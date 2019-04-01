31 Mart 2019 Arpaçay Yerel Seçim Sonuçları
Erçetin Altay
AK Parti
%40,7
585 oy
Enver Akkaya
CHP
%37,3
536 oy
Diğer
%22
317 oy
Kars - Arpaçay İlçesi Seçim Sonuçları
- Açılan sandık
- 6 / 6
- %100
Belediye Başkan Adayları
- Erçetin Altay AK Parti
- Enver Akkaya CHP
- Erdal Mert MHP
- Talip Sönmez İYİ Parti
- Abdullah Furkan Topaloğlu SP
- Katılım oranı % 88,5
- Toplam seçmen1.667
- Kullanılan oy1.476
- Geçerli oy1.438
- 30 Mar 14 % 100
- 30 Mar 141.611
- 30 Mar 141.442
- 30 Mar 141.400
- Açılan sandık
- 6 / 6
- %100
Belediye Başkan Adayları
- Erçetin Altay AK Parti
- Enver Akkaya CHP
- Erdal Mert MHP
- Talip Sönmez İYİ Parti
- Abdullah Furkan Topaloğlu SP
- Katılım oranı % 88,5
- Toplam seçmen1.667
- Kullanılan oy1.476
- Geçerli oy1.438
- 30 Mar 14 % 100
- 30 Mar 141.611
- 30 Mar 141.442
- 30 Mar 141.400
Arpaçay Ayrıntılı Seçim Sonuçları
- Açılan sandık
- 6 / 6
- %100
Kars İlçeleri Seçim Sonuçları
* Partilerin Kars ilinin ilçelerinde aldıkları sonuçları gösterir.
- CUMHUR MILLET DIGER
- İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- Akyaka Ergüder Toptaş % 100 % 57,3 % 42,2 % 0 % 0 % 0 % 0,4 SP
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MILLET DIGER
- İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- Akyaka Ergüder Toptaş % 100 % 57,26 % 42,16 % 0 % 0 % 0 % 0,41 SP
- Akyaka (30 Mar 14) % 35,6 % 4,62 % 59,51 % 0 % 0 % 0,17 BBP
- Arpaçay Erçetin Altay % 100 % 40,7 % 20,4 % 37,3 % 1,3 % 0 % 0,1 SP
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MILLET DIGER
- İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- Arpaçay Erçetin Altay % 100 % 40,68 % 20,45 % 37,27 % 1,32 % 0 % 0,14 SP
- Arpaçay (30 Mar 14) % 44,14 % 2,64 % 34,5 % 0 % 0 % 18,36 DSP
- Digor Nebi Kerenciler % 100 % 58,6 % 0 % 0 % 0 % 40,2 % 0,7 SP
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MILLET DIGER
- İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- Digor Nebi Kerenciler % 100 % 58,63 % 0 % 0 % 0 % 40,23 % 0,71 SP
- Digor (30 Mar 14) % 44,19 % 2,21 % 0 % 0 % 51,86 % 1,11 BTP
- Kağızman Nevzat Yıldız % 100 % 32,8 % 37,6 % 0 % 0 % 28,9 % 0,4 SP
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MILLET DIGER
- İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- Kağızman Nevzat Yıldız % 100 % 32,83 % 37,6 % 0 % 0 % 28,93 % 0,42 SP
- Kağızman (30 Mar 14) % 21,83 % 39,03 % 0 % 0 % 36,67 % 1,28 BTP
- Merkez Ayhan Bilgen % 100 % 0 % 26,6 % 22,2 % 2,3 % 29,5 % 18,5 DSP
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MILLET DIGER
- İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- Merkez Ayhan Bilgen % 100 % 0 % 26,57 % 22,15 % 2,26 % 29,54 % 18,46 DSP
- Merkez (30 Mar 14) % 25,05 % 28,39 % 25,13 % 0 % 19,33 % 0,76 SP
- Sarıkamış Harun Hayali % 100 % 35,5 % 42,2 % 6,4 % 0 % 14,4 % 1,3 SP
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MILLET DIGER
- İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- Sarıkamış Harun Hayali % 100 % 35,46 % 42,25 % 6,41 % 0 % 14,41 % 1,31 SP
- Sarıkamış (30 Mar 14) % 38,94 % 22,77 % 12,82 % 0 % 22,06 % 2,17 SP
- Selim Coşkun Altun % 100 % 41,8 % 1,6 % 36,2 % 2,1 % 0 % 18,1 SP
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MILLET DIGER
- İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- Selim Coşkun Altun % 100 % 41,77 % 1,55 % 36,23 % 2,06 % 0 % 18,15 SP
- Selim (30 Mar 14) % 42,25 % 8,51 % 25,34 % 0 % 7,03 % 15,54 DP
- Susuz Oğuz Yantemur % 100 % 43,8 % 1,9 % 54 % 0 % 0 % 0,3 SP
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MILLET DIGER
- İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- Susuz Oğuz Yantemur % 100 % 43,77 % 1,9 % 54,05 % 0 % 0 % 0,28 SP
- Susuz (30 Mar 14) % 26,93 % 9,84 % 24,27 % 0 % 1,98 % 27,07 DSP
Resmi kurumların yayımladığı sonuçlar esas alınarak hazırlanan bu içeriklerde tre (-) ile belirtilen il ya da ilçelerle ilgili verilere ulaşılamamıştır.
Kars Ayrıntılı Seçim Sonuçları
- Açılan sandık
- 167 / 167
- %100
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