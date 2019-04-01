Seçim Kars Seçim Sonuçları – 31 Mart 2019 Kars Yerel Seçim sonuçları

31 Mart 2019 Kars Yerel Seçim Sonuçları

02:00 Süre İçinde Yenilenecek
Ayhan Bilgen
HDP
%29,5
12.172 oy
Çetin Nazik
MHP
%26,6
10.947 oy
Diğer
%43
18.082 oy
Kars İli Seçim Sonuçları

Genele Göre

İttifaka Göre

  • Açılan sandık
  • 167 / 167
  • %100
  • HDP
  • MHP
  • CHP
  • İYİ Parti
  • AK Parti
  • Diğer
  • %29,5
  • %26,6
  • %22,2
  • %2,3
  • %0
  • %19,5
  • %29,5
  • %26,6
  • %22,2
  • %2,3
  • %0
  • %19,5
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %19,3
  • %28,4
  • %25,1
  • %0
  • %25
  • %2,1
  • %19,3
  • %28,4
  • %25,1
  • %0
  • %25
  • %2,1
Tüm Partiler
Partilerin Kazandığı İlçe/Belde Sayısı
1
2
1
4
Kazanılan İlçe ve Belde Dağılımı
ARP DGR KĞZ MER SRK SLM SUS AKY
Akyaka
yukleniyor
Arpaçay
yukleniyor
Digor
yukleniyor
Kağızman
yukleniyor
Merkez
yukleniyor
Sarıkamış
yukleniyor
Selim
yukleniyor
Susuz
yukleniyor
  • AK Parti
  • MHP
  • CHP
  • İYİ Parti
  • HDP

*2019 Yerel Seçimi sonuç verileri Anadolu Ajansı tarafından sağlanmaktadır.

Belediye Başkan Adayları
  • Ayhan Bilgen HDP
  • Çetin Nazik MHP
  • Taner Toraman CHP
  • Naif Alibeyoğlu DSP
  • Settar Kaya İYİ Parti
  • Katılım oranı % 81
  • Toplam seçmen52.856
  • Kullanılan oy42.796
  • Geçerli oy41.201
  • 30 Mar 14 % 100
  • 30 Mar 1448.495
  • 30 Mar 1440.746
  • 30 Mar 1439.150
Parti Listesi Belediye Başkanlığı Aday Listesi Kars İl Genel Meclisi Seçim Sonuçları
  • Açılan sandık
  • 167 / 167
  • %100
  • CUMHUR
  • MHP
  • AK Parti
  • %26,6
  • %26,6
  • %0
  • %26,6
  • %26,6
  • %0
  • MILLET
  • CHP
  • İYİ Parti
  • %24,4
  • %22,2
  • %2,3
  • %24,4
  • %22,2
  • %2,3
  • DIGER
  • HDP
  • %0
  • %29,5
  • %0
  • %29,5
Tüm Partiler
Partilerin Kazandığı İlçe/Belde Sayısı
6
1
1
Kazanılan İlçe ve Belde Dağılımı
ARP DGR KĞZ MER SRK SLM SUS AKY
Akyaka
yukleniyor
Arpaçay
yukleniyor
Digor
yukleniyor
Kağızman
yukleniyor
Merkez
yukleniyor
Sarıkamış
yukleniyor
Selim
yukleniyor
Susuz
yukleniyor
  • CUMHUR
  • MILLET
  • DIGER
  • HDP

*2019 Yerel Seçimi sonuç verileri Anadolu Ajansı tarafından sağlanmaktadır.

Belediye Başkan Adayları
  • Ayhan Bilgen HDP
  • Çetin Nazik MHP
  • Taner Toraman CHP
  • Naif Alibeyoğlu DSP
  • Settar Kaya İYİ Parti
  • Katılım oranı % 81
  • Toplam seçmen52.856
  • Kullanılan oy42.796
  • Geçerli oy41.201
  • 30 Mar 14 % 100
  • 30 Mar 1448.495
  • 30 Mar 1440.746
  • 30 Mar 1439.150
Parti Listesi Belediye Başkanlığı Aday Listesi Kars İl Genel Meclisi Seçim Sonuçları

İlçe/Belde Bazında Kazanan Partiler

  • İlçe - Belde 2019 2014
  • İlçe - Belde 2019 2014
  • İlçe - Belde 2019 2014

Parti Bazında Kazanılan İlçe/Belde Belediyesi Sayıları

  • Partiler 2019 2014 Fark
  • Partiler 2019 2014 Fark
  • AK Parti 4 3 +1
  • MHP 2 1 +1
  • CHP 1 1 0
  • İYİ Parti 0 0 0
  • HDP 1 2 -1
  • SP 0 0 0
  • DSP 0 1 -1
  • BBP 0 0 0
  • VP 0 0 0
  • DP 0 0 0
  • BTP 0 0 0
  • TKP 0 0 0
  • Bağımsız 0 0 0
  • Diğer 0 0 0

Kars İlçeleri Seçim Sonuçları

* Partilerin Kars ilinin ilçelerinde aldıkları sonuçları gösterir.

  • CUMHUR MILLET DIGER
  • İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer

Resmi kurumların yayımladığı sonuçlar esas alınarak hazırlanan bu içeriklerde tre (-) ile belirtilen il ya da ilçelerle ilgili verilere ulaşılamamıştır.

Kars Ayrıntılı Seçim Sonuçları

  • Açılan sandık
  • 167 / 167
  • %100
  • HDP
  • MHP
  • CHP
  • DSP
  • İYİ Parti
  • %29,5
    12.172 oy
  • %26,6
    10.947 oy
  • %22,2
    9.127 oy
  • %18,5
    7.607 oy
  • %2,3
    930 oy
  • %29,5
    12.172 oy
  • %26,6
    10.947 oy
  • %22,2
    9.127 oy
  • %18,5
    7.607 oy
  • %2,3
    930 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %19,3
    7.566 oy
  • %28,4
    11.116 oy
  • %25,1
    9.840 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %19,3
    7.566 oy
  • %28,4
    11.116 oy
  • %25,1
    9.840 oy
  • %0
  • %0
  • SP
  • VP
  • TKP
  • BTP
  • AK Parti
  • %0,5
    224 oy
  • %0,3
    120 oy
  • %0,1
    38 oy
  • %0,1
    36 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,5
    224 oy
  • %0,3
    120 oy
  • %0,1
    38 oy
  • %0,1
    36 oy
  • %0
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0,8
    296 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,4
    167 oy
  • %25
    9.807 oy
  • %0,8
    296 oy
  • %0
  • %0
  • %0,4
    167 oy
  • %25
    9.807 oy
  • BBP
  • DP
  • Bağımsız
  • Diğer
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
  • %0
  • %0
  • %0
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0,7
    273 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,7
    273 oy
  • %0
  • %0
  • %0

Mart 2019 Yerel Seçim Sonuçları

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