Seçim Kars Arpaçay Seçim Sonuçları – Arpaçay Yerel Seçim Sonuçları

31 Mart 2019 Arpaçay Yerel Seçim Sonuçları

02:00 Süre İçinde Yenilenecek
Erçetin Altay
Erçetin Altay
AK Parti
%40,7
585 oy
Enver Akkaya
Enver Akkaya
CHP
%37,3
536 oy
Diğer
%22
317 oy
Kars - Arpaçay İlçesi Seçim Sonuçları

Genele Göre

İttifaka Göre

  • Açılan sandık
  • 6 / 6
  • %100
  • AK Parti
  • CHP
  • MHP
  • İYİ Parti
  • HDP
  • Diğer
  • %40,7
  • %37,3
  • %20,4
  • %1,3
  • %0
  • %0,3
  • %40,7
  • %37,3
  • %20,4
  • %1,3
  • %0
  • %0,3
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %44,1
  • %34,5
  • %2,6
  • %0
  • %0
  • %18,7
  • %44,1
  • %34,5
  • %2,6
  • %0
  • %0
  • %18,7
Tüm Partiler
ARP DGR KĞZ MER SRK SLM SUS AKY
Akyaka
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Arpaçay
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Digor
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Kağızman
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Merkez
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Sarıkamış
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Selim
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Susuz
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  • AK Parti
  • MHP
  • CHP
  • İYİ Parti
  • HDP

*2019 Yerel Seçimi sonuç verileri Anadolu Ajansı tarafından sağlanmaktadır.

Belediye Başkan Adayları
  • Erçetin Altay AK Parti
  • Enver Akkaya CHP
  • Erdal Mert MHP
  • Talip Sönmez İYİ Parti
  • Abdullah Furkan Topaloğlu SP
  • Katılım oranı % 88,5
  • Toplam seçmen1.667
  • Kullanılan oy1.476
  • Geçerli oy1.438
  • 30 Mar 14 % 100
  • 30 Mar 141.611
  • 30 Mar 141.442
  • 30 Mar 141.400
Parti Listesi Belediye Başkanlığı Aday Listesi Arpaçay Belediye Meclisi Seçim Sonuçları
  • Açılan sandık
  • 6 / 6
  • %100
  • CUMHUR
  • AK Parti
  • MHP
  • %61,1
  • %40,7
  • %20,4
  • %61,1
  • %40,7
  • %20,4
  • MILLET
  • CHP
  • İYİ Parti
  • %38,6
  • %37,3
  • %1,3
  • %38,6
  • %37,3
  • %1,3
  • DIGER
  • HDP
  • %0
  • %0
  • %0
  • %0
Tüm Partiler
ARP DGR KĞZ MER SRK SLM SUS AKY
Akyaka
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Arpaçay
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Digor
yukleniyor
Kağızman
yukleniyor
Merkez
yukleniyor
Sarıkamış
yukleniyor
Selim
yukleniyor
Susuz
yukleniyor
  • CUMHUR
  • MILLET
  • DIGER
  • HDP

*2019 Yerel Seçimi sonuç verileri Anadolu Ajansı tarafından sağlanmaktadır.

Belediye Başkan Adayları
  • Erçetin Altay AK Parti
  • Enver Akkaya CHP
  • Erdal Mert MHP
  • Talip Sönmez İYİ Parti
  • Abdullah Furkan Topaloğlu SP
  • Katılım oranı % 88,5
  • Toplam seçmen1.667
  • Kullanılan oy1.476
  • Geçerli oy1.438
  • 30 Mar 14 % 100
  • 30 Mar 141.611
  • 30 Mar 141.442
  • 30 Mar 141.400
Parti Listesi Belediye Başkanlığı Aday Listesi Arpaçay Belediye Meclisi Seçim Sonuçları

Arpaçay Ayrıntılı Seçim Sonuçları

  • Açılan sandık
  • 6 / 6
  • %100
  • AK Parti
  • CHP
  • MHP
  • İYİ Parti
  • SP
  • %40,7
    585 oy
  • %37,3
    536 oy
  • %20,4
    294 oy
  • %1,3
    19 oy
  • %0,1
    2 oy
  • %40,7
    585 oy
  • %37,3
    536 oy
  • %20,4
    294 oy
  • %1,3
    19 oy
  • %0,1
    2 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %44,1
    618 oy
  • %34,5
    483 oy
  • %2,6
    37 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,2
    3 oy
  • %44,1
    618 oy
  • %34,5
    483 oy
  • %2,6
    37 oy
  • %0
  • %0,2
    3 oy
  • BTP
  • Bağımsız
  • DSP
  • HDP
  • BBP
  • %0,1
    1 oy
  • %0,1
    1 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,1
    1 oy
  • %0,1
    1 oy
  • %0
  • %0
  • %0
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %18,4
    257 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,1
    2 oy
  • %0
  • %0
  • %18,4
    257 oy
  • %0
  • %0,1
    2 oy
  • VP
  • DP
  • TKP
  • Diğer
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
  • %0
  • %0
  • %0
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
  • %0
  • %0
  • %0

Kars İlçeleri Seçim Sonuçları

* Partilerin Kars ilinin ilçelerinde aldıkları sonuçları gösterir.

  • CUMHUR MILLET DIGER
  • İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer

Resmi kurumların yayımladığı sonuçlar esas alınarak hazırlanan bu içeriklerde tre (-) ile belirtilen il ya da ilçelerle ilgili verilere ulaşılamamıştır.

Kars Ayrıntılı Seçim Sonuçları

  • Açılan sandık
  • 167 / 167
  • %100
  • HDP
  • MHP
  • CHP
  • DSP
  • İYİ Parti
  • %29,5
    12.172 oy
  • %26,6
    10.947 oy
  • %22,2
    9.127 oy
  • %18,5
    7.607 oy
  • %2,3
    930 oy
  • %29,5
    12.172 oy
  • %26,6
    10.947 oy
  • %22,2
    9.127 oy
  • %18,5
    7.607 oy
  • %2,3
    930 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %19,3
    7.566 oy
  • %28,4
    11.116 oy
  • %25,1
    9.840 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %19,3
    7.566 oy
  • %28,4
    11.116 oy
  • %25,1
    9.840 oy
  • %0
  • %0
  • SP
  • VP
  • TKP
  • BTP
  • AK Parti
  • %0,5
    224 oy
  • %0,3
    120 oy
  • %0,1
    38 oy
  • %0,1
    36 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,5
    224 oy
  • %0,3
    120 oy
  • %0,1
    38 oy
  • %0,1
    36 oy
  • %0
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0,8
    296 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,4
    167 oy
  • %25
    9.807 oy
  • %0,8
    296 oy
  • %0
  • %0
  • %0,4
    167 oy
  • %25
    9.807 oy
  • BBP
  • DP
  • Bağımsız
  • Diğer
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
  • %0
  • %0
  • %0
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0,7
    273 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,7
    273 oy
  • %0
  • %0
  • %0

Yerel Seçim Sonuçları Mart 2019

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