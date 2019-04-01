31 Mart 2019 Didim Yerel Seçim Sonuçları
Ahmet Deniz Atabay
CHP
%56
26.866 oy
Mümün Kamacı
AK Parti
%41,3
19.816 oy
Diğer
%3
1.311 oy
Aydın - Didim İlçesi Seçim Sonuçları
- Açılan sandık
- 194 / 194
- %100
Belediye Başkan Adayları
- Ahmet Deniz Atabay CHP
- Mümün Kamacı AK Parti
- Reyhan Güner DSP
- Kadir Uşar SP
- Deniz Pekşen VP
- Katılım oranı % 77,8
- Toplam seçmen63.272
- Kullanılan oy49.249
- Geçerli oy47.993
- 30 Mar 14 % 100
- 30 Mar 1445.685
- 30 Mar 1438.580
- 30 Mar 1436.794
- Açılan sandık
- 194 / 194
- %100
Belediye Başkan Adayları
- Ahmet Deniz Atabay CHP
- Mümün Kamacı AK Parti
- Reyhan Güner DSP
- Kadir Uşar SP
- Deniz Pekşen VP
- Katılım oranı % 77,8
- Toplam seçmen63.272
- Kullanılan oy49.249
- Geçerli oy47.993
- 30 Mar 14 % 100
- 30 Mar 1445.685
- 30 Mar 1438.580
- 30 Mar 1436.794
Didim Ayrıntılı Seçim Sonuçları
- Açılan sandık
- 194 / 194
- %100
Aydın İlçeleri Seçim Sonuçları
* Partilerin Aydın ilinin ilçelerinde aldıkları sonuçları gösterir.
- CUMHUR MILLET DIGER
- İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- Bozdoğan Ufuk Altıntaş % 100 % 50,5 % 0 % 47,7 % 0 % 0 % 1,1 SP
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MILLET DIGER
- İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- Bozdoğan Ufuk Altıntaş % 100 % 50,54 % 0 % 47,74 % 0 % 0 % 1,08 SP
- Bozdoğan (30 Mar 14) % 31,84 % 30,28 % 35,79 % 0 % 0 % 1,42 SP
- Buharkent Mehmet Erol % 100 % 49,9 % 0 % 0 % 47,9 % 0 % 1 SP
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MILLET DIGER
- İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- Buharkent Mehmet Erol % 100 % 49,94 % 0 % 0 % 47,85 % 0 % 1,03 SP
- Buharkent (30 Mar 14) % 36,81 % 36,9 % 24,44 % 0 % 0 % 1,25 SP
- Çine Enver Salih Dinçer % 99,4 % 48,1 % 0 % 49,4 % 0 % 0 % 1,5 DP
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MILLET DIGER
- İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- Çine Enver Salih Dinçer % 99,4 % 48,15 % 0 % 49,42 % 0 % 0 % 1,47 DP
- Çine (30 Mar 14) % 31,01 % 11,12 % 55,29 % 0 % 0 % 1,3 DP
- Didim Ahmet Deniz Atabay % 100 % 41,3 % 0 % 56 % 0 % 0 % 1,2 DSP
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MILLET DIGER
- İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- Didim Ahmet Deniz Atabay % 100 % 41,29 % 0 % 55,98 % 0 % 0 % 1,25 DSP
- Didim (30 Mar 14) % 24,28 % 22,29 % 24,73 % 0 % 0 % 21,93 DSP
- Efeler Mehmet Fatih Atay % 95,2 % 0 % 35,8 % 45,7 % 0 % 0 % 14,6 DP
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MILLET DIGER
- İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- Efeler Mehmet Fatih Atay % 95,2 % 0 % 35,75 % 45,75 % 0 % 0 % 14,58 DP
- Efeler (30 Mar 14) % 28,7 % 29,83 % 35,81 % 0 % 0 % 3,17 Bağımsız
- Germencik Fuat Öndeş % 100 % 0 % 41 % 57,5 % 0 % 0 % 0,6 SP
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MILLET DIGER
- İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- Germencik Fuat Öndeş % 100 % 0 % 40,96 % 57,45 % 0 % 0 % 0,6 SP
- Germencik (30 Mar 14) % 16,77 % 40,26 % 30,77 % 0 % 0 % 10,82 Bağımsız
- İncirliova Gürşat Kale % 89,2 % 0 % 37,8 % 0 % 37,2 % 1,2 % 17,6 DSP
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MILLET DIGER
- İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- İncirliova Gürşat Kale % 89,2 % 0 % 37,83 % 0 % 37,23 % 1,24 % 17,6 DSP
- İncirliova (30 Mar 14) % 32,6 % 33,4 % 31,6 % 0 % 0 % 1,38 Bağımsız
- Karacasu Zeki İnal % 100 % 0 % 52 % 45 % 0 % 0 % 1,4 VP
