlı % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 SP
- Harmanlı (30 Mar 14) Ahmet Değirmenci % 39,91 % 7,98 % 49,42 % 0 % 0 % 2,1 BBP
- İnlice % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 SP
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MILLET DIGER
- İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- İnlice % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 SP
- İnlice (30 Mar 14) Abubekir Ümürhan % 20,86 % 38,06 % 0,36 % 0 % 0 % 40,72 SP
- Kahta İbrahim Yusuf Turanlı % 100 % 48,3 % 1,4 % 0 % 0,8 % 0 % 49,1 SP
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MILLET DIGER
- İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- Kahta İbrahim Yusuf Turanlı % 100 % 48,31 % 1,36 % 0 % 0,8 % 0 % 49,15 SP
- Kahta (30 Mar 14) Abdurrahman Toprak % 50,42 % 0,14 % 0,5 % 0 % 10,72 % 33,79 BBP
- Kesmetepe % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 SP
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MILLET DIGER
- İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- Kesmetepe % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 SP
- Kesmetepe (30 Mar 14) % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 DP
- Kömür % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 TKP
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MILLET DIGER
- İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- Kömür % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 TKP
- Kömür (30 Mar 14) Halis Güler % 47,79 % 0 % 5,44 % 0 % 44,67 % 1,19 SP
- Köseceli % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 SP
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MILLET DIGER
- İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- Köseceli % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 SP
- Köseceli (30 Mar 14) % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 SP
- Merkez Süleyman Kılınç % 99,6 % 53,3 % 5,4 % 0 % 11,9 % 0 % 28,1 SP
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MILLET DIGER
- İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- Merkez Süleyman Kılınç % 99,6 % 53,27 % 5,43 % 0 % 11,86 % 0 % 28,09 SP
- Merkez (30 Mar 14) % 56,5 % 12,8 % 21,81 % 0 % 5,29 % 2,31 SP
- Pınarbaşı % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 DSP
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MILLET DIGER
- İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- Pınarbaşı % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 DSP
- Pınarbaşı (30 Mar 14) Mehmet Çalğan % 8,35 % 0 % 37,94 % 0 % 51,62 % 0,34 Bağımsız
- Samsat Halil Fırat % 100 % 59,3 % 1,8 % 0 % 0 % 0 % 38,4 SP
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MILLET DIGER
- İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- Samsat Halil Fırat % 100 % 59,32 % 1,85 % 0 % 0 % 0 % 38,39 SP
- Samsat (30 Mar 14) Yusuf Fırat % 56,52 % 0 % 0,48 % 0 % 1,05 % 38,92 BBP
- Sincik Mehmet Buz % 100 % 38,9 % 0,9 % 0 % 0 % 0 % 39,3 Bağımsız
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MILLET DIGER
- İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- Sincik Mehmet Buz % 100 % 38,93 % 0,9 % 0 % 0 % 0 % 39,3 Bağımsız
- Sincik (30 Mar 14) Mehmet Korkut % 49,24 % 0,12 % 0,04 % 0 % 0,21 % 49,86 BBP
- Suvarlı % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 SP
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MILLET DIGER
- İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- Suvarlı % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 SP
- Suvarlı (30 Mar 14) % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 SP
- Şambayat % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 SP
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MILLET DIGER
- İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- Şambayat % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 SP
- Şambayat (30 Mar 14) % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 SP
- Tut Mehmet Kılıç % 100 % 48,9 % 1,2 % 49,5 % 0 % 0 % 0,2 SP
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MILLET DIGER
- İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- Tut Mehmet Kılıç % 100 % 48,85 % 1,19 % 49,51 % 0 % 0 % 0,25 SP
- Tut (30 Mar 14) Cemal Avcı % 43,02 % 1,83 % 54,28 % 0 % 0 % 0,83 SP
- Yaylakonak % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 SP
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MILLET DIGER
- İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- Yaylakonak % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 SP
- Yaylakonak (30 Mar 14) Hasan Karakaya % 2,7 % 0 % 49,56 % 0 % 0 % 25,26 DSP
Resmi kurumların yayımladığı sonuçlar esas alınarak hazırlanan bu içeriklerde tre (-) ile belirtilen il ya da ilçelerle ilgili verilere ulaşılamamıştır.
Adıyaman Ayrıntılı Seçim Sonuçları
- Açılan sandık
- 483 / 485
- %99,6
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