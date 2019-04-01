Seçim Aydın Didim Seçim Sonuçları – Didim Yerel Seçim Sonuçları

31 Mart 2019 Didim Yerel Seçim Sonuçları

02:00 Süre İçinde Yenilenecek
Ahmet Deniz Atabay
Ahmet Deniz Atabay
CHP
%56
26.866 oy
Mümün Kamacı
Mümün Kamacı
AK Parti
%41,3
19.816 oy
Diğer
%3
1.311 oy
Aydın - Didim İlçesi Seçim Sonuçları

Genele Göre

İttifaka Göre

  • Açılan sandık
  • 194 / 194
  • %100
  • CHP
  • AK Parti
  • MHP
  • İYİ Parti
  • HDP
  • Diğer
  • %56
  • %41,3
  • %0
  • %0
  • %0
  • %2,7
  • %56
  • %41,3
  • %0
  • %0
  • %0
  • %2,7
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %24,7
  • %24,3
  • %22,3
  • %0
  • %0
  • %28,7
  • %24,7
  • %24,3
  • %22,3
  • %0
  • %0
  • %28,7
Tüm Partiler
BOZ ÇNE GER KRC KÇR KUŞ KUY NAZ SÖK SLT YPZ BHR İNC KRP KŞK DDM EFE
Bozdoğan
yukleniyor
Buharkent
yukleniyor
Çine
yukleniyor
Didim
yukleniyor
Efeler
yukleniyor
Germencik
yukleniyor
İncirliova
yukleniyor
Karacasu
yukleniyor
Karpuzlu
yukleniyor
Koçarlı
yukleniyor
Köşk
yukleniyor
Kuşadası
yukleniyor
Kuyucak
yukleniyor
Nazilli
yukleniyor
Söke
yukleniyor
Sultanhisar
yukleniyor
Yenipazar
yukleniyor
  • AK Parti
  • MHP
  • CHP
  • İYİ Parti
  • HDP

*2019 Yerel Seçimi sonuç verileri Anadolu Ajansı tarafından sağlanmaktadır.

Belediye Başkan Adayları
  • Ahmet Deniz Atabay CHP
  • Mümün Kamacı AK Parti
  • Reyhan Güner DSP
  • Kadir Uşar SP
  • Deniz Pekşen VP
  • Katılım oranı % 77,8
  • Toplam seçmen63.272
  • Kullanılan oy49.249
  • Geçerli oy47.993
  • 30 Mar 14 % 100
  • 30 Mar 1445.685
  • 30 Mar 1438.580
  • 30 Mar 1436.794
Parti Listesi Belediye Başkanlığı Aday Listesi Didim Belediye Meclisi Seçim Sonuçları
  • Açılan sandık
  • 194 / 194
  • %100
  • MILLET
  • CHP
  • İYİ Parti
  • %56
  • %56
  • %0
  • %56
  • %56
  • %0
  • CUMHUR
  • AK Parti
  • MHP
  • %41,3
  • %41,3
  • %0
  • %41,3
  • %41,3
  • %0
  • DIGER
  • HDP
  • %0
  • %0
  • %0
  • %0
Tüm Partiler
BOZ ÇNE GER KRC KÇR KUŞ KUY NAZ SÖK SLT YPZ BHR İNC KRP KŞK DDM EFE
Bozdoğan
yukleniyor
Buharkent
yukleniyor
Çine
yukleniyor
Didim
yukleniyor
Efeler
yukleniyor
Germencik
yukleniyor
İncirliova
yukleniyor
Karacasu
yukleniyor
Karpuzlu
yukleniyor
Koçarlı
yukleniyor
Köşk
yukleniyor
Kuşadası
yukleniyor
Kuyucak
yukleniyor
Nazilli
yukleniyor
Söke
yukleniyor
Sultanhisar
yukleniyor
Yenipazar
yukleniyor
  • CUMHUR
  • MILLET
  • DIGER
  • HDP

*2019 Yerel Seçimi sonuç verileri Anadolu Ajansı tarafından sağlanmaktadır.

