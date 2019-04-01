Seçim Aydın Seçim Sonuçları – 31 Mart 2019 Aydın Yerel Seçim sonuçları

31 Mart 2019 Aydın Yerel Seçim Sonuçları

02:00 Süre İçinde Yenilenecek
Özlem Çerçioğlu
Özlem Çerçioğlu
CHP
%53,9
368.415 oy
Mustafa Savaş
Mustafa Savaş
AK Parti
%43,8
298.871 oy
Diğer
%2
15.843 oy
Aydın İli Seçim Sonuçları

Genele Göre

İttifaka Göre

  • Açılan sandık
  • 2.750 / 2.754
  • %99,9
  • CHP
  • AK Parti
  • MHP
  • İYİ Parti
  • HDP
  • Diğer
  • %53,9
  • %43,8
  • %0
  • %0
  • %0
  • %2,3
  • %53,9
  • %43,8
  • %0
  • %0
  • %0
  • %2,3
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %43,8
  • %29,2
  • %21,6
  • %0
  • %0
  • %5,5
  • %43,8
  • %29,2
  • %21,6
  • %0
  • %0
  • %5,5
Tüm Partiler
Partilerin Kazandığı İlçe/Belde Sayısı
8
5
2
2
Kazanılan İlçe ve Belde Dağılımı
BOZ ÇNE GER KRC KÇR KUŞ KUY NAZ SÖK SLT YPZ BHR İNC KRP KŞK DDM EFE
Bozdoğan
yukleniyor
Buharkent
yukleniyor
Çine
yukleniyor
Didim
yukleniyor
Efeler
yukleniyor
Germencik
yukleniyor
İncirliova
yukleniyor
Karacasu
yukleniyor
Karpuzlu
yukleniyor
Koçarlı
yukleniyor
Köşk
yukleniyor
Kuşadası
yukleniyor
Kuyucak
yukleniyor
Nazilli
yukleniyor
Söke
yukleniyor
Sultanhisar
yukleniyor
Yenipazar
yukleniyor
  • AK Parti
  • MHP
  • CHP
  • İYİ Parti
  • HDP

*2019 Yerel Seçimi sonuç verileri Anadolu Ajansı tarafından sağlanmaktadır.

Belediye Başkan Adayları
  • Özlem Çerçioğlu CHP
  • Mustafa Savaş AK Parti
  • Fatih Karahan SP
  • Süleyman Hışıroğlu DSP
  • Yalçın Büyükdağlı VP
  • Katılım oranı % 86,4
  • Toplam seçmen821.282
  • Kullanılan oy708.705
  • Geçerli oy683.129
  • 30 Mar 14 % 100
  • 30 Mar 14752.729
  • 30 Mar 14684.183
  • 30 Mar 14651.069
Parti Listesi Belediye Başkanlığı Aday Listesi Aydın Büyükşehir Belediye Meclisi Seçim Sonuçları
  • Açılan sandık
  • 2.750 / 2.754
  • %99,9
  • MILLET
  • CHP
  • İYİ Parti
  • %53,9
  • %53,9
  • %0
  • %53,9
  • %53,9
  • %0
  • CUMHUR
  • AK Parti
  • MHP
  • %43,8
  • %43,8
  • %0
  • %43,8
  • %43,8
  • %0
  • DIGER
  • HDP
  • %0
  • %0
  • %0
  • %0
Tüm Partiler
Partilerin Kazandığı İlçe/Belde Sayısı
10
7
Kazanılan İlçe ve Belde Dağılımı
BOZ ÇNE GER KRC KÇR KUŞ KUY NAZ SÖK SLT YPZ BHR İNC KRP KŞK DDM EFE
Bozdoğan
yukleniyor
Buharkent
yukleniyor
Çine
yukleniyor
Didim
yukleniyor
Efeler
yukleniyor
Germencik
yukleniyor
İncirliova
yukleniyor
Karacasu
yukleniyor
Karpuzlu
yukleniyor
Koçarlı
yukleniyor
Köşk
yukleniyor
Kuşadası
yukleniyor
Kuyucak
yukleniyor
Nazilli
yukleniyor
Söke
yukleniyor
Sultanhisar
yukleniyor
Yenipazar
yukleniyor
  • CUMHUR
  • MILLET
  • DIGER
  • HDP

*2019 Yerel Seçimi sonuç verileri Anadolu Ajansı tarafından sağlanmaktadır.

