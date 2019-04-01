Seçim Kars Akyaka Seçim Sonuçları – Akyaka Yerel Seçim Sonuçları

31 Mart 2019 Akyaka Yerel Seçim Sonuçları

02:00 Süre İçinde Yenilenecek
Ergüder Toptaş
Ergüder Toptaş
AK Parti
%57,3
690 oy
Murat Deniz
MHP
%42,2
508 oy
Diğer
%1
7 oy
Kars - Akyaka İlçesi Seçim Sonuçları

Genele Göre

İttifaka Göre

  • Açılan sandık
  • 5 / 5
  • %100
  • AK Parti
  • MHP
  • CHP
  • İYİ Parti
  • HDP
  • Diğer
  • %57,3
  • %42,2
  • %0
  • %0
  • %0
  • %0,6
  • %57,3
  • %42,2
  • %0
  • %0
  • %0
  • %0,6
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %35,6
  • %4,6
  • %59,5
  • %0
  • %0
  • %0,3
  • %35,6
  • %4,6
  • %59,5
  • %0
  • %0
  • %0,3
Tüm Partiler
ARP DGR KĞZ MER SRK SLM SUS AKY
Akyaka
yukleniyor
Arpaçay
yukleniyor
Digor
yukleniyor
Kağızman
yukleniyor
Merkez
yukleniyor
Sarıkamış
yukleniyor
Selim
yukleniyor
Susuz
yukleniyor
  • AK Parti
  • MHP
  • CHP
  • İYİ Parti
  • HDP

*2019 Yerel Seçimi sonuç verileri Anadolu Ajansı tarafından sağlanmaktadır.

Belediye Başkan Adayları
  • Ergüder Toptaş AK Parti
  • Murat Deniz MHP
  • Metin Okçu SP
  • Birsen Karadere BTP
  • Katılım oranı % 88,1
  • Toplam seçmen1.429
  • Kullanılan oy1.259
  • Geçerli oy1.205
  • 30 Mar 14 % 100
  • 30 Mar 141.368
  • 30 Mar 141.169
  • 30 Mar 141.146
Parti Listesi Belediye Başkanlığı Aday Listesi Akyaka Belediye Meclisi Seçim Sonuçları
  • Açılan sandık
  • 5 / 5
  • %100
  • CUMHUR
  • AK Parti
  • MHP
  • %99,4
  • %57,3
  • %42,2
  • %99,4
  • %57,3
  • %42,2
  • MILLET
  • CHP
  • İYİ Parti
  • %0
  • %0
  • %0
  • %0
  • %0
  • %0
  • DIGER
  • HDP
  • %0
  • %0
  • %0
  • %0
Tüm Partiler
ARP DGR KĞZ MER SRK SLM SUS AKY
Akyaka
yukleniyor
Arpaçay
yukleniyor
Digor
yukleniyor
Kağızman
yukleniyor
Merkez
yukleniyor
Sarıkamış
yukleniyor
Selim
yukleniyor
Susuz
yukleniyor
  • CUMHUR
  • MILLET
  • DIGER
  • HDP

*2019 Yerel Seçimi sonuç verileri Anadolu Ajansı tarafından sağlanmaktadır.

Belediye Başkan Adayları
  • Ergüder Toptaş AK Parti
  • Murat Deniz MHP
  • Metin Okçu SP
  • Birsen Karadere BTP
  • Katılım oranı % 88,1
  • Toplam seçmen1.429
  • Kullanılan oy1.259
  • Geçerli oy1.205
  • 30 Mar 14 % 100
  • 30 Mar 141.368
  • 30 Mar 141.169
  • 30 Mar 141.146
Parti Listesi Belediye Başkanlığı Aday Listesi Akyaka Belediye Meclisi Seçim Sonuçları

Akyaka Ayrıntılı Seçim Sonuçları

  • Açılan sandık
  • 5 / 5
  • %100
  • AK Parti
  • MHP
  • SP
  • BTP
  • CHP
  • %57,3
    690 oy
  • %42,2
    508 oy
  • %0,4
    5 oy
  • %0,2
    2 oy
  • %0
    0 oy
  • %57,3
    690 oy
  • %42,2
    508 oy
  • %0,4
    5 oy
  • %0,2
    2 oy
  • %0
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %35,6
    408 oy
  • %4,6
    53 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,1
    1 oy
  • %59,5
    682 oy
  • %35,6
    408 oy
  • %4,6
    53 oy
  • %0
  • %0,1
    1 oy
  • %59,5
    682 oy
  • İYİ Parti
  • HDP
  • DSP
  • BBP
  • VP
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
  • %0
  • %0
  • %0
  • %0
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,2
    2 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
  • %0
  • %0
  • %0,2
    2 oy
  • %0
  • DP
  • TKP
  • Bağımsız
  • Diğer
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
  • %0
  • %0
  • %0
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
  • %0
  • %0
  • %0

Kars İlçeleri Seçim Sonuçları

* Partilerin Kars ilinin ilçelerinde aldıkları sonuçları gösterir.

  • CUMHUR MILLET DIGER
  • İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer

Resmi kurumların yayımladığı sonuçlar esas alınarak hazırlanan bu içeriklerde tre (-) ile belirtilen il ya da ilçelerle ilgili verilere ulaşılamamıştır.

Kars Ayrıntılı Seçim Sonuçları

  • Açılan sandık
  • 167 / 167
  • %100
  • HDP
  • MHP
  • CHP
  • DSP
  • İYİ Parti
  • %29,5
    12.172 oy
  • %26,6
    10.947 oy
  • %22,2
    9.127 oy
  • %18,5
    7.607 oy
  • %2,3
    930 oy
  • %29,5
    12.172 oy
  • %26,6
    10.947 oy
  • %22,2
    9.127 oy
  • %18,5
    7.607 oy
  • %2,3
    930 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %19,3
    7.566 oy
  • %28,4
    11.116 oy
  • %25,1
    9.840 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %19,3
    7.566 oy
  • %28,4
    11.116 oy
  • %25,1
    9.840 oy
  • %0
  • %0
  • SP
  • VP
  • TKP
  • BTP
  • AK Parti
  • %0,5
    224 oy
  • %0,3
    120 oy
  • %0,1
    38 oy
  • %0,1
    36 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,5
    224 oy
  • %0,3
    120 oy
  • %0,1
    38 oy
  • %0,1
    36 oy
  • %0
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0,8
    296 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,4
    167 oy
  • %25
    9.807 oy
  • %0,8
    296 oy
  • %0
  • %0
  • %0,4
    167 oy
  • %25
    9.807 oy
  • BBP
  • DP
  • Bağımsız
  • Diğer
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
  • %0
  • %0
  • %0
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0,7
    273 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,7
    273 oy
  • %0
  • %0
  • %0

Yerel Seçim Sonuçları Mart 2019

Kars Akyaka Yerel Seçim Sonuçları Kars Akyaka İttifaka Göre Yerel Seçim Sonuçları Kars İlçe Seçim Sonuçları Kars Akyaka Detaylı Seçim Sonuçları Türkiye Geneli Ayrıntılı Seçim Sonuçları Kars Akyaka Belediye Başkan Adayları