Belediye Başkan Adayları
  • Ahmet Deniz Atabay CHP
  • Mümün Kamacı AK Parti
  • Reyhan Güner DSP
  • Kadir Uşar SP
  • Deniz Pekşen VP
  • Katılım oranı % 77,8
  • Toplam seçmen63.272
  • Kullanılan oy49.249
  • Geçerli oy47.993
  • 30 Mar 14 % 100
  • 30 Mar 1445.685
  • 30 Mar 1438.580
  • 30 Mar 1436.794
Parti Listesi Belediye Başkanlığı Aday Listesi Didim Belediye Meclisi Seçim Sonuçları

Didim Ayrıntılı Seçim Sonuçları

  • Açılan sandık
  • 194 / 194
  • %100
  • CHP
  • AK Parti
  • DSP
  • SP
  • VP
  • %56
    26.866 oy
  • %41,3
    19.816 oy
  • %1,2
    598 oy
  • %0,7
    348 oy
  • %0,3
    147 oy
  • %56
    26.866 oy
  • %41,3
    19.816 oy
  • %1,2
    598 oy
  • %0,7
    348 oy
  • %0,3
    147 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %24,7
    9.100 oy
  • %24,3
    8.935 oy
  • %21,9
    8.068 oy
  • %0,1
    55 oy
  • %0
    0 oy
  • %24,7
    9.100 oy
  • %24,3
    8.935 oy
  • %21,9
    8.068 oy
  • %0,1
    55 oy
  • %0
  • Bağımsız
  • BTP
  • MHP
  • İYİ Parti
  • HDP
  • %0,3
    134 oy
  • %0,2
    84 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,3
    134 oy
  • %0,2
    84 oy
  • %0
  • %0
  • %0
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %5,7
    2.115 oy
  • %0,2
    56 oy
  • %22,3
    8.201 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %5,7
    2.115 oy
  • %0,2
    56 oy
  • %22,3
    8.201 oy
  • %0
  • %0
  • BBP
  • DP
  • TKP
  • Diğer
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
  • %0
  • %0
  • %0
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0,2
    80 oy
  • %0,3
    93 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,2
    80 oy
  • %0,3
    93 oy
  • %0
  • %0

Aydın İlçeleri Seçim Sonuçları

* Partilerin Aydın ilinin ilçelerinde aldıkları sonuçları gösterir.

  • CUMHUR MILLET DIGER
  • İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer

Resmi kurumların yayımladığı sonuçlar esas alınarak hazırlanan bu içeriklerde tre (-) ile belirtilen il ya da ilçelerle ilgili verilere ulaşılamamıştır.

Aydın Ayrıntılı Seçim Sonuçları

  • Açılan sandık
  • 2.716 / 2.754
  • %98,6
  • CHP
  • AK Parti
  • SP
  • DSP
  • VP
  • %53,8
    362.850 oy
  • %43,7
    294.440 oy
  • %0,8
    5.429 oy
  • %0,6
    4.007 oy
  • %0,4
    2.783 oy
  • %53,8
    362.850 oy
  • %43,7
    294.440 oy
  • %0,8
    5.429 oy
  • %0,6
    4.007 oy
  • %0,4
    2.783 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %43,8
    285.148 oy
  • %29,2
    189.814 oy
  • %0,4
    2.432 oy
  • %0,4
    2.840 oy
  • %0
    0 oy
  • %43,8
    285.148 oy
  • %29,2
    189.814 oy
  • %0,4
    2.432 oy
  • %0,4
    2.840 oy
  • %0
  • TKP
  • Diğer
  • BTP
  • MHP
  • İYİ Parti
  • %0,3
    1.766 oy
  • %0,2
    1.674 oy
  • %0,2
    1.242 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,3
    1.766 oy
  • %0,2
    1.674 oy
  • %0,2
    1.242 oy
  • %0
  • %0
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,1
    746 oy
  • %21,6
    140.307 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
  • %0
  • %0,1
    746 oy
  • %21,6
    140.307 oy
  • %0
  • HDP
  • BBP
  • DP
  • Bağımsız
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
  • %0
  • %0
  • %0
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0
    0 oy
  • %0,4
    2.760 oy
  • %0,3
    1.929 oy
  • %3,1
    20.226 oy
  • %0
  • %0,4
    2.760 oy
  • %0,3
    1.929 oy
  • %3,1
    20.226 oy

Yerel Seçim Sonuçları Mart 2019

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