Belediye Başkan Adayları
  • Özlem Çerçioğlu CHP
  • Mustafa Savaş AK Parti
  • Fatih Karahan SP
  • Süleyman Hışıroğlu DSP
  • Yalçın Büyükdağlı VP
  • Katılım oranı % 86,4
  • Toplam seçmen821.282
  • Kullanılan oy708.705
  • Geçerli oy683.129
  • 30 Mar 14 % 100
  • 30 Mar 14752.729
  • 30 Mar 14684.183
  • 30 Mar 14651.069
Parti Listesi Belediye Başkanlığı Aday Listesi Aydın Büyükşehir Belediye Meclisi Seçim Sonuçları

İlçe/Belde Bazında Kazanan Partiler

  • İlçe - Belde 2019 2014
  • İlçe - Belde 2019 2014
  • İlçe - Belde 2019 2014

Parti Bazında Kazanılan İlçe/Belde Belediyesi Sayıları

  • Partiler 2019 2014 Fark
  • Partiler 2019 2014 Fark
  • AK Parti 5 3 +2
  • MHP 2 5 -3
  • CHP 8 9 -1
  • İYİ Parti 2 0 +2
  • HDP 0 0 0
  • SP 0 0 0
  • DSP 0 0 0
  • BBP 0 0 0
  • VP 0 0 0
  • DP 0 0 0
  • BTP 0 0 0
  • TKP 0 0 0
  • Bağımsız 0 0 0
  • Diğer 0 0 0

Aydın İlçeleri Seçim Sonuçları

* Partilerin Aydın ilinin ilçelerinde aldıkları sonuçları gösterir.

  • CUMHUR MILLET DIGER
  • İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer

Resmi kurumların yayımladığı sonuçlar esas alınarak hazırlanan bu içeriklerde tre (-) ile belirtilen il ya da ilçelerle ilgili verilere ulaşılamamıştır.

Aydın Ayrıntılı Seçim Sonuçları

  • Açılan sandık
  • 2.750 / 2.754
  • %99,9
  • CHP
  • AK Parti
  • SP
  • DSP
  • VP
  • %53,9
    368.415 oy
  • %43,8
    298.871 oy
  • %0,8
    5.635 oy
  • %0,6
    4.185 oy
  • %0,4
    2.888 oy
  • %53,9
    368.415 oy
  • %43,8
    298.871 oy
  • %0,8
    5.635 oy
  • %0,6
    4.185 oy
  • %0,4
    2.888 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %43,8
    285.148 oy
  • %29,2
    189.814 oy
  • %0,4
    2.432 oy
  • %0,4
    2.840 oy
  • %0
    0 oy
  • %43,8
    285.148 oy
  • %29,2
    189.814 oy
  • %0,4
    2.432 oy
  • %0,4
    2.840 oy
  • %0
  • TKP
  • BTP
  • MHP
  • İYİ Parti
  • HDP
  • %0,3
    1.834 oy
  • %0,2
    1.301 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,3
    1.834 oy
  • %0,2
    1.301 oy
  • %0
  • %0
  • %0
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0
    0 oy
  • %0,1
    746 oy
  • %21,6
    140.307 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
  • %0,1
    746 oy
  • %21,6
    140.307 oy
  • %0
  • %0
  • BBP
  • DP
  • Bağımsız
  • Diğer
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
  • %0
  • %0
  • %0
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0,4
    2.760 oy
  • %0,3
    1.929 oy
  • %3,1
    20.226 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,4
    2.760 oy
  • %0,3
    1.929 oy
  • %3,1
    20.226 oy
  • %0

Mart 2019 Yerel Seçim Sonuçları

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