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MILLET DIGER
- İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- Karacasu Zeki İnal % 100 % 0 % 52,04 % 44,95 % 0 % 0 % 1,37 VP
- Karacasu (30 Mar 14) % 26,27 % 27,64 % 44,51 % 0 % 0 % 0,72 SP
- Karpuzlu Hilmi Dönmez % 100 % 0 % 53,3 % 45,4 % 0 % 0 % 0,6 VP
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MILLET DIGER
- İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- Karpuzlu Hilmi Dönmez % 100 % 0 % 53,3 % 45,43 % 0 % 0 % 0,62 VP
- Karpuzlu (30 Mar 14) % 40,18 % 42,87 % 15,51 % 0 % 0 % 0,63 SP
- Koçarlı Nedim Kaplan % 100 % 53 % 0 % 46,5 % 0 % 0 % 0,2 VP
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MILLET DIGER
- İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- Koçarlı Nedim Kaplan % 100 % 52,98 % 0 % 46,49 % 0 % 0 % 0,19 VP
- Koçarlı (30 Mar 14) % 40,12 % 18,25 % 40,59 % 0 % 0 % 0,49 DP
- Köşk Nuri Güler % 100 % 53,3 % 0 % 0 % 45 % 0,9 % 0,3 SP
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MILLET DIGER
- İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- Köşk Nuri Güler % 100 % 53,29 % 0 % 0 % 44,97 % 0,91 % 0,33 SP
- Köşk (30 Mar 14) % 45,6 % 36,79 % 12,47 % 0 % 0 % 3,19 Bağımsız
- Kuşadası Ömer Günel % 100 % 40,7 % 0 % 57,5 % 0 % 0 % 0,6 SP
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MILLET DIGER
- İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- Kuşadası Ömer Günel % 100 % 40,66 % 0 % 57,55 % 0 % 0 % 0,62 SP
- Kuşadası (30 Mar 14) % 28,24 % 9,21 % 58,57 % 0 % 0 % 2,82 Bağımsız
- Kuyucak Metin Ertürk % 100 % 55,4 % 0 % 0 % 42,7 % 0 % 0,7 DSP
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MILLET DIGER
- İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- Kuyucak Metin Ertürk % 100 % 55,39 % 0 % 0 % 42,73 % 0 % 0,69 DSP
- Kuyucak (30 Mar 14) % 47,1 % 14,01 % 37,73 % 0 % 0 % 0,42 SP
- Nazilli Kürşat Engin Özcan % 100 % 0 % 45 % 0 % 48,3 % 3,4 % 1,5 SP
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MILLET DIGER
- İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- Nazilli Kürşat Engin Özcan % 100 % 0 % 44,97 % 0 % 48,26 % 3,41 % 1,53 SP
- Nazilli (30 Mar 14) % 29,2 % 42,33 % 24,41 % 0 % 0 % 2,45 Bağımsız
- Söke Levent Tuncel % 100 % 0 % 37,6 % 46,8 % 0 % 0 % 14 DP
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MILLET DIGER
- İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- Söke Levent Tuncel % 100 % 0 % 37,61 % 46,81 % 0 % 0 % 14,03 DP
- Söke (30 Mar 14) % 28,85 % 30,22 % 34,54 % 0 % 0 % 5,01 Bağımsız
- Sultanhisar Osman Yıldırımkaya % 100 % 46,5 % 0 % 52,6 % 0 % 0 % 0,4 SP
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MILLET DIGER
- İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- Sultanhisar Osman Yıldırımkaya % 100 % 46,51 % 0 % 52,6 % 0 % 0 % 0,43 SP
- Sultanhisar (30 Mar 14) % 30,05 % 22,37 % 35,45 % 0 % 0 % 8,29 DYP
- Yenipazar Mehmet Yüsran Erden % 100 % 48,2 % 0 % 50,9 % 0 % 0 % 0,3 SP
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MILLET DIGER
- İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- Yenipazar Mehmet Yüsran Erden % 100 % 48,22 % 0 % 50,91 % 0 % 0 % 0,33 SP
- Yenipazar (30 Mar 14) % 38,71 % 31,58 % 29,02 % 0 % 0 % 0,38 SP
Resmi kurumların yayımladığı sonuçlar esas alınarak hazırlanan bu içeriklerde tre (-) ile belirtilen il ya da ilçelerle ilgili verilere ulaşılamamıştır.
Aydın Ayrıntılı Seçim Sonuçları
- Açılan sandık
- 2.716 / 2.754
- %98,6
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